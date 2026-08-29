La Juve Stabia ribalta completamente il risultato nel secondo tempo. Dopo aver chiuso la prima frazione sotto di una rete, segnata da Tutino allo scadere, la squadra ospite ha prima pareggiato i conti con Bellich e poi firmato il sorpasso definitivo con Di Nardo, bravissimo a sfruttare una grossa indecisione di Vindahl. La Sampdoria crolla al debutto casalingo, la Juve Stabia trova i primi punti della sua stagione.

La Juve Stabia ha vinto soltanto una delle sei sfide disputate finora contro la Sampdoria in Serie BKT: quella per 2-1 in trasferta, il 4 ottobre 2024, grazie alla doppietta di Andrea Adorante; tre pareggi, incluso quello più recente dello scorso marzo (1-1), e due sconfitte chiudono il parziale.18:29

La Sampdoria ha chiuso sull'1-1 la prima partita di questo campionato contro il Cesena; i liguri potrebbero restare imbattuti nelle prime due sfide stagionali di un torneo di Serie BKT per la prima volta dal 2011/12: due pareggi, rispettivamente contro Padova (2-2) e Livorno (0-0).18:29

PREPARTITA

Sampdoria - Juve Stabia è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 29 agosto alle ore 19:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Arbitro di Sampdoria - Juve Stabia sarà Giuseppe Mucera. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.

Giuseppe Mucera Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 0 Fuorigioco 4 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 0 Espulsioni 0 Cartellini per partita 0.0 Falli per cartellino 0 Ha arbitrato un totale di 1 partite nella stagione in corso: Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 16-08-2026 Coppa Italia Lazio-Mantova 0-2

Attualmente la Sampdoria si trova 12° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece la Juve Stabia si trova 11° in classifica con 1 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).

La Sampdoria ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3; la Juve Stabia ha segnato 2 gol e ne ha subiti 2.

In casa la Sampdoria ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa la Juve Stabia ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

La Sampdoria nell'ultima partita ha affrontato il Cesena ottenendo 1 punto.

La Juve Stabia nella prima giornata ha affrontato il Palermo ottenendo 0 punti.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Liam Henderson con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Marco Bellich con 1 gol.

Sampdoria e Juve Stabia si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match la Sampdoria ha vinto 2 volte, la Juve Stabia ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 3.

Sampdoria-Juve Stabia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Juve Stabia ha vinto soltanto una delle sei sfide disputate finora contro la Sampdoria in Serie BKT: quella per 2-1 in trasferta, il 4 ottobre 2024, grazie alla doppietta di Andrea Adorante; tre pareggi, incluso quello più recente dello scorso marzo (1-1), e due sconfitte chiudono il parziale.

La Sampdoria ha chiuso sull'1-1 la prima partita di questo campionato contro il Cesena; i liguri potrebbero restare imbattuti nelle prime due sfide stagionali di un torneo di Serie BKT per la prima volta dal 2011/12: due pareggi, rispettivamente contro Padova (2-2) e Livorno (0-0).

Dopo la sfida disputata al Barbera contro il Palermo nel primo turno di questo torneo, la Juve Stabia giocherà i primi due match stagionali di Serie BKT in trasferta soltanto per la seconda volta nella sua storia, dopo quella del 2024/25, prima contro il Bari (successo per 3-1) e poi contro il Catanzaro (0-0) in quel caso.

Nello scorso campionato, la Sampdoria ha raccolto il 73% dei punti totali di calssifica in casa, ovvero 32 dei 44 complessivi; soltanto la Virtus Entella ha fatto meglio in percentuale (81% - 34/42) rispetto alla squadra blucerchiata.

La Sampdoria è la squadra che ha subito meno conclusioni nella prima giornata di questo campionato: soltanto sette, nove in meno rispetto alla Juve Stabia.

Liam Henderson ha trovato il gol alla prima giornata contro il Cesena; il centrocampista scozzese non prende parte a una marcatura per due match di fila in Serie BKT dall'ottobre 2023 (assist nella sfida contro il Südtirol e rete contro il Modena con la maglia del Palermo), mentre non ha mai timbrato il cartellino per due incontri consecutivi nelle 155 partite giocate finora nella competizione.

Sei degli ultimi otto gol messi a referto da Leonardo Candellone in Serie BKT sono arrivati su sviluppi di palla inattiva (tre dal dischetto, due a seguito di corner e uno da punizione indiretta), dopo che sette dei precedenti otto li aveva realizzati su azione.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: