Grazie per avere seguito con noi la diretta di Cosenza-Pisa, arrivederci al prossimo turno di Serie B!16:08

Nel prossimo turno di Serie B per il Cosenza impegno in trasferta sul campo del Modena, il Pisa affronterà in casa la Sampdoria.16:08

Finisce in parità il match tra Cosenza e Pisa. Poche emozioni nel primo tempo, Calabresi espulso al 45' per somma di ammonizioni. Nella ripresa padroni di casa in vantaggio, tiro di Tutino deviato in rete da Beruatto. In extremis il pareggio dei toscani, Caracciolo sfrutta un assist in rovescata di Masucci e batte Micai al 96'.16:07

90'+8' Fine partita! COSENZA-PISA 1-1 (61' aut. Beruatto, 96' Caracciolo).16:04

90'+6' GOL! Cosenza-PISA 1-1! Rete di Caracciolo. Assist in rovesciata di Masucci, Caracciolo in area al volo batte Micai.



90'+4' OCCASIONE PISA! Corner di Veloso, svetta Touré, Micai in tuffo alza la sfera oltre la traversa.16:00

90'+3' Lancio di Frabotta, duello tra Forte e Caracciolo, Loria esce dall'area e allontana.15:58

90' L'arbitro concede sei minuti di recupero, si giocherà fino al 96'.15:56

89' Ammonito MICAI per perdita di tempo.15:57

89' Ci prova Touré da fuori area, tiro impreciso.15:54

86' Pisa in avanti: iniziativa di Masucci, si chiude la difesa del Cosenza.15:52

83' OCCASIONE PISA! Calcio piazzato battuto da Veloso, Canestrelli di testa da pochi passi dalla porta alza la mira.15:49

82' Sostituzione PISA: entra Masucci esce Mlakar.15:47

82' Sostituzione PISA: entra Torregrossa esce Marin.15:47

81' Cross rasoterra verso l'area di Touré, intercetta il pallone Camporese.15:47

78' Ammonito VELOSO per gioco scorretto su Marras.15:43

77' Sostituzione COSENZA: entra Antonucci esce Tutino.15:43

76' Sostituzione PISA: entra Veloso esce Moreo.15:41

74' Beruatto non trova spazio per il cross, nulla di fatto per il Pisa.15:40

71' Il Cosenza resta in attacco: cross di Marras, spazza Caracciolo.15:37

68' Ammonito FORTE per gioco scorretto su Loria.15:34

67' OCCASIONE COSENZA! Tutino in area da posizione decentrata non inquadra la porta.15:32

65' Sostituzione COSENZA: entra Viviani esce Gyamfi.15:31

63' Sostituzione PISA: entra Piccinini esce Valoti.15:29

62' Ammonito TUTINO per comportamento non regolamentare.15:28

61' GOL! COSENZA-Pisa 1-0! Autorete di Beruatto. Mazzocchi smista per Tutino: il numero nove in area conclude di sinistro, c'è una deviazione di Beruatto, palo e rete.



60' Gioco fermo, Valoti e Gyamfi doloranti dopo un contrasto di gioco.15:25

58' Contatto in area del Pisa tra Frabotta e Touré, proteste del Cosenza ma l'arbitro fa cenno di proseguire.15:23

56' Sostituzione COSENZA: entra Forte esce Florenzi.15:21

55' Sostituzione COSENZA: entra Voca esce Zuccon.15:21

54' Imbucata di Frabotta, passaggio impreciso per Mazzocchi.15:19

51' Ammonito CALO' per gioco scorretto su Marin.15:17

49' L'arbitro viene richiamato al monitor e cambia decisione, revocato il calcio di rigore concesso al Pisa.15:16

48' L'arbitro assegna un calcio di rigore al Pisa, Gyamfi in area in scivolata tocca il pallone con la mano.15:16

46' Inizio secondo tempo di COSENZA-PISA! Si riparte dal risultato di 0-0.15:11

46' Sostituzione PISA: entra Beruatto esce Arena.15:11

46' Sostituzione COSENZA: entra Calò esce Praszelik.15:11

Possesso palla a favore del Cosenza nel corso del primo tempo: 57,1%. Nessun tiro nello specchio della porta per il Pisa.14:56

