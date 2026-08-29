La Juve Stabia ribalta completamente il risultato nel secondo tempo. Dopo aver chiuso la prima frazione sotto di una rete, segnata da Tutino allo scadere, la squadra ospite ha prima pareggiato i conti con Bellich e poi firmato il sorpasso definitivo con Di Nardo, bravissimo a sfruttare una grossa indecisione di Vindahl. La Sampdoria crolla al debutto casalingo, la Juve Stabia trova i primi punti della sua stagione.
Nel prossimo turno la Juve Stabia dovrà affrontare il Pisa, mentre la Sampdoria se la vedrà con il Palermo.
Cronaca
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Statistiche
Dirette
Grazie per aver seguito con noi la diretta di Sampdoria-Juve Stabia, arrivederci al prossimo turno di Serie B.21:05
90'+5'
Fine partita: SAMPDORIA-JUVE STABIA 1-2 (48' Tutino, 73' Bellich, 83' Di Nardo).21:02
90'
Sono stati concessi 5 minuti di recupero!20:55
87'
Sostituzione Sampdoria: esce Gennaro Tutino, entra Lorenzo Mezzotero.20:52
87'
Sostituzione Sampdoria: esce Danel Sinani, entra Lorenzo Insigne.20:52
86'
Ci prova Sinani con un destro al volo, blocca senza problemi Boer.20:51
83'
GOL! Sampdoria-JUVE STABIA 1-2! Rete di Antonio DI NARDO! Grande apertura di Battistella per Di Nardo che stoppa e poi conclude con il destro, parecchio impreciso Vindahl che si lascia sorprendere.
Nessuna reazione della Sampdoria al momento, equilibrio assoluto in questo momento a Genova.20:41
73'
GOL! Sampdoria-JUVE STABIA 1-1! Rete di Marco BELLICH! Cross al bacio di Artioli che pennella alla grande per Bellich, bravissimo di testa ad anticipare tutti e a battere Vindahl. Match nuovamente in equilibrio.
Tentativo dalla lunga distanza di Sinani, palla abbondantemente fuori a lato.20:26
58'
Fase di stallo della partita, possesso palla prolungato della Sampdoria e Juve Stabia che prova a rincoquistare per ripartire velocemente.20:23
54'
Grande spunto di Begic che prova la conclusione con il destro, riesce a salvarsi in qualche modo la Juve Stabia.20:19
50'
Cartellino giallo per Davide Buglio.20:16
49'
Cartellino giallo per Antoine Makoumbou!20:13
46'
Inizia il secondo tempo di SAMPDORIA-JUVE STABIA!20:13
Occhio ovviamente ad Insigne in casa Sampdoria per il secondo tempo, invece per la Juve Stabia occhio ovviamente ad Artioli.20:06
La Sampdoria chiude in vantaggio la prima frazione grazie alla rete di Tutino arrivata praticamente allo scadere. Una prima frazione parecchio equilibrata con addirittura un doppio infortunio per i blucerchiati. Una Juve Stabia rocciosa, anche pericolosa, ma beffata nel momento peggiore.20:01
45'+5'
Finisce il primo tempo di SAMPDORIA-JUVE STABIA!20:00
45'+3'
GOL! SAMPDORIA-Juve Stabia 1-0! Rete di Gennaro TUTINO! Splendida iniziativa personale di Verschaeren che salta un paio di avversari e crossa per Tutino, perfetto nel concludere alle spalle del portiere avversario.
Errore di Di Pardo in costruzione, riparte Candellone che tenta la conclusione. Palla che termina però abbondantemente fuori a lato.19:35
29'
Guadagna terreno la Sampdoria grazie soprattutto ad Esposito, momento di difficoltà per la Juve Stabia costretta a difendersi.19:31
25'
Cooling break, le due squadre si fermano per rinfrescarsi.19:27
22'
Cartellino giallo per Davide Bettella.19:24
18'
Splendida iniziativa personale di Karic che tenta la conclusione con il mancino, molto bravo Vindahl a deviare in angolo.19:20
14'
Cartellino giallo per Manuel Cicconi.19:15
11'
La Juve Stabia gestisce il possesso e i ritmi, la Sampdoria al momento fatica a guadagnare campo.19:13
7'
Conclusione di Pierobon da fuori area, blocca in presa bassa Vindahl.19:12
4'
Prova la sovrapposizione Scuderi, riesce a chiudere la difesa della Sampdoria.19:07
1'
Inizia il primo tempo di SAMPDORIA-JUVE STABIA!19:04
La Sampdoria ha chiuso sull'1-1 la prima partita di questo campionato contro il Cesena; i liguri potrebbero restare imbattuti nelle prime due sfide stagionali di un torneo di Serie BKT per la prima volta dal 2011/12: due pareggi, rispettivamente contro Padova (2-2) e Livorno (0-0).18:29
La Juve Stabia ha vinto soltanto una delle sei sfide disputate finora contro la Sampdoria in Serie BKT: quella per 2-1 in trasferta, il 4 ottobre 2024, grazie alla doppietta di Andrea Adorante; tre pareggi, incluso quello più recente dello scorso marzo (1-1), e due sconfitte chiudono il parziale.18:29
Le scelte di De Giorgio: spazio per Karic a centrocampo con Buglio e Pierobon, in avanti confermato Piscopo. In difesa gioca ancora Bettella con Bellich.18:39
Le scelte di Corradi: Gioca De Paoli nel tridente con Sinani e Tutino, parte dalla panchina Insigne. Subito titolare Makoumbou in mediana, confermato Cicconi dietro.18:38
Sampdoria - Juve Stabia è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie B 2026/2027. La partita è in programma il giorno 29 agosto alle ore 19:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Arbitro di Sampdoria - Juve Stabia sarà Giuseppe Mucera. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.
Giuseppe Mucera
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
0
Fuorigioco
4
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
0
Espulsioni
0
Cartellini per partita
0.0
Falli per cartellino
0
Ha arbitrato un totale di 1 partite nella stagione in corso:
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
16-08-2026
Coppa Italia
Lazio-Mantova 0-2
Attualmente la Sampdoria si trova 12° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece la Juve Stabia si trova 11° in classifica con 1 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta). La Sampdoria ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3; la Juve Stabia ha segnato 2 gol e ne ha subiti 2.
In casa la Sampdoria ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa la Juve Stabia ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). La Sampdoria nell'ultima partita ha affrontato il Cesena ottenendo 1 punto. La Juve Stabia nella prima giornata ha affrontato il Palermo ottenendo 0 punti. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Liam Henderson con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Marco Bellich con 1 gol.
Sampdoria e Juve Stabia si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match la Sampdoria ha vinto 2 volte, la Juve Stabia ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 3.
Sampdoria-Juve Stabia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Juve Stabia ha vinto soltanto una delle sei sfide disputate finora contro la Sampdoria in Serie BKT: quella per 2-1 in trasferta, il 4 ottobre 2024, grazie alla doppietta di Andrea Adorante; tre pareggi, incluso quello più recente dello scorso marzo (1-1), e due sconfitte chiudono il parziale.
La Sampdoria ha chiuso sull'1-1 la prima partita di questo campionato contro il Cesena; i liguri potrebbero restare imbattuti nelle prime due sfide stagionali di un torneo di Serie BKT per la prima volta dal 2011/12: due pareggi, rispettivamente contro Padova (2-2) e Livorno (0-0).
Dopo la sfida disputata al Barbera contro il Palermo nel primo turno di questo torneo, la Juve Stabia giocherà i primi due match stagionali di Serie BKT in trasferta soltanto per la seconda volta nella sua storia, dopo quella del 2024/25, prima contro il Bari (successo per 3-1) e poi contro il Catanzaro (0-0) in quel caso.
Nello scorso campionato, la Sampdoria ha raccolto il 73% dei punti totali di calssifica in casa, ovvero 32 dei 44 complessivi; soltanto la Virtus Entella ha fatto meglio in percentuale (81% - 34/42) rispetto alla squadra blucerchiata.
La Sampdoria è la squadra che ha subito meno conclusioni nella prima giornata di questo campionato: soltanto sette, nove in meno rispetto alla Juve Stabia.
Liam Henderson ha trovato il gol alla prima giornata contro il Cesena; il centrocampista scozzese non prende parte a una marcatura per due match di fila in Serie BKT dall'ottobre 2023 (assist nella sfida contro il Südtirol e rete contro il Modena con la maglia del Palermo), mentre non ha mai timbrato il cartellino per due incontri consecutivi nelle 155 partite giocate finora nella competizione.
Sei degli ultimi otto gol messi a referto da Leonardo Candellone in Serie BKT sono arrivati su sviluppi di palla inattiva (tre dal dischetto, due a seguito di corner e uno da punizione indiretta), dopo che sette dei precedenti otto li aveva realizzati su azione.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: