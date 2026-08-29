Nella Virtus Entella assenti gli infortunati Bariti e Mezzoni, mentre il neo acquisto Vignali parte dal primo minuto. In difesa Alborghetti vince il ballottaggio con Marconi e completa la linea con capitan Parodi e Tiritiello. La coppia d’attacco sarà formata da Tirelli e Forte. Nel Cesena match di addio per Shpendi, che dopo questa partita saluterà tutti per andare alla Cremonese. In avanti con lui giocheranno Druiventak e Fiori. In mezzo al campo ci sono Bisoli, Pagano e Guidi.19:02

GOL! VIRTUS ENTELLA - Cesena 1-2! Rete di Tiritiello. Prova a riaprire la partita la squadra di casa, Vignali serve Tiritiello che dai 25 metri controlla e calcia angolato con la palla che si infila alla destra di Siano. Guarda la scheda del giocatore Andrea Tiritiello 19:45

Partita che parte a ritmi bassi, senza grandi emozioni, il Cesena la sblocca con un colpo di testa di Fiori e trova dopo qualche minuto dopo il raddoppio con Shpendi. La Virtus Entella si riversa in avanti e con un tiro dalla distanza di Tiritiello riapre la gara19:50

PREPARTITA

Virtus Entella - Cesena è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 29 agosto alle ore 19:00 allo stadio Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari.

Arbitro di Virtus Entella - Cesena sarà Daniele Perenzoni. Al VAR invece ci sarà Francesco Cosso.

Daniele Perenzoni Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 26 Fuorigioco 1 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 2 Espulsioni 0 Cartellini per partita 2.0 Falli per cartellino 13.0 Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 17-08-2026 Coppa Italia Cremonese-Sampdoria 2-0 22-08-2026 Serie A Parma-Cagliari 0-1

Attualmente la Virtus Entella si trova 19° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece il Cesena si trova 2° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).

La Virtus Entella ha segnato 1 gol e ne ha subiti 3; il Cesena ha segnato 3 gol e ne ha subiti 2.

In casa la Virtus Entella ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Cesena ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

La Virtus Entella nell'ultima partita ha affrontato il Sudtirol ottenendo 0 punti.

Il Cesena nella prima giornata ha affrontato la Sampdoria ottenendo 1 punto.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Tiritiello con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 2 gol.

Virtus Entella e Cesena si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match la Virtus Entella ha vinto 4 volte, il Cesena ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Virtus Entella-Cesena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo avere perso tre delle prime quattro sfide in assoluto contro la Virtus Entella in Serie BKT (1V), il Cesena ha subito soltanto un ko in tutte le successive quattro gare giocate contro la squadra ligure nel torneo (1V, 2N); tuttavia, si tratta proprio della più recente dello scorso febbraio (ko per 3-1 in trasferta).

La Virtus Entella è stata sconfitta nel primo turno di questo campionato dal Südtirol (1-0); in tutti i sette tornei precedenti di Serie BKT cui ha preso parte finora, la squadra ligure non ha mai perso entrambe le prime due gare stagionali nella competizione.

Nelle ultime due partite del Cesena in Serie BKT (l'ultima dello scorso torneo contro il Padova e la prima di questo contro la Sampdoria) sono stati realizzati ben nove gol, per una media di 4.5 reti a incontro, dopo che nelle quattro sfide precedenti ne erano stati realizzati soltanto quattro (uno di media a match) e almeno una delle due squadre non aveva trovato la via della rete.

Il Cesena non vince in trasferta da otto partite (tre pareggi, cinque sconfitte) ed è rimasto a secco di gol in ciascuna delle ultime cinque; l'ultima volta in cui i romagnoli non hanno trovato la via della rete per più gare esterne consecutive in Serie BKT risale al periodo tra ottobre 1996 e gennaio 1997 (sei in quel caso).

Il Cesena è la squadra che vanta l'età media più bassa tra i giocatori schierati nel primo turno di questo campionato: 24 anni e 52 giorni (26 anni e 275 invece quella della Virtus Entella).

Il primo gol di Andrea Franzoni in Serie BKT è arrivato proprio contro il Cesena, nel match di andata dello scorso campionato. Il classe '97 ha effettuato ben cinque conclusioni nel primo turno contro il Südtirol: più di qualsiasi altro giocatore della squadra ligure e, in generale, meno soltanto di Liam Henderson tra i centrocampisti di questa Serie BKT.

Con la rete segnata contro la Sampdoria nella prima giornata di questo campionato, Cristian Shpendi ha raggiunto quota 30 partecipazioni al gol (24 reti, sei assist) nella competizione; l'attaccante albanese - una marcatura contro l'Entella nell'agosto 2025 - ha segnato in ciascuna delle ultime due partite di campionato (tre reti) e potrebbe andare a bersaglio per tre match di fila per la seconda volta in Serie BKT, dopo il filotto di quattro tra novembre e dicembre 2024.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: