Il Venezia travolge l’Avellino e mantiene il primo posto in classifica. Dopo il triplo vantaggio maturato nel primo tempo grazie alle reti di Dagasso e Busio e all’autorete di Reale, nella ripresa la squadra di Stroppa cerca il quarto gol ma l’Avellino cerca in tutti i modi di evitare un passivo ancora più pesante. Nel finale arriva il rosso anche per Le Borgne per doppia ammonizione e nel recupero Dagasso realizza la sua personale doppietta: servito da Lella disegna un mancino all’incrocio che vale il poker per il Venezia.
Il Venezia sale a 60 punti e mantiene il comando della classifica alla pari del Monza. Esordio da titolare da ricordare per Matteo Dagasso, autore di una doppietta e di un’ottima prova in generale. Bene anche Pietrelli, frizzante nella ripresa, e Casas, autore di un assist a Busio. Nella prossima partita il Venezia affronterà la Reggiana al Penzo.
L’Avellino esce tramortito dal Penzo, con quattro gol subiti e due espulsioni che costeranno la squalifica a Tutino e Le Borgne. La squadra di Ballardini aveva retto l’urto dei veneziani per mezzora giocando una discreta gara, ma dopo il rosso di Tutino gli irpini si sono sgretolati ed hanno subito tre reti in sei minuti. Nel secondo tempo, in dieci uomini, i campani hanno cercato di arginare la marea veneta e di trovare la rete della bandiera ma il rosso a Le Borgne ed il 4-0 di Dagasso hanno spento ogni speranza. Classifica invariata per l’Avellino in attesa delle gare che completeranno il ventottesimo turno. Nella prossima gara la squadra di Ballardini ospiterà il Padova.
Dagasso prova il filtrante in area ma non trova nessun compagno.21:48
87'
Avellino che chiude la gara in nove uomini.21:45
87'
Punizione di Yeboah respinta dalla barriera.21:45
85'
CARTELLINO ROSSO per Andréa Le Borgne! Secondo giallo per il centrocampista dell'Avellino che travolge Yeboah al limite dell'area! 21:45
84'
SOSTITUZIONE AVELLINO Esce Roberto Insigne ed entra Luca D'Andrea.21:42
83'
Cross di Dagasso per la testa di Casas, palla sul fondo.21:41
81'
Simic a terra dopo un contatto involontario con Yeboah: intervento dei sanitari.21:40
79'
Avellino che cerca con orgoglio la rete della bandiera ma non riesce ad impensierire i lagunari.21:41
76'
Missori a terra nella propria area, colpito sul volto da una pallonata.21:34
75'
Pietrelli mette in mezzo una palla che attraversa tutta l'area piccola ma non trova nessun compagno.21:33
72'
Tentativo solitario di Pietrelli: sinistro dal limite, palla sul fondo.21:31
71'
Venezia che ora ha abbassato il ritmo.21:30
69'
Azione d'attacco confusa del Venezia, agguanta il pallone Daffara.21:28
67'
CAMBIO VENEZIA Esce Richie Sagrado, che si tocca i flessori, e dentro Ridgeciano Haps.21:25
66'
Problemi per Sagrado: intervento dei sanitari.21:24
64'
Prova a farsi avanti l'Avellino, ma il Venezia contiene bene.21:23
63'
CARTELLINO GIALLO per Andréa Le Borgne che stende Dagasso.21:21
61'
SOSTITUZIONE AVELLINO Fuori Dimitrios Sounas e dentro Marco Armellino.21:22
61'
SOSTITUZIONE VENEZIA Esce Issa Doumbia ed entra Nunzio Lella.21:19
60'
Ci prova Yeboah con il mancino: tiro deviato in calcio d'angolo dalla barriera.21:18
59'
Bohinen steso da Le Borgne pochi metri fuori dall'area di rigore: punizione interessante per il Venezia.21:17
56'
Dagasso è il quattordicesimo marcatore stagionale della squadra di Stroppa.21:16
52'
Yeboah entra in area e va giù dopo un leggero contatto con Simic: Mucera fa proseguire.21:11
51'
Continua ad attaccare il Venezia, con l'Avellino che fatica a contenere gli avversari.21:10
51'
Fontanarosa si immola sul tiro di Pietrelli.21:09
47'
CASAS! Subito frizzante Pietrelli che mette una palla in mezzo rasoterra, Casas tocca ma la palla esce di poco!21:06
45'
Inizia il secondo tempo! VENEZIA-AVELLINO 3-0 (38’ Dagasso, 40’ aut. Reale, 44’ Busio)!21:07
45'
TRIPLO CAMBIO VENEZIA Stroppa toglie Hainaut, Busio e Kike Perez e mette Bohinen, Yeboah e Pietrelli.21:07
45'
TRIPLA SOSTITUZIONE AVELLINO Escono Enrici, Kumi e Palumbo per Russo, Patierno e Le Borgne.21:06
Vedremo se nell'intervallo Ballardini apporterà delle modifiche alla propria squadra per provare a riaprire la partita, nonostante l'uomo in meno ed il triplo svantaggio. Fino all'espulsione, infatti, i campani stavano giocando una buona gara.21:01
Partita in cassaforte per il Venezia che va negli spogliatoi in vantaggio di tre reti. I veneti controllano la gara e nella prima mezz’ora provano a trovare gli spazi giusti per far male, ma l’Avellino è compatto e si difende senza particolari affanni. Al 34’ l’episodio che cambia la partita: Gennaro Tutino viene espulso per un intervento scomposto, anche se involontario, su Franjic: Mucera estrae il cartellino rosso e la squadra di Ballardini rimane in dieci uomini. Allora Gianluca Busio suona la carica per il Venezia innescando l’azione del vantaggio che porterà al 38’ alla prima rete con la maglia del Venezia di Dagasso, all’esordio da titolare, su assist di Hainaut. Dopo due minuti il raddoppio con l’autogol di Reale, che svirgola sul cross di Sagrado e infila la propria porta. Al 44’ arriva il 3-0 di Busio che sigilla una perfetta ripartenza e su passaggio di Casas si accentra e infila Daffara per la terza volta.20:58
45'+2'
Finisce la prima frazione di gioco. VENEZIA-AVELLINO 3-0 (38’ Dagasso, 40’ aut. Reale, 44’ Busio)!20:49
44'
GOL! VENEZIA-Avellino 3-0! BUSIO! Ripartenza da manuale del Venezia: Svoboda lancia per Casas che appoggia per Busio: il centrocampista sale palla al piede, finta il passaggio a destra e calcia dal limite: tiro imparabile per Daffara!
GOL! VENEZIA-Avellino 1-0! DAGASSO! Busio scarica un destro potente da fuori area, miracolo di Daffara, poi la palla arriva sui piedi di Hainaut che appoggia in mezzo per Dagasso che di destro trafigge il portiere dell'Avellino!
Busio con il destro a giro: traiettoria centrale, para Daffara.20:38
36'
Punizione dal limite dell'area.20:38
34'
ESPULSO Gennaro Tutino! Rosso diretto per l'attaccante che in maniera involontaria colpisce con la gamba alta Franjic: colpo violento, il difensore del Venezia rimane a terra soccorso dai sanitari.20:37
33'
Ci prova Tutino da fuori area: palla alta sulla traversa.20:34
29'
OCCASIONE VENEZIA! Pressing alto dei veneziani: Casas ruba palla e si trova davanti a Daffara, ma ritarda la conclusione che viene sporcata dal ritorno di un difensore!20:32
28'
Fasi di gioco molto confuse.20:29
27'
Sinistro di Martin Palumbo, palla alta.20:28
26'
Palumbo sul pallone.20:27
25'
AMMONITO Bartol Franjic, che alza il braccio su Tutino: giallo e punizione dl limite dell'area per l'Avellino.20:27
23'
Sagrado perde una palla che sembra innescare una pericolosa ripartenza per l'Avellino, ma i lagunari riescono a ricompattarsi e a recuperare il pallone.20:25
21'
Traversone di Hainaut, Daffara esce in presa sicura.20:22
19'
Busio prova a fare tutto da solo e poi stende Kumi: Mucera ammonisce verbalmente il centrocampista del Venezia.20:20
16'
OCCASIONE VENEZIA! Busio pennella un bel filtrante per Hainaut che di testa appoggia in mezzo: Sagrado si avventa sulla sfera ma manda alto!20:17
13'
Possesso palla prolungato del Venezia, ma gli avversari chiudono bene gli spazi.20:15
8'
L'Avellino, in maglia gialla e pantaloncini bianchi, cerca di contenere gli avversari in questi primi minuti, faticando a spingersi in avanti.20:11
6'
Ancora Kike Perez ci prova di controbalzo su suggerimento di Hainaut: destro che finisce alto.20:07
4'
Primo squillo di Kike Perez che calcia da fuori area ma scivola al momento del tiro: il suo sinistro finisce sul fondo.20:05
2'
Parte subito forte il Venezia.20:06
Allo stadio Penzo di Venezia è tutto pronto. Comincia la sfida VENEZIA-AVELLINO!20:01
Le due squadre fanno il loro ingresso in campo in questo momento.19:58
Arbitra la sfida Giuseppe Mucera di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Ceolin e Monaco e dal quarto uomo Ubaldi. Ghersini e Monaldi rispettivamente al Var e Avar.19:49
L’Avellino deve fare a meno dello squalificato Palmiero e degli infortunati Izzo, Favilli, Pandolfi, Milani. Fontanarosa nei tre dietro, Kumi e Sounas in mezzo, Realea sinistra. Davanti torna Tutino al fianco di Insigne.19:59
Il Venezia deve rinunciare agli indisponibili Bjarkason, Duncan, Compagnon e Sverko. Adorante parte ancora dalla panchina al fianco di Yeboah e Lauberbach: spazio a Casas e Dagasso dal primo minuto. Franjic nei tre dietro, Sagrado a sinistra per Haps. Kike Perez in attacco a supporto di Casas.20:02
FORMAZIONI UFFICIALI: L’Avellino si schiera con il 3-5-2: Daffara – Enrici, Simic, Fontanarosa– Missori, Palumbo, Kumi, Sounas, Reale – Insigne, Tutino. A disposizione: Iannarilli, Sassi, Sala, Cancellotti, Armellino, Le Borgne, Besaggio, Russo, D’Andrea, Sgarbi, Biasci, Patierno. All. Ballardini.20:00
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Venezia scende in campo con il 3-5-2: Stankovic – Schingtienne, Svoboda, Franjic – Hainaut, Doumbia, Busio, Dagasso, Sagrado – Casas, Kike Perez. A disposizione: Plizzarri, Korac, Sidibé, Venturi, Haps, Lella, Bohinen, Adorante, Farji, Lauberbach, Yeboah, Pietrelli. All. Stroppa.19:58
