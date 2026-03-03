Virgilio Sport
Padova-Spezia: 2-2 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Euganeo di Padova
3 Marzo 2026 ore 19:00
Padova
2
Spezia
2
Partita finita
Arbitro: Mario Perri
  1. 24' 0-1 Gabriele Artistico
  2. 39' 1-1 Filippo Sgarbi
  3. 78' 2-1 Kevin Lasagna
  4. 82' 2-2 Giovanni Bonfanti
0'
45'
90'
90'
95'

Partita molto combattuta, Spezia che passa con Artistico, Padova che risponde con Sgarbi e Lasagna, pareggia Bonfanti.

Punto che avvicina il Padova alla zona play off, Spezia che non esce dalle paludi della retrocessione.

  1. Da Padova - Spezia é tutto, appuntamento alla prossima sfida si Serie B!20:59

  2. 90'+5'

    FINISCE PADOVA - SPEZIA! 2-2 il finale!20:58

  3. 90'+4'

    BUONAIUTO! Contropiede Padova, conclusione del trequartista che Radunovic mette in angolo!20:56

  4. 90'+2'

    BALDINELLI! Conclusione dal limite, altra parata per Sorrentino.20:53

  5. 90'+1'

    Quattro i minuti di recupero.20:52

  7. 90'

    Destro di Seghetti, palla alta.20:51

  8. 88'

    Cross di Favale, Buonaiuto non ci arriva, Silva non ne approfitta.20:49

  9. 86'

    Padova senza un vero nove, schema molto ibrido per i locali.20:47

  10. 85'

    Sostituzione PADOVA: esce Francesco Di Mariano, entra Luca Di Maggio.20:46

  11. 85'

    Sostituzione PADOVA: esce Kevin Lasagna, entra Alessandro Seghetti.20:46

  13. 84'

    Impatto immediato per Beruatto che mette a segno l'assist, Bonfanti corona una ottima prestazione con il gol.20:44

  14. 82'

    GOL! Padova - SPEZIA 2-2! Rete di Giovanni Bonfanti. Angolo di Beruatto, colpo di testa vincente del difensore che battle Sorrentino. 20:44

  15. 81'

    Sostituzione SPEZIA: esce Ales Mateju, entra Pietro Beruatto.20:42

  16. 80'

    Problema fisico per Mateju, forse giá nel duello con Lasagna. Cambio obbligatorio per Donadoni.20:42

  17. 79'

    Un minuto da pazzi, Spezia in due occasioni vicinissimo al vantaggio, punito dal contropiede di un Lasagna che vince il duello fisico con Mateju e insacca.20:41

  19. 78'

    GOL! PADOVA - Spezia 2-1! Rete di Kevin Lasagna. La Punta vince il duello di fisico con Mateju e davanti a Radunovic batte il portière con un bel diagonale. Assist di Fusi.

    Guarda la scheda del giocatore Kevin Lasagna20:40

  20. 78'

    ROMANO! Altra conclusione dal limite, altra parata di Sorrentino!20:39

  21. 78'

    BANDINELLI! Conclusione al volo dal limite, attento Sorrentino.20:38

  22. 77'

    Padova molto propositivo, ma Spezia molto ben posizionato in fase difensiva.20:37

  23. 75'

    Sostituzione SPEZIA: esce Marco Ruggero, entra Luca Vignali.20:36

  25. 75'

    Sostituzione SPEZIA: esce Vanja Vlahovic, entra Mattia Valoti20:36

  26. 73'

    Grandissima palla di prima di Buonaiuto per Jonathan Silva, attento in chiusura Mateju.20:35

  27. 71'

    Sostituzione PADOVA: esce Carlo Faedo, entra Giulio Favale.20:32

  28. 71'

    Sostituzione PADOVA: esce Alessandro Capelli, entra Jonathan Silva20:32

  29. 71'

    VARAS! Controllo e conclusione dal limite, palla di poco a lato!20:31

  31. 70'

    Padova ora con un baricentro molto alto, Spezia che aspetta.20:30

  32. 68'

    Primo angolo per lo Spezia, salgono le torri dalla difesa.20:29

  33. 66'

    Contropiede Padova, Buonaiuto trova Lasagna che viene fermato peró dal gran tempismo di Mateju.20:28

  34. 64'

    Colpo di testa anche per Lasagna, palla altissima sopra la traversa.20:25

  35. 62'

    Deviazione volante di Mateju, attento Sorrentino.20:24

  37. 60'

    Sostituzione SPEZIA: esce Ádám Nagy, entra Alessandro Romano.20:21

  38. 60'

    Sostituzione SPEZIA: esce Alessandro Bellemo, entra Filippo Bandinelli.20:21

  39. 58'

    Sostituzione PADOVA: esce Gianluca Caprari, entra Cristian Buonaiuto.20:20

  40. 57'

    CAPRARI! Fusti trova il trequartista che calcia dal limite: palla bloccata da Radunovic.20:18

  41. 54'

    ARTISTICO! Colpo di testa della punta sul cross di Serincola, attento Sorrentino.20:18

  43. 52'

    Cross di Aurelio, Sgarbi dopo un paio di deviazioni riesce ad allontanare.20:14

  44. 50'

    AMMONITO Marco Ruggero. Fallo al limite dell'area su Capellil. 20:12

  45. 48'

    COMOTTO! Conclusione dalla distanza del figlio d'arte, Sorrentino blocca in due tempi.20:09

  46. 47'

    Nessun cambio nell'intervallo, si riparte dagli stessi 22 della prima frazione.20:07

  47. 46'

    INIZIA IL SECONDO TEMPO!20:06

  49. Partita aperta, combattuta, con molte occasioni: buon anticipo per questo turno infrasettimanale di Serie B.19:51

  50. Primo tempo combattuto all'Euganeo: Spezia che passa in vantaggio con Artistico, pareggia il Padova con il difensore bomber Sgarbi.19:51

  51. 45'+3'

    FINISCE IL PRIMO TEMPO DI PADOVA - SPEZIA! 1-1 il parziale.19:50

  52. 45'+2'

    CAPRARI! Sinistro dal limite, palla alta.19:50

  53. 45'+1'

    Errore di Bonfanti, che peró torna in velocitá per chiudere Lasagna.19:49

  55. 45'

    Due i minuti di recupero.19:48

  56. 43'

    Conclusione di Fusi dalla distanza, palla alta: gara ora apertissima.19:45

  57. 41'

    Sorrentino in presa sulla punizione di Comotto, travolgendo anche il compagno Sgarbi.19:44

  58. 39'

    GOL! PADOVA - Spezia 1-1! Rete di Filippo Sgarbi. Sugli sviluppi di un angolo, conclusione sul secondo palo di Faedo che Radunovic respinge: il portiere non puó nulla sul tap in del difensore!19:43

  59. 39'

    CAPRARI! Crossi di Fusi, sul secondo palo il fantasista prova la conclusione in spaccata, respinge Ruggero!19:41

  61. 37'

    Ruggero stende Faedo al limite dell'area: molto attivo il terzino veneto.19:39

  62. 35'

    Partita non cattiva ma sicuramente fisica, scontro tra Faedo e Sernicola che lascia a terra l'esterno ligure.19:37

  63. 33'

    Buon momento del Padova, tutto in avanti alla ricerca del pareggio.19:35

  64. 31'

    Lasagna prova la conclusione dal limite, respinge la difesa dello Spezia.19:34

  65. 28'

    Cross di Faedo, Belli rimette al centro, alla fine Sernicola stende il terzino sinistro al limite.19:31

  67. 26'

    ANCORA ARTISTICO! Conclusione dal limite della punta, palla alta.19:28

  68. 25'

    Spezia che buca prima la difesa sulla sinistra, biancoscudati che dimenticano a centro area Artistico che ringrazia.19:28

  69. 24'

    GOL! Padova - SPEZIA 0-1! Rete di Gabriele Artistico. La punta, servita da Bonfanti, calcia al volo dal dischetto battendo Sorrentino.

    Guarda la scheda del giocatore Gabriele Artistico19:27

  70. 22'

    Sta crescendo molto il Padova, ora é lo Spezia che aspetta.19:24

  71. 20'

    Conclusione di Sernicola, murato il suo tiro potente da posizione defilata.19:22

  73. 18'

    Lasagna controlla male in area un buon pallone, attento Mateju nel rinvio.19:19

  74. 16'

    Cross di Belli, non arriva Lasagna sul pallone. Buon spunto del Padova.19:18

  75. 15'

    A terra Belli dopo la tacchettata di Aurelio, si aspetta per riprendere il gioco.19:17

  76. 14'

    AMMONITO Giuseppe Aurelio. Intervento duro su Belli, primo giallo del match 19:16

  77. 12'

    Tanto Spezia in questo inizio partita, Padova abbastanza sorpreso dall'inizio dello Spezia.19:16

  79. 9'

    Gran verticale di Bonfanti, Vlahovic calcia, ma Perrotta chiude.19:11

  80. 8'

    Lo Spezia sta guadagnando molti metri, Padova che prova a colpire in ripartenza.19:10

  81. 6'

    AURELIO! Tunnel di Comotto a centrocampo, scarico sull'estero che conclude di potenza: Sorrentino respinge.19:09

  82. 4'

    Equilibrio in questa fase di inizio partita, due squadre abbastanza guardinghe.19:07

  83. 2'

    Padova che cerca il possesso palla, Spezia con un pressing alto.19:04

  85. 1'

    INIZIA PADOVA - SPEZIA! Primo pallone per i locali.19:02

  86. Dirige il match il fischietto Mario Perri, della sezione di Roma 1.18:30

  87. Anche Donadoni si trova a fare i conti con l'infermeria: in attacco, in coppia con bomber Artistico, Vlahovic. A centrocampo Sernicola e Aurelio da quinti, Nagy in regia. Mateju al centro della difesa.18:29

  88. Andreoletti deve far fronte ad assenze pesanti e giocatori importanti senza i 90' sulle gambe: il tecnico patavino opta per Caprari in coppia con Lasagna, Di Mariano sulla fascia, Sgarbi e Perrotta al centro della difesa.18:28

  89. A disp. Mascardi, Loria, Hristov, Bertoncini, Vignali, Lorenzelli, Beruatto, Romano, Valoti, Bandinelli, Shagaxle, Conte.18:45

  91. La formazione dello SPEZIA (3-5-2): Radunovic - Ruggero, Mateju, Bonfanti - Sernicola, Bellemo, Nagy, Comotto, Aurelio - Artistico, Vlahovic. Serio18:20

  92. A disp.: Mouquet, Fortin, Pastina, Villa, Ghiglione, Favele, Crisetig, Giunti, Di Maggio, Buonaiuto, Silva, Seghetti.18:45

  93. Sono ufficiali le formazioni del match: PADOVA (4-4-2): Sorrentino - Belli, Sgarbi, Perrotta, Faedo - Capelli, Fusi, Varas, Di Mariano - Lasagna, Caprari..18:28

  94. Punti importanti in questo anticipo del turno infrasettimanale di B: i locali non vogliono perdere il treno play off, gli ospiti vogliono uscire dalla zona play out.18:09

  95. Benvenuti e benvenute alla diretta testuale di Padova - Spezia, sfida valevole per la 28a giornata di Serie B.18:09

  97. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Euganeo
    Città: Padova
    Capienza: 32420 spettatori18:09

    Euganeo

Formazioni Padova - Spezia

Padova
Spezia
TITOLARI PADOVA
PANCHINA PADOVA
ALLENATORE PADOVA
  • Matteo Andreoletti
TITOLARI SPEZIA
PANCHINA SPEZIA
ALLENATORE SPEZIA
  • Roberto Donadoni
PREPARTITA

Padova - Spezia è valevole per la giornata numero 28 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 3 marzo alle ore 19:00 allo stadio Euganeo di Padova.
Arbitro di Padova - Spezia sarà Mario Perri. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.

Mario Perri

Statistiche Stagionali

Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso:

  • Serie B: 12 partite
  • Coppa Italia: 2 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
16-08-2025 Coppa Italia Cagliari-Virtus Entella 1-1
13-09-2025 Serie B Juve Stabia-Reggiana 0-0
27-09-2025 Serie B Avellino-Virtus Entella 2-0
04-10-2025 Serie B Monza-Catanzaro 2-1
25-10-2025 Serie B Carrarese-Venezia 3-2
01-11-2025 Serie B Calcio Padova-Südtirol 1-1
22-11-2025 Serie B Bari-Frosinone 2-3
29-11-2025 Serie B Palermo-Carrarese 5-0
03-12-2025 Coppa Italia Atalanta-Genoa 4-0
13-12-2025 Serie B Spezia-Modena 0-2
10-01-2026 Serie B Virtus Entella-Monza 1-0
23-01-2026 Serie B Carrarese-Empoli 3-0
07-02-2026 Serie B Catanzaro-Reggiana 2-0
14-02-2026 Serie B Modena-Carrarese 2-0

Attualmente Padova si trova 10° in classifica con 34 punti (frutto di 8 vittorie, 10 pareggi e 10 sconfitte); invece lo Spezia si trova 17° in classifica con 26 punti (frutto di 6 vittorie, 8 pareggi e 14 sconfitte).
Padova ha segnato 30 gol e ne ha subiti 35; lo Spezia ha segnato 25 gol e ne ha subiti 37.
La partita di andata Spezia - Padova si è giocata il 29 ottobre 2025 e si è conclusa 1-1.

In casa Padova ha fatto 15 punti (3 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa lo Spezia ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte).
Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, il Bari e Modena ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, il Cesena e la Reggiana ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
Padova ha incontrato nell'ultima partita Modena vincendo 1-2 mentre Lo Spezia ha incontrato la Reggiana perdendo 0-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Artistico con 8 gol.

Padova e Spezia si sono affrontate 21 volte in campionato. Nei precedenti match Padova ha vinto 10 volte, lo Spezia ha vinto 6 volte mentre i pareggi sono stati 5.

Padova-Spezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Padova ha vinto 10 delle 21 sfide contro lo Spezia in Serie BKT, con sei successi liguri e cinque pareggi a completare il bilancio - le due squadre hanno chiuso in parità ben quattro degli ultimi sei incroci nel torneo, tra cui il match dell'andata dello scorso 29 ottobre (1-1), dopo che avevano diviso la posta in palio in solo una delle prime 15 sfide disputate nella serie cadetta.
  • Il Padova è imbattuto nelle 10 sfide casalinghe contro lo Spezia in Serie BKT (8V, 2N); solo contro Novara (11), Catanzaro e Parma (12 entrambe) i veneti hanno disputato più sfide interne senza mai perdere nella competizione.
  • Dopo aver pareggiato cinque delle prime otto gare interne di questa Serie BKT (1V, 2P), il Padova ha poi chiuso in parità solo una delle cinque partite casalinghe disputate nel torneo nel 2026, proprio la più recente (1-1 v Bari  il 21 febbraio) - i veneti potrebbero quindi impattare due match di fila davanti al proprio pubblico nel torneo per la prima volta da dicembre (v Cesena e Sampdoria).
  • Lo Spezia ha ottenuto una vittoria e un pareggio nelle ultime due gare esterne di Serie BKT dopo che aveva perso ben sei delle sette precedenti (1V); i liguri, che non sono mai rimasti imbattuti per almeno tre match in trasferta di fila in questo campionato, potrebbero anche festeggiare due successi consecutivi lontano da casa nel torneo per la prima volta da gennaio-febbraio 2025 (v Carrarese e Cittadella).
  • Dopo il successo contro il Modena nell'ultimo turno, il Padova potrebbe vincere due gare consecutive per la seconda volta in questo campionato, dopo esserci riuscito lo scorso settembre (vs Virtus Entella e Monza).
  • Lo Spezia è la squadra contro cui Kevin Lasagna ha giocato più minuti in Serie BKT (432'); inoltre ha realizzato due gol contro i bianconeri, di cui uno nella gara di andata. L'attaccante ha segnato quattro reti in otto gare in campionato nel 2026, dopo che ne aveva realizzata solo una nelle prime 11 presenze del torneo in corso.
  • Uno dei tre gol segnati in Serie B di Emanuele Adamo, nonché l'unico in trasferta e l'unico in questo campionato, è arrivato all'Euganeo contro il Padova, quando l'attuale giocatore dello Spezia vestiva ancora la maglia del Cesena (8 dicembre 2025).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

PadovaSpezia
Partite giocate2727
Numero di partite vinte86
Numero di partite perse1014
Numero di partite pareggiate97
Gol totali segnati2823
Gol totali subiti3335
Media gol subiti per partita1.21.3
Percentuale possesso palla48.648.1
Numero totale di passaggi110039764
Numero totale di passaggi riusciti86977528
Tiri nello specchio della porta105104
Percentuale di tiri in porta49.849.5
Numero totale di cross422579
Numero medio di cross riusciti106149
Duelli per partita vinti14101393
Duelli per partita persi13561415
Corner subiti153161
Corner guadagnati108138
Numero di punizioni a favore364409
Numero di punizioni concesse396424
Tackle totali467355
Percentuale di successo nei tackle58.756.3
Fuorigiochi totali4636
Numero totale di cartellini gialli7060
Numero totale di cartellini rossi27

Padova - Spezia Live

Classifica SERIE B

  1. Venezia60
  2. Monza60
  3. Frosinone54
  4. Palermo51
  5. Catanzaro45
Classifica marcatori SERIE B

  1. Joel Pohjanpalo18
  2. Andrea Adorante13
  3. Tommaso Biasci11
  4. Farès Ghedjemis10
  5. Ettore Gliozzi10
