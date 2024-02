I ducali pescano il jolly con Camara al decimo minuto di recupero - su nove concessi per un brutto scontro aereo tra Candela e Benedyczak - e scappano in testa alla classifica; il corner decisivo conquistato da Di Chiara, appena espulso e poi reintegrato da un mediocre Marchetti. Beffa amara per gli arancioneroverdi in una partita estremamente equilibrata.16:13