L’Avellino invece si trova al tredicesimo posto con 30 punti. La formazione campana ha conquistato due punti nelle ultime cinque gare: i due pari sono arrivati con l’avvento in panchina di Davide Ballardini (1-1 all’esordio con la Reggiana, 0-0 lo scorso match contro la Juve Stabia).19:07
Il Venezia è primo in classifica assieme al Monza con 57 punti, tre in più del Frosinone terzo. La squadra di Stroppa nell’ultimo turno ha pareggiato 1-1 a Bolzano contro il Sudtirol (rete di Hainaut).19:07
Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Venezia e Avellino, gara valida per la ventottesima giornata del campionato di serie B.19:06
Dove si gioca la partita:
Stadio: Pier Luigi Penzo Città: Venezia Capienza: 11150 spettatori19:06
Venezia - Avellino è valevole per la giornata numero 28 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 3 marzo alle ore 20:00 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. Arbitro di Venezia - Avellino sarà Giuseppe Mucera. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.
Giuseppe Mucera
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
27
Fuorigioco
0
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
3
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.0
Falli per cartellino
9.0
Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Serie B: 13 partite
Coppa Italia: 2 partite
Attualmente il Venezia si trova 1° in classifica con 60 punti (frutto di 18 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte); invece l'Avellino si trova 13° in classifica con 30 punti (frutto di 7 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte). Il Venezia ha segnato 58 gol e ne ha subiti 25; l'Avellino ha segnato 30 gol e ne ha subiti 46. La partita di andata Avellino - Venezia si è giocata il 8 dicembre 2025 e si è conclusa 1-1.
In casa il Venezia ha fatto 36 punti (12 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa l'Avellino ha totalizzato 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte). Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, il Sudtirol e l'Avellino ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, la Reggiana e Juve Stabia ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Il Venezia ha incontrato nell'ultima partita l'Avellino vincendo 4-0 mentre L'Avellino ha incontrato Juve Stabia pareggiando 0-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 13 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Tommaso Biasci con 11 gol.
Venezia e Avellino si sono affrontate 9 volte in campionato. Nei precedenti match il Venezia ha vinto 3 volte, l'Avellino ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 2.
Venezia-Avellino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
10ª sfida tra Venezia e Avellino in Serie BKT: il bilancio è leggermente a favore dei campani con quattro vittorie a tre, completano due pareggi (incluso l'1-1 del match d'andata dello scorso 8 dicembre).
Tutte le tre vittorie del Venezia contro l'Avellino in Serie BKT sono arrivate in casa dei lagunari; in questi tre successi i Leoni Alati hanno sempre segnato almeno due gol, rimanendo a secco di reti nel restante match interno contro gli irpini (2-0 dei campani il 27 agosto 1995).
Il Venezia ha pareggiato l'ultima partita di campionato contro il Südtirol (1-1), dopo che aveva registrato ben 10 successi e una sconfitta nelle 11 gare precedenti; gli arancioneroverdi potrebbero pareggiare due gare di fila per la seconda volta in questa Serie BKT (vs Juve Stabia e Pescara ad agosto-settembre).
Il Venezia ha vinto 10 delle ultime 11 partite casalinghe di campionato (1P), segnando 25 gol (2.3 di media) e subendone solo sette (0.6 di media) nel periodo.
Dopo il pareggio per 1-1 nell'ultimo match fuori casa contro la Reggiana, l'Avellino potrebbe pareggiare due trasferte di fila in Serie BKT per la prima volta dall'aprile-maggio 2018 (contro Carpi e Ascoli in quel caso).
Antoine Hainaut ha segnato un gol in ciascuna delle ultime tre partite di Serie BKT, l'ultimo giocatore del Venezia a trovare la rete per più gare consecutive nel campionato cadetto è stato Joel Pohjanpalo tra marzo-aprile 2024 (quattro match).
Gennaro Tutino ha segnato cinque reti contro il Venezia in Serie BKT, inclusa la sua unica tripletta nel torneo il 20 gennaio 2024 con la maglia del Cosenza - contro nessuna squadra ha realizzato più gol nel campionato cadetto (a quota cinque anche Ascoli e Pisa).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: