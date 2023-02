Aggiorna Diretta-Live

Stadio: Alberto Braglia

Città: Modena

Capienza: 21151 spettatori19:37

Si apre questa ventitreesima giornata di Serie B con l'anticipo del venerdì: a Modena, i canarini ospitano il Cagliari rinato dall'arrivo di Ranieri.19:37

I sardi alla ricerca della vittoria per continuare la scalata verso la zona promozione, ora a otto punti; Modena a tre punti dai play off ma solo quattro dai play out, nella classica classifica cortissima della caletterai.19:39

Sono ufficiali le formazioni del match: MODENA con il 4-3-2-1, Gagno - Oukhadda, Cittadini, Pegreffi, Ponsi - Magnino, Gerli, Poli - Giovannini, Falcinelli - Diaw.19:42

A disposizione del MODENA: Seculin, Coppolaro, De Maio, Renzetti, Silvestri, Armellino, Ionita, Mosti, Panada, Tremolada, Bonfanti, Strizzolo.19:48

La formazione del CAGLIARI: 3-5-2 per i sardi, Radunovic - Altare, Dossena, Capradossi - Zappa, Rog, Makoumbou, Kourfalidis, Azzi - Luvumbo, Lapadula.19:46

A disposizione del CAGLIARI: Aresti, Lolic, Obert, Barreca, Mancosu, Millico, Del Pupo, Lella, Falco, Prelec.19:49

Il grande ex Ionita parte dalla panchina, a centrocampo il trio Magnino, Gerli, Poli, con Giovannini e Falcinelli alle spalle di Diaw. Solo panchina per Tremolada.19:50

Ranieri, in assenza di Pavoletti, opta per la coppia Lapadula - Luvumbo, con Falco dalla panchina. Azzi titolare a sinistra, Makoumbou e Kourfalidis con Roglic a centrocampo.19:51

Dirige il match Perenzoni di Rovereto. Assistenti Fiore e Laudato, quarto uomo Bozzetto. Al Var: Nasca e Volpi.19:52

1' INIZIA MODENA - CAGLIARI! Primo pallone per i locali.20:31

2' Subito un cross di Ponsi, attento Radunovic in presa.20:32

3' Subito scintille al Braglia, ritmi alti in questo inizio gara.20:34

4' Modena con il possesso palla, come al solito le squadre di Ranieri tendono ad aspettare e pressare solo al passaggio della metá campo.20:36

5' Lancio di Cittadini, Dossena anticipa all'ultimo Diaw.20:36

7' Pressing di Luvumbo a Gagno, attento il portiere nel dribbling e scarico a Ponsi.20:38

8' Ponsi a terra, si ferma il gioco.20:41

10' Giovannini prova a liberarsi sulla sinistra, attento nella chiusura Zappa: per Perenzoni é solo rimessa dal fondo.20:41

11' Cross dell'ex Azzi, attento Gagno in presa alta.20:43

12' Bella sponda di prima intenzione di Diaw, Altare difende con il corpo l'uscita del pallone evitando l'intervento di Falcinelli.20:43

13' Cross di Ponsi, allontana Altare: spinge in questi ultimi minuti il Modena.20:44

14' Diaw stoppa bene al limite dell'area ma viene fermato di forza da Capradossi: per Perenzoni si puó continuare.20:45

16' AMMONITO Marko Rog. Intervento duro del mediano su Poli, primo giallo del match. 20:48

17' OCCASIONE MODENA! Punizione diretta di Poli, Radunovic controlla in due tempi.20:49

19' Partita che fatica a decollare, le due squadre si stanno lasciando pochissimi spazi agli attacchi avversari, la lotta é a centrocampo.20:50

20' Kourfalidis si inserisce sulla sinistra, attento Gerli nel chiuderlo, con il centrocampista canarino che guadagna anche la rimessa dal fondo.20:51

21' FALCINELLI! Cross di Ponsi di destro, l'ex Perugia di testa manda alto!20:52

22' Raduovic esce di testa con non molto stile, efficace comunque l'intervento che anticipa Diaw.20:53

23' Scintille in campo, scontro tra Makoumbou e Falcinelli nell'area del Cagliari. Perenzoni dice punizione per il Cagliari, check del VAR in corso.20:54

24' CALCIO DI RIGORE PER IL MODENA. Perenzoni viene richiamato al monitor e nota che Makoumbou colpisce in pieno Falcinelli che lo aveva anticipato in area.20:57

26' GOL! MODENA - Cagliari 1-0! Rete su Rigore di Davide Diaw. La punta sceglie la soluzione piú semplice, conclusione centrale che comunque spiazza Radunovic. Modena in vantaggio.20:57

28' Scontro tra due compagni di squadra, Pergreffi e Diaw: Perenzoni ferma il gioco, fortunatamente i due sembrano in grado di continuare la partita.20:59

28' GAGNO! Il portiere con un riflesso manda lontano un pallone che era destinato in porta dopo un mischia in area.21:00

29' AMMONITO Elio Capradossi. Giallo al difensore che ferma la ripartenza di Falcinelli. 21:01

31' Cagliari che, dopo il gol, si é preso il controllo del possesso palla: Modena che aspetta.21:02

32' Cross di zappa troppo profondo per i compagni, Gagno blocca facilmente.21:03

33' A terra Altare che lamenta un colpo di Diaw: provano a chiaristi i due.21:04

35' Cross di Falcinelli, Diaw anticipa Dossena ma non riesce nel controllo e tiro. Palla sul fondo.21:06

36' AMMONITO Romeo Giovannini. Intervento duro su Zappa, giallo anche per il trequartista canarino. 21:08

38' Pallone di Azzi al centro Pergreffi allontana: Cagliari che sembra non avere grosse idee in attacco.21:09

39' Altro pallone lungo per Lapadula, altro pallone controllato da Gagno.21:10

40' OCCASIONE CAGLIARI! Tiro cross di Altare, Lapadula si lancia sul pallone ma non trova la deviazione vincente.21:10

41' Cross potente dal fondo di Luvumbo, attento Gagno in presa bassa.21:11

42' Sponda di Lapadula, Kourfalidis si allunga il pallone per calciare: gioco fermo per tocco di mano del greco.21:13

43' AMMONITO Fabio Gerli. Il mediano trascina a terra Rog al limite dell'area: giallo per il canarino, punizione pericolosa per il Cagliari. 21:14

44' Lapadula calcia la punizione a giro ma colpisce in pieno la barriera.21:15

45' Tre minuti di recupero.21:17

45'+1' Ancora scintille in campo dopo un intervento in ritardo di Rog.21:18

45'+2' ESPULSO Marko Rog. Il mediano, per arrivare sul pallone, si scontra con Pergreffi, con il modenese che rimane a terra. Secondo giallo e cartellino rosso per lui. 21:20

45'+2' AMMONITO Gabriele Zappa. Giallo per proteste all'esterno che chiedeva il VAR. 21:20

45'+3' Cagliari che si ritrova ora sotto di una rete e con l'uomo in meno.21:20

45'+5' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI MODENA - CAGLIARI! 1-0 il risultato parziale, decide il gol di Diaw su rigore.21:21

Buon primo tempo del Modena, che trova il vantaggio con il rigore di Diaw dopo l'intervento in riardo di Makoumbou revisato dal VAR.21:22

Dopo il vantaggio, Cagliari che si butta in attacco senza trovare peró il pareggio: nel recupero il secondo giallo, molto contestato, a Rog, che lascia i suoi in dieci.21:23

46' Sostituzione Zito André Sebastião Luvumbo Nik Prelec21:36