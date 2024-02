Da Sampdoria - Modena é tutto, appuntamento alle prossime sfide di Serie B!18:16

La squadra di Pirlo si fa rimontare ancora e non stacca definitivamente la zona retrocessione, ospiti che agganciano momentaneamente la zona play off.18:15

Un tempo per uno, Sampdoria che chiude la prima frazione sul 2-0, recupera il Modena nella ripresa con due rigori di Palumbo.18:14

90'+6' FINISCE SAMPDORIA - MODENA! 2-2 IL FINALE!18:13

90'+5' De Luca non controlla al limite, sfuma anche l'ultima occasione per la Samp.18:12

90'+4' Samp che chiude in avanti, Modena molto basso.18:09

90'+3' Si sta giocando pochissimo anche in questo recupero, tra infortuni e portieri che tardano nel rinvio.18:08

90'+2' AMMONITO Simone Santoro. Fallo su Yepes, altro giallo nella partita. 18:08

90'+1' Sei i minuti di recupero.18:06

90' AMMONITO Fabio Abiuso. Fallo in recupero della generosa punta. 18:06

89' Ci si aspetta un maxi recupero, tra sostituzioni e interruzioni per il VAR.18:04

87' Sostituzione SAMPDORIA: esce Agustín Álvarez, entra Samuel Ntanda.18:03

86' Sostituzione MODENA: esce Ettore Gliozzi, entra Luca Magnino.18:02

85' Sostituzione MODENA: esce Thomas Battistella, entra Lorenzo Di Stefano.18:01

84' Fallo in attacco di Abiuso, ogni fischio di Caputi ora é una protesta.17:59

82' GOL! Sampdoria - MODENA 2-2! Rete su Rigore di Antonio Palumbo. Il centrocampista incrocia di potenza, capisce tutto Stankovic che peró non ci arriva.



82' Confermato il rigore, ancora Palumbo sul dischetto.17:57

81' Check del VAR per verificare se é avvenuto il tocco: squadre che attendono in are.17:56

80' CALCIO DI RIGORE PER IL MODENA! Caputi assegna un altro penalty per un tocco di Stojanovic su Cotali.17:56

78' Scintille ancora in campo, partita non facile da gestire per Caputi.17:54

76' Subito pericoloso Cotali, il suo cross basso é respinto da Darboe.17:52

74' Sampdoria, giá in emergenza difesa, perde anche Piccini: dentro Leoni.17:50

72' Sostituzione SAMPDORIA: esce Sebastiano Esposito, entra Ebrima Darboe.17:49

72' Sostituzione SAMPDORIA: esce Cristiano Piccini, entra Giovanni Leoni.17:49

71' Sostituzione MODENA: esce Fabio Ponsi, entra Matteo Cotali.17:48

71' Sostituzione MODENA: esce Niccolò Corrado, entra Simone Santoro.17:48

70' Altro contatto in area della Samp, Modena protesta: ma l'attenzione é su Piccini, che chiede il cambio per infortunio.17:46

68' ANNULLATO IL GOL AL MODENA! Gliozzi prende la traversa con una rovesciata, Battistella realizza il tap in ma Caputi annulla per fallo in attacco del centrocampista su Gonzalez.17:44

67' Spinge il Modena, Sampdoria in difficoltá in questo secondo tempo.17:42

65' AMMONITO Gerard Yepes. Fallo tattico del mediano che ferma il contropiede di Battistella: il centrocampista era diffidato. 17:41

65' ABIUSO! Cross di Ponsi, la punta in anticipo sul primo palo: palla di poco a lato.17:40

63' Rischia molto Esposito, che ha protestato da inizio partita e non sta smettendo nemmeno dopo il giallo.17:39

62' AMMONITO Sebastiano Esposito. GIallo per proteste alla punta. 17:38

60' GOL! Sampdoria - MODENA 2-1! Rete su rigore di Antonio Palumbo. Il centrocampista calcia centrale, Stankovic sfiora con il piede ma non ci arriva.17:36

59' Sostituzione SAMPDORIA: esce Fabio Depaoli, entra Petar Stojanović.17:36

59' È RIGORE PER IL MODENA! Caputi va a rivedere le immagini per un tocco di mano di Piccini sul tiro di Abiuso: alla fine indica il dischetto!17:34

58' A terra Depaoli, gioco fermo. Nel frattempo check del VAR per l'intervento su Abiuso.17:33

56' Proteste Modena per un contatto in area, con Abiuso che cade a terra: per Caputi si puó continuare a giocare.17:32

55' Gerli con il dribbling e tiro, chiude Yepes.17:31

54' AMMONITO Fabio Depaoli. Trattenuta su Gliozzi, giallo per il capitano della Samp. 17:30

52' Non contento Pirlo dell'inizio dei suoi, la squadra doriana sta subendo la pressione sopite.17:28

50' Ripartenza Modena, Abiuso in mezzo per l'accorrente Palumbo: controllo sporto del centrocampista che facilita l'intervento di Piccini.17:27

48' Modena che parte forte, Sampdoria sulla difensiva.17:24

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!17:21

Sampdoria che conduce per 2-0 grazie alle reti di Gonzalez su corner e di Alvarez dalla distanza. Modena che aveva sfiorato il vantaggio, ma che ha faticato dopo i due svantaggi.17:07

45'+5' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI SAMPDORIA - MODENA! 2-0 Il risultato parziale.17:06

45'+4' AMMONITO Antonio Palumbo. Intervento duro e in ritardo del centrocampisto che stende Esposito. 17:06

45'+3' Modena chiude in attacco, cercando la rete per riaprire la partita.17:05

45' Quattro i minuti di recupero.17:02

44' BATTISTELLA! Sugli sviluppi dell'angolo, conclusione sul secondo palo del mediano che trova solo l'esterno della porta.17:00

43' PALUMBO! Gran conclusione dal limite del fantasista, si stende Stankovic, mettendo in angolo.17:00

41' TRAVERSA DI KASAMI! Conclusione dal limite del mediano, Seculin spinge la palla sul montante della porta.16:59

40' AMMONITO Thomas Battistella. Sbracciata vistosa del centrocampista, primo giallo della partita.16:56

38' Gran palla di Corrado per Abiuso, all'ultimo Gonzalez di testa riesce a servire Stankovic.16:54

35' Raddoppio Samp, Modena che si sta trovando sotto di due reti nonostante la buona partita.16:51

33' GOL! SAMPDORIA - Modena 2-0! Rete di Agustín Álvarez. Primo gol in doriano per la punta che stoppa al limite le lascia partire un destro che si infila a fil di palo.



32' Pochissimi i palloni toccati fino a questo momento da De Luca, la punta poco servita dai compagni.16:47

30' Turbante per il difensore, che esce momentaneamente dal campo.16:45

29' A terra Piccini, dopo un colpo involontario: sanguina il difensore, gioco fermo.16:44

27' Palumbo scuchiaia per Abiuso, capisce tutto Stankovic che anticipa la punta.16:43

25' Esposito perde una sanguinosa palla nella sua area, non ne approfitta Gliozzi che guadagna solo angolo.16:41

24' Risposta Modena: punizione dalla destra di Palumbo, palla respinta.16:41

21' GOL! SAMPDORIA - MODENA 1-0! Rete di Facundo González. Angolo per la Samp, il difensore sul secondo palo salta piú in alto di tutti e batte un incerto Seculin.



21' ABIUSO! Tiro a giro della punta, palla di poco a lato.16:36

19' ANCORA SECULIN! Altra parata su Alvarez, ora é il momento per la Samp.16:36

18' ALVAREZ! Colpo di testa del doriano, Seculin con un riflesso in angolo!16:35

17' Punizione battuta da Esposito, palla sulla barriera.16:33

16' Esposito steso al limite dell'area: punizione da posizione pericolosa dal limite per la Sampdoria.16:32

15' Ancora Gliozzi, la punta cerca una difficile rovesciata, colpendo Depaoli in pieno viso.16:30

13' Scintille tra Esposito e Battistella, Caputi chiede ancora calma.16:28

12' Buon momento del Modena, Sampdoria che sta soffrendo le ripartenze dei canarini.16:27

11' Abiuso ha lo spazio per il tiro ma scarica su Gliozzi, capisce tutto Piccini.16:27

10' GLIOZZI! Ancora Modena, Palumbo scarica sulla sua punta che, dal limite, calcia potente ma a lato.16:26

8' BATTISTELLA! Destro dalla distanza del centrocampista, palla a lato.16:23

7' Gran palla di Corrado per Gliozzi, la punta controlla, calcia, ma é chiuso da Piccinini.16:23

6' Palumbo con una ginocchiata involontaria sulla nuca di Kasami, gioco ancora fermo.16:22

5' A terra Espisto per un colpo, Modena che mette in out. L'arbitro Caputi chiede calma alla punta, che stava protestando per il non fischio.16:21

4' Cross basso di Depaoli, buco di Cauz, Zaro anticipa De Luca.16:20

2' Tridente vero per la Sampdoria, con De Luca centrale, Esposito a sinistra, Alvarez a destra.16:18

1' INIZIA SAMPDORIA - MODENA!16:16

Arbitro della partita sarà Maria Ferrieri Caputi.16:08

Il prossimo sarà il 10° confronto in Serie B tra Sampdoria e Modena: bilancio favorevole ai blucerchiati che finora hanno registrato cinque successi nei nove precedenti, a fronte di sole due sconfitte e due pareggi.16:08

Bianco con Gliozzi e Abiuso in avanti regia per Gerli, Palumbo con il ruolo di mezzala - trequartista. Ponsi e Corrado i due quinti di centrocampo.16:08

Pirlo ritrova Sebastiano Esposito e lo schiera dal primo minuto, De Luca da prima punta, Alvarez alle sue spalle. Depaoli e Gonzalez i due terzini di difesa.16:07

La formazione del MODENA: MODENA (3-5-2-): Seculin - Riccio, Zaro, Cauz - Ponsi, Battistella, Gerli, Palumbo, Corrado - Gliozzi, Abiuso.16:05

Sono ufficiali le formazioni del match: SAMPDORIA (4-3-2-1), Stankovic - De Paoli, Piccini, Gonzaléz, Giordano - Kasami, Yepes, Askildsen - Álvarez, Esposito - De Luca.16:05

La Sampdoria di Pirlo ospita a Marassi il Modena in questa sfida valevole per la 23a giornata di Serie B: locali a 26 punti, quattro sopra la zona play out, ospiti a 31, uno dalla zona play off.16:04