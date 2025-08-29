Termina 3-1 questa partita veramente pazza. Il primo tempo è dominato dall'Empoli che trova il vantaggio già al 12° con Popov. Nel finale della prima frazione il rigore conquistato e trasformato da Gondo porta all'espulsione di Guarino e al pareggio della Reggiana. Espulso anche Obaretin per un fallo da ultimo uomo sempre in chiusura di 1° tempo.ll secondo tempo, come preventivabile, è a tinte granata con la Reggiana che attacca praticamente per 45 minuti consecutivi. La difesa dell'Empoli si difende con i denti ma cede sotto ai colpi di Reinhart (57°) e di Portanova (78°).
Prima vittoria stagionale per la Reggiana che si "vendica" dell'Empoli dopo la partita di Coppa Italia. Arrivano i primi 3 punti in campionato per i granata che, nella prossima giornata di campionato, saranno ospitati a Castellammare di Stabia dalla Juve Stabia.
90'+2'
TRIPLICE FISCHIO AL MAPEI STADIUM! Reggiana-Empoli 3-122:24
90'
2 minuti di recupero.22:24
90'
GOL ANNULLATO ALLA REGGIANA! Che azione di Novakovich che riceve palla da Basili e con una serpentina che parte dalla linea di fondo arriva a centro area dove calcia col destro. La conclusione respinta arriva sul piede di Vallarelli che ribatte a rete. Il gioco è però fermo per un fallo dello stesso Novakovich ad inizio azione.22:23
89'
Ritmi della partita notevolmente scesi dopo il gol del 3-1. La Reggiana amministra e l'Empoli sembra non riuscire più a pressare.22:21
87'
5° sostituzione Reggiana. Esce Tobías Reinhart ed entra Damiano Basili.22:19
84'
Girandola di cambi con 4 sostituzioni effettuate contemporaneamente. Cambi esauriti per Pagliuca.22:16
84'
4° sostituzione Reggiana. Esce Manolo Portanova ed entra Francesco Vallarelli.22:16
84'
3° sostituzione Reggiana. Esce Manuel Marras ed entra Andrea Bozzolan.22:15
83'
5° sostituzione Empoli. Esce Gerard Yepes ed entra Luca Belardinelli.22:15
83'
4° sostituzione Empoli. Esce Franco Carboni ed entra Brando Moruzzi.22:15
82'
Yepes fermo a terra dolorante. Sacchi ferma il gioco.22:14
82'
Chiude in attacco la Reggiana. Buon cross in direzione di Novakovich. Il suo colpo di testa viene respinto in qualche modo dalla difesa dell'Empoli.22:14
80'
2° sostituzione Reggiana. Esce Elayis Tavsan ed entra Andrija Novakovich.22:12
79'
Dopo il grande brivido per il rigore assegnato e poi revocato all'Empoli, la Reggiana trova il gol della sicurezza con Portanova che sigla la rete del 3-1.22:13
78'
GOL!! REGGIANA-Empoli 3-1!! Gol di Manolo Portanova!! Marras avanza sulla destra e serve al centro. Velo di Gondo e palla che arriva a Portanova completamente solo a centro area che controlla e buca centralmente Fulignati.
Carboni mette un ottimo cross dalla sinistra. Ebuhei completamente solo colpisce malissimo di testa e spreca l'occasione!22:10
77'
Konaté e Ceesay provano da soli a ribaltare il fronte. L'esterno gambiano arriva in zona offensiva e serve al centro per Konaté ma è attenta la difesa della Reggiana.22:09
75'
RIGORE REVOCATO! Valutata fallosa la spinta di Ignacchiti. Rigore tolto e punizione assegnata alla Reggiana.22:07
73'
Ammonito Lorenzo Ignacchiti per proteste.22:07
73'
Sacchi viene chiamato al monitor per riguardare la spinta subita da Quaranta da Ignacchiti.22:06
72'
CALCIO DI RIGORE PER L'EMPOLI!! Partita infinita. Calcio di punizione battuto all'interno dell'area di rigore. Stacca Ignacchiti che colpisce di testa verso la porta. Quaranta colpisce, forse dopo aver subito una spinta, con il braccio largo.22:07
71'
Entra bene in partita Konaté che riceve palla, la protegge e conquista un calcio piazzato sulla trequarti regalando un'occasione all'Empoli.22:03
70'
3° sostituzione Empoli. Esce Bohdan Popov ed entra Ismael Konaté.22:02
69'
ANCORA FULIGNATI! Marras carica il sinistro da ottima posizione leggermente spostato a sinistra all'interno dell'area toscana. Tiro incrociato con Fulignati che si distende provando a tenere ancora in partita l'Empoli!22:02
68'
Ancora panico dell'area dell'Empoli. Cross dalla sinistra a centro area, dove gli attaccanti della Reggiana si ostacolano involontariamente tra loro. La palla arriva comunque a sinstra da Marras che mette forte al centro. Fulignati prova a controllare ma perde il possesso della sfera. Lovato si rifugia in angolo.22:01
67'
Si rivede in avanti Ceesay che pressa Marras molto alto sulla destra. L'esterno della Reggiana, con mestiere, conquista calcio di punizione.21:59
65'
Gondo lavora un bel pallone spalle alla porta e lascia a Portanova che da fuori area se la sposta sul sinistro e conclude colpendo un difensore avversario.21:58
64'
Conclusione di Gondo dal limite dell'area piccola che va a sbattere sulla difesa avversaria. Una serie di rimpalli ravvicinati e la palla finisce ancora una volta in corner.21:57
63'
FULIGNATI!! Altra azione offensiva della Reggiana con Portanova che a centro area di coordina benissimo e gira di destro al volo. Parata bellissima di Fulignati che manda la palla a sbattere sulla traversa.21:56
62'
Altro pallone messo al centro da Marras da sinistra. Fulignati pensa all'uscita ma si blocca a metà strada. Il pallone è troppo lungo per Gondo e si salva la difesa dell'Empoli.21:54
60'
Punizione dalla trequarti sinistra calciata al centro da Marras. Esce a bloccare Fulignati.21:52
58'
Crolla il muro difensivo dell'Empoli. Reinhart completa la rimonta e porta in vantaggio la Reggiana.21:51
58'
2° sostituzione Empoli. Esce Salvatore Elia ed entra Tyronne Ebuehi.21:50
57'
GOL!! REGGIANA-Empoli 2-1!! Gol di Tobias Reinhart!! Reinhart riceve palla da Quaranta fuori dall'area di rigore e carica il destro trovando una deviazion che beffa Fulignati.
Altra palla morbida, stavolta di Reinhart, a centro area. Nuovamente Portanova anticipato.21:49
55'
Cross di Marras dalla sinistra. Carboni anticipa di testa Portanova sul secondo palo.21:48
55'
I giocatori dell'Empoli spazzano la palla il più lontano possibile ad ogni occasione e si racchiudono all'interno della loro metà campo.21:47
53'
Che intervento difensivo di Yepes. Portanova scambia stretto con Gondo ed entra in area di rigore. Yepes gli soffia il pallone al momento del tiro e salva l'Empoli.21:46
52'
Ennesimo cross di Rover dalla destra. Blocca Fulignati.21:44
51'
Ancora in avanti i padroni di casa con Rover che arriva a mettere una buona palla al centro dalla fascia destra. Gondo prova a coordinarsi ma viene anticipato dalla difesa.21:43
50'
Empoli alle corde. La doppia inferiorità numerica si fa ovviamente sentire.21:42
49'
OCCASIONE REGGIANA! Tavsan va dalla bandierina e riprova a mirare lo specchio della porta. La palla arriva pericolosa sul primo palo con Fulignati che è reattivo a deviare nuovamente in corner.21:42
49'
Ingacchiti si immola sulla destra per ostacolare un tentativo di cross e concede un altro angolo alla Reggiana.21:41
48'
Ci riprova Rover con una conclusione dall'intereno dell'area di rigore defilato a destra. Colpisce Lovato sulla schiena con la palla che carambola in corner.21:40
47'
Rover raccoglie un cross dalla destra e si coordina battendo col destro di prima intenzione. Impreciso.21:40
46'
Cambio anche per Dionigi costretto a sostituire Bertagnoli che non ce la fa fisicamente.21:39
46'
Ridisegna la sua squadra Pagliuca per ovviare alla doppia espulsione del finale di 1° tempo. Inserito Curto al posto di Ilie per rinfoltire la difesa. Ceesay abbassato a sinistra sulla linea dei difensori.21:38
46'
1° sostituzione Empoli. Esce Rares Ilie ed entra Marco Curto.21:37
46'
1° sostituzione Reggiana. Esce Massimo Bertagnoli ed entra Leonardo Mendicino.21:36
46'
SI RIPARTE! Possesso palla affidato alla Reggiana.21:37
Situazione di parità con 1 gol per parte. L'Empoli tornerà in campo in 9 uomini per i secondi 45 minuti.21:24
Succede di tutto nel finale di questo 1° tempo! Dopo quasi 40 minuti di dominio da parte dell'Empoli che amministrava il vantaggio siglato da Popov al 12' minuto al 38' cambia la storia della partita.Guarino trattiene platealmente Gondo in area di rigore mentre sta per andare in porta. Risultato? Calcio di rigore e cartellino rosso! Lo stesso Gondo trasforma il penalty al 44' e appena 2 minuti dopo, in pieno recupero, l'altro centrale dell'Empoli commette fallo al limite dell'area rimediando anche lui l'espulsione!21:24
45'+2'
FINISCE IL PRIMO TEMPO! Reggiana-Empoli 1-121:20
45'+2'
Portanova calcia col destro direttamente sulla barriera.21:19
45'+1'
ESPULSO anche l'altro difensore centrale dell'Empoli! Rosso per Nosa Obaretin!21:20
45'+1'
Incredibile al Mapei Stadium. Contropiede Reggiana. Obaretin stende l'avversario involato a rete al limite dell'area di rigore. Ancora chiara occasione da gol e Obaretin espulso. 21:19
45'
2 minuti di recupero.21:19
44'
L'Empoli viene raggiunto e si ritrova in 10 uomini a ridosso della fine del primo tempo. Partita completamente da ricostruire.21:17
44'
GOL!! REGGIANA-Empoli 1-1!! Gol di Cedric Gondo!! Apre il piatto Gondo e spiazza Fulignati dagli 11 metri.
Sacchi va al monitor a verificare l'azione ed estrae il cartellino rosso per Guarino! Valutata chiara occasione da gol e intervento non genuino completamente disinteressato al pallone.21:15
40'
Revisione in corso per un possibile cambio del colore del cartellino sventolato verso Guarino.21:13
40'
Animi accessi in campo a seguito della decisione, ineccepibile, di Sacchi.21:12
38'
CALCIO DI RIGORE REGGIANA! Lunga azione della formazione di casa con Tavsan che crossa dalla destra. La palla esce e viene rimessa di testa verso Gondo che controlla e subisce la trattenuta ingenua di Guarino. Nessun dubbio per Sacchi che ammonisce Guarino.21:15
35'
Triangolazione Empoli tra Ignacchiti, Carboni e Ceesay. Carboni non capisce le intenzioni di Ignacchiti, che voleva servire largo Cesaay, tentando di controllare un pallone piuttosto complicato spedendolo oltre la linea di fondo campo.21:08
33'
2 interventi fallosi consecutivi di Elia che viene redarguito verbalmente da Sacchi.21:06
32'
Percussione centrale di Ignacchiti fermata da un intervento falloso di Bertagnoli.21:05
30'
Cross pericoloso di Popov che arriva dalla destra in direzione del secondo palo dove non c'è nessun attaccante dell'Empoli a raccogliere.21:03
29'
Si affaccia in avanti la Reggiana. Prima Gondo e successivamente Portanova tentano di mettere palla al centro dalla destra. Gondo trova la respinta della difesa mentra la palla di Portanova, forte e sul primo palo, supera la difesa ma viene bloccata da Fulignati.21:02
28'
Si prodiga anche in fase difensiva Salvatore Elia con un'ottima chiusura in area di rigore. Il rimpallo termina in rinvio dal fondo.21:01
27'
Cross di Elia dalla trequarti destra. Motta anticipa tutti allontanando in tuffo.20:59
25'
Duello sulla destra tra Elia e Marras con il secondo che riesce ad arginare inizialmente l'avanzata dell'esterno dell'Empoli. Elia lo ripunta e subisce fallo conquistando calcio di punizione in zona avanzata.20:58
23'
Contropiede sprecato dalla Reggiana. Quaranta si invola sulla sinistra completamente libero. Giunto al limite dell'area di rigore tenta l'assistenza al centro ma Ignacchiti, con un grande recupero, lo stoppa ed evita anche il calcio d'angolo.20:56
22'
Gondo capisce il momento di difficoltà della sua sqaudra e torna in difesa a lottare per recuperare il possesso.20:55
21'
Ottimo spunto di Obaretin che si mette in proprio sull'out di sinistra e avanza fino a subire il fallo da parte di Libutti.20:54
20'
Punizione battuta lunga da centrocampo da parte della Reggiana. La palla finisce comoda tra i guanti di Fulignati.20:52
17'
Tavsan batte un calcio d'angolo dalla destra con il mancino a rientrare. Cerca direttamente la porta con Fulignati che osserva il pallone mentre esce sopra la traversa.20:50
16'
Popov viene incontro per giocare assieme alla squadra, si gira bene e lancia per l'inserimento di Lovato che, però, non avviene. Incomprensione.20:49
14'
Ceesay chiede lo scambio sulla destra e si lancia in profondità. Si impegna per tenere il pallone ma non riesce per un soffio.20:47
12'
GOL!! Reggiana-EMPOLI 0-1!! Gol di Bohdan Popov!! Ignacchiti disegna un tracciante da centrocampo per l'inserimento perfetto di Popov che brucia Quaranta e anticipa con un tocco delicatissimo l'uscita di Motta. La palla rotola dolcemente in fondo alla rete.
FORMAZIONE UFFICIALE EMPOLI. 3-4-2-1. Fulignati; Obaretin, Guarino, Lovato; Carboni, Yepese, Ignacchiti, Elia; Ceesay, Ilie; Popov.20:28
FORMAZIONE UFFICIALE REGGIANA. 3-4-2-1. Motta; Quaranta, Papetti, Libutti; Marras, Bertagnoli, Reinhart, Rover; Portanova, Tavsan; Gondo.19:53
Sampirisi, Urso e Girma sono i 3 infortunati tra le fila della Reggiana, mentre Pagliuca dovrà rinunciare ad Haas, Perisan e a Degli Innocenti.18:19
Il direttore di gara designato per la sfida di questa sera è Juan Luca Sacchi di Macerata. Marco Scatragli di Arezzo e Marco Colaianni di Bari gli assistenti; Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata il IV uomo; Lorenzo Maggioni di Lecco il Var e Francesco Fourneau di Roma 1 l’Avar.18:13
I PRECEDENTI. Sono 17 gli scontri intercorsi tra le 2 compagini. In netto vantaggio gli azzuri con un bottino di 9 successi. Il segno "ics" si è verificaro in 5 occasionini mentre sono 3 le vittorie reggiane.18:11
E' iniziata con un piglio decisamente diverso la stagione dell'Empoli guidato da Guido Pagliuca. Dopo aver conquistato l'accesso ai sedicesimi di finale dove affronteranno Il Genoa di Patrick Vieira, l'Empoli ha ottenuto una vittoria convincente tra le mura amiche del Castellani con un netto 3-1 ai danni del Padova.18:07
Davide Dionigi è tornato a sedersi su una panchina di calcio il 31 Marzo scorso, dopo ben 2 anni e mezzo d'inattività con la Reggiana che si trovava terzultima in classifica. Dopo le 2 sconfitte iniziali sono arrivati 4 successi consecutivi che hanno permesso alla formazione granata di centrare la salvezza. Anche questa stagione è iniziata con 2 insuccessi. Il primo è quello di Coppa Italia appena citato, mentre il secondo è maturato nel corso della 1° giornata di campionato al Barbera contro il Palermo.18:03
E' già il secondo scontro in questa stagione tra le 2 società. Nell'eliminatoria di Coppa Italia l'Empoli ha avuto la meglio sulla Reggiana con Fulignati grande protagonista con 2 parate fondamentali nella lotteria dei calci di rigore.17:58
Siamo al Mapei Stadium di Reggio Emilia! La Reggiana di Davide Dionigi ospita l'Empoli di Guido Pagliuca.17:54
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta tra la sfida tra Reggiana ed Empoli, gara valida per la 2° giornata di Serie BKT.17:53
Dove si gioca la partita:
Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore Città: Reggio Emilia Capienza: 23717 spettatori17:53
Reggiana - Empoli è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 29 agosto alle ore 20:30 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia. Arbitro di Reggiana - Empoli sarà Juan Luca Sacchi. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.
Attualmente la Reggiana si trova 8° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece l'Empoli si trova 9° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta). La Reggiana ha segnato 4 gol e ne ha subiti 3; l'Empoli ha segnato 4 gol e ne ha subiti 4.
In casa la Reggiana ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa l'Empoli ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). La Reggiana nelle prime 2 partite ha affrontato il Palermo, l'Empoli ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta. L'Empoli nella prima giornata ha affrontato Padova ottenendo 3 punti. La Reggiana ha incontrato nell'ultima partita l'Empoli vincendo 3-1 mentre L'Empoli ha incontrato Padova vincendo 3-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Cedric Gondo con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Bohdan Popov con 3 gol.
Reggiana e Empoli si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match la Reggiana non ha mai vinto, l'Empoli ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 3.
Reggiana-Empoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Reggiana è la squadra che l'Empoli ha affrontato più volte, tra quelle contro le quali i toscani non hanno mai perso in Serie BKT (5V, 3N).
In tutti i quattro incroci di Serie BKT disputati tra Reggiana ed Empoli in casa dei granata, nessuna delle due squadre ha mai segnato più di un gol: due successi per 1-0 a favore dei toscani, compreso l’ultimo dell’aprile 2021, e due pareggi per 1-1.
La Reggiana ha perso la prima partita di questo campionato (2-1 sul campo del Palermo); i granata non subiscono due ko nelle prime due gare stagionale di un torneo di Serie BKT dal 1973, quando furono sconfitti rispettivamente contro Varese (0-4 in casa) e Brindisi (2-1 in trasferta).
L’Empoli ha vinto il primo confronto della Serie BKT 2025/26, per 3-1 contro il Padova; gli azzurri potrebbero infilare due successi consecutivi nelle prime due gare stagionali di un campionato cadetto per la prima volta dal 2013 (contro Latina e Palermo), quando sulla panchina dei toscani sedeva Maurizio Sarri.
La Reggiana è la squadra che ha subito il maggior numero di conclusioni nella gara di esordio di questo campionato: 25, ovvero ben 16 in più dell’avversaria di giornata, Empoli (nove).
Nella prima giornata di campionato, Edoardo Motta ha effettuato 12 parate nel match contro il Palermo - almeno il doppio rispetto a qualsiasi altro portiere - l’ultimo pari ruolo ad avere contato più interventi (15) al termine di una partita di Serie BKT è stato Stefano Gori, con la maglia del Como nella sfida contro la SPAL, nell’ottobre 2021.
Bohdan Popov ha segnato una doppietta al suo debutto in Serie BKT contro il Padova; l’ultimo giocatore dell’Empoli ad avere trovato il gol nelle prime due gare nel torneo cadetto con la maglia dei toscani è stato Francesco Tavano: le prime sette gare disputate nel torneo 2011/12.
