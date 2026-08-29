Si porta a 4 punti in classifica l'Ascoli, dopo la vittoria nella gara di esordio.
Primo punto in classifica per la Carrarese, dopo la sconfitta nella gara di esordio.
Nel prossimo turno l’Ascoli ospiterà sul proprio terreno di gioco il Benevento, mentre la Carrarese andrà in scena sul proprio campo contro l’Empoli.
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Grazie per aver seguito pazientemente la diretta! Cordiali saluti!! Alla prossima!!!23:00
Il match termina con un pareggio per 1-1. La prima parte di gara è stata caratterizzata da un sostanziale equilibrio in campo, in fatto di gioco e occasioni. Le più nitide opportunità da gol si verificano negli ultimi 5 minuti, con una traversa di Abiuso e un paio di parate significative di Garofani. La ripresa si apre con una nuova occasione per l’Ascoli, ma dopo pochi minuti passa in vantaggio la Carrarese con una conclusione dal limite di Abiuso solamente sfiorata dal portiere. I bianconeri reagiscono e trovano il pari a circa dieci minuti dalla fine con una grande azione impostata da De Pieri e finalizzata da Gori.22:57
90'+5'
Fischio finale dell'incontro. Ascoli-Carrarese 1-122:56
90'+3'
Sinistro dal limite di Topalovic che termina alto.22:54
90'+2'
Conclusione di Topalovic dal limite, che viene deviata in corner.22:54
90'+1'
Colpo di testa di De Pieri centrale.22:52
90'+1'
Quattro minuti di recupero.22:56
90'
Tiro cross di Corradini e Garofani mette il pallone in corner.22:51
89'
Lancio di Finotto per Marconi, che non arriva in tempo e viene anticipato dal portiere.22:51
85'
Giallo per l'Ascoli. Ammonito Abdoul Guièbrè per un intervento ostruzionistico ai danni di Marconi.22:46
85'
Schiavi controlla e prova la conclusione dal limite, che è però fiacca e il portiere blocca.22:47
82'
Cambio in attacco per l'Ascoli. Esce Simone D'Uffizi ed entra Matteo Brunori.22:47
82'
Giallo per l'Ascoli. Ammonito Gabriele Gori per essersi tolto la maglietta dopo il gol segnato.22:45
82'
GOL! ASCOLI-Carrarese 1-1. Rete di Gabriele Gori, che sfrutta una percussione sulla destra di De Pieri, che gli appoggia la palla spalle alla porta, per insaccare di prima intenzione sotto la traversa.22:44
81'
Finotto spreca un contropiede perdendo l'attimo per il tiro. La palla giunge a Topalovic, la cui conclusione è smorzata.22:43
80'
Cambio a centrocampo per la Carrarese. Esce Gabriele Parlanti ed entra Luka Topalovic.22:41
79'
Cambio in attacco per la Carrarese. Esce Fabio Abiuso ed entra Mattia Finotto.22:40
76'
Conclusione di D'Uffizi al limite dell'area centrale e bloccata da Garofani.22:38
74'
Garofani chiude lo specchio della porta a Guiebre, e di petto mette in corner.22:35
71'
Cambio a centrocampo per la Carrarese. Esce Filippo Reale ed entra Jacopo Martini.22:32
70'
Cambio a centrocampo per l'Ascoli. Esce Andrea Silipo ed entra Giacomo De Pieri.22:32
69'
Cambio in attacco per l'Ascoli. Esce Mohammed Chakir ed esce Gabriele Gori.22:30
69'
Conclusione di Marconi dai 20 metri, che termina alta.22:31
68'
Su azione di corner conclusione dal limite di Parlanti, respinta splendidamente da Vitale.22:29
67'
Giallo per la Carrarese. Ammonito Nicolàs Schiavi per aver ritardato la battuta del corner.22:30
64'
Curado mette in mezzo da destro per Chakir, che di testa mette alto da ottima posizione.22:26
63'
Cambio per la Carrarese. Esce il centrocampista Niccolò Belloni ed entra il difensore Tommaso Guercio.22:25
63'
Cambio in attacco per la Carrarese. Esce Moustapha Cissè ed entra Giacomo Marconi.22:24
58'
Cambio per l'Ascoli. Esce il difensore Tommaso Milanese ed entra il centrocampista Andrea Oliveri.22:21
58'
Cambio per l'Ascoli. Esce il centrocampista Sergiu Percium ed entra l'attaccante Don Bolsius.22:20
58'
Conclusione di Silipo dal limite di sinistro che termina alto.22:19
57'
Tiro cross di Silipo da destra, che trova la deviazione di testa di Corradini, col pallone che termina alto.22:18
54'
Altra mischia nell'area della Carrarese, con Chakir che cade a terra e reclama un contatto.22:15
53'
Giallo per l'Ascoli. Ammonito Giovanni Corradini per proteste.22:14
51'
GOL! Ascoli-CARRARESE 0-1. Rete di Fabio Abiuso. Contropiede della Carrarese, con Reale che fugge a sinistra e mette in mezzo per Abiuso, la cui conclusione viene sfiorata di piede dal portiere prima di insaccarsi in rete.22:13
50'
Contrasto tra Oliana e Chakir, che l'arbitro giudica regolare.22:12
49'
Cross da sinistra di D'Uffizi per Chakir, che di testa mette alto da buona posizione.22:10
47'
Giallo per la Carrarese. Ammonito Fabio Ruggeri per un intervento in ritardo ai danni di D'Uffizi.22:08
46'
Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dalla Carrarese.22:06
Il primo tempo termina con un pareggio a reti inviolate. Risultato tutto sommato giusto dato l’equilibrio in campo, in fatto di gioco e occasioni. Le più nitide opportunità da gol si verificano negli ultimi 5 minuti, con una traversa di Abiuso e un paio di parate significative di Garofani.21:51
45'+2'
Fischio finale del primo tempo. Ascoli-Carrarese 0-021:49
45'+1'
Corradini pennella un cross morbito per Chakir, che costringe Garofani ad un grande intervento.21:49
45'+1'
Un minuto di recupero.21:48
45'
Grande intervento di Garofani su conclusione rasoterra di Silipo, che era stato imbeccato da D'Uffizi.21:47
44'
Fuga di Rouhi sulla sinistra e deviazione di Abiuso, che non centra la porta.21:46
42'
Chakir appoggia il pallone a Guiebre, la cui conclusione viene deviata in corner.21:44
41'
Corner di Schiavi e mischia nell'area dell'Ascoli, conclusa da un colpo di tacco volante di Abiuso, che termina sulla traversa.21:43
40'
Rizzo sventa un contropiede di Cissè, mandando il pallone in corner.21:42
39'
La conclusione di D'Uffizi dal limite si spegne sul fondo.21:41
37'
La conclusione di Romani dal limite termina alta.21:39
36'
Cissè recupera un pallone, si avvicina all'area e la sua conclusione, deviata, finisce in fallo laterale.21:39
33'
Giallo per la Carrarese. Ammonito Fabio Abiuso per un intervento fuori tempo ai danni di Damiani, che gli aveva recuperato il pallone.21:35
31'
Vitale esce quasi a metà campo per anticipare nuovamente Cissè.21:34
26'
Giallo per l'Ascoli. Ammonito Simone D'Uffizi per aver falciato Abiuso.21:28
24'
Conclusione di Silipo di prima intenzione, ma il tiro è centrale.21:28
21'
Cissè intercetta un pallone di Damiani a metà campo, fugge e all'interno dell'area conclude di sinistro da buona posizione, ma il pallone termina a lato.21:24
15'
Sul corner colpo di testa di Romani, che anticipa l'uscita del portiere ma manda il pallone sul fondo.21:18
14'
Azione di Reale sulla sinistra, che conquista il primo corner per la Carrarese.21:17
8'
Cross di Milanese, che viene svirgolato da Ruggeri, ma non trova la deviazione verso la porta di un suo compagno.21:11
4'
Lungo lancio di Cissè, che anticipato da Vitale, costretto ad uscire dall'area e a respingere il pallone di testa.21:06
3'
Colpo di testa di Chakir, che sovrasta Romani ma mette il pallone sul fondo.21:05
Calcio d'inizio dell'incontro. Primo pallone giocato dall'Ascoli.21:02
Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco. Arbitra l’incontro Andrea Zanotti di Rimini.20:59
L’ultimo scontro diretto giocato ad Ascoli, nel Gruppo B della Lega Pro 2014-15, è terminato con un successo per 3-2 dei padroni di casa.20:33
Gli ospiti, anch’essi eliminati in Coppa Italia, per mano del Torino, nella prima giornata hanno perso sul loro campo per 2-1 al cospetto del Mantova.20:31
I padroni di casa sono reduci dal un successo per 2-1 nella prima giornata sul campo del Verona, una settimana dopo una pesante sconfitta per 4-1, con tanto di eliminazione, in Coppa Italia sul campo del Genoa.20:31
Benvenuti allo Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli per la gara tra Ascoli e Carrarese, valida per la seconda giornata del campionato di Serie B 2026-27.20:30
Ascoli - Carrarese è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie B 2026/2027. La partita è in programma il giorno 29 agosto alle ore 21:00 allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno. Arbitro di Ascoli - Carrarese sarà Andrea Zanotti. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.