Il primo tempo tra Cosenza e Pisa si chiude senza reti. Mazzocchi al 19' impegna Loria, Arena al 29' sfiora il bersaglio. Espulso Calabresi al 45' per somma di ammonizioni.14:55

45'+4' Fine primo tempo: COSENZA-PISA 0-0! Si va al riposo senza reti.14:52

45'+2' Proteste del Pisa dopo un intervento in ritardo di Praszelik, già ammonito.14:50

45'+2' L'arbitro ha concesso due minuti di recupero, Pisa in dieci uomini.14:49

45' Espulso CALABRESI per somma di ammonizioni. Secondo giallo per gioco scorretto su Florenzi.14:48

44' Tentativo ambizioso di Caracciolo da metà campo, senza successo.14:47

41' Scontro tra Marin e Zuccon, gioco fermo, in campo lo staff medico di entrambe le squadre.14:44

39' Corner di Arena, allontana di testa Venturi, il difensore subisce anche fallo.14:43

36' Tutino spalle alla porta protegge il pallone e fa salire la squadra, fallo di Caracciolo.14:39

33' Problemi per Arena dopo un contrasto con Frabotta, sanitari in campo per le cure del caso.14:35

31' Ammonito PRASZELIK per gioco scorretto su Touré.14:34

29' OCCASIONE PISA! Arena parte dalla trequarti, entra in area e conclude rasoterra in diagonale: pallone di poco fuori.14:32

28' Barbieri spinge sulla corsia di sinistra, chiude Zuccon.14:31

25' Ammonito CALABRESI per gioco scorretto su Florenzi.14:28

22' Guizzo di Marras, Barbieri lo ferma in modo irregolare, interviene l'arbitro.14:25

19' Primo squillo del Cosenza: Mazzocchi calcia dalla lunga distanza, Loria fa buona guardia.14:22

17' Gyamfi vince un contrasto con Moreo e interrompe l'azione del Pisa.14:19

14' Marras mette al centro, Calabresi mura la conclusione di Frabotta.14:17

13' Touré, defilato sulla destra, guadagna un corner. Angolo battuto corto, senza esito.14:16

11' Combinazione al limite dell'area tra Valoti e Arena, la difesa del Cosenza non concede varchi.14:14

8' Frabotta dalla bandierina, Moreo di testa libera l'area di rigore.14:10

6' Fraseggio prolungato da parte del Pisa, pressione alta del Cosenza.14:09

3' Moreo parte largo a sinistra, Mlakar punta centrale, Valoti trequartista.14:06

1' Inizio primo tempo di COSENZA-PISA! Dirige la partita l'arbitro Bonacina.14:03

Il Cosenza potrebbe vincere tre partite di fila in Serie B per la prima volta dal periodo tra marzo e aprile 2023.13:22

Le scelte di Aquliani: Moreo unica punta, Valoti e Mlakar ai suoi lati. Touré e Marin a metà campo. Calabresi e Barbieri i terzini. Squalificato Nicolas, in porta c'è Loria.13:21

Le scelte di Caserta: Tutino guida l'attacco, Mazzocchi a supporto. Zuccon e Praszelik in mediana, Marras e Florenzi gli esterni. Antonucci parte dalla panchina.13:16

Panchina PISA: Vukovic, Campani, Leverbe, Hermannsson, Beruatto, Trdan, Veloso, Piccinini, Barberis, Torregrossa, Masucci, Raychev.13:13

Panchina COSENZA: Marson, Baron, Occhiuto, Fontanarosa, D'Orazio, Voca, Calò, Viviani, Forte, Antonucci, Novello, Crespi.13:15

Formazione PISA (4-2-3-1): Loria - Calabresi, Canestrelli, Caracciolo, Barbieri - Touré, Marin - Arena, Valoti, Moreo - Mlakar.14:06

Formazione COSENZA (4-2-3-1): Micai - Gyamfi, Camporese, Venturi, Frabotta - Zuccon, Praszelik - Marras, Mazzocchi, Florenzi - Tutino.14:03

Manca poco all'inizio di Cosenza-Pisa. Squadre divise da un solo punto in classifica.13:10

Benvenuti alla diretta della partita della 23^ giornata di Serie B, si affrontano Cosenza e Pisa.13:09