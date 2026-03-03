Virgilio Sport
Reggiana-Sudtirol: 0-4 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia
3 Marzo 2026 ore 20:00
Reggiana
0
Sudtirol
4
Partita finita
Arbitro: Andrea Zanotti
  1. 39' 0-1 Raphael Kofler
  2. 83' 0-2 Emanuele Pecorino
  3. 86' 0-3 Daniele Casiraghi
  4. 90+3' 0-4 Silvio Merkaj
0'
45'
90'
90'
94'

Sblocca il match Kofler nel primo tempo, nella ripresa vanno a segno Pecorino, Casiraghi (uno dei migliori) e Merkaj. Con questo successo il Sudtirol continua a coltivare il sogno promozione. Brutta battuta d'arresto per la Reggiana.

Prossima giornata: Venezia-Reggiana e Sudtirol-Entella.

  1. Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B. 21:57

  2. 90'+5'

    FINE PARTITA: REGGIANA-SUDTIROL 0-4. Goleada senza storia. 21:54

  3. 90'+5'

    Allo scadere arriva il primo tiro in porta della Reggiana, para Adamonis. 21:53

  4. 90'+3'

    GOL! Reggiana-SUDTIROL 0-4. Rete di Merkaj. Gran palla di Casiraghi per Merkaj, che difende palla su Bonetti e infila Micai.

    Guarda la scheda del giocatore Silvio Merkaj21:51

  5. 90'

    Cinque minuti di recupero. 21:49

  7. 88'

    Ci prova Fumagalli, deviato in angolo da Kofler. 21:45

  8. 86'

    GOL! Reggiana-SUDTIROL 0-3. Rete di Casiraghi. Punizione magistrale battuta da Casiraghi, Micai rimane di sasso.

    Guarda la scheda del giocatore Daniele Casiraghi21:44

  9. 84'

    Sesto gol in campionato per Pecorino. 21:42

  10. 83'

    GOL! Reggiana-SUDTIROL 0-2. Rete di Pecorino. Cross da destra del solito Molina, Pecorino va di testa: Micai la tocca ma non basta. 21:42

  11. 80'

    Colpo di testa di Merkaj alto sopra la traversa.21:40

  13. 79'

    SOSTITUZIONE PER IL SUDTIROL. Fuori Frigerio, dentro Crnigoj. 21:37

  14. 79'

    SOSTITUZIONE PER IL SUDTIROL. Fuori Simone Davi, dentro Zedadka. 21:37

  15. 78'

    Frigerio conquista un calcio d'angolo, poi rimane a terra vittima dei crampi. 21:35

  16. 74'

    SOSTITUZIONE PER IL SUDTIROL. Fuori Tait, dentro Tronchin. 21:31

  17. 71'

    SOSTITUZIONE PER LA REGGIANA. Fuori Libutti, dentro Lambourde. 21:29

  19. 71'

    SOSTITUZIONE PER LA REGGIANA. Fuori Reinhart, dentro Mendicino. 21:29

  20. 68'

    SOSTITUZIONE PER IL SUDTIROL. Fuori l'infortunato Cragno, dentro Adamonis. 21:25

  21. 66'

    Staff medico in campo per Cragno. 21:24

  22. 65'

    Tiro a botta sicura di Federico Davi, trattiene Micai. 21:24

  23. 65'

    Merkaj ci prova al volo dal limite, non è semplice coordinarsi: palla comoda tra le braccia di Micai. 21:22

  25. 63'

    Rover con il mancino, conclusione completamente sballata. 21:20

  26. 60'

    Destro da posizione defilata di Simone Davi, risposta di Micai. 21:18

  27. 59'

    SOSTITUZIONE PER LA REGGIANA. Fuori Bertagnoli, dentro Fumagalli. 21:18

  28. 58'

    Calcio d'angolo per il Sudtirol, che rimane in avanti. 21:16

  29. 55'

    OCCASIONE SUDTIROL! Cross da destra di Molina, Pecorino di testa centra il palo. 21:12

  31. 52'

    CARTELLINO GIALLO PER LA REGGIANA. Ammonito Sampirisi. 21:13

  32. 50'

    Calcio d'angolo per la Reggiana. 21:08

  33. 50'

    Merkaj, da ottima posizione, opta per un assist nel mezzo invece che per un tiro in porta: sfuma una potenziale occasione. 21:08

  34. 49'

    Cross morbido di Casiraghi troppo su Micai. 21:06

  35. 47'

    CARTELLINO GIALLO PER IL SUDTIROL. Ammonito Pecorino per un fallo su Micai. 21:05

  37. 46'

    INIZIO SECONDO TEMPO DI REGGIANA-SUDTIROL. Si riparte dallo 0-1 della prima frazione.21:04

  38. 46'

    SOSTITUZIONE PER LA REGGIANA. Fuori Rozzio, dentro Sampirisi. 21:03

  39. 46'

    SOSTITUZIONE PER IL SUDTIROL. Fuori Tonin, dentro Pecorino. 21:03

  40. Kofler decide quasi allo scadere un primo tempo piuttosto bloccato, ma - stando ai punti - meglio disputato dagli ospiti. Portanova è uno dei più dinamici tra i padroni di casa. 20:49

  41. 45'+1'

    FINE PRIMO TEMPO: REGGIANA-SUDTIROL 0-1. Decide Kofler. 20:48

  43. 45'

    Un minuto di recupero. 20:47

  44. 42'

    Destro sul primo palo di Casiraghi, Micai fa buona guardia e controlla l'uscita della palla. 20:43

  45. 39'

    GOL! Reggiana-SUDTIROL 0-1. Rete di Kofler. Cross di Casiraghi, Kofler di testa beffa Micai. 20:41

  46. 36'

    Destro di Tonin completamente fuori misura. 20:41

  47. 35'

    Ci prova anche Frigerio da fuori, nulla di fatto. 20:36

  49. 34'

    Bel tiro di Charlys da fuori, palla fuori non di molto. 20:35

  50. 29'

    Ci prova Portanova, palla sul fondo. 20:30

  51. 24'

    Occasione potenziale tre contro due per la Reggiana, ma Portanova sbaglia il controllo e Kofler interviene. 20:25

  52. 21'

    Altra iniziativa di Merkaj, Papetti chiude in angolo. 20:22

  53. 19'

    Primo calcio d'angolo anche per la Reggiana al termine di un'azione insistita. 20:20

  55. 13'

    Buon inizio del Sudtirol, Reggiana ordinata fino a questo momento. 20:18

  56. 10'

    Cross di Casiraghi da angolo, Frigerio di testa ribattuto: poi sinistro di Simone Davi alto sopra la traversa. 20:14

  57. 9'

    Il primo calcio d'angolo della partita è per il Sudtirol. 20:12

  58. 9'

    Tocco dentro di Molina per Merkaj, blocca Bonetti. 20:11

  59. 4'

    Partita subito pimpante. 20:05

  61. 2'

    Botta di Tait, risponde Micai con i pugni. 20:03

  62. INIZIA REGGIANA-SUDTIROL. Prima palla per gli ospiti. 20:01

  63. Risponde così il Sudtirol: Cragno - El Kaouakibi, Kofler, Federico Davi - Molina, Tait, Frigerio, Casiraghi, Simone Davi - Tonin, Merkaj. 20:00

  64. 3-5-2 per la Reggiana: Micai - Papetti, Rozzio, Bonetti - Rover, Charlys, Reinhart, Bertagnoli, Libutti - Portanova, Novakovich. 19:59

  65. Il Sudtirol è però reduce da un ottimo pareggio contro la capolista Venezia e il sogno degli uomini di Castori è di agganciare il treno play-off. 19:48

  67. L'ultimo successo, sul campo dello Spezia, contro una diretta concorrente per la salvezza, ha portato la Reggiana fuori dalla zona caldissima della classifica. 19:46

  68. Dall'arrivo di Rubinacci in panchina, i granata sono imbattuti e hanno raccolto otto punti sui dodici disponibili. 19:46

  69. Benvenuti alla diretta tra Reggiana e Sudtirol, valido per la ventottesima giornata del campionato di Serie B. 19:44

  71. Dove si gioca la partita:

    Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore
    Città: Reggio Emilia
    Capienza: 23717 spettatori19:44

    MAPEI Stadium - Città del Tricolore Fonte: Gettyimages

Formazioni Reggiana - Sudtirol

Reggiana
Sudtirol
TITOLARI REGGIANA
PANCHINA REGGIANA
  • (14) DANILO QUARANTA (D)
  • (66) PIETRO PINELLI (C)
  • (12) ANDREA SECULIN (P)
  • (77) TOMMASO FUMAGALLI (A)
  • (6) FRANCESCO VALLARELLI (C)
  • (47) MATEUS LUSUARDI (D)
  • (33) ALESSANDRO TRIPALDELLI (D)
  • (91) OUMAR CONTE (A)
  • (93) MATHIS LAMBOURDE (A)
  • (44) LEONARDO MENDICINO (C)
  • (45) MATTEO CARDINALI (P)
  • (31) MARIO SAMPIRISI (D)
ALLENATORE REGGIANA
  • Lorenzo Rubinacci
TITOLARI SUDTIROL
PANCHINA SUDTIROL
ALLENATORE SUDTIROL
  • Fabrizio Castori
PREPARTITA

Reggiana - Sudtirol è valevole per la giornata numero 28 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 3 marzo alle ore 20:00 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia.
Arbitro di Reggiana - Sudtirol sarà Andrea Zanotti. Al VAR invece ci sarà Marco Serra.

Andrea Zanotti

Statistiche Stagionali

Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso:

  • Serie B: 12 partite
  • Coppa Italia: 2 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
16-08-2025 Coppa Italia Cremonese-Palermo 0-0
31-08-2025 Serie B Carrarese-Calcio Padova 0-0
19-09-2025 Serie B Frosinone-Südtirol 2-2
23-09-2025 Coppa Italia Udinese-Palermo 2-1
30-09-2025 Serie B Reggiana-Spezia 1-1
25-10-2025 Serie B Südtirol-Cesena 0-1
01-11-2025 Serie B Palermo-Pescara 5-0
23-11-2025 Serie B Modena-Südtirol 0-0
08-12-2025 Serie B Calcio Padova-Cesena 1-1
27-12-2025 Serie B Spezia-Pescara 2-1
17-01-2026 Serie B Avellino-Carrarese 1-2
07-02-2026 Serie B Juve Stabia-Calcio Padova 3-3
14-02-2026 Serie B Catanzaro-Mantova 2-0
03-03-2026 Serie B Reggiana-Südtirol 0-4

Attualmente la Reggiana si trova 15° in classifica con 29 punti (frutto di 7 vittorie, 8 pareggi e 13 sconfitte); invece il Sudtirol si trova 9° in classifica con 37 punti (frutto di 8 vittorie, 13 pareggi e 7 sconfitte).
La Reggiana ha segnato 29 gol e ne ha subiti 40; il Sudtirol ha segnato 31 gol e ne ha subiti 28.
La partita di andata Sudtirol - Reggiana si è giocata il 27 settembre 2025 e si è conclusa 3-1.

In casa la Reggiana ha fatto 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Sudtirol ha totalizzato 15 punti (2 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte).
La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, lo Spezia e il Sudtirol ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, il Palermo e il Venezia ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
La Reggiana ha incontrato nell'ultima partita il Sudtirol perdendo 0-4 mentre Il Sudtirol ha incontrato il Venezia pareggiando 1-1.

Reggiana e Sudtirol si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match la Reggiana ha vinto 1 volta, il Sudtirol ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.

Reggiana-Sudtirol ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Dopo aver ottenuto un solo punto nei primi due incroci contro la Reggiana in Serie BKT (1N, 1P), il Südtirol ha poi vinto tutti i tre più recenti con un punteggio aggregato di 8-2.
  • Reggiana in serie positiva da quattro partite (due vittorie e due pareggi): non arriva a cinque gare consecutive senza perdere in Serie BKT da febbraio-aprile 2024 (sei - 2V, 4N) e non vince due partite di fila (cosa che potrebbe accadere dopo il successo sullo Spezia) dallo scorso ottobre (v Cesena e Bari).
  • La Reggiana è rimasta imbattuta nelle ultime tre gare casalinghe di campionato (1V, 2N), dopo quattro sconfitte interne consecutive; in più, dopo l'1-1 contro l'Avellino, gli emiliani potrebbero pareggiare due match al MAPEI Stadium di fila per la seconda volta in questa stagione di Serie BKT, dopo lo scorso settembre contro Catanzaro e Spezia.
  • Il Südtirol ha guadagnato 18 punti nelle nove gare giocate nel 2026 in Serie BKT (media di 2.0 a match) dopo che nelle precedenti 18 gare di questo campionato ne aveva ottenuti solo 16 (0.9 a gara).
  • Dopo la sconfitta per 3-0 nell'ultima trasferta contro il Palermo, il Südtirol potrebbe perdere due gare fuori casa di fila per la prima volta in questa stagione di Serie BKT - l'ultima volta risale infatti al periodo tra marzo e aprile 2025 (contro Mantova e Salernitana).
  • Manolo Portanova ha realizzato due gol contro il Südtirol in Serie BKT e solo contro la Sampdoria (tre) ha segnato più reti nel campionato cadetto (a quota due anche vs Cesena e Venezia).
  • Due dei tre gol di Simone Tronchin in Serie BKT sono stati realizzati contro la Reggiana, ovvero sia la sua prima marcatura (il 21 dicembre 2024 con il Cittadella) che la sua ultima rete (lo scorso 27 settembre con il Südtirol) nel torneo sono arrivate contro i granata.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

ReggianaSudtirol
Partite giocate2727
Numero di partite vinte77
Numero di partite perse127
Numero di partite pareggiate813
Gol totali segnati2927
Gol totali subiti3628
Media gol subiti per partita1.31.0
Percentuale possesso palla42.439.2
Numero totale di passaggi88767820
Numero totale di passaggi riusciti69555222
Tiri nello specchio della porta9694
Percentuale di tiri in porta47.541.0
Numero totale di cross440600
Numero medio di cross riusciti100166
Duelli per partita vinti14111496
Duelli per partita persi14251599
Corner subiti164107
Corner guadagnati99122
Numero di punizioni a favore369345
Numero di punizioni concesse417455
Tackle totali456354
Percentuale di successo nei tackle56.163.8
Fuorigiochi totali4452
Numero totale di cartellini gialli6460
Numero totale di cartellini rossi23

Reggiana - Sudtirol Live

