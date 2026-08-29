Benvenuti e benvenute alla diretta testuale della sfida tra Padova e Hellas Verona, valevole per la seconda giornata di Serie B.20:28

Padova che comunque ha iniziato bene questo match, con Moro che sta svariando molto e Caprari che gioca alle sue spalle.21:11

Verona che sta crescendo in questi ultimi minuti, dopo un Padova che ha dominato la prima mezzora.21:39

Padova che fa suo il primo tempo contro un Verona contratto, la squadra di Calabro in vantaggio grazie all'autogol di Edmundsson ma che ha avuto varie possibilitá di marcare la seconda rete.21:51

Verona che sta spingendo, ma sta faticando a creare occasioni.22:21

Dalla sfida tra Padova e Verona é tutto, appuntamento alla prossima sfida si Serie B23:01

PREPARTITA

Padova - Verona è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 29 agosto alle ore 21:00 allo stadio Euganeo di Padova.

Arbitro di Padova - Verona sarà Fabio Maresca. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.

Fabio Maresca Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 37 Fuorigioco 5 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 8 Espulsioni 0 Cartellini per partita 8.0 Falli per cartellino 4.6 Ha arbitrato un totale di 1 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2026 Serie A Bologna-Lazio 0-1

Attualmente il Padova si trova 4° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Verona si trova 14° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Il Padova ha segnato 2 gol e ne ha subiti 1; il Verona ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3.

In casa il Padova ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Verona ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Padova nell'ultima partita ha affrontato il Pisa ottenendo 3 punti.

Il Verona nella prima giornata ha affrontato l'Ascoli ottenendo 0 punti.

Padova e Verona si sono affrontate 50 volte in campionato. Nei precedenti match il Padova ha vinto 17 volte, il Verona ha vinto 15 volte mentre i pareggi sono stati 18.

Padova-Verona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Padova e Hellas Verona tornano ad affrontarsi in Serie BKT a distanza di oltre sette anni dall'ultimo incrocio datato 20 gennaio 2019 (3-0 per i biancoscudati). I gialloblù non vincono da sei partite (3N, 3P) contro il Padova nel torneo; l'ultimo successo degli scaligeri contro i patavini nella competizione risale al 15 febbraio 1998, quando si imposero al Bentegodi con un rotondo 5-1.

Il Padova è imbattuto da sette match casalinghi (4V, 3N) contro l'Hellas Verona in Serie BKT e in cinque di questi ha tenuto la porta inviolata; i gialloblù non espugnano il campo dei biancoscudati nel torneo dal lontano 28 gennaio 1968 (1-2).

Dopo cinque sconfitte di fila, il Padova ha vinto cinque delle ultime sei gare (1P) di Serie BKT, comprese le tre più recenti in ordine di tempo; i patavini potrebbero infilare quattro successi consecutivi nel torneo per la prima volta dal maggio 2011 (Ascoli, Sassuolo, Livorno e Torino in quel caso), con Alessandro Dal Canto come allenatore.

Considerando l'ultima partecipazione alla Serie BKT (2018/19) e il primo turno di questo campionato, l'Hellas Verona ha vinto soltanto una delle ultime 10 sfide (4N, 5P), ovvero quella per 2-1 contro il Foggia nel maggio 2019, grazie alla doppietta di Samuel Di Carmine.

Nella prima giornata di questo campionato, l'Hellas Verona ha mandato alla conclusione ben 10 giocatori differenti: meglio ha fatto soltanto il Vicenza con 11.

Considerando la scorsa e questa stagione, Pietro Fusi ha preso parte a due gol (assist contro il Cesena lo scorso maggio e rete contro il Pisa nella prima giornata di questo torneo) in ciascuna delle ultime due partite di Serie BKT: soltanto una partecipazione in meno rispetto a quelle messe assieme (tre) in tutte le precedenti 33 sfide disputate in seconda divisione.

Con la rete siglata contro l'Ascoli, Samuele Mulattieri ha segnato almeno un gol con cinque maglie diverse in ciascuna delle cinque stagioni finora disputate in Serie BKT. L'attaccante del Verona potrebbe prendere parte a un gol nelle prime due presenze stagionali di un torneo cadetto per la seconda volta di fila, dopo quella del 2024/25 con la maglia del Sassuolo (gol contro il Catanzaro al primo match e assist contro il Cesena nel secondo).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: