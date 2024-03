Per la diretta di Cosenza-Catanzaro è tutto, buon proseguimento di giornata. 18:28

In classifica, i giallorossi salgono a 48 punti, a -4 dal Como mentre i rossoblù restano fermi a quota 33. Nel prossimo turno, Cosenza-Cittadella e Catanzaro-Reggiana. 18:28

Il Catanzaro vince il derby di Calabria grazie a un gol per tempo: sblocca Iemmello, la chiude Biasci. Espulso Venturi per somma di ammonizioni. Infortunio per Tutino e per l'assistente Cipressa. 18:24

90'+6' E' FINITA! COSENZA-CATANZARO 0-2! Reti di Iemmello e Biasci. 18:19

90'+5' AMMONITO MICAI: proteste. 18:16

90'+4' RIGORE SBAGLIATO DA BIASCI, PARA MICAI! Tiro dal dischetto respinto dal portiere di casa! 18:18

90'+2' CALCIO DI RIGORE PER IL CATANZARO! Cross di Veroli, tocco di mano di Camporese. 18:13

90' Cinque minuti di recupero. 18:12

89' PILLOLA STATISTICA: 8° gol in campionato per Biasci. 18:12

89' GOL! Cosenza-CATANZARO 0-2! Rete di Biasci. Raddoppio degli ospiti: contropiede di Ambrosino che lancia Biasci solo davanti Micai, destro morbido vincente.



Guarda la scheda del giocatore Tommaso Biasci18:11

88' Crampi per Calò. 18:09

86' Zuccon atterra Veroli, la formazione giallorossa fa scorrere il cronometro. 18:07

84' Sponda aerea di Mazzocchi per Forte, il quale viene anticipato. 18:05

82' Esauriti tutti gli slot per le sostituzioni. 18:04

81' QUARTO CAMBIO NEL COSENZA: entra Fontanarosa, esce Marras. 18:03

81' TERZO CAMBIO NEL COSENZA: entra Florenzi, esce Antonucci. 18:02

80' QUINTO CAMBIO NEL CATANZARO: entra Verna, esce Petriccione. 18:02

80' QUARTO CAMBIO NEL CATANZARO: entra Sounas, esce Vandeputte. 18:01

78' Cosenza costretto a giocare il finale di match in inferiorità numerica e in svantaggio. 17:59

77' ESPULSO VENTURI! Seconda ammonizione per fallo su Ambrosino. 17:58

75' Tiro-cross di Marras poco incisivo, nessun problema per Fulignati. 17:56

73' TERZO CAMBIO NEL CATANZARO: entra Biasci, esce Iemmello. 17:55

73' SECONDO CAMBIO NEL CATANZARO: entra Miranda, esce Brighenti. 17:54

71' GOL ANNULLATO AL COSENZA! Calò insacca a porta praticamente vuota, Fabbri fischia una carica fallosa di Forte ai danni di Fulignati. 17:53

69' Destro dal limite di Calò, Scognamillo si immola e respinge. 17:50

67' Traversone di Marras sul secondo palo, uscita alta dell'estremo difensore ospite. 17:48

66' Antonucci punta Scognamillo, cross murato in corner. 17:46

64' PRIMO CAMBIO NEL CATANZARO: entra Brignola, esce D'Andrea. 17:45

63' Sugli sviluppi, Brighenti può prendere la mira tutto solo ma manda alto di testa. 17:43

62' Tiro dalla bandierina per il Catanzaro. 17:42

61' AMMONITO VENTURI: fallo su Vandeputte. 17:42

59' Gli ospiti allentano il forcing dei padroni di casa mettendo in azione D'Andrea sulla corsia destra. 17:40

57' SECONDO CAMBIO NEL COSENZA: entra Zuccon, esce Praszelik. 17:38

57' MAZZOCCHI! Traversone di Frabotta a centro area, Mazzocchi in acrobazia, sinistro sul fondo. 17:37

55' Colpo di testa di Forte lontanissimo dallo specchio della porta. 17:35

54' Ripartenza di Iemmello, Camporese temporeggia e Venturi raddoppia recuperando la sfera. 17:35

52' Frabotta calcia fuori da dentro l'area, contrastato da D'Andrea: conclusione mancina sul fondo. 17:33

51' PALO DEL COSENZA! Antonucci entra in area e con la punta destra colpisce in pieno il montante a Fulignati battuto. 17:32

49' AMMONITO FORTE! Tiro che colpisce al volto Brighenti. 17:30

47' Praszelik calcia al volo sulla respinta della difesa giallorossa, destro centrale per Fulignati. 17:28

46' Nessun cambio nel corso dell'intervallo. 17:26

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI COSENZA-CATANZARO! Si riparte dal risultato di 0-1. 17:26

Squadre negli spogliatoi a rifiatare: Caserta studia le mosse per recupare lo svantaggio, Vivarini per gestire e consolidare il parziale favorevole. 17:15

E' successo un po' di tutto all'intervallo di Cosenza-Catanzaro: Tutino ko dopo pochi minuti, poi s'infortuna l'assistente Cipressa e appena riprende il gioco Iemmello batte Micai su assist di Situm. 17:13

45'+8' FINE PRIMO TEMPO! COSENZA-CATANZARO 0-1! Rete di Iemmello al 31'. 17:11

45'+6' Cross di Gyamfi, Situm anticipa Antonucci in corner. 17:09

45'+4' Tocco di mano di Vandeputte. 17:06

45'+2' Frabotta non riesce a superare D'Andrea e finisce per commettere fallo. 17:06

45'+1' AMMONITO D'ORAZIO: proteste dalla panchina. 17:05

45'+1' Forte si libera in area, sinistro potente deviato, facile per Fulignati. 17:04

45' Sette minuti di recupero. 17:03

43' AMMONITO MAZZOCCHI: fallo su Petriccione. 17:00

41' Tiro-cross insidiosissimo di Marras, Forte manca la deviazione di testa, Scognamillo sfiora e mette in calcio d'angolo. 16:59

40' OCCASIONE PER IL COSENZA! Sugli sviluppi, il pallone è per Mazzocchi che chiama Fulignati alla deviazione in corner. 16:57

39' Calcio d'angolo per il Cosenza. 16:56

38' Il Catanzaro esce bene dal pressing dei padroni di casa, mantenendo il controllo della sfera. 16:56

36' Calò in pressione sul rinvio di Fulignati, colpo falloso subito dal portiere. 16:55

34' La formazione di Caserta, che non ha sfruttato un paio di occasioni in precedenza, è costretta a inseguire. 16:52

32' PILLOLA STATISTICA: rete stagionale numero 11 per il centravanti giallorosso. 16:52

31' GOL! Cosenza-CATANZARO 0-1! Rete di Iemmello. Ospiti in vantaggio: D'Andrea serve Situm, il quale fa l'assist a Iemmello, che da centro area batte Micai.



Guarda la scheda del giocatore Pietro Iemmello16:51

31' Si riprende con Mastrodomenico primo assistente e il possesso palla del Catanzaro. 16:48

28' Gioco ancora fermo, il signor Cipressa di Lecce lascia il campo in barella tra gli applausi di sostegno del pubblico del San Vito ''Gigi Marulla''. 16:47

25' INFORTUNIO A CIPRESSA! L'assistente cade e resta a terra dolorante. Pronto il Quarto ufficiale Mastrodomenico. 16:44

23' Metà della prima frazione di gioco: match vibrante, risultato sempre fermo sullo 0 a 0. 16:42

22' MAZZOCCHI! Marras mette a centro area, Forte prolunga di testa per Mazzocchi, il quale calcia alle stelle da ottima posizione. 16:40

21' Il Catanzaro recupera la sfera e riparte veloce, Veroli passa a Iemmello che però è in offside. 16:39

20' Altra discesa palla al piede di Situm, poi il cross è troppo profondo. 16:37

19' Traversone di Marras, Brighenti ben appostato allontana la minaccia. 16:36

17' Inserimento di Situm, assist a centro area per Iemmello, anticipato provvidenzialmente da Camporese. 16:35

15' Mazzocchi al cross, deviazione in corner ma Fabbri comanda la rimessa dal fondo per i giallorossi. 16:33

13' A livello tattico, per la formazione di Caserta, Antonucci fa l'elastico tra Forte e la linea della trequarti. 16:31

12' Destro di Mazzocchi servito da Antonucci, conclusione murata dalla retroguardia giallorossa. 16:30

10' PRIMO CAMBIO NEL COSENZA: entra Forte, esce Tutino. 16:28

9' TUTINO KO! Il centravanti rossoblù non ce la fa e deve abbandonare il match. 16:27

8' Punizione per il Catanzaro, gioca Scognamillo ma si alza la bandierina del fuorigioco. 16:25

6' AMMONITO MARRAS: fallo di Petriccione. 16:23

5' Preoccupazione per il Cosenza: Tutino lamenta un problema ma rientra in campo. Forte in preallarme. 16:24

4' Discesa di Venturi palla al piede, poi non si intende con Antonucci e il pallone esce sul fondo. 16:22

3' Occasione per i padroni di casa: lancio di Calò, Tutino controlla la sfera e calcia, Scognamillo chiude in corner. 16:21

1' Fallo di Marras su Petriccione, primo fischio del direttore di gara. 16:18

1' INIZIA COSENZA-CATANZARO! Primo pallone giocato da Iemmello. 16:17

Squadre in campo agli ordini di Fabbri: padroni di casa in casacca blu con strisce orizzontali rosse, ospiti in completo rosso con inserti gialli. 16:16

Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 16:09

Nel match d'andata vittoria delle Aquile firmata Iemmello e Biasci. 00:28

Caserta recupera Zuccon, Voca e Viviani per la panchina; Tutino al centro dell'attacco, Marras, Antonucci e Mazzocchi sulla trequarti. Vivarini conferma Ambrosino-Iemmello coppia offensiva, Biasci rientra dalla squalifica parte dalla panca; D'Andrea e Pompetti novità in mediana. 16:34

FORMAZIONE CATANZARO (4-4-2): Fulignati - Situm, Brighenti, Scognamillo, Veroli - D'Andrea, Petriccione, Pompetti, Vandeputte - Ambrosino, Iemmello. A disposizione: Oliveri, Verna, Belpanno, Sounas, Biasci, Pontisso, Donnarumma, Brignola, Stoppa, Miranda, Antonini, Sala. 16:03

FORMAZIONE COSENZA (4-2-3-1): Micai - Gyamfi, Camporese, Venturi, Frabotta - Calò, Praszelik - Marras, Antonucci, Mazzocchi - Tutino. A disposizione: Lai, Marson, D'Orazio, Fontanarosa, Occhiuto, Barone, Viviani, Florenzi, Zuccon, Voca, Crespi, Canotto, Forte. 16:32

I rossoblù sono reduci dal buon pari in casa della capolista Parma mentre i giallorossi hanno battuto il Bari al ''Ceravolo''. 00:12

Al San Vito ''Gigi Marulla'' dirige il signor Michael Fabbri della sezione di Ravenna, coadiuvato dagli assistenti Cipressa e Bahri. Quarto ufficiale Leonardo Mastrodomenico di Matera. Al VAR Matteo Gariglio, AVAR Orlando Pagnotta.00:07

Il derby di Calabria mette di fronte i padroni di casa, a metà classifica con 33 punti, e gli ospiti, i quali navigano in piena zona playoff con 45 punti all'attivo. 00:03

Benvenuti alla diretta di Cosenza-Catanzaro, gara valida per il 28° turno di Serie B. 23:57