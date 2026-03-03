Sblocca il match Kofler nel primo tempo, nella ripresa vanno a segno Pecorino, Casiraghi (uno dei migliori) e Merkaj. Con questo successo il Sudtirol continua a coltivare il sogno promozione. Brutta battuta d'arresto per la Reggiana.
Prossima giornata: Venezia-Reggiana e Sudtirol-Entella.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B. 21:57
90'+5'
FINE PARTITA: REGGIANA-SUDTIROL 0-4. Goleada senza storia. 21:54
90'+5'
Allo scadere arriva il primo tiro in porta della Reggiana, para Adamonis. 21:53
90'+3'
GOL! Reggiana-SUDTIROL 0-4. Rete di Merkaj. Gran palla di Casiraghi per Merkaj, che difende palla su Bonetti e infila Micai.
Reggiana - Sudtirol è valevole per la giornata numero 28 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 3 marzo alle ore 20:00 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia. Arbitro di Reggiana - Sudtirol sarà Andrea Zanotti. Al VAR invece ci sarà Marco Serra.
Andrea Zanotti
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso:
Serie B: 12 partite
Coppa Italia: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
16-08-2025
Coppa Italia
Cremonese-Palermo 0-0
31-08-2025
Serie B
Carrarese-Calcio Padova 0-0
19-09-2025
Serie B
Frosinone-Südtirol 2-2
23-09-2025
Coppa Italia
Udinese-Palermo 2-1
30-09-2025
Serie B
Reggiana-Spezia 1-1
25-10-2025
Serie B
Südtirol-Cesena 0-1
01-11-2025
Serie B
Palermo-Pescara 5-0
23-11-2025
Serie B
Modena-Südtirol 0-0
08-12-2025
Serie B
Calcio Padova-Cesena 1-1
27-12-2025
Serie B
Spezia-Pescara 2-1
17-01-2026
Serie B
Avellino-Carrarese 1-2
07-02-2026
Serie B
Juve Stabia-Calcio Padova 3-3
14-02-2026
Serie B
Catanzaro-Mantova 2-0
03-03-2026
Serie B
Reggiana-Südtirol 0-4
Attualmente la Reggiana si trova 15° in classifica con 29 punti (frutto di 7 vittorie, 8 pareggi e 13 sconfitte); invece il Sudtirol si trova 9° in classifica con 37 punti (frutto di 8 vittorie, 13 pareggi e 7 sconfitte). La Reggiana ha segnato 29 gol e ne ha subiti 40; il Sudtirol ha segnato 31 gol e ne ha subiti 28. La partita di andata Sudtirol - Reggiana si è giocata il 27 settembre 2025 e si è conclusa 3-1.
In casa la Reggiana ha fatto 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Sudtirol ha totalizzato 15 punti (2 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte). La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, lo Spezia e il Sudtirol ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, il Palermo e il Venezia ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. La Reggiana ha incontrato nell'ultima partita il Sudtirol perdendo 0-4 mentre Il Sudtirol ha incontrato il Venezia pareggiando 1-1.
Reggiana e Sudtirol si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match la Reggiana ha vinto 1 volta, il Sudtirol ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.
Reggiana-Sudtirol ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo aver ottenuto un solo punto nei primi due incroci contro la Reggiana in Serie BKT (1N, 1P), il Südtirol ha poi vinto tutti i tre più recenti con un punteggio aggregato di 8-2.
Reggiana in serie positiva da quattro partite (due vittorie e due pareggi): non arriva a cinque gare consecutive senza perdere in Serie BKT da febbraio-aprile 2024 (sei - 2V, 4N) e non vince due partite di fila (cosa che potrebbe accadere dopo il successo sullo Spezia) dallo scorso ottobre (v Cesena e Bari).
La Reggiana è rimasta imbattuta nelle ultime tre gare casalinghe di campionato (1V, 2N), dopo quattro sconfitte interne consecutive; in più, dopo l'1-1 contro l'Avellino, gli emiliani potrebbero pareggiare due match al MAPEI Stadium di fila per la seconda volta in questa stagione di Serie BKT, dopo lo scorso settembre contro Catanzaro e Spezia.
Il Südtirol ha guadagnato 18 punti nelle nove gare giocate nel 2026 in Serie BKT (media di 2.0 a match) dopo che nelle precedenti 18 gare di questo campionato ne aveva ottenuti solo 16 (0.9 a gara).
Dopo la sconfitta per 3-0 nell'ultima trasferta contro il Palermo, il Südtirol potrebbe perdere due gare fuori casa di fila per la prima volta in questa stagione di Serie BKT - l'ultima volta risale infatti al periodo tra marzo e aprile 2025 (contro Mantova e Salernitana).
Manolo Portanova ha realizzato due gol contro il Südtirol in Serie BKT e solo contro la Sampdoria (tre) ha segnato più reti nel campionato cadetto (a quota due anche vs Cesena e Venezia).
Due dei tre gol di Simone Tronchin in Serie BKT sono stati realizzati contro la Reggiana, ovvero sia la sua prima marcatura (il 21 dicembre 2024 con il Cittadella) che la sua ultima rete (lo scorso 27 settembre con il Südtirol) nel torneo sono arrivate contro i granata.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: