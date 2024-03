Tessmann porta scompiglio in area lariana, Sala attento in chiusura su Dembele.18:01

Zampano in verticale per Pierini, cross basso, Sala salva su Busio.17:42

Pohjanpalo in verticale per Zampano, Goldaniga si rifugia in angolo.17:01

Sventagliata di Tessmann per Zampano, fermato in dubbio fuorigioco.16:42

Lancio per Pierini, Goldaniga è in vantaggio.16:34

Problemi tecnici per Zufferli, gioco fermo per qualche istante.16:24

Vanoli opta per il tandem d'attacco Pierini-Pohjanpalo, Sverko e Zampano tornano titolari dopo la squalifica, Bjarkason preferito ad Andersen in mediana.15:05

Big match di giornata, entrambe le squadre hanno vinto il rispettivo derby nel turno infrasettimanale e si affrontano con in palio il secondo posto in classifica: i lariani - sotto di due punti - per conquistarlo, gli arancioneroverdi per consolidarlo.14:59