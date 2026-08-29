Vince il Cesena una partita dove succede tutto nel primo tempo. Ospiti avanti di due gol con Fiori e Shpendi, la Virtus Entella prova a riaprirla con Tiritiello, ma nella ripresa non riesce a trovare la forza per agguantare il pareggio.
Il Cesena porta a casa la prima vittoria in campionato e si porta a 4 lunghezze, la Virtus Entella rimane con 0 punti.
Cronaca
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Statistiche
Dirette
Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B!20:55
90'+4'
Fine partita: VIRTUS ENTELLA - CESENA 1-2.20:55
90'+1'
Cross di Felipe dalla trequarti, Tiritiello svetta di testa e la manda di poco alla destra di Siano.20:52
90'
Ci saranno 4 minuti di recupero.20:51
88'
Molte interruzioni in questa fase di gioco, partita spezzettata.20:49
86'
Nel Cesena entra Dalla Vecchia per Shpendi.20:46
85'
Cartellino giallo per Parodi per un'entrata in ritardo.20:45
84'
Dentro Marconi per Di Mario.20:44
84'
Cambi nella Virtus Entella, entra Corona per Franzoni.20:44
80'
Felipe sistema il pallone e prova la conclusione dalla distanza, conclusione sul fondo.20:41
76'
Ripartenza veloce di Tiritiello che scappa solo verso l'area e decide di servire la palla in mezzo, Cuppone però non riesce ad intervenire.20:37
73'
Ritmi bassi e squadre che iniziano ad essere stanche.20:33
70'
Nel Cesena, Debenedetti prende posto di Druiventak.20:30
69'
Dentro anche Benedetti per Vignali.20:30
69'
Due cambi nella Virtus Entella, entra Felipe per Squizzato.20:29
64'
TIRITIELLO! Controllo e conclusione dalla distanza con il sinistro, palla di un soffio sopra la traversa.20:24
59'
La Virtus Entella prova a fare la partita in questa fase ma il Cesena si difende con ordine.20:20
53'
Dentro Frabotta per Fiori.20:13
53'
Doppio cambio nel Cesena, entra Francesconi per Guidi.20:13
52'
Cross in area dalla destra, Di Mario stacca di testa ma non trova la porta.20:13
50'
Cartellino giallo per Guidi per un'entrata in ritardo.20:10
46'
Ci prova subito Franzoni di testa, Siano smanaccia in angolo.20:07
46'
Inizia il secondo tempo di VIRTUS ENTELLA - CESENA.20:06
46'
Sostituzione nella Virtus Entella, entra Cuppone per Tirelli.20:06
Partita che parte a ritmi bassi, senza grandi emozioni, il Cesena la sblocca con un colpo di testa di Fiori e trova dopo qualche minuto dopo il raddoppio con Shpendi. La Virtus Entella si riversa in avanti e con un tiro dalla distanza di Tiritiello riapre la gara19:50
45'+3'
Fine primo tempo: VIRTUS ENTELLA - CESENA 1-2.19:50
45'+1'
Cartellino giallo per Shpendi per un intervento in ritardo.19:49
45'
Ci saranno 2 minuti di recupero.19:48
42'
GOL! VIRTUS ENTELLA - Cesena 1-2! Rete di Tiritiello. Prova a riaprire la partita la squadra di casa, Vignali serve Tiritiello che dai 25 metri controlla e calcia angolato con la palla che si infila alla destra di Siano.
Gestisce palla in questa fase il Cesena, che prova ad arrivare a fine primo tempo con un vantaggio che sarebbe oro.19:37
29'
Prova a reagire la squadra di casa cercando di guadagnare metri ma fa fatica a creare in avanti.19:31
25'
GOL! Virtus Entella - CESENA 0-1! Rete di Fiori. Al primo vero affondo passa il Cesena, mischia in area a seguito di un calcio d'angolo, la palla carambola al limite dove Fiori di testa trova l'angolo alla destra di Del Frate.
Superato il ventesimo minuto ritmi bassi al Sannazzari.19:22
18'
Prova ad alzare il ritmo il Cesena, ma non riesce a trovare varchi. La partita fa fatica a prendere quota.19:21
12'
Giropalla del Cesena, cross di Mangraviti in area dalla sinistra, Tiritiello allontana la sfera.19:15
10'
Ritmi non molto alti in questo avvio, le due squadre si studiano ma non riescono ancora ad arrivare alla conclusione.19:13
4'
Subito aggressiva la squadra di casa che prova a fare la partita.19:05
1'
FISCHIO D’INIZIO DI VIRTUS ENTELLA - CESENA. Arbitra Perenzoni.19:02
Nella Virtus Entella assenti gli infortunati Bariti e Mezzoni, mentre il neo acquisto Vignali parte dal primo minuto. In difesa Alborghetti vince il ballottaggio con Marconi e completa la linea con capitan Parodi e Tiritiello. La coppia d’attacco sarà formata da Tirelli e Forte. Nel Cesena match di addio per Shpendi, che dopo questa partita saluterà tutti per andare alla Cremonese. In avanti con lui giocheranno Druiventak e Fiori. In mezzo al campo ci sono Bisoli, Pagano e Guidi.19:02
Formazione VIRTUS ENTELLA (3-4-1-2): Del Frate - Parodi, Tiritiello, Alborghetti - Vignali, Squizzato, Tirelli, Di Mario - Franzoni - Forte, Guiu. A disposizione: Torrielli, Colombi, Previtali, Corona, Cuppone, Marconi, Turicchia, Annoni, Valori, Motolese, Felipe, Benedetti.20:41
Dando un'occhiata ai precedenti, il Cesena, dopo aver perso tre delle prime quattro sfide in assoluto contro la Virtus Entella in Serie B, ha poi subito soltanto un ko, nell'ultimo incrocio, in tutte le successive quattro gare giocate contro la squadra ligure nel torneo.17:11
Virtus Entella e Cesena ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, si incrociano in questa seconda giornata di Serie B.17:06
Virtus Entella - Cesena è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie B 2026/2027. La partita è in programma il giorno 29 agosto alle ore 19:00 allo stadio Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari. Arbitro di Virtus Entella - Cesena sarà Daniele Perenzoni. Al VAR invece ci sarà Francesco Cosso.
Daniele Perenzoni
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
26
Fuorigioco
1
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
2
Espulsioni
0
Cartellini per partita
2.0
Falli per cartellino
13.0
Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
17-08-2026
Coppa Italia
Cremonese-Sampdoria 2-0
22-08-2026
Serie A
Parma-Cagliari 0-1
Attualmente la Virtus Entella si trova 19° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece il Cesena si trova 2° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte). La Virtus Entella ha segnato 1 gol e ne ha subiti 3; il Cesena ha segnato 3 gol e ne ha subiti 2.
In casa la Virtus Entella ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Cesena ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). La Virtus Entella nell'ultima partita ha affrontato il Sudtirol ottenendo 0 punti. Il Cesena nella prima giornata ha affrontato la Sampdoria ottenendo 1 punto. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Tiritiello con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 2 gol.
Virtus Entella e Cesena si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match la Virtus Entella ha vinto 4 volte, il Cesena ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 2.
Virtus Entella-Cesena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo avere perso tre delle prime quattro sfide in assoluto contro la Virtus Entella in Serie BKT (1V), il Cesena ha subito soltanto un ko in tutte le successive quattro gare giocate contro la squadra ligure nel torneo (1V, 2N); tuttavia, si tratta proprio della più recente dello scorso febbraio (ko per 3-1 in trasferta).
La Virtus Entella è stata sconfitta nel primo turno di questo campionato dal Südtirol (1-0); in tutti i sette tornei precedenti di Serie BKT cui ha preso parte finora, la squadra ligure non ha mai perso entrambe le prime due gare stagionali nella competizione.
Nelle ultime due partite del Cesena in Serie BKT (l'ultima dello scorso torneo contro il Padova e la prima di questo contro la Sampdoria) sono stati realizzati ben nove gol, per una media di 4.5 reti a incontro, dopo che nelle quattro sfide precedenti ne erano stati realizzati soltanto quattro (uno di media a match) e almeno una delle due squadre non aveva trovato la via della rete.
Il Cesena non vince in trasferta da otto partite (tre pareggi, cinque sconfitte) ed è rimasto a secco di gol in ciascuna delle ultime cinque; l'ultima volta in cui i romagnoli non hanno trovato la via della rete per più gare esterne consecutive in Serie BKT risale al periodo tra ottobre 1996 e gennaio 1997 (sei in quel caso).
Il Cesena è la squadra che vanta l'età media più bassa tra i giocatori schierati nel primo turno di questo campionato: 24 anni e 52 giorni (26 anni e 275 invece quella della Virtus Entella).
Il primo gol di Andrea Franzoni in Serie BKT è arrivato proprio contro il Cesena, nel match di andata dello scorso campionato. Il classe '97 ha effettuato ben cinque conclusioni nel primo turno contro il Südtirol: più di qualsiasi altro giocatore della squadra ligure e, in generale, meno soltanto di Liam Henderson tra i centrocampisti di questa Serie BKT.
Con la rete segnata contro la Sampdoria nella prima giornata di questo campionato, Cristian Shpendi ha raggiunto quota 30 partecipazioni al gol (24 reti, sei assist) nella competizione; l'attaccante albanese - una marcatura contro l'Entella nell'agosto 2025 - ha segnato in ciascuna delle ultime due partite di campionato (tre reti) e potrebbe andare a bersaglio per tre match di fila per la seconda volta in Serie BKT, dopo il filotto di quattro tra novembre e dicembre 2024.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: