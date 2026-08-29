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Padova-Verona: 1-1 - Serie B 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

29 Agosto 2026 ore 21:00
Padova
1
Verona
1
Partita finita
Arbitro: Fabio Maresca
  1. 25' 1-0 Andrias Edmundsson (A)
  2. 67' 1-1 Amin Sarr (R)
0'
45'
90'
90'
94'

Un punto a testa tra Padova e Verona, meglio la squadra di Calabro nel primo tempo, che passa in vantaggio con l'autogol di Edmundsson; nel secondo tempo crescono gli scaligeri che trovano il pareggio con il rigore di Sarr.

  1. Dalla sfida tra Padova e Verona é tutto, appuntamento alla prossima sfida si Serie B23:01

  2. 90'+4'

    FINISCE PADOVA - HELLAS VERONA! 1-1 il finale di questo derby veneto!22:59

  3. 90'+2'

    TRAVERSA PER IL VERONA! Livramento scarica un sinistro potente, palla che trova il legno della porta padovana!22:56

  4. 90'+1'

    Quattro i minuti di recupero.22:55

  5. 90'

    AMMONITO Alessandro Capelli.Trattenuta per il centrocampista. 22:55

  6. 88'

    Angolo per il Verona: Bradaric mette al centro, sul primo palo nessuna deviazione vincente.22:51

  8. 87'

    Verona che continua a spingere, Padova che fatica a reagire.22:51

  9. 85'

    Padova ora molto offensivo, locali alla ricerca del gol della vittoria.22:48

  10. 83'

    Sostituzione PADOVA: esce Marco Pompetti, entra Francesco Di Mariano22:47

  11. 80'

    LASAGNA! Sponda di Bortolussi, conclusione di prima intenzione della punta che termina di poco a lato.22:44

  12. 78'

    Sostituzione HELLAS VERONA: esce Gabriele Zappa, entra Nicolò Calabrese22:43

  14. 78'

    Sostituzione HELLAS VERONA: esce Amin Sarr, entra Salvatore Cerbone22:43

  15. 78'

    Sostituzione HELLAS VERONA: esce Mattia Compagnon, entra Grigoris Kastanos22:43

  16. 77'

    Crampi per Le Borgne, forse uno dei migliori del Verona in questa seconda frazione.22:41

  17. 75'

    AMMONITO Giovanni Giunti. Fallo per una trattenuta su Mulattieri. 22:41

  18. 75'

    Sembra ci sia abbastanza stanchezza tra i 22 in campo, normale per agosto in piena preparazione.22:38

  20. 73'

    Padova che sta cercando di trovare gli spazi per la reazione, ma la formazione di Calabro fatica nel creare occasioni.22:37

  21. 70'

    Sostituzione PADOVA: esce Matteo Cocchi, entra Alessandro Capelli22:35

  22. 70'

    Sostituzione PADOVA: esce Luca Moro, entra Mattia Bortolussi.22:34

  23. 69'

    Ora il Verona sulle ali dell'entusiasmo, Padova in difficoltá.22:32

  24. 67'

    GOL! Padova - HELLAS VERONA 1-1! Rete su rigour di Amin Sarr. La punta manda la sera sotto il sette. 22:32

    Amin Sarr
  26. 66'

    RIGORE PER IL VERONA! Cocchi entra su Compagnon, fallo ingeuno del padovano.22:30

  27. 65'

    Sostituzione HELLAS VERONA: esce Abdou Harroui, entra Livramento22:30

  28. 64'

    Baroni cerca nuove soluzioni, pronti i nuovi cambi.22:29

  29. 61'

    Nonostante il forcing del Verona, Padova che controlla e non soffre.22:28

  30. 59'

    Sostituzione PADOVA: esce Gianluca Caprari, entra Kevin Lasagna22:23

  32. 59'

    Sostituzione PADOVA: esce Pietro Fusi, entra Giovanni Giunti22:23

  33. 56'

    Verona che sta spingendo, ma sta faticando a creare occasioni.22:21

  34. 53'

    Gran giocata di Sarr sulla sinistra, il suo scarico non trova compagni pronti alla conclusione vincente.22:18

  35. 51'

    Padova che sta lasciando il pallino del gioco al Verona, ma non spazi per creare occasioni.22:17

  36. 48'

    Verona che ha iniziato questo secondo tempo con molta voglia, Padova che costretto alla difensiva.22:14

  38. 46'

    INIZIA IL SECONDO TEMPO!22:10

  39. 46'

    Sostituzione HELLAS VERONA: esce Tobias Slotsager, entra Seid Korac22:10

  40. Padova che fa suo il primo tempo contro un Verona contratto, la squadra di Calabro in vantaggio grazie all'autogol di Edmundsson ma che ha avuto varie possibilitá di marcare la seconda rete.21:51

  41. 45'+2'

    FINISCE IL PRIMO TEMPO! Padova - Hellas Verona 1-0!21:50

  42. 45'+1'

    Due i minuti di recupero.21:48

  44. 45'

    OCCASIONE PADOVA! Harroui direttemente sulla barriera, Zuelli vede fuori dai pali Leali e da centrocampo calcia a lato!21:48

  45. 45'

    Punizione per il Verona, dopo il fallo di Lovato: ultima occasione del primo tempo per gli scaligeri.21:47

  46. 43'

    CARISSONI! Contropiede Padova, conclusione dell'esterno, Leali respinge.21:44

  47. 42'

    Tiro cross di Sarr, Cocchi riesce a deviare in angolo anticipando Compagnon.21:43

  48. 40'

    Maresca ora sta fischiando moltissimo, per evitare che la partita si scaldi troppo.21:41

  50. 37'

    Verona che sta crescendo in questi ultimi minuti, dopo un Padova che ha dominato la prima mezzora.21:39

  51. 35'

    SARR! Ecco la prima vera occasione del Verona, conclusione della punta che Sorrentino mette in angolo!21:37

  52. 33'

    OCCASIONE VERONA! Le Borgne dalla distanza, nessun problema per Sorrentino.21:36

  53. 32'

    Lovato recupera un gran pallone con una buona diagonale, applausi dalla Fattori per lui.21:34

  54. 30'

    Hellas che sta faticando nella reazione, Padova che controlla il match.21:33

  56. 27'

    AMMONITO Tobias Slotsager. Fallo su Caprari che era partitio in profonditá: il Padova chiede il rosso. 21:30

  57. 26'

    Clima giá caldissimo, in uno dei derby piú sentiti del Veneto.21:27

  58. 25'

    GOL! PADOVA - Hellas Verona 1-0! Autogol di Andrias Edmundsson. Caprari apre per Cocchi che crossa al centro: il difensore, sul primo palo, devia di testa per anticipare gli avversari siglando dio fatto il vantaggio del Padova. 21:29

    Andrias Edmundsson
  59. 24'

    AMMONITO Christian Pastina. Fallo del difensore in pressing, non molto d'accordo il giocatore padovano con la scelta dell'arbitro. 21:26

  60. 23'

    Padova che continua a spingere, Hellas Verona in difficoltá.21:25

  62. 21'

    POMPETTI SI MANGIA IL VANTAGGIO! Un pallone in area, deviato da Pompetti, é pronto per essere messo in rete: il giocatore del Padova non ci arriva.21:23

  63. 18'

    AMMONITO Pietro Fusi. Giallo per proteste. 21:21

  64. 17'

    Compagnon rientra sul sinistro e conclude, palla molto alta sopra la traversa.21:19

  65. 15'

    Verona che sta faticando a creare occasioni, soprattutto per il pressing padovano che non permette a gialloblu di creare gioco.21:18

  66. 13'

    Cross di Caprari che nessuno riesce a deviare, Padova che continua a spingere.21:17

  68. 11'

    OCCASIONE PADOVA! Fusi recupera e serve Moro, girata con poco equilibrio che termina alta!21:15

  69. 8'

    Padova che comunque ha iniziato bene questo match, con Moro che sta svariando molto e Caprari che gioca alle sue spalle.21:11

  70. 5'

    OCCASIONE HELLAS! Punizione di Le Borgne, Sorrentino si distende e blocca senza problemi.21:09

  71. 3'

    Si sente l'aria di derby, partita subito molto ruvida.21:05

  72. 2'

    Padova in bianco, Hellas Verona nella classica divisa gialla con inserti blu.21:03

  74. 1'

    INIZIA PADOVA - HELLAS VERONA!21:02

  75. Arbitro del match Fabio Maresca.20:52

  76. Baroni conferma dopo il gol Mulattieri in attacco, alle sue spalle Compagnon, Harroui e Sarr. In difesa dal primo minuto l'ultimo acquisto di mercato Zappa.20:52

  77. Padova con la coppia Caprari - Moro in attacco, con il secondo che torna titolare. In difesa Lovato, Zuelli a guidare il centrocampo.20:50

  78. La formazione del HELLAS VERONA (4-2-3-1): Leali - Zappa, Slotsager, Edmundsson, Bradaric - Bernede, Le Borgne - Compagnon, Harroui, Sarr - Mulattieri.20:32

  80. Sono ufficiali le formazioni del match: PADOVA (3-5-2): Sorrentino - Dellavalle, Lovato, Pastina - Carissoni, Pompetti, Zuelli, Fusi, Cocchi - Moro, Caprari.20:31

  81. Benvenuti e benvenute alla diretta testuale della sfida tra Padova e Hellas Verona, valevole per la seconda giornata di Serie B.20:28

  82. Derby Veneto, partita sentita dalle due tifoserie, con il settori ospiti tutto esaurito: una sfida molto attesa che arriva giá alla seconda di campionato.20:30

Formazioni Padova - Verona

Padova
Verona
TITOLARI PADOVA
PANCHINA PADOVA
ALLENATORE PADOVA
  • Antonio Calabro
TITOLARI VERONA
PANCHINA VERONA
  • (35) SALVATORE CERBONE (A)
  • (70) FALLOU CHAM (D)
  • (71) DAVIDE DE BATTISTI (D)
  • (37) NICOLÒ CALABRESE (D)
  • (90) IOAN VERMESAN (A)
  • (22) GIACOMO TONIOLO (P)
  • (14) DAILON LIVRAMENTO (A)
  • (79) KACPER SEZONIENKO (A)
  • (48) SEID KORAC (D)
  • (23) NUNZIO LELLA (C)
  • (20) GRIGORIS KASTANOS (C)
  • (34) SIMONE PERILLI (P)
ALLENATORE VERONA
  • Marco Baroni
PREPARTITA

Padova - Verona è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie B 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 29 agosto alle ore 21:00 allo stadio Euganeo di Padova.
Arbitro di Padova - Verona sarà Fabio Maresca. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.

Fabio Maresca

Statistiche Stagionali
Partite dirette1
Falli fischiati37
Fuorigioco5
Rigori assegnati0
Ammonizioni8
Espulsioni0
Cartellini per partita8.0
Falli per cartellino4.6

Ha arbitrato un totale di 1 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
24-08-2026 Serie A Bologna-Lazio 0-1

Attualmente il Padova si trova 4° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Verona si trova 14° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Il Padova ha segnato 2 gol e ne ha subiti 1; il Verona ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3.

In casa il Padova ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Verona ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Padova nell'ultima partita ha affrontato il Pisa ottenendo 3 punti.
Il Verona nella prima giornata ha affrontato l'Ascoli ottenendo 0 punti.

Padova e Verona si sono affrontate 50 volte in campionato. Nei precedenti match il Padova ha vinto 17 volte, il Verona ha vinto 15 volte mentre i pareggi sono stati 18.

Padova-Verona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Padova e Hellas Verona tornano ad affrontarsi in Serie BKT a distanza di oltre sette anni dall'ultimo incrocio datato 20 gennaio 2019 (3-0 per i biancoscudati). I gialloblù non vincono da sei partite (3N, 3P) contro il Padova nel torneo; l'ultimo successo degli scaligeri contro i patavini nella competizione risale al 15 febbraio 1998, quando si imposero al Bentegodi con un rotondo 5-1.
  • Il Padova è imbattuto da sette match casalinghi (4V, 3N) contro l'Hellas Verona in Serie BKT e in cinque di questi ha tenuto la porta inviolata; i gialloblù non espugnano il campo dei biancoscudati nel torneo dal lontano 28 gennaio 1968 (1-2).
  • Dopo cinque sconfitte di fila, il Padova ha vinto cinque delle ultime sei gare (1P) di Serie BKT, comprese le tre più recenti in ordine di tempo; i patavini potrebbero infilare quattro successi consecutivi nel torneo per la prima volta dal maggio 2011 (Ascoli, Sassuolo, Livorno e Torino in quel caso), con Alessandro Dal Canto come allenatore.
  • Considerando l'ultima partecipazione alla Serie BKT (2018/19) e il primo turno di questo campionato, l'Hellas Verona ha vinto soltanto una delle ultime 10 sfide (4N, 5P), ovvero quella per 2-1 contro il Foggia nel maggio 2019, grazie alla doppietta di Samuel Di Carmine.
  • Nella prima giornata di questo campionato, l'Hellas Verona ha mandato alla conclusione ben 10 giocatori differenti: meglio ha fatto soltanto il Vicenza con 11.
  • Considerando la scorsa e questa stagione, Pietro Fusi ha preso parte a due gol (assist contro il Cesena lo scorso maggio e rete contro il Pisa nella prima giornata di questo torneo) in ciascuna delle ultime due partite di Serie BKT: soltanto una partecipazione in meno rispetto a quelle messe assieme (tre) in tutte le precedenti 33 sfide disputate in seconda divisione.
  • Con la rete siglata contro l'Ascoli, Samuele Mulattieri ha segnato almeno un gol con cinque maglie diverse in ciascuna delle cinque stagioni finora disputate in Serie BKT. L'attaccante del Verona potrebbe prendere parte a un gol nelle prime due presenze stagionali di un torneo cadetto per la seconda volta di fila, dopo quella del 2024/25 con la maglia del Sassuolo (gol contro il Catanzaro al primo match e assist contro il Cesena nel secondo).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

PadovaVerona
Partite giocate11
Numero di partite vinte10
Numero di partite perse01
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati11
Gol totali subiti02
Media gol subiti per partita0.02.0
Percentuale possesso palla41.746.1
Numero totale di passaggi365343
Numero totale di passaggi riusciti280270
Tiri nello specchio della porta27
Percentuale di tiri in porta28.643.8
Numero totale di cross2126
Numero medio di cross riusciti88
Duelli per partita vinti4954
Duelli per partita persi5868
Corner subiti44
Corner guadagnati65
Numero di punizioni a favore714
Numero di punizioni concesse1814
Tackle totali2019
Percentuale di successo nei tackle45.068.4
Fuorigiochi totali00
Numero totale di cartellini gialli22
Numero totale di cartellini rossi00

Padova - Verona Live

Classifica SERIE B

  1. Modena6
  2. Ascoli4
  3. Cesena4
  4. Padova4
  5. Arezzo3
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Giuseppe Caso2
  2. Giacomo Olzer2
  3. Raffaele Russo2
  4. Cristian Shpendi2
  5. Fabio Abiuso1
MOSTRA COMPLETA

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