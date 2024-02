Cade dopo tre mesi in casa la Ternana e rimane ferma in classifica a 21 punti. Il Como con questa vittoria si porta al terzo posto a 42 lunghezze.18:19

Vince il Como per 0-1 grazie alla prima rete nella sua nuova avventura di Strefezza, abile sul finire del primo tempo a siglare una gran gol di sinistro. La Ternana nella ripresa prova a spingere ma non riesce mai ad impensierire veramente la porta di Semper.18:17

La Ternana sfrutta un errore della retroguardia del Como, la palla finisce tra i piedi di Pereiro ma la sua conclusione non è potente e Semper non ha problemi a bloccare la sfera.18:09

Cartellino giallo per Goldaniga, manata in faccia a Dionisi.18:04

Cartellino giallo per Strefezza, fallo in mezzo al campo.17:46

Prova l'incursione in solitaria Distefano, arriva sul fondo e calcia ma non trova la porta.17:39

Punizione per la Ternana da posizione defilata, Pereiro crossa in area, spazza la difesa del Como.17:28

GOL! Ternana - COMO 0-1! Rete di Strefezza. Gol all'esordio per Strefezza che riceve un pallone da Da Cunha, stoppa con il destro e salta Lucchesi, conclusione morbida con il mancino e palla in rete.

Nella Ternana in difesa c'è l'esordio dal primo minuto di Sgarbi come braccetto di destra. Partono dalla panchina Dalle Mura e Sorensen. A centrocampo fuori Faticanti, al suo posto riecco Labojko dopo due panchine consecutive. In attacco la coppia Distefano, Raimondo con Pereiro a supporto. Nel Como subito in campo il neo arrivato Strefezza, con lui sulla trequarti Verdi e De Cunha. Unica punta Gabrielloni. In difesa la coppia centrale formata da Goldaniga e Barba.15:45