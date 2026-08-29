Grande reazione dell'Avellino dopo la sconfitta all'esordio. In gol nel primo tempo Besaggio e Russo, in apertura di seconda frazione tocca a Moruzzi. Nota di merito per Favilli, autore di tre assist e accolto da un'ovazione nel momento della sostituzione. Sconfitta netta per il Vicenza, che oggi ha faticato a rendersi pericoloso in avanti.

Inizia bene il Vicenza, ma dopo un quarto d'ora l'Avellino è già avanti di due lunghezze con i gol di Besaggio e Russo. Favoloso Favilli, il migliore dei suoi, autore dei due assist. Il Vicenza, con Alessio, ha una buona opportunità intercettata da Martinelli. 21:51

PREPARTITA

Avellino - Vicenza è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 29 agosto alle ore 21:00 allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino.

Arbitro di Avellino - Vicenza sarà Valerio Crezzini. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.

Valerio Crezzini Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 19 Fuorigioco 1 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 0 Espulsioni 0 Cartellini per partita 0.0 Falli per cartellino 0 Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 14-08-2026 Coppa Italia Parma-Catania 2-0 23-08-2026 Serie A Atalanta-Sassuolo 2-1

Attualmente l'Avellino si trova 10° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Vicenza si trova 11° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).

L'Avellino ha segnato 4 gol e ne ha subiti 2; il Vicenza ha segnato 3 gol e ne ha subiti 5.

In casa l'Avellino ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Vicenza ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

L'Avellino nell'ultima partita ha affrontato l'Arezzo ottenendo 0 punti.

Il Vicenza nella prima giornata ha affrontato il Catanzaro ottenendo 3 punti.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Raffaele Russo con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Giuseppe Cuomo con 1 gol.

Avellino e Vicenza si sono affrontate 18 volte in campionato. Nei precedenti match l'Avellino ha vinto 6 volte, il Vicenza ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati 5.

Avellino-Vicenza ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Vicenza è rimasto imbattuto nel 75% delle partite disputate tra Serie A, BKT e C (post season inclusa) contro l'Avellino nel XXI secolo (12/16); inoltre, i veneti hanno tenuto la porta inviolata in sei delle ultime 10 sfide contro i campani in questi tornei, subendo nel periodo sei gol per una media di 0.6 a match.

L'Avellino non ha perso nessuna delle ultime tre sfide di Serie BKT contro il Vicenza nel torneo (1V, 2N - successo per 3-1 nella più recente) e potrebbe eguagliare il proprio record di match consecutivi senza sconfitte contro i biancorossi nel torneo: quattro tra marzo 2004 e novembre 2007 (2N, 2V - quella è stata anche l'unica serie in cui i campani hanno vinto due gare di fila contro i veneti in cadetteria).

Avellino e Vicenza non hanno mai pareggiato in casa dei campani in Serie BKT: nei nove match disputati finora, sei successi dei campani e tre vittorie dei veneti. Tra le squadre contro cui non hanno mai registrato alcun pari interno in cadetteria, quella biancorossa è la compagine che i biancoverdi hanno affrontato più volte davanti al proprio pubblico (nove gare).

Dopo il 3-2 inflitto al Catanzaro nel primo turno di campionato, il Vicenza potrebbe registrare due successi nelle prime due gare stagionali in cadetteria solo per la terza volta nella propria storia, dopo esserci riuscito nel 1986/87 (contro Taranto e Cagliari) e nel 1941/42 (contro Pisa e Reggiana).

Nel primo turno di questo campionato, solo la Cremonese ha effettuato più sequenze su azione (27) da almeno 10 passaggi rispetto all'Avellino (19), mentre quella del Vicenza è stata la terza squadra ad averne concesse di più ai propri avversari (12, meno solo dell'Arezzo con 19 e dell'Empoli con 27).

Oltre ad avere segnato la rete del momentaneo vantaggio biancoverde contro l'Arezzo, Raffaele Russo è stato anche il giocatore che ha completato più dribbling (cinque) nel primo turno della Serie BKT 2026/27, nonché l'attaccante che ha recuperato più possessi (nove - in generale meno solo dei 10 di Lorenzo Ignacchiti, centrocampista del Mantova). Il classe 1999 potrebbe andare a bersaglio per due match di fila in cadetteria per la terza volta in carriera, dopo esserci riuscito a settembre 2025 e a marzo 2026.

Riccardo Marchizza è l'unico giocatore attualmente nella rosa del Vicenza a essere già andato a bersaglio contro l'Avellino in Serie BKT: la più recente delle sue tre reti nel torneo cadetto, infatti, è arrivata proprio contro i campani (il 24 agosto 2025 con la maglia del Frosinone). Nel primo turno, il classe 1998 è stato il calciatore biancorosso che ha giocato più palloni (59) e l'unico tra i suoi compagni con più di 20 passaggi effettuati sia nella propria metà campo che in quella avversaria (21+21).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: