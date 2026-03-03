Partita molto combattuta, Spezia che passa con Artistico, Padova che risponde con Sgarbi e Lasagna, pareggia Bonfanti.
Punto che avvicina il Padova alla zona play off, Spezia che non esce dalle paludi della retrocessione.
Da Padova - Spezia é tutto, appuntamento alla prossima sfida si Serie B!20:59
FINISCE PADOVA - SPEZIA! 2-2 il finale!20:58
BUONAIUTO! Contropiede Padova, conclusione del trequartista che Radunovic mette in angolo!20:56
BALDINELLI! Conclusione dal limite, altra parata per Sorrentino.20:53
Quattro i minuti di recupero.20:52
Destro di Seghetti, palla alta.20:51
Cross di Favale, Buonaiuto non ci arriva, Silva non ne approfitta.20:49
Padova senza un vero nove, schema molto ibrido per i locali.20:47
Sostituzione PADOVA: esce Francesco Di Mariano, entra Luca Di Maggio.20:46
Sostituzione PADOVA: esce Kevin Lasagna, entra Alessandro Seghetti.20:46
Impatto immediato per Beruatto che mette a segno l'assist, Bonfanti corona una ottima prestazione con il gol.20:44
GOL! Padova - SPEZIA 2-2! Rete di Giovanni Bonfanti. Angolo di Beruatto, colpo di testa vincente del difensore che battle Sorrentino. 20:44
Sostituzione SPEZIA: esce Ales Mateju, entra Pietro Beruatto.20:42
Problema fisico per Mateju, forse giá nel duello con Lasagna. Cambio obbligatorio per Donadoni.20:42
Un minuto da pazzi, Spezia in due occasioni vicinissimo al vantaggio, punito dal contropiede di un Lasagna che vince il duello fisico con Mateju e insacca.20:41
GOL! PADOVA - Spezia 2-1! Rete di Kevin Lasagna. La Punta vince il duello di fisico con Mateju e davanti a Radunovic batte il portière con un bel diagonale. Assist di Fusi.
ROMANO! Altra conclusione dal limite, altra parata di Sorrentino!20:39
BANDINELLI! Conclusione al volo dal limite, attento Sorrentino.20:38
Padova molto propositivo, ma Spezia molto ben posizionato in fase difensiva.20:37
Sostituzione SPEZIA: esce Marco Ruggero, entra Luca Vignali.20:36
Sostituzione SPEZIA: esce Vanja Vlahovic, entra Mattia Valoti20:36
Grandissima palla di prima di Buonaiuto per Jonathan Silva, attento in chiusura Mateju.20:35
Sostituzione PADOVA: esce Carlo Faedo, entra Giulio Favale.20:32
Sostituzione PADOVA: esce Alessandro Capelli, entra Jonathan Silva20:32
VARAS! Controllo e conclusione dal limite, palla di poco a lato!20:31
Padova ora con un baricentro molto alto, Spezia che aspetta.20:30
Primo angolo per lo Spezia, salgono le torri dalla difesa.20:29
Contropiede Padova, Buonaiuto trova Lasagna che viene fermato peró dal gran tempismo di Mateju.20:28
Colpo di testa anche per Lasagna, palla altissima sopra la traversa.20:25
Deviazione volante di Mateju, attento Sorrentino.20:24
Sostituzione SPEZIA: esce Ádám Nagy, entra Alessandro Romano.20:21
Sostituzione SPEZIA: esce Alessandro Bellemo, entra Filippo Bandinelli.20:21
Sostituzione PADOVA: esce Gianluca Caprari, entra Cristian Buonaiuto.20:20
CAPRARI! Fusti trova il trequartista che calcia dal limite: palla bloccata da Radunovic.20:18
ARTISTICO! Colpo di testa della punta sul cross di Serincola, attento Sorrentino.20:18
Cross di Aurelio, Sgarbi dopo un paio di deviazioni riesce ad allontanare.20:14
AMMONITO Marco Ruggero. Fallo al limite dell'area su Capellil. 20:12
COMOTTO! Conclusione dalla distanza del figlio d'arte, Sorrentino blocca in due tempi.20:09
Nessun cambio nell'intervallo, si riparte dagli stessi 22 della prima frazione.20:07
INIZIA IL SECONDO TEMPO!20:06
Partita aperta, combattuta, con molte occasioni: buon anticipo per questo turno infrasettimanale di Serie B.19:51
Primo tempo combattuto all'Euganeo: Spezia che passa in vantaggio con Artistico, pareggia il Padova con il difensore bomber Sgarbi.19:51
FINISCE IL PRIMO TEMPO DI PADOVA - SPEZIA! 1-1 il parziale.19:50
CAPRARI! Sinistro dal limite, palla alta.19:50
Errore di Bonfanti, che peró torna in velocitá per chiudere Lasagna.19:49
Due i minuti di recupero.19:48
Conclusione di Fusi dalla distanza, palla alta: gara ora apertissima.19:45
Sorrentino in presa sulla punizione di Comotto, travolgendo anche il compagno Sgarbi.19:44
GOL! PADOVA - Spezia 1-1! Rete di Filippo Sgarbi. Sugli sviluppi di un angolo, conclusione sul secondo palo di Faedo che Radunovic respinge: il portiere non puó nulla sul tap in del difensore!19:43
CAPRARI! Crossi di Fusi, sul secondo palo il fantasista prova la conclusione in spaccata, respinge Ruggero!19:41
Ruggero stende Faedo al limite dell'area: molto attivo il terzino veneto.19:39
Partita non cattiva ma sicuramente fisica, scontro tra Faedo e Sernicola che lascia a terra l'esterno ligure.19:37
Buon momento del Padova, tutto in avanti alla ricerca del pareggio.19:35
Lasagna prova la conclusione dal limite, respinge la difesa dello Spezia.19:34
Cross di Faedo, Belli rimette al centro, alla fine Sernicola stende il terzino sinistro al limite.19:31
ANCORA ARTISTICO! Conclusione dal limite della punta, palla alta.19:28
Spezia che buca prima la difesa sulla sinistra, biancoscudati che dimenticano a centro area Artistico che ringrazia.19:28
GOL! Padova - SPEZIA 0-1! Rete di Gabriele Artistico. La punta, servita da Bonfanti, calcia al volo dal dischetto battendo Sorrentino.
Sta crescendo molto il Padova, ora é lo Spezia che aspetta.19:24
Conclusione di Sernicola, murato il suo tiro potente da posizione defilata.19:22
Lasagna controlla male in area un buon pallone, attento Mateju nel rinvio.19:19
Cross di Belli, non arriva Lasagna sul pallone. Buon spunto del Padova.19:18
A terra Belli dopo la tacchettata di Aurelio, si aspetta per riprendere il gioco.19:17
AMMONITO Giuseppe Aurelio. Intervento duro su Belli, primo giallo del match 19:16
Tanto Spezia in questo inizio partita, Padova abbastanza sorpreso dall'inizio dello Spezia.19:16
Gran verticale di Bonfanti, Vlahovic calcia, ma Perrotta chiude.19:11
Lo Spezia sta guadagnando molti metri, Padova che prova a colpire in ripartenza.19:10
AURELIO! Tunnel di Comotto a centrocampo, scarico sull'estero che conclude di potenza: Sorrentino respinge.19:09
Equilibrio in questa fase di inizio partita, due squadre abbastanza guardinghe.19:07
Padova che cerca il possesso palla, Spezia con un pressing alto.19:04
INIZIA PADOVA - SPEZIA! Primo pallone per i locali.19:02
Dirige il match il fischietto Mario Perri, della sezione di Roma 1.18:30
Anche Donadoni si trova a fare i conti con l'infermeria: in attacco, in coppia con bomber Artistico, Vlahovic. A centrocampo Sernicola e Aurelio da quinti, Nagy in regia. Mateju al centro della difesa.18:29
Andreoletti deve far fronte ad assenze pesanti e giocatori importanti senza i 90' sulle gambe: il tecnico patavino opta per Caprari in coppia con Lasagna, Di Mariano sulla fascia, Sgarbi e Perrotta al centro della difesa.18:28
A disp. Mascardi, Loria, Hristov, Bertoncini, Vignali, Lorenzelli, Beruatto, Romano, Valoti, Bandinelli, Shagaxle, Conte.18:45
La formazione dello SPEZIA (3-5-2): Radunovic - Ruggero, Mateju, Bonfanti - Sernicola, Bellemo, Nagy, Comotto, Aurelio - Artistico, Vlahovic. Serio18:20
A disp.: Mouquet, Fortin, Pastina, Villa, Ghiglione, Favele, Crisetig, Giunti, Di Maggio, Buonaiuto, Silva, Seghetti.18:45
Sono ufficiali le formazioni del match: PADOVA (4-4-2): Sorrentino - Belli, Sgarbi, Perrotta, Faedo - Capelli, Fusi, Varas, Di Mariano - Lasagna, Caprari..18:28
Punti importanti in questo anticipo del turno infrasettimanale di B: i locali non vogliono perdere il treno play off, gli ospiti vogliono uscire dalla zona play out.18:09
Benvenuti e benvenute alla diretta testuale di Padova - Spezia, sfida valevole per la 28a giornata di Serie B.18:09
Dove si gioca la partita:
Stadio: Euganeo
Città: Padova
Capienza: 32420 spettatori18:09
Padova - Spezia è valevole per la giornata numero 28 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 3 marzo alle ore 19:00 allo stadio Euganeo di Padova.
Arbitro di Padova - Spezia sarà Mario Perri. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.
Mario Perri
|Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|16-08-2025
|Coppa Italia
|Cagliari-Virtus Entella 1-1
|13-09-2025
|Serie B
|Juve Stabia-Reggiana 0-0
|27-09-2025
|Serie B
|Avellino-Virtus Entella 2-0
|04-10-2025
|Serie B
|Monza-Catanzaro 2-1
|25-10-2025
|Serie B
|Carrarese-Venezia 3-2
|01-11-2025
|Serie B
|Calcio Padova-Südtirol 1-1
|22-11-2025
|Serie B
|Bari-Frosinone 2-3
|29-11-2025
|Serie B
|Palermo-Carrarese 5-0
|03-12-2025
|Coppa Italia
|Atalanta-Genoa 4-0
|13-12-2025
|Serie B
|Spezia-Modena 0-2
|10-01-2026
|Serie B
|Virtus Entella-Monza 1-0
|23-01-2026
|Serie B
|Carrarese-Empoli 3-0
|07-02-2026
|Serie B
|Catanzaro-Reggiana 2-0
|14-02-2026
|Serie B
|Modena-Carrarese 2-0
Attualmente Padova si trova 10° in classifica con 34 punti (frutto di 8 vittorie, 10 pareggi e 10 sconfitte); invece lo Spezia si trova 17° in classifica con 26 punti (frutto di 6 vittorie, 8 pareggi e 14 sconfitte).
Padova ha segnato 30 gol e ne ha subiti 35; lo Spezia ha segnato 25 gol e ne ha subiti 37.
La partita di andata Spezia - Padova si è giocata il 29 ottobre 2025 e si è conclusa 1-1.
In casa Padova ha fatto 15 punti (3 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa lo Spezia ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte).
Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, il Bari e Modena ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, il Cesena e la Reggiana ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
Padova ha incontrato nell'ultima partita Modena vincendo 1-2 mentre Lo Spezia ha incontrato la Reggiana perdendo 0-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Artistico con 8 gol.
Padova e Spezia si sono affrontate 21 volte in campionato. Nei precedenti match Padova ha vinto 10 volte, lo Spezia ha vinto 6 volte mentre i pareggi sono stati 5.
Padova-Spezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Padova
|Spezia
|Partite giocate
|27
|27
|Numero di partite vinte
|8
|6
|Numero di partite perse
|10
|14
|Numero di partite pareggiate
|9
|7
|Gol totali segnati
|28
|23
|Gol totali subiti
|33
|35
|Media gol subiti per partita
|1.2
|1.3
|Percentuale possesso palla
|48.6
|48.1
|Numero totale di passaggi
|11003
|9764
|Numero totale di passaggi riusciti
|8697
|7528
|Tiri nello specchio della porta
|105
|104
|Percentuale di tiri in porta
|49.8
|49.5
|Numero totale di cross
|422
|579
|Numero medio di cross riusciti
|106
|149
|Duelli per partita vinti
|1410
|1393
|Duelli per partita persi
|1356
|1415
|Corner subiti
|153
|161
|Corner guadagnati
|108
|138
|Numero di punizioni a favore
|364
|409
|Numero di punizioni concesse
|396
|424
|Tackle totali
|467
|355
|Percentuale di successo nei tackle
|58.7
|56.3
|Fuorigiochi totali
|46
|36
|Numero totale di cartellini gialli
|70
|60
|Numero totale di cartellini rossi
|2
|7
