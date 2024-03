Grazie per aver seguito la diretta scritta di Modena-Cremonese e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie B.20:35

Nel prossimo turno il Modena ospiterà la FeralpiSalò mentre la Cremonese attende il Como allo Zini in un match chiave per la promozione in Serie A.20:34

Il Modena rimane ottavo in classifica con 36 punti mentre la Cremonese è seconda con 53, a sei lunghezze dal Parma e un punto sopra al Como.20:32

Vittoria incredibile della Cremonese che non crea quasi nulla per 95 minuti, rimane in dieci per il rosso a Johnsen e rischia più volte di andare sotto, salvandosi anche grazie al palo nel recupero. Nemmeno un minuto dopo e letteralmente all'ultimo secondo arriva l'incornata da tre punti di capitan Bianchetti che fa esplodere di gioia i tifosi grigiorossi e issa la Cremo al secondo posto in classifica.20:33

90'+5' Triplice fischio di Marcenaro, Modena-Cremonese termina 0-1.20:36

90'+5' GOL! Modena-CREMONESE 0-1! Rete di Bianchetti. Stacco imperioso capitano grigiorosso su cross dalla sinistra di Sernicola e rete decisiva a tempo scaduto. Finale pazzesco al Braglia con tutta la Cremo a festeggiare sotto al settore ospiti.



90'+4' Santoro trattiene vistosamente Sernicola impedendo la ripartenza della Cremo, giallo per lui.20:22

90'+4' Mischia in area grigiorossa con Jungdal che respinge male di pugni ma Zaro viene murato dalla difesa ospite.20:29

90'+3' PALO DEL MODENA! Palumbo appoggia a rimorchio per Ponsi che esplode il destro dalla distanza e colpisce la base del primo palo, poi la palla rimpalla sulla schiena di Jungdal e finisce fuori.20:21

90'+2' Calcio d'angolo per il Modena, tiene bene la difesa della Cremo che allontana il più possibile il pallone.20:20

90'+1' Sostituzione Modena: Niccolò Corrado lascia il posto a Kleis Bozhanaj.20:18

90' Quattro minuti di recupero.20:18

89' Non arriva l'attesa pressione del Modena che sembra un po' a corto di energie in questo finale.20:17

86' Fuorigioco di Ciofani e palla che torna al Modena. Si preannuncia un finale in spinta per i padroni di casa che dovranno provare ad approfittare della superiorità numerica.20:14

84' Arriva anche il giallo per Ponsi per il fallo sul norvegese che poi ha reagito facendosi cacciare dal campo.20:13

84' ROSSO! Johnsen subisce fallo da Ponsi e reagisce scalciandolo da terra. Marcenaro non ha dubbi e manda sotto la doccia il norvegese.20:13

82' Traversone di Antov dalla sinistra, Ciofani prova ad arrampicarsi per il colpo di testa da dentro l'area ma riesce solo a sfiorare la palla che termina a fondo campo.20:10

81' Sgroppata di Palumbo sulla sinistra che viene però rimontato da Antov che gli ruba palla e subisce anche fallo. Altro intervento perfetto del difensore bulgaro.20:09

80' Sostituzione Cremonese: fuori Michele Castagnetti, dentro Zan Majer.20:08

80' Sostituzione Cremonese: fuori Massimo Coda, dentro Daniel Ciofani.20:07

78' Azione perfetta del Modena che libera Santoro per l'ingresso in area dalla destra ma il numero 8 gialloblu sceglie l'assist a rimorchio anziché calciare e spreca una buona occasione.20:05

76' Coda lavora un pallone sulla sinistra e pesca Vazquez in area ma la difesa modenese mura la conclusione dell'argentino.20:04

73' Traversone di Abrego dalla destra, Sernicola ci prova in girata volante nel cuore dell'area ma liscia completamente la sfera.20:01

71' Tacco di Vazquez per Abrego che sbuccia il destro in area. Stanno salendo i giri della Cremonese in questo finale di partita.19:59

70' Abiuso anticipa Bianchetti e viene steso dal difensore ospite. Marcenaro estrae un giallo molto fiscale per il giocatore grigiorosso.19:58

68' Sostituzione Cremonese: esce anche Charles Pickel, entra Gonzalo Abrego.19:55

68' Sostituzione Cremonese: fuori Luca Zanimacchia, dentro Paolo Ghiglione.19:55

67' Fallo in attacco di Coda che rende inutile il cross di Zanimacchia per Sernicola sul secondo palo.19:55

66' Cross di Zanimacchia dalla destra, Johnsen la tocca di testa un attimo prima del tocco di Santoro che fa terminare la sfera tra le mani di Seculin.19:54

65' Modena che spreca un cinque contro quattro, l'errore è di Gerli che sbaglia l'apertura a sinistra per Palumbo.19:53

64' Abiuso punta Antov, converge al centro dalla sinistra e prova il destro da dentro l'area ma il bulgaro non molla un centimetro e respinge la conclusione dell'avversario.19:52

62' Sostituzione Cremonese: fuori Cesar Falletti, dentro Franco Vazquez.19:49

61' Castagnetti restituisce palla al Modena mentre Falletti stringe i denti e rientra in campo. C'è però già pronto Franco Vazquez per subentrare al fantasista uruguayano.19:49

60' Falletti si accascia a terra toccandosi la parte bassa del polpaccio sinistro. Palumbo, suo ex compagno alla Ternana, mette fuori per consentire l'ingresso dei sanitari lombardi.19:47

58' OCCASIONE CREMONESE! Sernicola doma un cross sul secondo palo e cerca la porta col sinistro, Zaro salva i suoi deviando all'interno dell'area piccola!19:46

57' Palumbo si crea lo spazio per il tiro a giro mancino dal limite dell'area, Jungdal blocca a due mani tuffandosi alla propria destra.19:44

56' Tackle perfetto di Ravanelli su Abiuso. Il difensore grigiorosso guadagna anche rimessa laterale dopo il tocco dell'avversario.19:43

54' Situazione pericolosa in area modenese con la palla che attraversa tutta l'area piccola senza deviazioni e finisce fuori.19:42

53' Uno contro uno tra Abiuso e Bianchetti, il difensore grigiorosso tiene alla grande e respinge la conclusione dell'avversario, poi recupera anche palla sul rimpallo.19:41

52' Non si chiude il triangolo tra Sernicola e Johnsen al limite dell'area modenese, l'esterno italiano commette fallo su Santoro e vanifica tutto.19:39

49' Manconi converge al centro dalla sinistra e tenta il destro dai venti metri, Jungdal blocca in sicurezza la conclusione bassa dell'avversario.19:36

47' Palumbo prova il lancio lungo per Abiuso ma Ravanelli è perfetto nella copertura difensiva.19:35

46' Si ricomincia!19:33

45' Sostituzione Modena: fuori anche l'altro ammonito Shady Oukhadda, al suo posto entra Luca Magnino.19:33

45' Sostituzione Modena: fuori Thomas Battistella, ammonito, dentro Simone Santoro.19:32

Si attendono le mosse dei due allenatori per cercare di sbloccare la situazione, Bianco si è già giocato un cambio a causa dell'infortunio di Gliozzi mentre Stroppa ha tanta qualità a disposizione e potrebbe sfruttarla già subito a inizio secondo tempo.19:38

Partita vivissima seppur senza reti col Modena che annulla completamente la differenza di punti in classifica e va vicinissimo al vantaggio in un paio di occasioni. La Cremonese fatica tantissimo a contenere i padroni di casa ma riesce a chiudere il primo tempo in parità.19:20

45'+1' Fine primo tempo al Braglia. Zero a zero ma emozioni da entrambe le parti.19:18

45'+1' Destro dalla lunghissima distanza di Coda, Seculin blocca a terra tuffandosi alla propria destra.19:17

45' Un minuto di recupero.19:16

42' OCCASIONE MODENA! Palla geniale di Palumbo per Corrado che fa passare la palla sotto Jungdal in uscita ma trova solo l'esterno della rete. Canarini ancora vicinissimi al vantaggio.19:14

42' Oukhadda arriva sul fondo e prova il servizio rasoterra per Manconi, la difesa ospite è attenta poi il gioco si ferma per un fuorigioco modenese.19:13

40' Cremonese ora più propositiva sulla trequarti avversaria con Zanimacchia tra i più attivi.19:12

38' OCCASIONE CREMONESE! Pennellata di Coda per il terzo tempo di Pickel in area modenese, palla di poco sopra la traversa.19:09

37' Cartellino giallo per Oukhadda dopo una manata al volto di Zanimacchia. Intervento non del tutto volontario ma sicuramente pericoloso da parte dell'italo-marocchino.19:09

36' Tiro-cross di Manconi al termine di un'azione insistita del Modena, Jungdal lo alza sopra la traversa con uno schiaffetto.19:07

35' Ripartenza grigiorossa gestita da Falletti che serve poi Johnsen sul secondo palo ma il norvegese non trova la coordinazione per colpire al volo da distanza ravvicinata.19:06

33' Buona combinazione tra Ponsi e Abiuso, interrotta da Bianchetti che concede però corner ai padroni di casa.19:05

31' Corrado e Manconi si ostacolano sull'out di sinistra e la palla finisce in fallo laterale. Nuovo possesso per la Cremonese che sta però faticando a creare qualcosa di buono in avanti.19:02

30' Tutto OK per il giocatore del Modena, si riparte.19:01

29' Marcenaro ferma il gioco per sincerarsi delle condizioni di Abiuso, colpito involontariamente alla testa da Ravanelli.19:01

28' Gerli prova l'esterno in verticale per Manconi, Antov capisce tutto e intercetta la sfera.18:59

26' Angolo per la Cremonese, lo guadagna Zanimacchia. I lombardi non trovano però la soluzione giusta per rendersi pericolosi da fermo.18:58

25' Gran partita sinora del Modena che ha avuto le occasioni migliori e si sta difendendo con molto ordine.18:56

24' Sostituzione Modena: non ce la fa Ettore Gliozzi, al suo posto entra Jacopo Manconi.18:55

23' Problema fisico per Gliozzi che si accascia a terra. Gioco fermo al Braglia.18:55

23' Cross di Corrado dalla sinistra per Abiuso, respinto dalla difesa sui piedi di Oukhadda che prova ancora un destro dalla distanza senza trovare la porta.18:54

20' Ammonito Battistella dopo un intervento scomposto su Falletti.18:51

17' Azione avvolgente degli ospiti chiusa dal cross teso di Pickel dalla destra ma Cauz è perfetto nella deviazione di testa che mette fuori causa gli attaccanti grigiorossi.18:50

15' Cross dalla sinistra di Sernicola, Seculin toglie le mani e lascia che la palla sbatta sul palo esterno prima di finire a fondo campo.18:49

15' Ci prova Bianchetti col cross morbido dalla sinistra, palla troppo alta per tutti e rimessa dal fondo per il Modena.18:46

14' Oukhadda cerca la porta dai trenta metri ma colpisce malissimo. Palla ampiamente a lato della porta difesa da Jungdal.18:45

13' Modena estremamente aggressivo in questa prima parte di gara, la Cremonese non riesce a fare la partita.18:45

10' Tacco di Gliozzi per Palumbo, anticipato al momento del tiro da Antov.18:42

9' Calcio d'angolo per il Modena, spreca tutto Palumbo calciando troppo alto dalla bandierina, poi Johnsen guadagna un calcio di punizione per i suoi.18:41

7' ANCORA MODENA! Battistella dalla distanza, Jungdal respinge in qualche modo ma salva i suoi dopo un rimbalzo che stava per ingannarlo.18:38

6' Si fa vedere la Cremonese in area avversaria con un tocco volante di Pickel, troppo debole per impensierire Seculin che, infatti, blocca a due mani in presa plastica.18:38

5' Johnsen e Ponsi lottano su un pallone destinato a fondo campo, l'ex Venezia si lamenta per una trattenuta dell'avversario ma Marcenaro lascia correre.18:36

2' OCCASIONE MODENA! Percussione verticale di Gerli che va col destro da dentro l'area trovando la respinta di Jungdal, Gliozzi calcia a botta sicura dall'altezza del dischetto ma trova il piede di Antov a negargli la gioia del gol. Modena vicinissimo al vantaggio.18:34

Si comincia!18:31

Squadre in campo al Braglia, manca pochissimo al fischio d'inizio.18:29

Ponsi per Riccio e Oukhadda per Santoro gli unici cambi operati da Bianco rispetto all'undici iniziale della partita col Pisa. Stroppa ne cambia invece quattro rispetto alla vittoria sulla Samp con Bianchetti per Lochoshvili in difesa, Pickel e Sernicola a centrocampo e Coda per Tsadjout in attacco.18:27

FORMAZIONE UFFICIALE CREMONESE: 3-5-2 per i grigiorossi di Stroppa. Jungdal - Antov, Ravanelli, Bianchetti - Zanimacchia, Pickel, Castagnetti, Johnsen, Sernicola - Coda, Falletti. A disposizione: Saro, Marrone, Ciofani, Afena-Gyan, Ghiglione, Vazquez, Rocchetti, Abrego, Quagliata, Majer, Lochoshvili, Tsadjout.18:35

FORMAZIONE UFFICIALE MODENA: 3-4-2-1 per gli uomini di Bianco. Seculin - Ponsi, Zaro, Cauz - Oukhadda, Gerli, Battistella, Corrado - Abiuso, Palumbo - Gliozzi. A disposizione: Vandelli, Gagno, Pergreffi, Magnino, Santoro, Tremolada, Manconi, Riccio, Cotali, Bozhanaj, Mondele, Di Stefano.18:34

Dirige il match Marcenaro con Scatragli e Pagliardini ad assisterlo. Quarto ufficiale Bozzetto. Al VAR ci sono Di Martino e Muto.18:20

Al Braglia si affrontano due squadre in salute e in lotta per la promozione in A. I padroni di casa arrivano a questo appuntamento da ottavi in classifica e dopo sei risultati utili consecutivi, di cui però ben cinque sono pareggi, gli ospiti invece hanno la grande occasione di issarsi al secondo posto e ottenere il nono risultato positivo consecutivo oltre che un'altra vittoria esterna dopo quella sulla Samp nel turno infrasettimanale. Fischio d'inizio alle ore 18.30.18:19

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Modena-Cremonese, partita che chiude il turno numero 27 di Serie B.17:17