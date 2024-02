Grazie per aver seguito la diretta scritta di Brescia-Cittadella 2-0 e arrivederci al prossimo appuntamento con il campionato di Serie B.15:55

Nel prossimo turno il Brescia sarà impegnato a Como, mentre il Cittadella ospiterà il Parma.15:54

Il Cittadella rimane fermo al sesto posto a 36 punti. Terza sconfitta consecutiva per gli uomini di Gorini.15:54

Il Brescia sale all’ottavo posto in classifica, a 32 punti, ultimo posto utile in zona playoff.15:54

Porta a casa i tre punti il Brescia dopo aver ben controllato il match con il Cittadella. Dopo un primo tempo a reti bianche, nella ripresa i padroni di casa passano in vantaggio al 52’ con Borrelli, bravo a finalizzare dopo una mischia in area Cittadella, e raddoppiano al 74esimo con il subentrato Moncini, che incorna in gol un perfetto cross di Bisoli.15:54

90'+6' Finisce qui la partita! BRESCIA-CITTADELLA 2-0 (52’ Borrelli, 74’ Moncini).15:53

90'+1' Cinque minuti di recupero al Rigamonti.15:48

89' Ci prova Angeli da fuori! Palla in curva.15:47

85' Doppia sostituzione Brescia: escono Paghera e Bertagnoli per van de Looi e Fares.15:43

80' Cartellino giallo anche per Simone Branca per un intervento su Bisoli.15:37

79' Carriero da fuori! Murato dalla difesa del Brescia!15:36

78' Cartellino giallo per Massimo Bertagnoli per un intervento ai danni di Vita.15:36

76' Cambio Cittadella: esce Pavan per Matteo Angeli.15:34

76' Ammonito Filippo Maria Pittarello.15:33

75' Sostituzione Brescia: fuori Jallow, dentro Mangraviti.15:34

74' GOL! MONCINI! BRESCIA-Cittadella 2-0! Contropiede del Brescia, Bisoli dalla destra crossa in mezzo, Moncini incorna per il 2-0!



72' Doppia sostituzione Cittadella: fuori Pandolfi e Cassano, dentro Maistrello e Baldini.15:29

70' Moncini! Ci prova da fuori ignorando i compagni liberi, palla sul fondo.15:27

67' Sostituzione Cittadella: fuori Salvi per Mastrantonio.15:25

66' Doppia sostituzione per il Brescia:Bianchi e Olzer fuori, Moncini e Bjarnason dentro.15:24

64' OLZER! Ci prova sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il suo sinistro è bloccato da Kastrati.15:22

62' OCCASIONE BRESCIA! Bisoli dal limite, interviene Kastrati in angolo!15:20

62' Tentativo di Negro da dentro l'area, si immola ancora Bisoli!15:19

55' RISPOSTA CITTADELLA! Tentativo di Pittarello sulla sinistra, poi ci prova Cassano ma si immola Bisoli che riesce a fermare il tentativo del fantasista del Cittadella!15:14

52' GOL! BRESCIA-Cittadella 1-0! BORRELLI! Punizione di Olzer che calcia in mezzo, mischia in area Cittadella, Borrelli riesce a toccare la palla in porta!



49' OCCASIONE BRESCIA! Ci prova Bianchi dal limite dell'area, para Katsrati.15:08

46' Sostituzione per il Cittadella: esce Francesco Amatucci, entra Giuseppe Mattia Carriero.15:02

45' Inizia il secondo tempo! BRESCIA-CITTADELLA 0-0.15:03

Squadre ancora negli spogliatoi. Non sembrano esserci cambi rispetto agli undici iniziali in casa Brescia.15:02

Partita equilibrata ma senza grossi sussulti, con qualche occasione per il Brescia, che non è riuscito a concretizzare. Ci ha provato anche il Cittadella con Cassano, ma Andrenacci si è mostrato pronto.14:52

45'+2' Finisce la prima frazione di gioco. BRESCIA-CITTADELLA 0-0.14:48

41' Cartellino giallo per Gennaro Borrelli che trattiene Pavan.14:42

36' OCCASIONE CITTADELLA! Ci prova Cassano con il destro a giro, respinge Andrenacci!14:42

33' Primo cartellino giallo del match per Stefano Negro, che trattiene Borrelli.14:35

31' Olzer cade in area Cittadella, ma l'intervento del difensore è regolare.14:33

29' Pandolfi su assist di Pittarello: palla fuori!14:32

26' OCCASIONE BRESCIA! Cross di Bisoli, Borrelli interviene ma risolve Kastrati.14:28

18' Pandolfi commette fallo su Papetti. Calcio di punizione in area del Brescia.14:20

14' Calcio d'angolo per il Brescia. Sugli sviluppi, cross dalla destra di Jallow, colpo di testa di Adorni che finisce sul fondo.14:16

7' OCCASIONE BRESCIA! Bertagnoli ci prova con il destro da dentro l'area di rigore, respinge Kastrati!14:09

2' OCCASIONE BRESCIA! Bianchi si smarca sulla fascia sinistra dell'area di rigore e tenta il sinistro ad incrociare: fuori di poco.14:05

Allo stadio Mario Rigamonti di Brescia è tutto pronto. Comincia la sfida BRESCIA-CITTADELLA.14:01

Arbitra la sfida Ivano Pezzuto della sezione di Lecce, coadiuvato dagli assistenti Margani e Catallo e dal quarto uomo Catanoso. Paterna e Muto rispettivamente al Var e Avar.13:59

Il Cittadella schiera nuovamente titolare Cassano. Amatucci per Carriero in mediana.13:59

Il Brescia schiera Olzer titolare sulla trequarti. Jallow sostituisce Mangraviti sulla fascia sinistra.13:57

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Cittadella si schiera con un 4-3-1-2: Kastrati – Salvi, Pavan, Negro, Carissoni – Vita, Branca, Amatucci – Cassano – Pandolfi, Pittarello. A disposizione: Angeli, Mastrantonio, Magrassi, Kornvig, Tessiore, Carriero, Danzi, Rizza, Maistrello, Maniero, Baldini. All. Gorini.13:51

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Brescia scende in campo con il 4-3-1-2: Andrenacci – Dickmann, Papetti, Adorni, Jallow – Bertagnoli, Bisoli, Paghera – Olzer – Bianchi, Borrelli. A disposizione: Huard, van de Looi, Fares, Bjarnason, Moncini, Mangraviti, Cartano, Fogliata, Galazzi, Avella, Ferro, Besaggio. All. Maran.13:47

Non sta meglio il Cittadella, che viene da due sconfitte consecutive con Ternana e Sampdoria e vuole i tre punti per confermare la propria posizione in classifica (sesto posto a 36 punti).13:43

Il Brescia, sconfitto nell’ultimo turno dalla Cremonese, cerca la vittoria per rientrare nella zona playoff, distante solo due punti. La squadra di Maran si trova infatti al nono posto con 29 punti.13:42

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Brescia e Cittadella, gara valida per la 23esima giornata del campionato di Serie B.13:42