Grazie per avere seguito con noi la diretta di Lecco-Bari, arrivederci al prossimo turno di Serie B!18:16

Nel prossimo turno di Serie B per il Lecco impegno in trasferta sul campo della Sampdoria, il Bari affronterà in casa il Sudtirol.18:16

Il Lecco supera 1-0 il Bari e ottiene tre punti preziosi in chiave salvezza. Crociata al 44' colpisce la traversa. Nella ripresa i padroni di casa al 70' sugli sviluppi di un calcio piazzato trovano la rete del vantaggio con Buso. Aramu di testa al 90' vicino al preggio. Al 92' Brenno nega il raddoppio a Caporale.18:15

90'+6' Fine partita! LECCO-BARI 1-0 (70' Buso).18:12

90'+5' Ammonito DORVAL per gioco scorretto su Caporale.18:11

90'+3' Traversone di Sibilli, deviazione di Di Cesare, si salva la difesa del Lecco.18:10

90'+2' OCCASIONE LECCO! Caporale impegna Brenno con un tiro angolato dal limite dell'area, il portiere in tuffo si rifugia in corner.18:08

90'+1' L'arbitro Baroni ha concesso cinque minuti di recupero, si giocherà fino al 95'.18:07

90' OCCASIONE BARI! Cross di Morachioli, Aramu di testa non inquadra il bersaglio.18:06

89' Sibilli carica il destro da posizione defilata, il pallone si spegne sul fondo.18:05

88' Ammonito LEMMENS per gioco scorretto su Sibilli.18:04

87' Opportunità per Edjouma, Saracco c'è, ma il giocatore del Bari parte da una evidente posizione di fuorigioco.18:04

86' Sostituzione BARI: entra Edjouma esce Acampora.18:02

86' Sostituzione LECCO: entra Agostinelli esce Buso.18:01

83' Di Stefano cade in area, l'arbitro non interviene e lascia giocare.17:59

80' Acampora si allunga troppo il pallone, spazza Lemmens.17:57

78' Sostituzione LECCO: entra Eusepi esce Novakovich.17:54

77' Sostituzione BARI: entra Morachioli esce Achik.17:53

76' Sostituzione BARI: entra Aramu esce Maita.17:53

76' Reazione del Bari: Ricci mette al centro, Achick in area alza troppo la mira.17:53

73' Ammonito Di STEFANO per gioco scorretto su Sibilli.17:49

70' GOL! LECCO-Bari 1-0! Rete di Buso. Punizione battuta da Crociata, colpo di testa di Novakovich, respinta in tuffo di Brenno, Buso insacca a porta sguarnita.



Guarda la scheda del giocatore Nicoló Buso17:48

69' Problemi per Di Cesare, staff medico in campo per le cure del caso.17:45

67' Malinteso tra Bianconi e Caporale, nulla di fatto per il Lecco.17:43

64' Ammonito VICARI per gioco scorretto su Di Stefano.17:40

64' Sostituzione LECCO: entra Di Stefano esce Lepore.17:40

63' Contropiede del Bari, ma il cross verso il centro di Achik viene intercettato.17:39

60' Sibilli calcia da fuori area, pallone molto distante dallo specchio.17:37

57' Sostituzione BARI: entra Diaw esce Nasti.17:33

55' Tiro di Novakovich murato, poi una conclusione fiacca di Buso.17:32

52' Prolungato possesso del Lecco, il Bari attende nella propria metà campo.17:28

49' Novakovich si defila sulla destra ma perde il controllo della sfera, sfuma l'azione del Lecco.17:25

46' Inizio secondo tempo di LECCO-BARI. Si riparte dal risultato di 0-0.17:21

46' Sostituzione LECCO: entra Galli esce Degli Innocenti.17:21

Possesso palla favorevole al Bari nel corso della prima frazione: 54,7%. 17:10

Primo tempo equilibrato tra Lecco e Bari, poche le emozioni. Padroni di casa pericolosi al 44', traversa colpita da Crociata.17:09

45'+1' Fine primo tempo: LECCO-BARI 0-0! Si va al riposo senza reti.17:05

45'+1' Rinvio errato di Brenno, Lepore calcia subito verso la porta, pallone alto di parecchio.17:04

44' TRAVERSA LECCO! Punizione battuta con precisione da Crociata, il pallone si stampa sulla traversa.17:02

42' Punizione da posizione invitante per il Lecco, fallo su Degli Innocenti.17:00

40' Ammonito NASTI per gioco scorretto su Buso.16:58

38' Ci prova Novakovich da fuori area, tiro debole e centrale.16:56

35' Il Lecco resta in attacco, Benali intercetta un cross basso di Lemmens.16:53

33' Ripartenza del Lecco frenata da Benali, efficace l'intervento in chiusura su Buso.16:51

32' Nasti strappa il pallone a Lemmens e guadagna un calcio d'angolo.16:50

29' Ammonito DEGLI INNOCENTI per gioco scorretto su Sibilli.16:47

26' Gara equilibrata, difese attente, ancora nessuna chiara occasione da rete.16:45

23' Ricci si sgancia in avanti, in area si gira e calcia di sinistro: blocca facilmente Saracco.16:42

22' Ammonito NOVAKOVICH per proteste.16:40

21' Tiro centrale di Lemmens dal limite dell'area, nessun problema per Brenno.16:39

18' Cross di Dorval, Nasti di testa non riesce a direzionare la sfera verso la porta.16:36

16' Sibilli non trova spazio sulla sinistra, chiude Lemmens.16:34

13' Tentativo di Sibilli dalla distanza, pallone lontano dal palo.16:31

12' Pressione alta del Bari, ma il Lecco non rinuncia a iniziare l'azione dai difensori.16:30

9' Ammonito CELJAK per gioco scorretto su Maita.16:27

6' Traversone di Acampora, troppo alto per tutti, Achik non può arrivare sul pallone.16:24

3' Punizione battuta da Lepore, sponda di Bianconi, blocca Brenno.16:21

1' Inizio primo tempo di LECCO-BARI. Dirige la partita l'arbitro Baroni.16:18

Il Lecco non ha trovato la rete nelle ultime quattro gare di Serie B disputate contro il Bari.15:52

Le scelte di Marino: in avanti il tridente Nasti, Achik e Sibilli. Acampora, Maita e Benali in mediana, Dorval e Ricci i terzini. Aramu in panchina.15:51

Le scelte di Bonazzoli: Novakovich al centro dell'attacco, Lepore e Buso ai suoi lati. Ionita, Degli Innocenti e Crociata a metà campo. Squalificato Sersanti.16:15

Panchina BARI: Pissardo, Matino, Zuzek, Frabotta, Bellomo, Pucino, Edjouma, Faggi, Morachioli, Diaw, Koutsoupias, Aramu.15:46

Panchina LECCO: Bonadeo, Marrone, Giudici, Eusepi, Tordini, Battistini, Boci, Pinzauti, Di Stefano, Agostinelli, Galli, Donati.15:49

Formazione BARI (4-3-3): Brenno - Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci - Benali, Maita, Acampora - Sibilli, Nasti, Achik.15:46

Formazione LECCO (4-3-3): Saracco - Lemmens, Celjak, Bianconi, Caporale - Ionita, Degli Innocenti, Crociata - Lepore, Novakovich, Buso.15:48

Manca poco all'inizio di Lecco-Bari. Squadre divise da cinque punti in classifica.15:42

Benvenuti alla diretta della partita della 15^ giornata di Serie B, si affrontano Lecco e Bari.15:42