PREPARTITA

Padova - Spezia è valevole per la giornata numero 28 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 3 marzo alle ore 19:00 allo stadio Euganeo di Padova.

Arbitro di Padova - Spezia sarà Mario Perri. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.

Mario Perri Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso: Serie B: 12 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 16-08-2025 Coppa Italia Cagliari-Virtus Entella 1-1 13-09-2025 Serie B Juve Stabia-Reggiana 0-0 27-09-2025 Serie B Avellino-Virtus Entella 2-0 04-10-2025 Serie B Monza-Catanzaro 2-1 25-10-2025 Serie B Carrarese-Venezia 3-2 01-11-2025 Serie B Calcio Padova-Südtirol 1-1 22-11-2025 Serie B Bari-Frosinone 2-3 29-11-2025 Serie B Palermo-Carrarese 5-0 03-12-2025 Coppa Italia Atalanta-Genoa 4-0 13-12-2025 Serie B Spezia-Modena 0-2 10-01-2026 Serie B Virtus Entella-Monza 1-0 23-01-2026 Serie B Carrarese-Empoli 3-0 07-02-2026 Serie B Catanzaro-Reggiana 2-0 14-02-2026 Serie B Modena-Carrarese 2-0

Attualmente Padova si trova 10° in classifica con 34 punti (frutto di 8 vittorie, 10 pareggi e 10 sconfitte); invece lo Spezia si trova 17° in classifica con 26 punti (frutto di 6 vittorie, 8 pareggi e 14 sconfitte).

Padova ha segnato 30 gol e ne ha subiti 35; lo Spezia ha segnato 25 gol e ne ha subiti 37.

La partita di andata Spezia - Padova si è giocata il 29 ottobre 2025 e si è conclusa 1-1.

In casa Padova ha fatto 15 punti (3 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa lo Spezia ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte).

Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, il Bari e Modena ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, il Cesena e la Reggiana ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Padova ha incontrato nell'ultima partita Modena vincendo 1-2 mentre Lo Spezia ha incontrato la Reggiana perdendo 0-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Artistico con 8 gol.

Padova e Spezia si sono affrontate 21 volte in campionato. Nei precedenti match Padova ha vinto 10 volte, lo Spezia ha vinto 6 volte mentre i pareggi sono stati 5.

Padova-Spezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Padova ha vinto 10 delle 21 sfide contro lo Spezia in Serie BKT, con sei successi liguri e cinque pareggi a completare il bilancio - le due squadre hanno chiuso in parità ben quattro degli ultimi sei incroci nel torneo, tra cui il match dell'andata dello scorso 29 ottobre (1-1), dopo che avevano diviso la posta in palio in solo una delle prime 15 sfide disputate nella serie cadetta.

Il Padova è imbattuto nelle 10 sfide casalinghe contro lo Spezia in Serie BKT (8V, 2N); solo contro Novara (11), Catanzaro e Parma (12 entrambe) i veneti hanno disputato più sfide interne senza mai perdere nella competizione.

Dopo aver pareggiato cinque delle prime otto gare interne di questa Serie BKT (1V, 2P), il Padova ha poi chiuso in parità solo una delle cinque partite casalinghe disputate nel torneo nel 2026, proprio la più recente (1-1 v Bari il 21 febbraio) - i veneti potrebbero quindi impattare due match di fila davanti al proprio pubblico nel torneo per la prima volta da dicembre (v Cesena e Sampdoria).

Lo Spezia ha ottenuto una vittoria e un pareggio nelle ultime due gare esterne di Serie BKT dopo che aveva perso ben sei delle sette precedenti (1V); i liguri, che non sono mai rimasti imbattuti per almeno tre match in trasferta di fila in questo campionato, potrebbero anche festeggiare due successi consecutivi lontano da casa nel torneo per la prima volta da gennaio-febbraio 2025 (v Carrarese e Cittadella).

Dopo il successo contro il Modena nell'ultimo turno, il Padova potrebbe vincere due gare consecutive per la seconda volta in questo campionato, dopo esserci riuscito lo scorso settembre (vs Virtus Entella e Monza).

Lo Spezia è la squadra contro cui Kevin Lasagna ha giocato più minuti in Serie BKT (432'); inoltre ha realizzato due gol contro i bianconeri, di cui uno nella gara di andata. L'attaccante ha segnato quattro reti in otto gare in campionato nel 2026, dopo che ne aveva realizzata solo una nelle prime 11 presenze del torneo in corso.

Uno dei tre gol segnati in Serie B di Emanuele Adamo, nonché l'unico in trasferta e l'unico in questo campionato, è arrivato all'Euganeo contro il Padova, quando l'attuale giocatore dello Spezia vestiva ancora la maglia del Cesena (8 dicembre 2025).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: