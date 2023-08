Grazie per aver seguito la diretta di questa gara ed arrivederci ai prossimi impegni con la Serie B.22:38

Con l'odierno trionfo, il Palermo abbandona il Mapei Stadium con tre punti in più in classifica. Uomini di Nesta e Gorini che saranno impegnati nel prossimo turno rispettivamente in trasferta, ospiti del Parma, e tra le mura domestiche contro il Feralpisalò.22:38

Cala il sipario al Mapei Stadium! Tremolada manda i titoli di coda di un match ricco di reti che ha visto il trionfo palermitano. Dopo un primo tempo pressoché in equilibrio, dopo una gara immediatamente sbloccata al minuto 8' da Lucioni, la ripresa offre ben tre ulteriori reti ed un ritmo decisamente differente rispetto alla prima frazione. La rete che pareggia i conti arriva al minuto 63', con il subentrato Lanini che a tu-per-tu con Pigliacelli resta lucido e conclude siglando la prima rete della sua stagione in Serie B; la reazione dei rosanero è però immediata, e proprio al minuto 71' Segre si rende protagonista di un efficace velo per Di Mariano, che chiama il numero 8 all'uno-due servendo una precisa parabola su cui lo stesso Segre piomba siglando il nuovo vantaggio ospite. Le sorprese non terminano, ed allo scadere, dopo ben 6' addizionali, il subentrato Soleri chiude definitivamente i conti battendo Bardi e siglando il finale 1-3. Gara che termina con una vittoria rosanero, nonostante la buona prestazione della formazione casalinga condannata, dal minuto 42' del primo tempo in poi, a concludere il match in dieci uomini.22:38

90'+6' TRIPLICE FISCHIO DI TREMOLADA! Reggiana-Palermo termina 1-3. 22:28

90'+5' GOL! GOL SOLERI! Reggiana-PALERMO: 1-3. Il subentrato Soleri chiude al 95' i conti di questo match ricco di reti. Palla che arriva tra i piedi di Valente, che trova i giri giusti per Soleri che colpisce ed insacca alle spalle di Bardi. Rete che decide la gara, assist a cura di Valente.



Guarda la scheda del giocatore Edoardo Soleri22:27

90'+3' Suggerimento profondo di Bianco verso Lanini, che riesce ad addomesticare ma non ha soluzioni. Palla che torna dalle parti di Bardi.22:23

90'+1' Sostituzione Palermo: esce dal campo Matteo Luigi Brunori, dentro Edoardo Soleri.22:22

90'+1' Sostituzione Palermo: fuori Jacopo Segre, dentro Leo Štulac.22:21

90' Sono 6' i minuti di recupero segnalati dalla lavagnetta del Sig. Nicolini.22:24

90' CI PROVA BIANCO! Conclusione della mezzala dai 20 metri, il granata non riesce però ad inquadrare la porta e concede il rinvio dal fondo.22:21

89' Ultimo giro d'orologio del match, poi sarà recupero.22:21

89' Valente vuole soffiare la sfera a Varela ma lo fa in modo falloso, punizione a favore della Reggiana.22:20

84' ECCO LANINI! Il numero 10 granata crea scompiglio in area avversaria, punta Mateju e cerca il secondo palo. Palla che esce di poco al lato della porta difesa da Pigliacelli.22:17

81' Sostituzione Palermo: esce dal campo Francesco Di Mariano, dentro Nicola Valente.22:11

80' Ultimi 600'' del match, poi spazio al recupero.22:11

80' Sostituzione Reggiana: fuori Edoardo Pieragnolo, dentro Filippo Nardi.22:11

80' Sostituzione Reggiana: fuori un esausto Stefano Pettinari, dentro al suo posto Riccardo Fiamozzi.22:10

77' OCCASIONE ROSANERO! Palla di Insigne che taglia tutta l'area avversaria, poi il suggerimento arriva sui piedi di Aurelio che spedisce al lato di pochi centimetri.22:09

75' AMMONITO Elvis Kabashi: il centrocampista tenta di contenere la ripartenza di Di Mariano, lo fa però in maniera fallosa e rimedia la sanzione.22:05

72' Sostituzione Palermo: esce dal campo anche Kristoffer Lund, lo sostituisce Hansen Giuseppe Aurelio.22:04

72' Sostituzione Palermo: fuori Aljosa Vasic, dentro Liam Henderson.22:04

71' GOL! GOL SEGRE! Reggiana-PALERMO: 1-2. Arriva al minuto 71' l'immediata risposta della squadra ospite! Azione che parte dai piedi di Gomes, che cerca Segre in area di rigore avversaria, poi il numero 8 legge il taglio di Di Mariano e fa scorrere per il numero 10, che ricambia il favore al proprio centrocampista servendo un morbido cross sul quale proprio Segre svetta e conclude in rete. Palermo che torna avanti, assist a cura di Francesco Di Mariano.



Guarda la scheda del giocatore Jacopo Segre22:03

68' Subito reazione del Palermo: spunto vincente di Insigne, che si libera sull'out di destra dalla morsa di Pieragnolo, poi alza la testa e mette dentro un morbido traversone alla ricerca dello stacco di Di Mariano. Il numero 10 rosanero non giunge d'un soffio sul pallone, si riparte da Bardi.21:59

65' GOL! GOL LANINI! REGGIANA-Palermo: 1-1. Ecco la rete del pareggio al minuto 65'! Ci pensa subito Eric Lanini, con un tap-in a due passi da Pigliacelli che era stato inizialmente negato dall'intervento del guardalinee. La decisione determinante spetta però alla sala VAR, che pesca Gomes in una posizione che permetteva al numero 10 granata di colpire in gioco la sfera. Tutto pari al Mapei, assist a cura di Romagna.21:57

63' GOL ANNULLATO REGGIANA! Lanini, appena subentrato, era subito riuscito ad incidere sul match, ma l'outside nega la gioia del gol al numero 10. In corso il check del VAR.21:55

62' Sostituzione Reggiana: esce dal campo Natan Girma, dentro Muhamed Serifo Varela Djamanca.21:54

61' Sostituzione Reggiana: fuori Manolo Portanova, dentro Eric Lanini.21:54

59' CHE OCCASIONE PER IL PALERMO! Di Mariano si libera sulla fascia sinistra, chiama Libutti al duello e mette dentro un velenoso filtrante sul quale Insigne arriva puntuale, spedendo però la sfera oltre la traversa. Brivido per la Reggiana, rosanero vicini al raddoppio.21:51

57' CONCLUSIONE DI BRUNORI! Il numero 9 apre il piattone dal limite dell'area, trovando però la presa sicura dei guantoni di Bardi.21:48

56' Cambio di gioco di Ceccaroni verso Insigne, Pieragnolo mantiene ancora una volta la posizione ed appoggia in sicurezza in fallo laterale.21:47

54' Girma da il via alla ripartenza granata, salta Segre ma trova l'intervento pulito di un preciso Gomes. Palla che torna dalle parti di Mateju.21:46

51' Mateju si libera sull'out di destra, crossa per Brunori ma Pieragnolo è attento ed allontana in avanti. Ancora possesso ospite.21:43

48' Secondo corner della ripresa aancora per la Reggiana, batte Portanova.21:39

47' Il primo possesso delle ripresa è a favore dei Granata.21:37

46' SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo.21:36

Squadre negli spogliatoi che possono approfittare dei 15' di break.21:25

Duplice fischio del Sig. Tremolada di Monza, che mette la parola fine ai primi 45' di questa intensa gara. Primo tempo che si apre subito con una conclusione di Girma, che però colpisce in maniera imprecisa spedendo la sfera oltre la traversa; il Palermo sfrutta subito la chance dal corner, con Lund che calcia ma trova la respinta sulla linea da parte di Pettinari: sul rimpallo piomba Lucioni, che apre il piatto ed insacca la palla oltre la linea di porta, siglando la prima rete personale in maglia rosanero ed il momentaneo vantaggio siciliano. La Reggiana reagisce però immediatamente, sfiorando in due diverse occasioni la rete del pari con le rasoiate dell'intraprendente Girma. Al minuto 42' arriva, però, una dura tegola per lo schieramento di Nesta, costretto a proseguire la restante parte di gara in inferiorità numerica a causa di un fallo tattico speso da Marcandalli per arrestare l'avanzata di Segre. Primo tempo che si chiude dopo 4' addizionali.21:24

45'+4' FISCHIO DI TREMOLADA: termina il primo tempo.21:20

45'+3' Palermo che tenta di chiudere in avanti la prima frazione, scambi ripetuti tra Brunori ed Insigne in attesa del varco giusto.21:19

45'+1' Brunori dai 20 metri calcia direttamente in porta, scagliando però una conclusione centrale che si smorza tra le braccia di Bardi.21:17

45' Sono 4' i minuti addizionali concessi dall'arbitro.21:18

45' Sostituzione Reggiana: fuori Antonio Vergara, al suo posto Filippo Romagna.21:16

44' Ultimo giro d'orologio del primo tempo, poi sarà possibile extra-time.21:18

44' AMMONITO Filippo Romagna: ingresso anticipato da parte del numero 19 che non aveva ricevuto l'approvazione da parte del direttore di gara.21:17

42' ESPULSO Alessandro Marcandalli: fallo da ultimo uomo ai danni di Segre, che era proiettato verso lo specchio difeso da Bardi. Reggiana in 10.21:13

41' L'esterno di Mister Nesta rientra ed è in grado di proseguire la gara.21:13

40' Tremolada ferma il gioco per consentire le cure a Pieragnolo, il giocatore in maglia granata ha subito un duro colpo nel contrasto con Lund.21:12

38' Duello tra Rozzio e Brunori che vede vittima l'attaccante palermitano, calcio di punizione dalla trequarti avversaria a favore dei rosanero.21:09

35' Azione rocambolesca in area rosanero, Portanova va a terra dopo un contrasto con Lucioni ma il direttore di gara reputa non fallosa la fattispecie. Si riparte da Pigliacelli.21:06

34' Respinta di Lund sul tentativo di cross da parte di Pieragnolo, calcio d'angolo per la Reggiana.21:05

33' Pressione alta di Mercandalli, che accorcia su Di Mariano anticipando il suggerimento di Gomes.21:05

30' Reggiana che dopo aver sventato il pericolo dello 0-2 sembra aver assunto maggiore fiducia, ancora una progressione rapida di Girma che costringe Lund ad intervenire respingendo in out.21:03

28' BRIVIDO PER BARDI! Di Mariano calcia direttamente in porta su palla inattiva, trova una carambola sulla nuca di Marcandalli che sarebbe scivolata in porta, ma un reattivo intervento del portiere granata nega il gol del raddoppio al fantasista siciliano.21:00

27' AMMONITO Paolo Rozzio: intervento falloso ai danni di Di Mariano che regala un calcio di punizione da distanza ravvicinata ai rosanero.20:59

24' Palla inattiva calciata in maniera imprecisa da Stefano Pettinari, si riparte dal rinvio dal fondo con Pigliacelli.20:55

23' OCCASIONE REGGIANA! Punizione calciata forte da Kabashi, rimpallo che giunge tra le parti di Girma che di prima intenzione calcia trovando la respinta fallosa di Gomes. Chance dai 16 metri per i padroni di casa, batte Pettinari.20:55

21' Scontro veemente tra Gomes e Kabashi, Tremolada punisce la gamba tesa del mediano francese assegnando una palla inattiva alla Reggiana. Batte Kabashi.20:54

18' Ci prova Girma! Il numero 80 libera la conclusione verso lo specchio, palla che termina di un soffio al lato della porta difesa da Pigliacelli.20:49

17' Breve fraseggio tra Bianco e Pieragnolo, in attesa dell'imbucata di Portanova. Segre legge le intenzioni della mezzala granata e ripiega recuperando.20:49

15' Lucioni, autore della rete del vantaggio, rischia l'ammonizione dopo un contatto dubbio su Girma. Tremolada adotta la via della clemenza.20:48

12' Chance dalla bandierina che non porta alcun frutto, possesso granata.20:44

11' Di Mariano si libera sull'out di sinistra, alza lo sguardo e mette dentro un forte traversone respinto in corner da Rozzio. Numero 10 alla battuta.20:43

10' Occasione Reggiana, polemiche per un tocco di mano da parte di Ceccaroni che non commette però fallo. Si riparte dal calcio d'angolo.20:41

8' GOL! GOL LUCIONI! Reggiana-PALERMO: 0-1. Si sblocca al minuto 8' il match a Reggio Emilia! Lucioni interviene sulla respinta di Pettinari, che respinge ma la palla ha ormai valicato la linea di porta. Subito VAR al lavoro che assegna il vantaggio ai siciliani.21:58

7' OCCASIONE PAZZESCA PALERMO! Dagli sviluppi del corner, Lund calcia secco in porta trovando la respinta sulla linea di Pettinari, poi Lucioni al tap-in e ancora Pettinari a salvare. Var in azione.20:38

3' Reggiana che spinge subito con Girma, che chiama Bianco all'uno-due ma interviene Gomes a recuperare il possesso.20:34

1' Il primo pallone della gara è amministrato dal Palermo.20:32

1' PARTITI! Via a Reggiana-Palermo.20:32

Fischio d'inizio programmato alle ore 20:30.20:17

I giocatori stanno ultimando la fase di riscaldamento pre-gara.20:16

Al 4-3-2-1 di Nesta, Mister Corini risponde con un 4-3-3: Pigliacelli tra i pali, Mateju e Lund sulle fasce a supportare i centrali Lucioni-Ceccaroni, a centrocampo linea a 3 con Gomes affiancato da Segre e Vasic, davanti spazio al tridente composto dagli esterni Insigne e Brunori con l'unica punta Di Mariano.20:16

Le scelte di Nesta delineano un piramidale 4-3-2-1, con Bardi a difesa dello specchio, linea a 4 con la coppia centrale Rozzio-Marcandalli coadiuvata da Rozzio e Pieragnolo sulle fasce, in mediana spazio a Kabashi con l'ausilio delle mezzale Girma e Bianco, zona di trequarti affidata al tandem Portanova-Vergara, davanti scelto Pettinari.20:14

FORMAZIONI UFFICIALI: PALERMO (4-3-3). Ospiti che rispondono con: Pigliacelli; Mateju-Lucioni-Ceccaroni-Lund; Segre-Gomes-Vasic; Insigne-Brunori-Di Mariano. Allenatore: Eugenio Corini. A disposizione: Nedelcearu, Graves, Aurelio, Marconi, Henderson, Valente, Stulac, Damiani, Soleri, Mancuso, Nespola, Desplanches.20:11

FORMAZIONI UFFICIALI: REGGIANA (4-3-2-1). Scendono in campo: Bardi; Libutti-Rozzio-Marcandalli-Pieragnolo; Girma-Kabashi-Bianco; Portanova-Vergara; Pettinari. Allenatore: Alessandro Nesta. A disposizione: Romagna, Fiamozzi, Sampirisi, Nardi, Cavallini, Nuhu, Cigarini, Lanini, Djamanca, Sposito, Satalino.20:09

A coadiuvare il fischietto lombardo sono designati gli assistenti Dei Giudici di Latina-Longo di Paola; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Nicolini di Brescia; postazione VAR con il Sig. Maggioni di Lecco, ausliato dall'A.VAR Pagnotta di Nocera Inferiore.20:05

La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Paride Tremolada, della sezione di Monza.20:04

Ultimi istanti d'attesa allo Stadio Mapei, poi sarà Reggiana-Palermo! Reggiana che apre per la prima volta in questa stagione le porte di casa propria, ospitando lo schieramento rosanero che proviene da un pareggio a reti bianche contro il Bari, nella cornice del San Nicola, nel primo turno di questo campionato. I Granata hanno conquistato un punto nelle prime due gare della meritata Serie B, pareggiando nella seconda giornata per 2-2 contro i Lariani del Como, ospiti presso l'impianto del Sinigaglia. Quello odierno sarà l'incrocio numero 29 tra emiliani e siciliani, con un bilancio che pende momentaneamente a favore della formazione di Corini: 8 le vittorie rosanero, 6 i trionfi granata e ben 14 i pareggi totali.20:02

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Reggiana-Palermo, gara valida per il turno numero 3 del Campionato di Serie B.19:54