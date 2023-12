Grazie per aver seguito la diretta di questo match, arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie B.18:18

Con l'odierno trionfo, il Brescia si proietta a 18 punti totali, resta invece invariata la situazione della Sampdoria. Uomini di Maran e Pirlo che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente in trasferta, ospiti della Reggiana, e tra le mura domestiche contro il Lecco.18:18

Cala il sipario allo Stadio Mario Rigamonti di Brescia! Volpi manda i titoli di coda di un match ricco di reti, terminato con una vittoria a favore dei padroni di casa bresciani. Tutte le reti siglati dalla compagine azzurra arrivano nei primi 45' di gioco: dapprima, al minuto 10', è Jallow ad aprire le danze giungendo puntuale sul cross di Galazzi; poi, al 34', Borrelli si trova a tu-per-tu con Stankovic e lo batte aprendo un forte piattone sul secondo palo; completa il tris Bjarnason al minuto 41', concretizzando una rapida triangolazione di scambi con Galazzi con un forte destro sotto la traversa. Nella ripresa, la Doria prova a reagire, portandosi più volte in area avversaria ma non trova però la via del gol, almeno fino al minuto 85', frangente in cui è Simone Giordano a rendere meno amara la sconfitta blucerchiata siglando la rete del 3-1 con un gol di controbalzo dall'elevato tasso tecnico. Termina dopo 5' di recupero la gara in terra bresciana, vittoria del Brescia.18:16

90'+5' TRIPLICE FISCHIO DI VOLPI! Brescia-Sampdoria termina 3-1.18:11

90'+4' Delle Monache tenta il tutto per tutto con una conclusione da posizione defilata, ne esce fuori un papabile cross per La Gumina che non riesce però ad impattare.18:11

90'+2' Suggerimento profondo di La Gumina verso Ricci, il centrocampista legge bene la traiettoria disegnata dal compagno di reparto ma non riesce a controllare. Rinvio dal fondo con Lezzerini.18:09

90' Sono 5' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Lovison, si giocherà fino al 95'.18:07

90' AMMONITO Matthieu Emmanuel Wilfrid Huard: giallo anche per il subentrato.18:06

89' Ultimo giro d'orologio del match, poi spazio al recupero.18:04

87' CHECK OVER: convalidata la rete di Giordano, parziale sul 3-1.18:03

85' GOL! GOL GIORDANO! Brescia-SAMPDORIA: 3-1. Arriva al minuto 85' la rete che accorcia le distanze, firma siglata da Simone Giordano! Rete di alta manifattura da parte del classe 2001, che dal limite dell'area avversaria calcia di prima intenzione trovando una difficilissima conclusione di controbalzo.18:03

85' Corner a favore della Doria, batte La Gumina.18:01

84' CI PROVA BIANCHI! Conclusione da parte del subentrato che tenta di scavalcare Stankovic con un tocco morbido. Palla che termina di poco al lato della porta blucerchiata.18:00

82' Ritmi decisamente più lenti in questa ripresa, possesso palla della Samp che tenta di trovare l'imbucata vincente, Brescia che attende pazientemente.17:58

81' Sostituzione Sampdoria: esce dal campo Sebastiano Esposito, lo sostituisce Antonino La Gumina.17:57

81' Sostituzione Brescia: fuori Nicolas Galazzi, dentro Riccardo Fogliata.17:56

80' Ultimi 600'' di gioco, poi sarà concesso l'extra-time.17:56

78' Calcio d'angolo a favore della Doria, batte Matteo Ricci.17:54

77' AMMONITO Andrea Cistana: ammonito il difensore centrale.17:55

75' Sostituzione Brescia: fuori Gennaro Borrelli, subentra Gabriele Moncini.17:53

73' TRAVERSA DI VAN DE LOOI! Conclusione perfetta del centrocampista azzurro, che colpisce al volo sul cross di Galazzi stampando il potente tiro sulla traversa. Determinante il difficile riflesso di Stankovic, sarà ancora calcio d'angolo.17:49

73' Altro corner a favore del Brescia, batte il solito Galazzi.17:48

71' Sostituzione Sampdoria: esce anche Pajtim Kasami, dentro Petar Stojanović.17:47

71' Sostituzione Sampdoria: fuori capitan Valerio Verre, dentro al suo posto Marco Delle Monache.17:47

71' Sostituzione Sampdoria: esce dal campo Gerard Yepes Laut, dentro Matteo Ricci.17:47

70' Sostituzione Brescia: fuori Birkir Bjarnason, dentro Flavio Junior Bianchi.17:46

70' Sostituzione Brescia: fuori dal campo Alexander Saidou Alieu Jallow, lo sostituisce Matthieu Emmanuel Wilfrid Huard.17:46

67' AMMONITO Fabio Depaoli: l'esterno era diffidato, salterà la sfida contro il Lecco.17:42

66' CHECK OVER: il Sig. Maggioni dalla sala VAR comunica che non c'è alcun tocco di mano da parte di Bjarnason, si riparte con un rinvio dal fondo di Lezzerini.17:42

65' Stavolta il corner è spendibile dalla Doria, batte Esposito.17:40

63' Primo giro dalla bandierina della ripresa, è a favore del Brescia. Batte Galazzi sul primo palo ma non pesca alcun compagno.17:39

61' Azione rapida ed intraprendente da parte di Verre, che sfida Dickmann all'uno contro uno, finta la conclusione e serve un morbido campanile su cui però Lezzerini esce con sicurezza. Squillo della Samp, Brescia che attende.17:37

59' AMMONITO Alexander Saidou Alieu Jallow: fallo tattico speso dall'azzurro.17:36

57' Jallow prova a velocizzare la manovra, servendo un difficile filtrante per Borrelli che arriva però in ritardo sul suggerimento.17:35

55' Azione dall'elevato tasso tecnico da parte del Brescia, con Bisoli che finta la conclusione ed appoggia per Bjarnason: corpo troppo all'indietro da parte dell'islandese e palla che termina di molto oltre la traversa difesa da Stankovic.17:31

52' Cross teso di Giordano alla ricerca delle torri amiche, Lezzerini è sicuro in uscita ed agguanta la sfera. Schieramenti che si riposizionano.17:29

50' Lancio profondo di Lezzerini verso Dickmann, recupera Gonzalez approfittando di un controllo non perfetto dell'esterno bresciano.17:27

47' Il primo pallone della ripresa è giocato dal Brescia.17:25

46' Sostituzione Brescia: fuori Davide Adorni, dentro Andrea Papetti.17:26

46' SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.17:25

Squadre negli spogliatoi che approfittano ora dei 15' di break.17:12

Si chiude dopo 3' addizionali la prima frazione di gioco al Rigamonti di Brescia, padroni di casa che conducono ampiamente la gara per 3-0. I primi 45' hanno mostrato una decisa impronta azzurra, che sfrutta le proprie occasioni da gol per consolidare il vantaggio. L'unica vera chance per la Doria arriva al 2' di gioco, con Depaoli che a tu-per-tu con Lezzerini tenta il controllo ma non riesce a concludere; segue al minuto 10' il vantaggio casalingo con Jallow, che si presenta puntuale all'appuntamento con il traversone di Galazzi e sigla l'1-0. Il Brescia non arresta la propria avanzata, ed al minuto 34' è Gennaro Borrelli a timbrare la rete del 2-0 sfruttando un insidioso pallone che attraversa tutta l'area blucerchiata; il tris arriva al minuto 41', con Bjarnason che percorre 40 metri di campo per ricevere il dai-e-vai da Galazzi e concludere sotto la traversa. Parziale fisso sul 3-0 a favore della Leonessa.17:12

45'+4' FISCHIO DI VOLPI: termina il primo tempo.17:06

45'+3' Prima parte di gara che si chiuderà sul corner doriano, batte Giordano.17:06

45'+3' Ottima chance da posizione ravvicinata a favore della Doria, batte Esposito dai 20 metri.17:05

45'+2' Punizione battuta direttamente verso lo specchio, calcio piazzato che non produce alcun effetto.17:04

45'+1' Fischiato un calcio di punizione a favore del Brescia, Askildsen svetta su Bisoli ma commette fallo aumentando il volume del corpo. Palla inattiva dai 35 metri a favore degli azzurri.17:03

45' Sono 3' i minuti addizionali concessi dal direttore di gara, si proseguirà fino al 48'.17:03

44' Ultimo giro d'orologio del primo tempo, poi spazio al possibile recupero.17:01

41' GOL! GOL BJARNASON! BRESCIA-Sampdoria: 3-0. Travolgente fase offensiva del Brescia, Bjarnason cala il tris! L'autore della terza rete azzurra da il via ad un'azione ben concretizzata, dapprima conduce la sfera sino alla trequarti, poi affida il possesso a Galazzi che di prima intenzione ricambia l'assist, permettendo al centrocampista di concludere sotto la traversa alle spalle di Stankovic. Efficace manovra del Brescia, doppietta di assist per un ispirato Nicolas Galazzi.



39' Borrelli si libera dalla morsa di Askildsen, poi apre il campo per la sovrapposizione di Galazzi ma ancora una volta Gonzalez prende bene il tempo e recupera. Si torna dalle parti di Stankovic.16:57

37' Rimessa laterale di cui si incarica Dickmann, palla addomesticata da Jallow che tenta di servire Bjarnason ma disegna una traiettoria che eccede in lunghezza.16:54

34' GOL! GOL BORRELLI! BRESCIA-Sampdoria: 2-0. Raddoppio della Leonessa al 34', ci pensa Gennaro Borrelli! Dagli sviluppi di un traversone di Galazzi, il rimpallo creatosi giunge dalle parti di Borrelli, che di prima intenzione, a tu-per-tu con Stankovic, mette il mirino sulla porta e con un deciso piatto sinistro gonfia la rete per il secondo gol del Brescia. Gol numero due nelle ultime due gare per Gennaro Borrelli, Azzurri che allungano maggiormente le distanze.



32' Il mediano pesca con un preciso cross Askildsen, poi il centrale non riesce ad indirizzare nello specchio. Rinvio dal fondo per Lezzerini.16:49

32' Punizione a favore della Samp dai 35 metri, della battuta si incarica Verre.16:48

30' Sostituzione Sampdoria: non ce la fa Ronaldo Augusto Vieira, subentra al suo posto Nan Kristoffer Askildsen.16:48

28' Vieira resta nuovamente a terra, stavolta per un presunto problema muscolare. Molto dolorante il giocatore doriano, probabilmente costretto a subire il cambio.16:45

27' OCCASIONE SAMPDORIA! Schema dalla bandierina che risulta efficace, Vieira pregusta la conclusione e la effettua, commettendo però fallo ai danni di Dickmann. Si riparte da Lezzerini.16:44

26' Giro dalla bandierina, il primo per la Samp. Batte Depaoli.16:44

25' CHE GIOCATA DI BORRELLI! Imbucata perfetta del giocatore bresciano, che sfrutta la linea difensiva molto alta della Samp e tenta di servire Van de Looi. Presupposto per la conclusione che viene però neutralizzato da un più che determinante ripiegamento di Facundo Gonzalez.16:43

24' AMMONITO Pajtim Kasami: eccesso di proteste da parte del centrocampista alla corte di Pirlo.16:41

24' Solo un colpo per Vieira, il centrocampista si rialza celermente ed è in grado di proseguire.16:40

23' Vieira resta a terra dopo uno scontro di gioco con Van de Looi, Dickmann adagia il pallone in fallo laterale per permettere le cure al mediano doriano.16:40

21' Padroni di casa che continuano a tenere il pallino del gioco, quantità innumerevole di palloni giocati da Galazzi.16:39

19' Traversone che arriva dalle parti di Cistana, il centrale prova la torsione diretta in porta ma Yepes sporca la traiettoria. Si riparte da Borrelli.16:38

18' Corner a favore del Brescia, batte Galazzi.16:37

15' Galazzi da oltre la metà campo procede ad un cross diretto verso l'area avversaria, suggerimento su cui però non si presenta alcun compagno. Gonzalez recupera la sfera e da il via alla nuova manovra blucerchiata.16:33

14' AMMONITO Davide Adorni: fallo tattico speso dal difensore.16:39

14' AMMONITO Gerard Yepes Laut: intervento eccessivamente duro ai danni di Jallow.16:32

14' Decisa entrata di Yepes ai danni di Jallow, proteste del regista doriano che rimedia però la sanzione disciplinare.16:31

12' Samp che prova subito a reagire, De Luca tenta la conclusione dai 30 metri ma non riesce ad inquadrare lo specchio. Si riparte da un rinvio dal fondo con Lezzerini.16:30

10' GOL! GOL JALLOW! BRESCIA-Sampdoria: 1-0. Arriva dopo 600'' di gioco la rete del vantaggio bresciano, la firma è quella di Alexander Jallow! Azione che parte dai piedi di Galazzi, che raccoglie il suggerimento di Bjarnason, alza lo sguardo e disegna una morbida parabola su cui Jallow svetta e conclude in rete. Non può nulla Stankovic, assist servito da Nicolas Galazzi.



Guarda la scheda del giocatore Alexander Jallow16:29

10' Galazzi riceve da Adorni, attende il pressing di De Luca e guadagna una palla inattiva. prosegue il possesso bresciano.16:27

7' Lancio profondo di Gonzalez per lo scatto di De Luca, Cistana legge la traiettoria e respinge in avanti un pallone potenzialmente insidioso.16:25

5' Ultimo tocco di Galazzi, rimessa laterale affidata alla compagine blucerchiata. Batte Depaoli.16:23

2' BRIVIDO PER IL BRESCIA! Depaoli si mostra subito insidioso in area avversaria, cercando un controllo che non riesce perfettamente. Palla che scorre in out e Brescia che può riorganizzarsi.16:21

1' Il primo possesso della gara è amministrato dalla Sampdoria.16:19

1' PARTITI! Via a Brescia-Sampdoria.16:15

Fischio d'inizio programmato alle ore 16:15.16:10

I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre partita.16:10

FORMAZIONI UFFICIALI: SAMPDORIA (4-3-2-1). Ospiti che rispondono con: Stankovic; Depaoli-Ghilardi-Gonzalez-Giordano; Kasami-Yepes-Vieira; Verre-Esposito; De Luca. Allenatore: Andrea Pirlo. A disposizione: Stojanovic, Conti, Murru, Ricci, Panada, Dacourt, Girelli, Askildsen, Constantino, La Gumina, Delle Monache, Ravaglia.16:09

FORMAZIONI UFFICIALI: BRESCIA (3-4-2-1). Scendono in campo: Lezzerini; Adorni-Cistana-Mangraviti; Jallow-Galazzi-Van de Looi-Dickmann; Bisoli-Bjarnason; Borrelli. Allenatore: Rolando Maran. A disposizione: Huard, Papetti, Besaggio, Paghera, Fogliata, Ferro, Bianchi, Moncini, Andrenacci.16:07

A coadiuvare il fischietto toscano sono designati gli assistenti Trinchieri di Milano e Galimberti di Seregno; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Lovison di Padova; postazione VAR affidata al Sig. Maggioni di Lecco, ausiliato dall'A.VAR Pagnotta di Nocera Inferiore.16:05

La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Volpi della sezione di Arezzo.16:03

Tutto pronto allo Stadio Mario Rigamonti di Brescia, poi sarà Brescia-Sampdoria! In questo posticipo di Serie B, la Leonessa d'Italia ospita i Blucerchiati di Andrea Pirlo, ben unidici anni dopo l'ultimo incrocio tra i due schieramenti (gara risalente al 14 aprile 2012) in cui i bresciani si imposero per 2-0 sui liguri. Le due squadre sono momentaneamente in posizioni ravvicinate della classifica, dato il 15^ tassello per il Brescia, con 15 punti totali, e il 13^ posto occupato dalla Doria che ha finora collezionato un totale di 16 punti. 15:59

Benvenuti alla diretta scritta di Brescia-Sampdoria, gara valida per il turno numero 15 del Campionato di Serie B.15:56