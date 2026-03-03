Dall'arrivo di Rubinacci in panchina, i granata sono imbattuti e hanno raccolto otto punti sui dodici disponibili. 19:46

Il Sudtirol è però reduce da un ottimo pareggio contro la capolista Venezia e il sogno degli uomini di Castori è di agganciare il treno play-off. 19:48

PREPARTITA

Reggiana - Sudtirol è valevole per la giornata numero 28 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 3 marzo alle ore 20:00 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia.

Arbitro di Reggiana - Sudtirol sarà Andrea Zanotti. Al VAR invece ci sarà Marco Serra.

Andrea Zanotti Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso: Serie B: 12 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 16-08-2025 Coppa Italia Cremonese-Palermo 0-0 31-08-2025 Serie B Carrarese-Calcio Padova 0-0 19-09-2025 Serie B Frosinone-Südtirol 2-2 23-09-2025 Coppa Italia Udinese-Palermo 2-1 30-09-2025 Serie B Reggiana-Spezia 1-1 25-10-2025 Serie B Südtirol-Cesena 0-1 01-11-2025 Serie B Palermo-Pescara 5-0 23-11-2025 Serie B Modena-Südtirol 0-0 08-12-2025 Serie B Calcio Padova-Cesena 1-1 27-12-2025 Serie B Spezia-Pescara 2-1 17-01-2026 Serie B Avellino-Carrarese 1-2 07-02-2026 Serie B Juve Stabia-Calcio Padova 3-3 14-02-2026 Serie B Catanzaro-Mantova 2-0 03-03-2026 Serie B Reggiana-Südtirol 0-4

Attualmente la Reggiana si trova 15° in classifica con 29 punti (frutto di 7 vittorie, 8 pareggi e 13 sconfitte); invece il Sudtirol si trova 9° in classifica con 37 punti (frutto di 8 vittorie, 13 pareggi e 7 sconfitte).

La Reggiana ha segnato 29 gol e ne ha subiti 40; il Sudtirol ha segnato 31 gol e ne ha subiti 28.

La partita di andata Sudtirol - Reggiana si è giocata il 27 settembre 2025 e si è conclusa 3-1.

In casa la Reggiana ha fatto 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Sudtirol ha totalizzato 15 punti (2 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte).

La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, lo Spezia e il Sudtirol ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, il Palermo e il Venezia ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Reggiana ha incontrato nell'ultima partita il Sudtirol perdendo 0-4 mentre Il Sudtirol ha incontrato il Venezia pareggiando 1-1.

Reggiana e Sudtirol si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match la Reggiana ha vinto 1 volta, il Sudtirol ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.

Reggiana-Sudtirol ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo aver ottenuto un solo punto nei primi due incroci contro la Reggiana in Serie BKT (1N, 1P), il Südtirol ha poi vinto tutti i tre più recenti con un punteggio aggregato di 8-2.

Reggiana in serie positiva da quattro partite (due vittorie e due pareggi): non arriva a cinque gare consecutive senza perdere in Serie BKT da febbraio-aprile 2024 (sei - 2V, 4N) e non vince due partite di fila (cosa che potrebbe accadere dopo il successo sullo Spezia) dallo scorso ottobre (v Cesena e Bari).

La Reggiana è rimasta imbattuta nelle ultime tre gare casalinghe di campionato (1V, 2N), dopo quattro sconfitte interne consecutive; in più, dopo l'1-1 contro l'Avellino, gli emiliani potrebbero pareggiare due match al MAPEI Stadium di fila per la seconda volta in questa stagione di Serie BKT, dopo lo scorso settembre contro Catanzaro e Spezia.

Il Südtirol ha guadagnato 18 punti nelle nove gare giocate nel 2026 in Serie BKT (media di 2.0 a match) dopo che nelle precedenti 18 gare di questo campionato ne aveva ottenuti solo 16 (0.9 a gara).

Dopo la sconfitta per 3-0 nell'ultima trasferta contro il Palermo, il Südtirol potrebbe perdere due gare fuori casa di fila per la prima volta in questa stagione di Serie BKT - l'ultima volta risale infatti al periodo tra marzo e aprile 2025 (contro Mantova e Salernitana).

Manolo Portanova ha realizzato due gol contro il Südtirol in Serie BKT e solo contro la Sampdoria (tre) ha segnato più reti nel campionato cadetto (a quota due anche vs Cesena e Venezia).

Due dei tre gol di Simone Tronchin in Serie BKT sono stati realizzati contro la Reggiana, ovvero sia la sua prima marcatura (il 21 dicembre 2024 con il Cittadella) che la sua ultima rete (lo scorso 27 settembre con il Südtirol) nel torneo sono arrivate contro i granata.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: