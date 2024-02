Per la diretta di Lecco-Cremonese è tutto, buon proseguimento di serata. 18:15

Nel prossimo turno, Cremonese-Reggiana e Bari-Lecco. 18:14

La Cremonese fa valere ancora la legge dell'1 a 0 e vince la quarta partita consecutiva: decide Coda su calcio di rigore. Grigiorossi al 2° posto solitario. Lecco ancora ko, solo in fondo alla classifica. 18:13

90'+5' E' FINITA! LECCO-CREMONESE 0-1! Rigore di Coda al 54'. 18:09

90'+3' Zufferli ferma il gioco: fumegeno lanciato in campo sulla linea di porta di Saro. Recupero prolungato. 18:07

90'+1' Punizione per il Lecco, traversone in area, uscita a respingere la sfera dell'estremo difensore ospite. 18:06

90' Tre minuti di recupero. 18:04

89' GHIGLIONE! Destro rasoterra che esce di poco rispetto al primo palo. 18:03

87' Uscita alta di Saro che anticipa Sersanti, si era comunque alzata la bandierina del fuorigioco. 18:01

86' Qualche rischio per Celjak che riesce a anticipare Afena-Gyan. 18:01

85' Rimessa dal fondo per Lamanna. 17:59

83' Tiro di Novakovich, muro di Antov e tiro dalla bandierina per i padroni di casa. 17:57

82' Lungo possesso palla ospite, il cronometro scorre. 17:56

80' Sugli sviluppi, colpo di testa di Tsadjout centrale per la presa del portiere di casa. 17:54

79' Tiro-cross di Ghiglione dalla linea di fondo campo, Lamanna con i pugni concede il calcio d'angolo. 17:54

79' OCCASIONE PER LA CREMONESE! Azione prolungata in area, la sfera arriva a Sernicola: destro alle stelle. 17:53

77' Espulso il preparatore dei portieri del Lecco, Locatelli, per proteste. 17:52

76' Iniziativa di Inglese, ne esce un corner. 17:50

75' Un quarto d'ora al 90'. 17:49

73' QUINTO CAMBIO NEL LECCO: entra Inglese, esce Salcedo. 17:48

73' QUARTO CAMBIO NEL LECCO: entra Degl'Innocenti, esce Crociata. 17:47

71' Colpo di Guglielmotti su Tsadjout, il direttore di gara applica il vantaggio. 17:45

69' TERZO CAMBIO NELLA CREMONESE: entra Afena-Gyan, esce Falletti. 17:44

69' SECONDO CAMBIO NELLA CREMONESE: entra Tsadjout, esce Coda. 17:43

68' Sugli sviluppi, Guglielmotti svetta in mischia ma la sfera termina fuori. 17:42

67' Novakovich spinge sulla corsia di destra fino a conquistare un tiro dalla bandierina. 17:42

65' LECCO VICINO AL PAREGGIO! Punizione di Crociata, Lunetta spizza la sfera, Salcedo in spaccata manca di poco la rete. 17:41

65' PRIMO CAMBIO NELLA CREMONESE: entra Ghiglione, esce Zanimacchia. 17:40

64' AMMONITO ZANIMACCHIA: trattenuto Guglielmotti. 17:38

63' Tacco di Novakovich per chiudere il triangolo con Lunetta, misura del tocco sbagliata. 17:37

60' Scocca l'ora di gioco: Cremonese avanti sul Lecco grazie al rigore trasformato da Coda. 17:35

58' AMMONITO IERARDI: manata ai danni di Johnsen. 17:33

58' TERZO CAMBIO NEL LECCO: entra Lunetta, esce Frigerio. 17:32

57' SECONDO CAMBIO NEL LECCO: entra Novakovich, esce Listkowski. 17:35

56' Ribaltamento di fronte, Salcedo anticipato in corner. 17:31

55' Tiro dalla bandierina per la formazione di Stroppa. 17:30

54' PILLOLA STATISTICA: 11° centro stagionale per l'attaccante grigiorosso. 17:29

54' GOL! Lecco-CREMONESE 0-1! Rigore di Coda. Ospiti in vantaggio: trasformazione perfetta dal dischetto, spiazzato Lamanna.



52' CALCIO DI RIGORE PER LA CREMONESE! Johnsen al tiro-cross, mano di Frigerio! 17:26

50' Cross di Zanimacchia a centro area, Lamanna esce dai pali e fa sua la sfera. 17:24

49' Crociata lancia Salcedo in campo aperto, provvidenziale Antov in anticipo. 17:23

48' Contrasto regolare di Bianchetti a Frigerio, rimessa dal fondo per gli ospiti. 17:22

46' PRIMO CAMBIO NEL LECCO: entra Sersanti, esce Galli. 17:20

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI LECCO-CREMONESE! Si riparte dal risultato di 0-0. 17:19

Squadre negli spogliatoi in vista della ripresa: Bonazzoli e Stroppa studiano le mosse decisive. 17:05

Termina in parità la prima frazione di gioco al ''Rigamonti-Ceppi'': gara complessivamente in equilibrio, Cremonese in crescendo nel finale. 17:05

45'+1' FINE PRIMO TEMPO! LECCO-CREMONESE 0-0! 17:03

45' Un minuto di recupero. 17:02

44' AMMONITO GALLI: entrata su Falletti. 17:03

43' Offside di Sernicola sulla sventagliata di Castagnetti. 17:00

42' Forcing grigiorosso, altro tiro dalla bandierina. 16:59

40' ZANIMACCHIA! Destro a giro sul quale Lamanna vola a deviare in calcio d'angolo. 16:58

40' Azione potenzialmente pericolosa per la Cremonese con Johnsen e Coda protagonisti: nessuno dei due però riesce a calciare. 16:57

38' Chiusura di Antov sull'inserimento di Galli, il quale trattiene il difensore ospite. 16:55

36' Corner per il Lecco, il primo per i padroni di casa. 16:53

35' Salcedo raddoppiato in maniera fallosa all'altezza del cerchio di centrocampo. 16:52

33' Tiro dalla bandierina in favore della formazione di Stroppa. 16:49

32' Ionita ferma Abrego in fallo laterale. 16:49

30' Grande opportunità per Coda che al momento della conclusione viene fermato dall'intervento provvidenziale di Galli. 16:48

29' AMMONITO ANTOV: fallo su Listkowski. Era diffidato, salterà il match contro la Reggiana. 16:46

27' Cross di Guglielmotti, Zanimacchia stoppa in fallo laterale. 16:44

25' Ripartenza dei padroni di casa, Sernicola ferma irregolarmente Listkowski. 16:42

23' Nell'occasione precedente, il difensore bulgaro subisce un colpo involontario al volto: medicazione con garza per il numero 26 grigiorosso. 16:41

22' OCCASIONE LECCO! Rovesciata di Listkowski, para Saro. 16:40

22' Sugli sviluppi, svetta Antov: pallone a campanile che viene bloccato da Lamanna in presa alta. 16:39

21' Calcio d'angolo in favore della Cremonese. 16:38

20' Traversone di Sernicola, Frigerio allontana di testa. 16:37

18' Colpo di testa di Listkowski rimpallata facile per la presa di Saro. 16:35

17' Lamanna pronto a calciare in avanti dopo il fallo fischiato a Coda. 16:34

15' A livello tattico, Johnsen e Falletti giocano spesso sulla stessa linea con Coda terminale d'attacco. 16:33

14' COLPO DI TESTA DI CAPORALE! Batte Crociata in area, svetta Caporale da buona posizione ma non inquadra il bersaglio grosso. 16:32

13' AMMONITO LOCHOSHVILI: fallo su Crociata. 16:31

11' Lamanna atterra Johnsen, Zufferli indica il dischetto del calcio di rigore ma si alza la bandierina del fuorigioco. 16:29

10' Assist rasoterra di Salcedo per l'inserimento di Listkowski, chiude la difesa della Cremonese. 16:28

9' Abrego allarga il gomito, colpo subito da Listkowski: l'arbitro ferma il gioco per monitorare le condizioni del numero 29. 16:26

7' Coda in profondità, diagonale destro sul fondo: l'attaccante ospite era partito in posizione di fuorigioco. 16:24

5' Iniziativa dei padroni di casa sulla corsia di destra. 16:22

3' Cross di Guglielmotti respinto in fallo laterale: tutto inutile, c'è offside. 16:20

2' Frigerio finisce contro la panchina ospite, attimi di spavento ma fortunatamente il centrocampista riprende posto sul terreno di gioco. 16:19

1' INIZIA LECCO-CREMONESE! Primo pallone giocato da Ionita. 16:17

Squadre in campo agli ordini di Zufferli: padroni di casa in casacca bluceleste, ospiti in completo bianco con inserti grigiorossi. 16:13

Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 14:43

All'andata, giocata lo scorso 25 novembre, vittoria dei lombardi grazie alla rete di Castagnetti. 14:31

Bonazzoli può contare su diversi volti nuovi grazie al calciomercato: subito in porta Lamanna, in difesa Ierardi, in mediana Frigerio, Inglese pronto a subentrare; tridente di partenza Crociata-Salcedo-Listkowski, out Buso. Stroppa deve fare i conti con tante assenze: Jungdal, Tuia, Ravanelli, Pickel, Collocolo, Buonaiuto, Majer e Vazquez; in attacco Johnsen al fianco di Coda, Saro tra i pali. 16:15

FORMAZIONE CREMONESE (3-5-2): Saro - Antov, Bianchetti, Lochoshvili - Sernicola, Abrego, Castagnetti, Falletti, Zanimacchia - Coda, Johnsen. A disposizione: Livieri, Marrone, Ciofani, Afena-Gyan, Brahja, Ghiglione, Rovere, Rocchetti, Quagliata, Tsadjout. 15:45

FORMAZIONE LECCO (4-3-3): Lamanna - Guglielmotti, Celjak, Ierardi, Caporale - Ionita, Galli, Frigerio - Crociata, Salcedo, Listkowski. A disposizione: Saracco, Degl'Innocenti, Bianconi, Lunetta, Sersanti, Salomaa, Capradossi, Parigini, Lepore, Inglese, Lemmens, Novakovich. 15:48

I blucelesti sono reduci da tre ko consecutivi, ultimo in ordine di tempo in casa della Feralpisalò, mentre i grigiorossi hanno vinto le ultime tre sfide, l'ultima contro il Brescia tra le mura amiche. 13:46

Dirige l'incontro il signor Luca Zufferli di Udine, assistito da Mauro Vivenzi di Brescia e Francesco Luciani di Roma. Quarto uomo Stefano Nicolini di Brescia, addetto al Var Eugenio Abbattista, Avar Alberto Santoro di Messina. 13:42

Match testa-coda al ''Rigamonti-Ceppi'': padroni di casa ultimi in classifica con 20 punti, ospiti al 2° posto a quota 41. 13:41

Benvenuti alla diretta di Lecco-Cremonese, gara valida per il 23° turno del campionato di Serie B. 13:38