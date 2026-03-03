Vince in scioltezza il Monza a Cesena. Nel primo tempo l'uno due spietato dei brianzoli manda la squadra di Bianco in doppio vantaggio all'intervallo grazie alle reti di Azzi e Cutrone. Proprio Azzi è protagonista in negativo nella ripresa, quando prima viene ammonito per proteste e poi guadagna anzitempo gli spogliatoi per un fallo che gli costa il secondo giallo. Il Monza trova comunque il gol del 3-0 in contropiede, sono i due subentrati Bakoune e Petagna a confezionarlo, il laterale italo marocchino serve l'attaccante ex Atalanta che cala il tris. A tempo scaduto il Cesena trova il gol della bandiera con Frabotta
Termina con la contestazione dei tifosi del Cesena, che rimproverano alla squadra gli ultimi risultati deludenti con solo due vittorie nelle ultime dodici
90'+4'
FINISCE QUI! Il Monza vince per 3-1 contro il Cesena!21:53
90'+3'
GOL! CESENA-Monza 1-3! Rete di Frabotta! Ciervo serve sulla destra l'esterno dei romagnoli che avanza da posizione defilata e batte Thiam con un mancino potente sul palo lontano!
Vrioni! Colpo di testa dopo l'uscita errata di Thiam, palla alta di poco!21:49
88'
Fallo di mano di Ravanelli e ammonizione. Il difensore del Monza era diffidato21:48
84'
Botta da fuori di Frabotta, vola Thiam a respingere il tiro!21:44
80'
Quinto cambio nel Cesena: esce Francesconi, entra Bisoli21:39
80'
Quarto cambio nel Cesena: esce Zaro, entra Corazza21:39
78'
GOL! Cesena-MONZA 0-3! Rete di Petagna! La chiude in contropiede il Monza, Bakoune guida la ripartenza partendo da centrocampo e al momento giusto serve lateramente Petagna che in diagonale chiude il match!
Rischia Zaro sulla pressione di Dany Mota, alla fine con un rimpallo la sfera termina tra le braccia di Klinsmann21:37
76'
Prova a spingere adesso il Cesena, forte della superiorità numerica ma sotto di due gol21:36
73'
Quinto cambio nel Monza: esce Ciurria, entra Bakoune21:33
73'
Terzo cambio nel Cesena: esce Shpendi, entra Vrioni21:32
70'
ESPULSO AZZI! Trattenuta ai danni di Francesconi, Bonacina estrae il secondo giallo!21:30
68'
Occasione cestinata da Shpendi a tu per tu con Thiam, c'era però posizione di fuorigioco. L'attaccante del Cesena lamenta un fastidio al termine dell'azione, da capire se potrà continuare, per ora stringe i denti21:28
66'
Quarto cambio nel Monza: esce Caso, entra Dany Mota21:26
66'
Terzo cambio nel Monza: esce Cutrone, entra Petagna21:25
64'
Sta aumentando il tasso agonistico della sfida21:25
62'
Secondo cambio nel Monza: esce Obiang, entra Colombo21:21
62'
Primo cambio nel Monza: esce Hernani, entra Delli Carri21:21
61'
PALO CESENA! Punizione battuta con il contaagiri di Castagnetti, il pallone sbatte sul legno a Thiam battuto!21:20
60'
Secondo cambio nel Cesena: esce Ciofi, entra Guidi21:19
60'
Primo cambio nel Cesena: esce Cerri, entra Olivieri21:19
58'
Cesena pericoloso! Francesconi viene servito al limite dell'area piccola e viene chiuso da un grande intervento di Ravanelli proprio al momento del tiro!21:18
57'
Ammonito Azzi per proteste21:17
53'
Birindelli avanza sulla destra e calcia in diagonale, blocca Klinsmann21:12
51'
Sponda di Cerri verso Shpendi all'interno dell'area, Lucchesi anticipa l'attaccante del Cesena e sventa la minaccia21:11
50'
A terra Hernani dopo un colpo alla testa, lo staff medico del Monza entra in campo per soccorrere il centrocampista ex Parma che dovrebbe essere comunque in grado di continuare21:10
48'
Ha ricominciato attaccando il Monza, che ora gestisce palla nella sua metà campo21:08
46'
SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo!21:04
Il Monza azzanna la partita al momento giusto e a cavallo della mezz'ora indirizza la sfida. Prima Azzi batte Klinsmann con un tiro a giro dal limite, poi lo stesso laterale brasiliano serve a Cutrone il pallone del 2-0. Il Cesena, a cui viene annullato un gol con Frabotta, dopo una gara attenta va in difficoltà, vediamo cosa si inventerà Mignani per provare a rientrare in partita20:51
45'+2'
FINE PRIMO TEMPO! Monza avanti all'intervallo!20:49
45'
Due minuti di recupero20:47
43'
Castagnetti carica il mancino dalla lunetta, palla alta20:45
41'
Ciervo ci prova da fuori, soluzione potente ma imprecisa20:43
37'
Ancora in gol il Monza con Pessina sugli sviluppi di un corner ma Bonacina ferma tutto per il fallo di Hernani su Klinsmann20:39
35'
OCCASIONE MONZA! Cutrone vince un rimpallo sulla trequarti e serve Caso, il sup tiro a giro da dentro l'area lambisce il palo!20:37
33'
GOL! Cesena-MONZA 0-2! Rete di Cutrone! Dopo il gol, arriva l'assist per Paulo Azzi, che parte sulla sinistra e accomoda sul primo palo per Cutrone, abile a battere Klinsmann con una deviazione sul primo palo!
Scontro di gioco, è Castagnetti ad avere la peggio. Il centrocampista del Cesena esce momentaneamente dal campo per essere medicato20:25
20'
Ammonito Frabotta, intervento imprudente su Ciurria20:22
20'
Altra combinazione sulla sinistra tra Berti e Frabotta, stavolta è il centrocampista ad andare al tiro, blocca Thiam20:22
16'
OCCASIONE CESENA! Invenzione di Berti che serve Frabotta sulla sinistra, cross di prima per Shpendi sul primo palo e gran parata di Thiam a deviare in corner il tiro dell'attaccante albanese!20:18
15'
Buon ritmo ma molti errori tecnici da ambo le parti in questo primo quarto d'ora20:17
13'
Obiang va giù in area dopo un contrasto con Francesconi, non c'è nulla per Bonacina20:15
11'
Ripartenza del Cesena condotta da Francesconi, il quale sbaglia il suggerimento verticale verso Cerri20:13
9'
Anche Pessina ci prova da fuori, tiro però totalmente impreciso20:11
8'
Cutrone cerca la soluzione dalla lunga distanza, tiro poco potente gestito senza problemi da Klinsmann20:10
5'
Prima discesa del Monza, Birindelli crossa dalla destra però senza precisione, palla direttamente sul fondo20:07
4'
Francesconi carica il destro di prima dal vertice dell'area, conclusione potente ma centrale bloccata da Thiam20:05
SI PARTE! È iniziata CESENA-MONZA!20:01
Le scelte di Bianco: Birindelli, Ravanelli e Lucchesi compongono la retroguardia a difesa della porta di Thiam. A centrocampo Obiang e Pessina formano la coppia centrale con Ciurria e Azzi sugli esterni, davanti invece Caso ed Hernani agiranno a supporto dell'unica punta Cutrone14:40
Le scelte di Mignani: davanti a Klinsmann confermata la linea a tre composta daa Ciofi, Zaro e Mangraviti con Ciervo e Frabotta sugli esterni. In mediana torna dal 1' Berti con Castagnetti e Francesconi, mentre davanti tocca ancora alla coppia formata da Cristian Shpendi e Alberto Cerri 19:15
FORMAZIONE UFFICIALE MONZA: i brianzoli rispondono con un 3-4-2-1: Thiam - Birindelli, Ravanelli, Lucchesi - Ciurria, Obiang, Pessina, Azzi - Hernani, Caso - Cutrone19:30
FORMAZIONE UFFICIALE CESENA: i padroni di casa si schierano con un 3-5-2: Klinsmann - Ciofi, Zaro, Mangraviti - Ciervo, Francesconi, Castagnetti, Berti, Frabotta - Shpendi, Cerri19:16
Il direttore di gar designato per quest sfida è Kevin Bonacina della sezione di Bergamo insieme agli assistenti Scatragli e Moro e al Quarto Ufficiale Turrini. Al Var ci sono invece Aureliano e Baroni.14:32
Il Monza di Paolo Bianco arriva al Manuzzi forte del primo posto a pari merito con il Venezia, conquistato proprio la scorsa domenica grazie al successo sull'Entella e al contemporaneo pareggio dei lagunari sul campo del SudTirol. Nelle ultime sette uscite, i brianzoli hanno ottenuto sei vittorie e un pareggio.14:31
Dopo il pareggio al Castellani contro l'Empoli, il Cesena di Mignani mira a consolidare il piazzamento in zona play off. I bianconeri occupano attualmente l'ottavo posto, l'ultimo che garantisce l'accesso alla post season per giocarsi la promozione. 14:27
Benvenuti alla diretta di Cesena-Monza, gara valida per la 28' giornata del campionato di Serie A!14:24
Cesena - Monza è valevole per la giornata numero 28 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 3 marzo alle ore 20:00 allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena. Arbitro di Cesena - Monza sarà Kevin Bonacina. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.
Kevin Bonacina
Partite dirette
7
Falli fischiati
183
Fuorigioco
23
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
23
Espulsioni
2
Cartellini per partita
3.8
Falli per cartellino
6.7
Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso:
Serie A: 7 partite
Serie B: 8 partite
Coppa Italia: 2 partite
Attualmente il Cesena si trova 8° in classifica con 38 punti (frutto di 11 vittorie, 5 pareggi e 12 sconfitte); invece il Monza si trova 2° in classifica con 60 punti (frutto di 18 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte). Il Cesena ha segnato 36 gol e ne ha subiti 41; il Monza ha segnato 44 gol e ne ha subiti 21. La partita di andata Monza - Cesena si è giocata il 23 novembre 2025 e si è conclusa 1-0.
In casa il Cesena ha fatto 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa il Monza ha totalizzato 22 punti (6 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte). Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, l'Empoli e il Monza ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, Carrarese e la Virtus Entella ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. Il Cesena ha incontrato nell'ultima partita il Monza perdendo 1-3 mentre Il Monza ha incontrato la Virtus Entella vincendo 2-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Hernani con 5 gol.
Cesena e Monza si sono affrontate 33 volte in campionato. Nei precedenti match il Cesena ha vinto 11 volte, il Monza ha vinto 12 volte mentre i pareggi sono stati 10.
Cesena-Monza ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo il successo per 1-0 della gara d'andata dello scorso 23 novembre, il Monza potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro il Cesena in Serie BKT per la prima volta dal 1984/85.
Dopo aver perso due delle prime tre partite casalinghe contro il Monza in Serie BKT (1N), il Cesena è rimasto imbattuto in 11 delle ultime 13 gare interne contro i brianzoli nel campionato cadetto (7V, 4N) - pareggiando 3-3 in quella più recente del 12 dicembre 1999.
Il Cesena ha pareggiato l'ultima partita di campionato contro l'Empoli (1-1), dopo aver registrato due successi e sette sconfitte nelle nove gare precedenti; i bianconeri potrebbero pareggiare due gare di fila in Serie BKT per la prima volta da aprile 2025 (vs Südtirol e Frosinone).
Il Cesena ha perso gli ultimi due match al Manuzzi in campionato e solo una volta ha registrato tre sconfitte casalinghe di fila in Serie BKT: tra giugno 1997 e settembre 1998.
Il Monza ha vinto sei delle ultime sette partite di Serie BKT (1N), tra cui le ultime tre e potrebbe ottenere almeno quattro successi di fila per la seconda volta in questo campionato (sette gare tra ottobre e novembre, di cui l'ultima contro il Cesena).
Il Monza ha vinto l'ultima trasferta in campionato contro la Carrarese e in questa stagione di Serie BKT solo una volta ha ottenuto almeno due successi fuori casa di fila: tre tra lo scorso ottobre e novembre contro Frosinone, Palermo e Pescara.
Anche nell'ultimo match, il Cesena ha perso due punti da situazione di vantaggio: i romagnoli hanno perso 17 punti dopo essere stati sopra nel punteggio e solo due squadre hanno fatto peggio in questa Serie BKT (Pescara 22 ed Empoli 18).
Alberto Cerri del Cesena ha partecipato a un gol in entrambe le sue due presenze contro il Monza in Serie BKT (un gol e un assist con il Como nel 2021-22); solo contro Brescia e Avellino l'attaccante è stato coinvolto in almeno una marcatura nelle sue prime tre sfide contro una squadra nel campionato cadetto.
Dopo le reti contro Spezia ed Empoli, Cristian Shpendi potrebbe segnare per almeno tre gare di fila in Serie BKT solo per la seconda volta, dopo i quattro match consecutivi tra novembre e dicembre 2024.
Grazie al gol contro la Virtus Entella nell'ultimo turno, Paulo Azzi ha stabilito il proprio record di reti (quattro) e di partecipazioni a rete (sette, anche tre assist) in una singola stagione in Serie BKT; l'esterno, che ha già segnato contro il Cesena nel febbraio 2025, potrebbe realizzare un gol per due gare di fila per la prima volta nel campionato cadetto.
