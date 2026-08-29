Grande reazione dell'Avellino dopo la sconfitta all'esordio. In gol nel primo tempo Besaggio e Russo, in apertura di seconda frazione tocca a Moruzzi. Nota di merito per Favilli, autore di tre assist e accolto da un'ovazione nel momento della sostituzione. Sconfitta netta per il Vicenza, che oggi ha faticato a rendersi pericoloso in avanti.
Prossima giornata: Entella-Vicenza e Modena-Avellino.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B. 22:57
90'+5'
FINE PARTITA: AVELLINO-VICENZA 3-0. Decidono Besaggio, Russo e Moruzzi. 22:54
90'+3'
Morra, uno dei migliori dei suoi in questo secondo tempo, conquista un calcio d'angolo. 22:53
90'+2'
Cross di Caferri da destra, Morra va di testa: para Martinelli. 22:52
90'
Quattro minuti di recupero.22:51
89'
Cross dalla trequarti, Talarico di testa non va lontano dal palo. 22:49
88'
Dieci tiri per l'Avellino, di cui otto in porta. Solo due, in porta, per il Vicenza. 22:48
87'
Morra riceve in area, si gira e conclude altissimo. 22:47
86'
CARTELLINO GIALLO PER L'AVELLINO. Ammonito Faticanti. 22:46
83'
SOSTITUZIONE PER L'AVELLINO. Fuori Palumbo, dentro Faticanti. 22:44
83'
CARTELLINO GIALLO PER IL VICENZA. Ammonito Zonta per una trattenuta su Di Maggio. 22:43
82'
Calcio d'angolo anche per il Vicenza.22:42
80'
Cheddira attacca la profondità e conclude, bravo Gagno a coprire il palo: angolo Avellino. 22:40
79'
CARTELLINO GIALLO PER IL VICENZA. Ammonito Rauti per una reazione eccessiva. 22:39
77'
SOSTITUZIONE PER L'AVELLINO. Fuori Russo, dentro Biasci. 22:36
75'
Destro di Corazza deviato in angolo. 22:35
74'
Seconda frazione, fino a questo momento, meno dinamica rispetto alla prima. 22:34
71'
Staff medico in campo per Cancellotti, rimasto a terra dopo uno scontro con Rauti. 22:32
70'
SOSTITUZIONE PER IL VICENZA. Fuori Costa, dentro Corazza.22:30
70'
Sinistro di Costa, da punizione, sul fondo. 22:29
66'
CARTELLINO GIALLO PER L'AVELLINO. Ammonito Simic per un fallo su Morra.22:26
65'
Tiro-cross completamente sballato di Rauti. 22:25
65'
Sinistro di Palumbo comodo per Gagno.22:25
64'
SOSTITUZIONE PER L'AVELLINO. Fuori Palmiero, dentro Di Maggio. 22:25
64'
SOSTITUZIONE PER L'AVELLINO. Fuori Favilli, dentro Cheddira.22:24
64'
SOSTITUZIONE PER L'AVELLINO. Fuori Besaggio, dentro Sounas.22:24
61'
Cross di Caferri, la girata di Talarico termina sul fondo. 22:21
57'
SOSTITUZIONE PER IL VICENZA. Fuori Leverbe, dentro Rauti. 22:17
55'
Izzo controlla in area e, di mezzo esterno, impegna Gagno: angolo Avellino. 22:15
49'
Zonta conclude benissimo da fuori area, ma colpisce Alessio: riparte con una rimessa dal fondo l'Avellino. 22:09
47'
Il gran gol di Moruzzi è una bella risposta alla fiducia accordatagli dal tecnico Nesta dopo l'esordio negativo della scorsa settimana. 22:13
46'
GOL! AVELLINO-Vicenza 3-0. Rete di Moruzzi. Ancora una volta è Favilli a giocare di sponda, questa volta per Moruzzi, che dal limite lascia partire un gran destro.
INIZIO SECONDO TEMPO DI AVELLINO-VICENZA. Si riparte dal 2-0 della prima frazione. 22:06
46'
SOSTITUZIONE PER IL VICENZA. Fuori Moncini, dentro Morra. 22:05
46'
SOSTITUZIONE PER IL VICENZA. Fuori Pietrelli, dentro Caferri. 22:05
46'
SOSTITUZIONE PER IL VICENZA. Fuori Carraro, dentro Talarico. 22:05
Le due squadre stanno tornando in campo.22:04
Inizia bene il Vicenza, ma dopo un quarto d'ora l'Avellino è già avanti di due lunghezze con i gol di Besaggio e Russo. Favoloso Favilli, il migliore dei suoi, autore dei due assist. Il Vicenza, con Alessio, ha una buona opportunità intercettata da Martinelli. 21:51
45'+2'
FINE PRIMO TEMPO: AVELLINO-VICENZA 2-0. Due assist di Favilli, in gol Besaggio e Russo. 21:49
45'+2'
Sinistro di Palumbo, Gagni trattiene senza problemi. 21:49
45'+1'
Destro rasoterra di Cuomo, respinge la difesa dell'Avellino. 21:48
45'+1'
Un minuto di recupero. 21:48
45'
CARTELLINO GIALLO PER L'AVELLINO. Ammonito Izzo.21:47
44'
Pellizzari con il sinistro da dentro l'area, ma c'è un'altra deviazione in angolo. 21:47
44'
Cancellotti si rifugia in angolo dopo un cross da destra, angolo Vicenza.21:46
43'
Prova a spingere un po' il Vicenza in questa fase finale di frazione per accorciare le distanze. 21:45
39'
Bel sinistro da fuori di Carraro, palla alta sopra la traversa.21:41
38'
CARTELLINO GIALLO PER L'AVELLINO. Ammonito Besaggio per un fallo su Alessio. 21:40
35'
OCCASIONE VICENZA! Destro secco di Alessio sugli sviluppi dell'angolo, gran parata di Martinelli.21:38
34'
Moncini va al destro in area, c'è però la chiusura di Simic in angolo. 21:37
34'
Cross velenoso di Costa da sinistra, ma c'è un fallo in attacco del Vicenza.21:36
30'
CARTELLINO GIALLO PER IL VICENZA. Ammonito Moncini. 21:33
29'
Ci prova Palumbo da fuori, Gagno in due tempi. 21:32
27'
Dopo l'uno-due micidiale dell'Avellino, i ritmi in campo si sono abbassati. 21:30
23'
Il primo calcio d'angolo della partita è per il Vicenza. 21:25
19'
Conclusione completamente fuori misura di Palmiero. 21:21
18'
Sinistro centrale di Marchizza, para Martinelli. 21:20
17'
Ventunesimo gol, alla centoventicinquesima partita con la maglia dell'Avellino, per Russo. 21:22
16'
GOL! AVELLINO-Vicenza 2-0. Rete di Russo. Lancio di Izzo per Favilli, che resiste a Marchizza e manda in porta anche Russo, che infila Gagno senza problemi. 21:20
12'
Quinto gol in Serie B per Besaggio. 21:18
11'
GOL! AVELLINO-Vicenza 1-0. Rete di Besaggio. Assist di tacco di Favilli per Besaggio, che in area infila Gagno sul primo palo.
Avellino - Vicenza è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie B 2026/2027. La partita è in programma il giorno 29 agosto alle ore 21:00 allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino. Arbitro di Avellino - Vicenza sarà Valerio Crezzini. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.
Valerio Crezzini
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
19
Fuorigioco
1
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
0
Espulsioni
0
Cartellini per partita
0.0
Falli per cartellino
0
Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
14-08-2026
Coppa Italia
Parma-Catania 2-0
23-08-2026
Serie A
Atalanta-Sassuolo 2-1
Attualmente l'Avellino si trova 10° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Vicenza si trova 11° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta). L'Avellino ha segnato 4 gol e ne ha subiti 2; il Vicenza ha segnato 3 gol e ne ha subiti 5.
In casa l'Avellino ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Vicenza ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). L'Avellino nell'ultima partita ha affrontato l'Arezzo ottenendo 0 punti. Il Vicenza nella prima giornata ha affrontato il Catanzaro ottenendo 3 punti. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Raffaele Russo con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Giuseppe Cuomo con 1 gol.
Avellino e Vicenza si sono affrontate 18 volte in campionato. Nei precedenti match l'Avellino ha vinto 6 volte, il Vicenza ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati 5.
Avellino-Vicenza ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Vicenza è rimasto imbattuto nel 75% delle partite disputate tra Serie A, BKT e C (post season inclusa) contro l'Avellino nel XXI secolo (12/16); inoltre, i veneti hanno tenuto la porta inviolata in sei delle ultime 10 sfide contro i campani in questi tornei, subendo nel periodo sei gol per una media di 0.6 a match.
L'Avellino non ha perso nessuna delle ultime tre sfide di Serie BKT contro il Vicenza nel torneo (1V, 2N - successo per 3-1 nella più recente) e potrebbe eguagliare il proprio record di match consecutivi senza sconfitte contro i biancorossi nel torneo: quattro tra marzo 2004 e novembre 2007 (2N, 2V - quella è stata anche l'unica serie in cui i campani hanno vinto due gare di fila contro i veneti in cadetteria).
Avellino e Vicenza non hanno mai pareggiato in casa dei campani in Serie BKT: nei nove match disputati finora, sei successi dei campani e tre vittorie dei veneti. Tra le squadre contro cui non hanno mai registrato alcun pari interno in cadetteria, quella biancorossa è la compagine che i biancoverdi hanno affrontato più volte davanti al proprio pubblico (nove gare).
Dopo il 3-2 inflitto al Catanzaro nel primo turno di campionato, il Vicenza potrebbe registrare due successi nelle prime due gare stagionali in cadetteria solo per la terza volta nella propria storia, dopo esserci riuscito nel 1986/87 (contro Taranto e Cagliari) e nel 1941/42 (contro Pisa e Reggiana).
Nel primo turno di questo campionato, solo la Cremonese ha effettuato più sequenze su azione (27) da almeno 10 passaggi rispetto all'Avellino (19), mentre quella del Vicenza è stata la terza squadra ad averne concesse di più ai propri avversari (12, meno solo dell'Arezzo con 19 e dell'Empoli con 27).
Oltre ad avere segnato la rete del momentaneo vantaggio biancoverde contro l'Arezzo, Raffaele Russo è stato anche il giocatore che ha completato più dribbling (cinque) nel primo turno della Serie BKT 2026/27, nonché l'attaccante che ha recuperato più possessi (nove - in generale meno solo dei 10 di Lorenzo Ignacchiti, centrocampista del Mantova). Il classe 1999 potrebbe andare a bersaglio per due match di fila in cadetteria per la terza volta in carriera, dopo esserci riuscito a settembre 2025 e a marzo 2026.
Riccardo Marchizza è l'unico giocatore attualmente nella rosa del Vicenza a essere già andato a bersaglio contro l'Avellino in Serie BKT: la più recente delle sue tre reti nel torneo cadetto, infatti, è arrivata proprio contro i campani (il 24 agosto 2025 con la maglia del Frosinone). Nel primo turno, il classe 1998 è stato il calciatore biancorosso che ha giocato più palloni (59) e l'unico tra i suoi compagni con più di 20 passaggi effettuati sia nella propria metà campo che in quella avversaria (21+21).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: