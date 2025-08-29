Termina 3-1 questa partita veramente pazza. Il primo tempo è dominato dall'Empoli che trova il vantaggio già al 12° con Popov. Nel finale della prima frazione il rigore conquistato e trasformato da Gondo porta all'espulsione di Guarino e al pareggio della Reggiana. Espulso anche Obaretin per un fallo da ultimo uomo sempre in chiusura di 1° tempo.ll secondo tempo, come preventivabile, è a tinte granata con la Reggiana che attacca praticamente per 45 minuti consecutivi. La difesa dell'Empoli si difende con i denti ma cede sotto ai colpi di Reinhart (57°) e di Portanova (78°).

E' già il secondo scontro in questa stagione tra le 2 società. Nell'eliminatoria di Coppa Italia l'Empoli ha avuto la meglio sulla Reggiana con Fulignati grande protagonista con 2 parate fondamentali nella lotteria dei calci di rigore.17:58

Davide Dionigi è tornato a sedersi su una panchina di calcio il 31 Marzo scorso, dopo ben 2 anni e mezzo d'inattività con la Reggiana che si trovava terzultima in classifica. Dopo le 2 sconfitte iniziali sono arrivati 4 successi consecutivi che hanno permesso alla formazione granata di centrare la salvezza. Anche questa stagione è iniziata con 2 insuccessi. Il primo è quello di Coppa Italia appena citato, mentre il secondo è maturato nel corso della 1° giornata di campionato al Barbera contro il Palermo.18:03

I PRECEDENTI. Sono 17 gli scontri intercorsi tra le 2 compagini. In netto vantaggio gli azzuri con un bottino di 9 successi. Il segno "ics" si è verificaro in 5 occasionini mentre sono 3 le vittorie reggiane.18:11

Il direttore di gara designato per la sfida di questa sera è Juan Luca Sacchi di Macerata. Marco Scatragli di Arezzo e Marco Colaianni di Bari gli assistenti; Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata il IV uomo; Lorenzo Maggioni di Lecco il Var e Francesco Fourneau di Roma 1 l’Avar.18:13

Sampirisi, Urso e Girma sono i 3 infortunati tra le fila della Reggiana, mentre Pagliuca dovrà rinunciare ad Haas, Perisan e a Degli Innocenti.18:19

Elia raccoglie il pallone respinto dalla difesa e prova a far partire l'azione della formazione ospite. Stavolta è Marras a commettere fallo e a spegnere l'azione sul nascere.20:34

Succede di tutto nel finale di questo 1° tempo! Dopo quasi 40 minuti di dominio da parte dell'Empoli che amministrava il vantaggio siglato da Popov al 12' minuto al 38' cambia la storia della partita.Guarino trattiene platealmente Gondo in area di rigore mentre sta per andare in porta. Risultato? Calcio di rigore e cartellino rosso! Lo stesso Gondo trasforma il penalty al 44' e appena 2 minuti dopo, in pieno recupero, l'altro centrale dell'Empoli commette fallo al limite dell'area rimediando anche lui l'espulsione!21:24

Konaté e Ceesay provano da soli a ribaltare il fronte. L'esterno gambiano arriva in zona offensiva e serve al centro per Konaté ma è attenta la difesa della Reggiana.22:09

GOL!! REGGIANA-Empoli 3-1!! Gol di Manolo Portanova!! Marras avanza sulla destra e serve al centro. Velo di Gondo e palla che arriva a Portanova completamente solo a centro area che controlla e buca centralmente Fulignati. Guarda la scheda del giocatore Manolo Portanova 22:11

PREPARTITA

Reggiana - Empoli è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 29 agosto alle ore 20:30 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia.

Arbitro di Reggiana - Empoli sarà Juan Luca Sacchi. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.

Attualmente la Reggiana si trova 8° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece l'Empoli si trova 9° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).

La Reggiana ha segnato 4 gol e ne ha subiti 3; l'Empoli ha segnato 4 gol e ne ha subiti 4.

In casa la Reggiana ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa l'Empoli ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

La Reggiana nelle prime 2 partite ha affrontato il Palermo, l'Empoli ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta.

L'Empoli nella prima giornata ha affrontato Padova ottenendo 3 punti.

La Reggiana ha incontrato nell'ultima partita l'Empoli vincendo 3-1 mentre L'Empoli ha incontrato Padova vincendo 3-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Cedric Gondo con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Bohdan Popov con 3 gol.

Reggiana e Empoli si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match la Reggiana non ha mai vinto, l'Empoli ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Reggiana-Empoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Reggiana è la squadra che l'Empoli ha affrontato più volte, tra quelle contro le quali i toscani non hanno mai perso in Serie BKT (5V, 3N).

In tutti i quattro incroci di Serie BKT disputati tra Reggiana ed Empoli in casa dei granata, nessuna delle due squadre ha mai segnato più di un gol: due successi per 1-0 a favore dei toscani, compreso l’ultimo dell’aprile 2021, e due pareggi per 1-1.

La Reggiana ha perso la prima partita di questo campionato (2-1 sul campo del Palermo); i granata non subiscono due ko nelle prime due gare stagionale di un torneo di Serie BKT dal 1973, quando furono sconfitti rispettivamente contro Varese (0-4 in casa) e Brindisi (2-1 in trasferta).

L’Empoli ha vinto il primo confronto della Serie BKT 2025/26, per 3-1 contro il Padova; gli azzurri potrebbero infilare due successi consecutivi nelle prime due gare stagionali di un campionato cadetto per la prima volta dal 2013 (contro Latina e Palermo), quando sulla panchina dei toscani sedeva Maurizio Sarri.

La Reggiana è la squadra che ha subito il maggior numero di conclusioni nella gara di esordio di questo campionato: 25, ovvero ben 16 in più dell’avversaria di giornata, Empoli (nove).

Nella prima giornata di campionato, Edoardo Motta ha effettuato 12 parate nel match contro il Palermo - almeno il doppio rispetto a qualsiasi altro portiere - l’ultimo pari ruolo ad avere contato più interventi (15) al termine di una partita di Serie BKT è stato Stefano Gori, con la maglia del Como nella sfida contro la SPAL, nell’ottobre 2021.

Bohdan Popov ha segnato una doppietta al suo debutto in Serie BKT contro il Padova; l’ultimo giocatore dell’Empoli ad avere trovato il gol nelle prime due gare nel torneo cadetto con la maglia dei toscani è stato Francesco Tavano: le prime sette gare disputate nel torneo 2011/12.

