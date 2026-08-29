Un punto a testa tra Padova e Verona, meglio la squadra di Calabro nel primo tempo, che passa in vantaggio con l'autogol di Edmundsson; nel secondo tempo crescono gli scaligeri che trovano il pareggio con il rigore di Sarr.
Un punto a testa tra Padova e Verona, meglio la squadra di Calabro nel primo tempo, che passa in vantaggio con l'autogol di Edmundsson; nel secondo tempo crescono gli scaligeri che trovano il pareggio con il rigore di Sarr.
Dalla sfida tra Padova e Verona é tutto, appuntamento alla prossima sfida si Serie B23:01
FINISCE PADOVA - HELLAS VERONA! 1-1 il finale di questo derby veneto!22:59
TRAVERSA PER IL VERONA! Livramento scarica un sinistro potente, palla che trova il legno della porta padovana!22:56
Quattro i minuti di recupero.22:55
AMMONITO Alessandro Capelli.Trattenuta per il centrocampista. 22:55
Angolo per il Verona: Bradaric mette al centro, sul primo palo nessuna deviazione vincente.22:51
Verona che continua a spingere, Padova che fatica a reagire.22:51
Padova ora molto offensivo, locali alla ricerca del gol della vittoria.22:48
Sostituzione PADOVA: esce Marco Pompetti, entra Francesco Di Mariano22:47
LASAGNA! Sponda di Bortolussi, conclusione di prima intenzione della punta che termina di poco a lato.22:44
Sostituzione HELLAS VERONA: esce Gabriele Zappa, entra Nicolò Calabrese22:43
Sostituzione HELLAS VERONA: esce Amin Sarr, entra Salvatore Cerbone22:43
Sostituzione HELLAS VERONA: esce Mattia Compagnon, entra Grigoris Kastanos22:43
Crampi per Le Borgne, forse uno dei migliori del Verona in questa seconda frazione.22:41
AMMONITO Giovanni Giunti. Fallo per una trattenuta su Mulattieri. 22:41
Sembra ci sia abbastanza stanchezza tra i 22 in campo, normale per agosto in piena preparazione.22:38
Padova che sta cercando di trovare gli spazi per la reazione, ma la formazione di Calabro fatica nel creare occasioni.22:37
Sostituzione PADOVA: esce Matteo Cocchi, entra Alessandro Capelli22:35
Sostituzione PADOVA: esce Luca Moro, entra Mattia Bortolussi.22:34
Ora il Verona sulle ali dell'entusiasmo, Padova in difficoltá.22:32
GOL! Padova - HELLAS VERONA 1-1! Rete su rigour di Amin Sarr. La punta manda la sera sotto il sette. 22:32
RIGORE PER IL VERONA! Cocchi entra su Compagnon, fallo ingeuno del padovano.22:30
Sostituzione HELLAS VERONA: esce Abdou Harroui, entra Livramento22:30
Baroni cerca nuove soluzioni, pronti i nuovi cambi.22:29
Nonostante il forcing del Verona, Padova che controlla e non soffre.22:28
Sostituzione PADOVA: esce Gianluca Caprari, entra Kevin Lasagna22:23
Sostituzione PADOVA: esce Pietro Fusi, entra Giovanni Giunti22:23
Verona che sta spingendo, ma sta faticando a creare occasioni.22:21
Gran giocata di Sarr sulla sinistra, il suo scarico non trova compagni pronti alla conclusione vincente.22:18
Padova che sta lasciando il pallino del gioco al Verona, ma non spazi per creare occasioni.22:17
Verona che ha iniziato questo secondo tempo con molta voglia, Padova che costretto alla difensiva.22:14
INIZIA IL SECONDO TEMPO!22:10
Sostituzione HELLAS VERONA: esce Tobias Slotsager, entra Seid Korac22:10
Padova che fa suo il primo tempo contro un Verona contratto, la squadra di Calabro in vantaggio grazie all'autogol di Edmundsson ma che ha avuto varie possibilitá di marcare la seconda rete.21:51
FINISCE IL PRIMO TEMPO! Padova - Hellas Verona 1-0!21:50
Due i minuti di recupero.21:48
OCCASIONE PADOVA! Harroui direttemente sulla barriera, Zuelli vede fuori dai pali Leali e da centrocampo calcia a lato!21:48
Punizione per il Verona, dopo il fallo di Lovato: ultima occasione del primo tempo per gli scaligeri.21:47
CARISSONI! Contropiede Padova, conclusione dell'esterno, Leali respinge.21:44
Tiro cross di Sarr, Cocchi riesce a deviare in angolo anticipando Compagnon.21:43
Maresca ora sta fischiando moltissimo, per evitare che la partita si scaldi troppo.21:41
Verona che sta crescendo in questi ultimi minuti, dopo un Padova che ha dominato la prima mezzora.21:39
SARR! Ecco la prima vera occasione del Verona, conclusione della punta che Sorrentino mette in angolo!21:37
OCCASIONE VERONA! Le Borgne dalla distanza, nessun problema per Sorrentino.21:36
Lovato recupera un gran pallone con una buona diagonale, applausi dalla Fattori per lui.21:34
Hellas che sta faticando nella reazione, Padova che controlla il match.21:33
AMMONITO Tobias Slotsager. Fallo su Caprari che era partitio in profonditá: il Padova chiede il rosso. 21:30
Clima giá caldissimo, in uno dei derby piú sentiti del Veneto.21:27
GOL! PADOVA - Hellas Verona 1-0! Autogol di Andrias Edmundsson. Caprari apre per Cocchi che crossa al centro: il difensore, sul primo palo, devia di testa per anticipare gli avversari siglando dio fatto il vantaggio del Padova. 21:29
AMMONITO Christian Pastina. Fallo del difensore in pressing, non molto d'accordo il giocatore padovano con la scelta dell'arbitro. 21:26
Padova che continua a spingere, Hellas Verona in difficoltá.21:25
POMPETTI SI MANGIA IL VANTAGGIO! Un pallone in area, deviato da Pompetti, é pronto per essere messo in rete: il giocatore del Padova non ci arriva.21:23
AMMONITO Pietro Fusi. Giallo per proteste. 21:21
Compagnon rientra sul sinistro e conclude, palla molto alta sopra la traversa.21:19
Verona che sta faticando a creare occasioni, soprattutto per il pressing padovano che non permette a gialloblu di creare gioco.21:18
Cross di Caprari che nessuno riesce a deviare, Padova che continua a spingere.21:17
OCCASIONE PADOVA! Fusi recupera e serve Moro, girata con poco equilibrio che termina alta!21:15
Padova che comunque ha iniziato bene questo match, con Moro che sta svariando molto e Caprari che gioca alle sue spalle.21:11
OCCASIONE HELLAS! Punizione di Le Borgne, Sorrentino si distende e blocca senza problemi.21:09
Si sente l'aria di derby, partita subito molto ruvida.21:05
Padova in bianco, Hellas Verona nella classica divisa gialla con inserti blu.21:03
INIZIA PADOVA - HELLAS VERONA!21:02
Arbitro del match Fabio Maresca.20:52
Baroni conferma dopo il gol Mulattieri in attacco, alle sue spalle Compagnon, Harroui e Sarr. In difesa dal primo minuto l'ultimo acquisto di mercato Zappa.20:52
Padova con la coppia Caprari - Moro in attacco, con il secondo che torna titolare. In difesa Lovato, Zuelli a guidare il centrocampo.20:50
La formazione del HELLAS VERONA (4-2-3-1): Leali - Zappa, Slotsager, Edmundsson, Bradaric - Bernede, Le Borgne - Compagnon, Harroui, Sarr - Mulattieri.20:32
Sono ufficiali le formazioni del match: PADOVA (3-5-2): Sorrentino - Dellavalle, Lovato, Pastina - Carissoni, Pompetti, Zuelli, Fusi, Cocchi - Moro, Caprari.20:31
Benvenuti e benvenute alla diretta testuale della sfida tra Padova e Hellas Verona, valevole per la seconda giornata di Serie B.20:28
Derby Veneto, partita sentita dalle due tifoserie, con il settori ospiti tutto esaurito: una sfida molto attesa che arriva giá alla seconda di campionato.20:30
Padova - Verona è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie B 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 29 agosto alle ore 21:00 allo stadio Euganeo di Padova.
Arbitro di Padova - Verona sarà Fabio Maresca. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.
Fabio Maresca
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|1
|Falli fischiati
|37
|Fuorigioco
|5
|Rigori assegnati
|0
|Ammonizioni
|8
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|8.0
|Falli per cartellino
|4.6
Ha arbitrato un totale di 1 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|24-08-2026
|Serie A
|Bologna-Lazio 0-1
Attualmente il Padova si trova 4° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Verona si trova 14° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Il Padova ha segnato 2 gol e ne ha subiti 1; il Verona ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3.
In casa il Padova ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Verona ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Padova nell'ultima partita ha affrontato il Pisa ottenendo 3 punti.
Il Verona nella prima giornata ha affrontato l'Ascoli ottenendo 0 punti.
Padova e Verona si sono affrontate 50 volte in campionato. Nei precedenti match il Padova ha vinto 17 volte, il Verona ha vinto 15 volte mentre i pareggi sono stati 18.
Padova-Verona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Padova
|Verona
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|1
|0
|Numero di partite perse
|0
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|1
|1
|Gol totali subiti
|0
|2
|Media gol subiti per partita
|0.0
|2.0
|Percentuale possesso palla
|41.7
|46.1
|Numero totale di passaggi
|365
|343
|Numero totale di passaggi riusciti
|280
|270
|Tiri nello specchio della porta
|2
|7
|Percentuale di tiri in porta
|28.6
|43.8
|Numero totale di cross
|21
|26
|Numero medio di cross riusciti
|8
|8
|Duelli per partita vinti
|49
|54
|Duelli per partita persi
|58
|68
|Corner subiti
|4
|4
|Corner guadagnati
|6
|5
|Numero di punizioni a favore
|7
|14
|Numero di punizioni concesse
|18
|14
|Tackle totali
|20
|19
|Percentuale di successo nei tackle
|45.0
|68.4
|Fuorigiochi totali
|0
|0
|Numero totale di cartellini gialli
|2
|2
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0