Grazie per aver seguito pazientemente la diretta! Cordiali saluti!! Alla prossima!!!16:02

Nel prossimo turno lo Spezia andrà in scena sul campo della Ternana, mentre il Catanzaro ospiterà sul proprio terreno di gioco l’Ascoli.16:02

Secondo pareggio consecutivo per il Catanzaro, che sale a quota 35 al settimo posto.16:01

Muove la sua classifica lo Spezia dopo il successo sul campo del Pisa e aggancia a quota 21 FeralpiSalò e Ternana.16:01

Termina con un pareggio per 1-1 la sfida del Picco tra Spezia e Catanzaro. Gli ospiti passano in vantaggio dopo poco più di 10 minuti con una bella azione finalizzata da Iemmello, per poi venire raggiunti dopo circa 20 minuti da una ribattuta a porta vuota di Jagiello. Per il resto della gara ci sono state diverse occasioni da gol per entrambe le squadre anche se alla fine il risultato può considerarsi giusto.15:59

90'+7' Fischio finale del match. Spezia-Catanzaro 1-115:58

90'+4' Giallo per lo Spezia. Ammonito Luca Moro, reo di aver scalciato D'Andrea.15:55

90'+1' Sei minuti di recupero.15:51

90' Cambio a centrocampo per il Catanzaro. Esce Luca Veriìna ed entra Andrea Oliveri.15:52

90' Cambio per il Catanzaro. Esce l'attaccante Pietro Iemmello ed entra il centrocampista Simone Pontisso.15:51

84' Cambio sulla trequarti per lo Spezia. Esce Daniele Verde ed entra Filippo Bandinelli.15:46

83' Giallo per lo Spezia. Ammonito Nicolò Bertola, per un intervento in ritardo ai danni di Vandeputte.15:44

81' Giallo per il Catanzaro. Ammonito Jari Vandeputte per aver calciato via il pallone.15:43

78' Cambio a centrocampo per lo Spezia. Esce Francesco Cassata ed entra Luca Vignali.15:40

78' Cambio in attacco per lo Spezia. Esce Filip Jagiello ed entra Luca Moro.15:39

75' Vandeputte pesca D'Andrea, il cui tiro viene però stoppato dalla difesa dello Spezia.15:36

74' Cambio di esterni destri per il Catanzaro. Esce Dimitris Sounas ed entra Luca D'Andrea.15:36

73' Giallo per il Catanzaro. Ammonito Jacopo Petriccione, reo di un intervento da dietro ai danni di Salvatore Esposito.15:35

71' Sounas dal limite prova la conclusione rasoterra, ma la palla esce di pochissimo.15:33

69' Cambio in attacco per lo Spezia. Esce Diego Falcinelli ed entra Francesco Esposito.15:31

69' Cambio in difesa per lo Spezia. Esce Dimitrios Nikolaou ed entra Gregorio Tanco.15:31

68' Nikolaou è a terra dolorante e non sembra in grado di proseguire la gara.15:30

65' Tentativo di Bertola dal limite, ma il suo rasoterra viene bloccato senza problemi da Fulignati.15:27

65' Angolo di Esposito, deviazione della difesa, e di controbalzo Jagiello fa esplodere un gran sinistro, che costringe Fulignati ad uno strepitoso intervento.15:26

63' Cambio a centrocampo per il Catanzaro. Esce Marco Pompetti ed entra Jacopo Petriccione.15:25

63' Cambio in attacco per il Catanzaro. Esce Tommaso Biasci ed entra Giuseppe Ambrosino.15:24

62' Jagiello è a terra a seguito di un contrasto a centrocampo.15:24

60' Pompetti prova da fuori area di sinistro, ma il pallone termina alto.15:21

58' Cross di Jagiello dalla destra e Falcinelli stacca bene di testa, ma manda il pallone alto da pochi passi.15:24

54' Giallo per il Catanzaro. Ammonito Davide Veroli, per una vistosa trattenuta ai danni di Verde.15:16

54' Percussione di Iemmello, che entra in area dalla destra e scarica su Vandeputte, che viene contrastato da un difensore e cade a terra. L'arbitro non concede fallo.15:15

51' Verde, servito da Cassata dalla sinistra, tenta una rovesciata difficilissima, ma la palla esce.15:13

51' Conclusione di Jagielllo da dentro l'area, che viene deviata addirittura in fallo laterale.15:25

47' Verna, lanciato in profondità, pesca l'inserimento in area di Biasci, che apre troppo il piattone destro e il pallone termina a lato.15:09

46' Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dal Catanzaro.15:06

Termina 1-1 un primo tempo divertente e equilibrato. Passano in vantaggio gli ospiti dopo una decina di minuti con una bella azione finalizzata da Iemmello. Successivamente i padroni di casa pareggiano poco dopo la mezz'ora con Jagiello. Per il resto diverse occasioni da gol da una parte e dall'altra non sfruttate.14:51

45'+3' Fischio finale del primo tempo. Spezia-Catanzaro 1-114:49

45'+2' Hristov è a terra per problemi alla caviglia.14:48

45'+1' Un minuto di recupero.14:47

42' Corss di Vandeputte dalla sinistra, colpo di testa di Sounas, che viene parato da Fulignati. Sulla ribattuta sia Sounas che Iemmello non riescono a trovare la porta da pochi passi e la palla termina in angolo.14:44

39' Altro disimpegno errato del Catanzaro. Raccoglie dal limite Verde, che di sinistro calcia fuori.14:40

37' Verde riceve palla e da destra si accentra e fa partire un sinistro a giro, che Fulignati para a terra. Sulla ribattuta nessuno è pronto.14:39

34' GOL! SPEZIA-Catanzaro 1-1. Rete di Filip Jagiello. Cross di Esposito dalla sinistra, colpo di testa di Mateju si stampa sul palo e irrompe Jagiello, che insacca con portiere e difensore presi in controtempo.



Guarda la scheda del giocatore Filip Jagiello14:37

32' Giallo per il Catanzaro. Ammonito Tommaso Biasci per una trattenuta ai danni di Hristov.14:34

30' Falcinelli, lanciato in profondità, entra in area, cerca di saltare Scognamillo e calcia, ma il difensore devia in angolo.14:32

29' Cross di Verde dalla sinistra e colpo di testa di Falcinelli che si spegne a lato.14:31

29' Verde libera Mateju sulla destra, che a sua volta mette dentro un pallone che nessuno raccoglie.14:30

26' Giallo per il Catanzaro. Ammonito Mario Situm, per un intervento in ritardo ai danni di Nikolaou.14:28

25' Cassata mette dentro per Falcinelli, che viene però contenuto da Bertola e la palla arriva a Fulignati che blocca senza difficoltà.14:27

23' Scognamillo è terra a seguito di uno scontro con Jagiello.14:24

20' Cross dalla destra di Situm, che viene bloccato a terra da Zoet.14:21

17' Tiro cross di Iemmello, che termina alto sulla porta di Zoet.14:18

13' GOL! Spezia-CATANZARO 0-1. Rete di Pietro Iemmello. Pompetti apre sulla destra per Vandeputte, che fa partire verso il centro dell’area un destro rasoterra che viene girato in rete da Iemmello, lasciato completamente libero al centro dell’area.



Guarda la scheda del giocatore Pietro Iemmello14:16

12' Pompetti sbaglia clamorosamente un passaggio al limite della sua area, Verde intercetta e calcia a giro di sinistro. Il pallone termina alto di poco.14:13

8' Iemmello va a terra in area avversaria a seguito di un contrasto con Cassata, ma non l'arbitro non ravvisa irregolarità.14:10

8' Conclusione da fuori area di Biasci, deviata in angolo.14:09

5' Iemmello, lanciato in profonfità, si invola verso la porta, entra in area e calcia ma Zoet riesce a deviare. L'attaccante è però partito in fuorigioco.14:07

Calcio d'inizio del match. Primo pallone giocato dallo Spezia.14:02

Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco. Arbitra l’incontro Davide Ghersini di Genova.13:59

CATANZARO(4-4-2): Fulignati; Situm, Scognamillo, Antonini, Veroli; Sounas, Pompetti, Verna, Vandeputte; Biasci, Iemmello Allenatore: Vincenzo Vivarini13:46

SPEZIA(3-4-2-1): Zoet; Bertola, Hristov, Nikolaou; Mateju, Nagy, Esposito, Jagiello, Cassata; Verde, Cassata; Falcinelli Allenatore: Luca D’Angelo13:58

La gara di andata, disputata in terra calabrese, è terminata 3-0 per i padroni di casa.13:33

Gli ospiti occupano la settima posizione, nonostante 4 ko nelle ultime 7 gare disputate.13:32

I padroni di casa sono penultimi in classifica con 20 punti all’attivo a causa di una crisi di risultati che ha portato 3 sconfitte nelle ultime 5 giornate.13:31

Benvenuti allo Stadio Alberto Picco di La Spezia per la sfida tra Spezia e Catanzaro, gara valevole per la 23esima giornata del campionato di Serie B.13:30