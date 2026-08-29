Schiavi controlla e prova la conclusione dal limite, che è però fiacca e il portiere blocca.22:47

Il match termina con un pareggio per 1-1. La prima parte di gara è stata caratterizzata da un sostanziale equilibrio in campo, in fatto di gioco e occasioni. Le più nitide opportunità da gol si verificano negli ultimi 5 minuti, con una traversa di Abiuso e un paio di parate significative di Garofani. La ripresa si apre con una nuova occasione per l’Ascoli, ma dopo pochi minuti passa in vantaggio la Carrarese con una conclusione dal limite di Abiuso solamente sfiorata dal portiere. I bianconeri reagiscono e trovano il pari a circa dieci minuti dalla fine con una grande azione impostata da De Pieri e finalizzata da Gori.22:57

PREPARTITA

Ascoli - Carrarese è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 29 agosto alle ore 21:00 allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno.

Arbitro di Ascoli - Carrarese sarà Andrea Zanotti. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.

Andrea Zanotti Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 1 partite nella stagione in corso: Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 17-08-2026 Coppa Italia Pisa-Empoli 1-1

Attualmente l'Ascoli si trova 2° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece la Carrarese si trova 13° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

L'Ascoli ha segnato 3 gol e ne ha subiti 2; la Carrarese ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3.

In casa l'Ascoli ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa la Carrarese ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

L'Ascoli nell'ultima partita ha affrontato il Verona ottenendo 3 punti.

La Carrarese nella prima giornata ha affrontato il Mantova ottenendo 0 punti.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Simone D'Uffizi con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Fabio Abiuso con 1 gol.

Ascoli e Carrarese è la prima che si affrontano in campionato.

Ascoli-Carrarese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Ascoli e Carrarese si affronteranno per la prima volta in Serie BKT. L'ultimo incrocio tra marchigiani e toscani in un campionato professionistico risale alla stagione di Serie C 2014/15, in cui i bianconeri rimasero imbattuti in entrambe le sfide: 0-0 in trasferta all'andata e successo per 3-2 al ritorno in casa.

L'Ascoli ha vinto il match d'esordio di questo campionato sul campo dell'Hellas Verona (1-2); soltanto una volta nella loro storia in Serie BKT i marchigiani sono riusciti a vincere entrambe le prime due sfide stagionali di un torneo cadetto: nel 2021/22, rispettivamente, contro Cosenza e Perugia, sotto la gestione di Andrea Sottil.

La Carrarese ha guadagnato soltanto due punti nelle ultime sei partite (2N, 4P) di campionato per una media di 0.3 a incontro, dopo che ne aveva raccolti 10 (3V, 1N) nelle precedenti quattro (2.5 a gara); nel dettaglio, i toscani hanno perso le due sfide più recenti e potrebbero subire tre ko di fila in Serie BKT per la prima volta dallo scorso febbraio.

Dal suo ritorno in Serie BKT (2024/25), la Carrarese ha perso 30 gare sulle 77 totali (il 39% - 21V, 26N); nel periodo, soltanto Reggiana (35) e Mantova (32) hanno subito più sconfitte rispetto ai toscani nel torneo cadetto.

L'Ascoli è una delle sole due squadre, assieme all'Avellino, ad avere segnato un gol a seguito di un recupero offensivo nel primo turno di questo campionato; inoltre, nessuna squadra ha effettuato più conclusioni da questa situazione di gioco rispetto alla squadra bianconera: tre, come anche Hellas Verona e Cesena.

Gennaro Acampora è l'unico giocatore nelle file dell'Ascoli ad avere segnato un gol contro la Carrarese in Serie BKT; inoltre, quello realizzato contro i toscani è anche la sua ultima rete messa a segno nel torneo, il 19 aprile scorso, con la maglia del Pescara.

Pietro Pinelli, al suo esordio in Serie BKT contro il Mantova, è stato il giocatore più giovane (classe 2006) ad andare a segno nel primo turno di questo campionato. Inoltre, tra i giocatori che hanno trovato il gol nella prima giornata, soltanto Simone Santoro (0.04), Alessandro Pietrelli (0.03) e Marco D'Alessandro (0.03) hanno registrato un valore di Expected Goals più basso rispetto a quello del centrocampista della Carrarese (0.07, come anche Claudio Morra).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: