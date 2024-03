Grazie per avere seguito con noi la diretta di Ascoli-Reggiana, arrivederci al prossimo turno di Serie B!18:17

Nel prossimo turno di Serie B per l'Ascoli impegno in trasferta sul campo della Sampdoria, la Reggiana affronterà fuori casa il Catanzaro.18:16

Finisce senza reti la sfida tra Ascoli e Reggiana. Gara sostanzialmente equiibrata. Nel primo tempo occasioni per Giovane al 43' e Pedro Mendes al 44'. Nella ripresa al 58' Gondo sfiora il bersaglio. Viviano espulso al 72' per un intervento in scivolata fuori area su Gondo. Al 93' Vasquez salva su Fiamozzi. 18:16

90'+6' Fine partita: ASCOLI-REGGIANA 0-0! Il risultato non si sblocca.18:12

90'+5' Contrasto in area dell'Ascoli tra Melegoni e Caligara, l'arbitro non interviene. Rapido controllo Var, si riprende a giocare.18:17

90'+3' OCCASIONE REGGIANA! Cross basso di Pieragnolo, Fiamozzi dal lato opposto arriva da dietro e conclude da posizione defilata: Vasquez in tuffo copre bene il primo palo. 18:09

90' L'arbitro concede cinque minuti di recupero, si giocherà fino al 95'.18:06

87' Pedro Mendes non è al meglio, ma rientra in campo. Intanto c'è una chance per la Reggiana, ma l'azione viene interrotta per un fallo di Portanova.18:03

85' Problema muscolare per Pedro Mendes, sanitari in campo. L'Ascoli è già in dieci uomini.18:18

83' Inserimento in area di Portanova, Vaisanen fa buona guardia e respinge il tiro del centrocampista.18:18

81' Pettinari si fa subito notare con un colpo di testa centrale, Vasquez fa sua la sfera.18:19

80' Sostituzione REGGIANA: entra Melegoni esce Antiste.17:56

80' Sostituzione REGGIANA: entra Pettinari esce Girma.17:55

77' Ammonito GIRMA per gioco scorretto.17:53

75' Ammonito PORTANOVA per gioco scorretto su Di Tacchio.17:51

75' Punizione battuta da Portanova, tiro fuori misura.17:50

74' Sostituzione ASCOLI: entra Celia esce Zedadka.17:50

74' Sostituzione ASCOLI: entra Vasquez esce Pablo Rodriguez.17:49

72' Viviano in uscita dall'area anticipa Antiste, poi interviene in scivolata su Gondo: l'arbitro lo punisce con il cartellino rosso.17:49

72' Espulso VIVIANO per gioco scorretto su Gondo.17:47

70' Possesso gestito dalla Reggiana, Pedro Mendes lotta a metà campo e si procura anche una punizione.17:47

67' Sostituzione REGGIANA: entra Portanova esce Cigarini.17:42

65' Reggiana in avanti, ma Gondo scatta da una posizione di fuorigioco.17:41

63' Sostituzione ASCOLI: entra Bayeye esce Falzerano.17:38

62' Caligara calcia dal limite dell'area con l'esterno sinistro, pallone largo.17:38

60' OCCASIONE ASCOLI! Cross rasoterra di Caligara, deviazione di Valzania, Satalino si rifugia in corner.17:36

58' OCCASIONE REGGIANA! Gondo strappa il pallone a Bellusci, avanza e sfiora il bersaglio con una conclusione da fuori area.17:34

56' Sostituzione ASCOLI: entra Caligara esce Giovane.17:31

56' Sostituzione ASCOLI: entra Pablo Rodriguez esce D'Uffizi.17:31

54' Gondo in area ci prova in rovesciata, nessun problema per Viviano.17:29

51' D'Uffizi non trova spazio sulla destra, chiuso da Pieragnolo.17:27

48' Per la Reggiana non cambia nulla dal punto di vista tattico, Szyminski si piazza in difesa alla destra di Rozzio.17:25

46' Inizio secondo tempo di ASCOLI-REGGIANA! Si riparte dal risultato di 0-0.17:21

46' Sostituzione REGGIANA: entra Szyminski esce Sampirisi.17:21

Nessun tiro nello speccho dellla porta per la Reggiana nel corso della prima frazione di gara. Possesso palla a favore dell'Ascoli: 53%.17:10

Termina senza gol il primo tempo tra Ascoli e Reggiana. Match equilibrato, molte le interruzioni. Al 15' Bardi esce per un problema alla caviglia. Al 43' Giovane impegna Satalino e Marcandalli salva su Pedro Mendes. Al 44' doppia occasione per i padroni di casa, Pedro Mendes e D'Uffizi non riescono a finalizzare un'azione prolungata.17:09

45'+3' Fine primo tempo: ASCOLI-REGGIANA 0-0! Si va al riposo senza reti.17:05

45'+2' Ammonito DI TACCHIO per gioco scorretto su Antiste.17:04

45'+1' L'arbitro Gualtieri ha concesso tre minuti di recupero.17:03

44' OCCASIONE ASCOLI! Padroni di casa due volte di fila vicini alla rete del vantaggio: Satalino in uscita bassa riesce a opporsi a Pedro Mendes, Fiamozzi respinge il secondo tentativo di D'Uffizi.17:03

43' OCCASIONE ASCOLI! Giovane carica il mancino da fuori area, Stalino in tuffo risponde presente, Marcandalli nega il tap-in a Pedro Mendes.17:01

41' Girma converge e calcia verso la porta, tiro murato in scivolata da Di Tacchio.16:57

38' Tentativo da oltre 30 metri di Vaisanen, pallone abbondantemente a lato.16:55

36' Gioco di nuovo fermo, Gondo a terra dolorante, staff medico della Reggiana in campo.16:53

34' Problemi al volto per Zedadka dopo un contrasto con Antiste, ma nulla di serio.16:52

31' Falzerano, con una iniziativa personale sulla destra, guadagna un calcio d'angolo.16:48

28' Punizione battuta da Cigarini, il pallone non supera l'ostacolo rappresentato dalla barriera predisposta da Viviano.16:45

27' Punizione dal limite dell'area per la Reggiana dopo il fallo di Giovane su Gondo.16:43

26' Ammonito GIOVANE per gioco scorretto su Gondo.16:43

25' Lancio da metà campo di Cigarini, pallone raccolto direttamente da Viviano.16:42

22' Le Reggiana resta in attacco: corner battuto da Cigarini, la difesa dell'Ascoli riesce a liberare.16:39

19' Traversone di Pieragnolo, Antiste in area controlla la sfera ma calcia in modo sballato.16:36

17' Cambio forzato per Nesta, Bardi è uscito dal campo quasi in lacrime.16:35

15' Sostituzione REGGIANA: entra Satalino esce Bardi.16:32

13' Problemi alla caviglia per Bardi, gioco fermo e sanitari in campo per la cure del caso.16:29

10' Fallo in attacco di D'Uffizi, spinta evidente su Sampirisi.16:27

7' Guizzo di Pieragnolo sulla corsia di sinistra, Falzerano lo ferma in modo irregolare.16:24

4' Punizione da posizione laterale per l'Ascoli, fallo di Sampirisi su Giovane.16:21

1' Inizio primo tempo di ASCOLI-REGGIANA! Dirige la gara l'arbitro Gualtieri.16:17

La Reggiana ha pareggiato quattro degli ultimi cinque match di Serie B.15:57

Le scelte di Nesta: Gondo al centro dell'attacco, alle sue spalle Antiste e Girma. Cigarini e Bianco a metà campo, Fiamozzi e Pieragnolo gli esterni.15:56

Le scelte di Castori: in attacco il tandem Pedro Mendes-D'Uffizi, Pablo Rodriguez parte dalla panchina. Di Tacchio e Giovane in mediana, Falzerano e Zedadka sulla fasce.16:19

Panchina REGGIANA: Satalino, Libutti, Szyminski, Pajac, Portanova, Reinhart, Blanco, Nuhu, Melegoni, Varela Djamanca, Okwonkwo, Pettinari.15:54

Panchina ASCOLI: Bolletta, Vasquez, Celia, Caligara, Milanese, Streng, Quaranta, Botteghin, Pablo Rodriguez, Bayeye, Duris, Maiga Silvestri.15:52

Formazione REGGIANA (3-4-2-1): Bardi - Sampirisi, Rozzio, Marcandalli - Fiamozzi, Bianco, Cigarini, Pieragnolo - Antiste, Girma - Gondo.15:51

Formazione ASCOLI (3-5-2): Viviano - Vaisanen, Bellusci, Mantovani - Falzerano, Valzania, Di Tacchio, Giovane, Zedadka - Pedro Mendes, D'Uffizi.16:18

Manca poco all'inizio di Ascoli-Reggiana. In palio ci sono punti importanti per la salvezza.15:48

Benvenuti alla diretta della partita della 28^ giornata di Serie B, si affrontano Ascoli e Reggiana.15:48