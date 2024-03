ANNULLATO IL GOL A PANDOLFI! Batti e ribatti in area, la punta insacca, ma Ghersini ferma il gioco per un precedente fallo in attacchi di Pittarello su Loria.17:33

Un Cittadella in grossa crisi ospita il Pisa in questa sfida importante per la zona play off: i granata sono ancora in corsa, ottavo posto a parimerito con il Modena, toscani che devono trovare la vittoria per non perdere definitivamente il treno promozione.15:55