Vince in scioltezza il Monza a Cesena. Nel primo tempo l'uno due spietato dei brianzoli manda la squadra di Bianco in doppio vantaggio all'intervallo grazie alle reti di Azzi e Cutrone. Proprio Azzi è protagonista in negativo nella ripresa, quando prima viene ammonito per proteste e poi guadagna anzitempo gli spogliatoi per un fallo che gli costa il secondo giallo. Il Monza trova comunque il gol del 3-0 in contropiede, sono i due subentrati Bakoune e Petagna a confezionarlo, il laterale italo marocchino serve l'attaccante ex Atalanta che cala il tris. A tempo scaduto il Cesena trova il gol della bandiera con Frabotta

Il Monza di Paolo Bianco arriva al Manuzzi forte del primo posto a pari merito con il Venezia, conquistato proprio la scorsa domenica grazie al successo sull'Entella e al contemporaneo pareggio dei lagunari sul campo del SudTirol. Nelle ultime sette uscite, i brianzoli hanno ottenuto sei vittorie e un pareggio.14:31

Il direttore di gar designato per quest sfida è Kevin Bonacina della sezione di Bergamo insieme agli assistenti Scatragli e Moro e al Quarto Ufficiale Turrini. Al Var ci sono invece Aureliano e Baroni.14:32

Le scelte di Mignani: davanti a Klinsmann confermata la linea a tre composta daa Ciofi, Zaro e Mangraviti con Ciervo e Frabotta sugli esterni. In mediana torna dal 1' Berti con Castagnetti e Francesconi, mentre davanti tocca ancora alla coppia formata da Cristian Shpendi e Alberto Cerri 19:15

Le scelte di Bianco: Birindelli, Ravanelli e Lucchesi compongono la retroguardia a difesa della porta di Thiam. A centrocampo Obiang e Pessina formano la coppia centrale con Ciurria e Azzi sugli esterni, davanti invece Caso ed Hernani agiranno a supporto dell'unica punta Cutrone14:40

Cesena - Monza è valevole per la giornata numero 28 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 3 marzo alle ore 20:00 allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena.

Arbitro di Cesena - Monza sarà Kevin Bonacina. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.

Kevin Bonacina Statistiche Stagionali Partite dirette 7 Falli fischiati 183 Fuorigioco 23 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 23 Espulsioni 2 Cartellini per partita 3.8 Falli per cartellino 6.7 Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso: Serie A: 7 partite

partite Serie B: 8 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 18-08-2025 Coppa Italia Udinese-Carrarese 2-0 30-08-2025 Serie A Napoli-Cagliari 1-0 21-09-2025 Serie A Fiorentina-Como 1-2 27-09-2025 Serie B Mantova-Frosinone 1-5 18-10-2025 Serie B Pescara-Carrarese 2-2 26-10-2025 Serie A Torino-Genoa 2-1 02-11-2025 Serie A Parma-Bologna 1-3 24-11-2025 Serie A Torino-Como 1-5 08-12-2025 Serie B Avellino-Venezia 1-1 26-12-2025 Serie B Modena-Monza 1-2 08-01-2026 Serie A Cremonese-Cagliari 2-2 13-01-2026 Coppa Italia Roma-Torino 2-3 17-01-2026 Serie B Empoli-Südtirol 0-1 31-01-2026 Serie A Cagliari-Verona 4-0 10-02-2026 Serie B Venezia-Modena 0-2 21-02-2026 Serie B Mantova-Sampdoria 2-1 03-03-2026 Serie B Cesena-Monza 1-3

Attualmente il Cesena si trova 8° in classifica con 38 punti (frutto di 11 vittorie, 5 pareggi e 12 sconfitte); invece il Monza si trova 2° in classifica con 60 punti (frutto di 18 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte).

Il Cesena ha segnato 36 gol e ne ha subiti 41; il Monza ha segnato 44 gol e ne ha subiti 21.

La partita di andata Monza - Cesena si è giocata il 23 novembre 2025 e si è conclusa 1-0.

In casa il Cesena ha fatto 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa il Monza ha totalizzato 22 punti (6 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte).

Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, l'Empoli e il Monza ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, Carrarese e la Virtus Entella ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Il Cesena ha incontrato nell'ultima partita il Monza perdendo 1-3 mentre Il Monza ha incontrato la Virtus Entella vincendo 2-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Hernani con 5 gol.

Cesena e Monza si sono affrontate 33 volte in campionato. Nei precedenti match il Cesena ha vinto 11 volte, il Monza ha vinto 12 volte mentre i pareggi sono stati 10.

Cesena-Monza ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo il successo per 1-0 della gara d'andata dello scorso 23 novembre, il Monza potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro il Cesena in Serie BKT per la prima volta dal 1984/85.

Dopo aver perso due delle prime tre partite casalinghe contro il Monza in Serie BKT (1N), il Cesena è rimasto imbattuto in 11 delle ultime 13 gare interne contro i brianzoli nel campionato cadetto (7V, 4N) - pareggiando 3-3 in quella più recente del 12 dicembre 1999.

Il Cesena ha pareggiato l'ultima partita di campionato contro l'Empoli (1-1), dopo aver registrato due successi e sette sconfitte nelle nove gare precedenti; i bianconeri potrebbero pareggiare due gare di fila in Serie BKT per la prima volta da aprile 2025 (vs Südtirol e Frosinone).

Il Cesena ha perso gli ultimi due match al Manuzzi in campionato e solo una volta ha registrato tre sconfitte casalinghe di fila in Serie BKT: tra giugno 1997 e settembre 1998.

Il Monza ha vinto sei delle ultime sette partite di Serie BKT (1N), tra cui le ultime tre e potrebbe ottenere almeno quattro successi di fila per la seconda volta in questo campionato (sette gare tra ottobre e novembre, di cui l'ultima contro il Cesena).

Il Monza ha vinto l'ultima trasferta in campionato contro la Carrarese e in questa stagione di Serie BKT solo una volta ha ottenuto almeno due successi fuori casa di fila: tre tra lo scorso ottobre e novembre contro Frosinone, Palermo e Pescara.

Anche nell'ultimo match, il Cesena ha perso due punti da situazione di vantaggio: i romagnoli hanno perso 17 punti dopo essere stati sopra nel punteggio e solo due squadre hanno fatto peggio in questa Serie BKT (Pescara 22 ed Empoli 18).

Alberto Cerri del Cesena ha partecipato a un gol in entrambe le sue due presenze contro il Monza in Serie BKT (un gol e un assist con il Como nel 2021-22); solo contro Brescia e Avellino l'attaccante è stato coinvolto in almeno una marcatura nelle sue prime tre sfide contro una squadra nel campionato cadetto.

Dopo le reti contro Spezia ed Empoli, Cristian Shpendi potrebbe segnare per almeno tre gare di fila in Serie BKT solo per la seconda volta, dopo i quattro match consecutivi tra novembre e dicembre 2024.

Grazie al gol contro la Virtus Entella nell'ultimo turno, Paulo Azzi ha stabilito il proprio record di reti (quattro) e di partecipazioni a rete (sette, anche tre assist) in una singola stagione in Serie BKT; l'esterno, che ha già segnato contro il Cesena nel febbraio 2025, potrebbe realizzare un gol per due gare di fila per la prima volta nel campionato cadetto.