Andrea Zanotti
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 1 partite nella stagione in corso:
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
17-08-2026
Coppa Italia
Pisa-Empoli 1-1
Attualmente l'Ascoli si trova 2° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece la Carrarese si trova 13° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). L'Ascoli ha segnato 3 gol e ne ha subiti 2; la Carrarese ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3.
In casa l'Ascoli ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa la Carrarese ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). L'Ascoli nell'ultima partita ha affrontato il Verona ottenendo 3 punti. La Carrarese nella prima giornata ha affrontato il Mantova ottenendo 0 punti. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Simone D'Uffizi con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Fabio Abiuso con 1 gol.
Ascoli e Carrarese è la prima che si affrontano in campionato.
Ascoli-Carrarese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Ascoli e Carrarese si affronteranno per la prima volta in Serie BKT. L'ultimo incrocio tra marchigiani e toscani in un campionato professionistico risale alla stagione di Serie C 2014/15, in cui i bianconeri rimasero imbattuti in entrambe le sfide: 0-0 in trasferta all'andata e successo per 3-2 al ritorno in casa.
L'Ascoli ha vinto il match d'esordio di questo campionato sul campo dell'Hellas Verona (1-2); soltanto una volta nella loro storia in Serie BKT i marchigiani sono riusciti a vincere entrambe le prime due sfide stagionali di un torneo cadetto: nel 2021/22, rispettivamente, contro Cosenza e Perugia, sotto la gestione di Andrea Sottil.
La Carrarese ha guadagnato soltanto due punti nelle ultime sei partite (2N, 4P) di campionato per una media di 0.3 a incontro, dopo che ne aveva raccolti 10 (3V, 1N) nelle precedenti quattro (2.5 a gara); nel dettaglio, i toscani hanno perso le due sfide più recenti e potrebbero subire tre ko di fila in Serie BKT per la prima volta dallo scorso febbraio.
Dal suo ritorno in Serie BKT (2024/25), la Carrarese ha perso 30 gare sulle 77 totali (il 39% - 21V, 26N); nel periodo, soltanto Reggiana (35) e Mantova (32) hanno subito più sconfitte rispetto ai toscani nel torneo cadetto.
L'Ascoli è una delle sole due squadre, assieme all'Avellino, ad avere segnato un gol a seguito di un recupero offensivo nel primo turno di questo campionato; inoltre, nessuna squadra ha effettuato più conclusioni da questa situazione di gioco rispetto alla squadra bianconera: tre, come anche Hellas Verona e Cesena.
Gennaro Acampora è l'unico giocatore nelle file dell'Ascoli ad avere segnato un gol contro la Carrarese in Serie BKT; inoltre, quello realizzato contro i toscani è anche la sua ultima rete messa a segno nel torneo, il 19 aprile scorso, con la maglia del Pescara.
Pietro Pinelli, al suo esordio in Serie BKT contro il Mantova, è stato il giocatore più giovane (classe 2006) ad andare a segno nel primo turno di questo campionato. Inoltre, tra i giocatori che hanno trovato il gol nella prima giornata, soltanto Simone Santoro (0.04), Alessandro Pietrelli (0.03) e Marco D'Alessandro (0.03) hanno registrato un valore di Expected Goals più basso rispetto a quello del centrocampista della Carrarese (0.07, come anche Claudio Morra).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: