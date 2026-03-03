L’Avellino esce tramortito dal Penzo, con quattro gol subiti e due espulsioni che costeranno la squalifica a Tutino e Le Borgne. La squadra di Ballardini aveva retto l’urto dei veneziani per mezzora giocando una discreta gara, ma dopo il rosso di Tutino gli irpini si sono sgretolati ed hanno subito tre reti in sei minuti. Nel secondo tempo, in dieci uomini, i campani hanno cercato di arginare la marea veneta e di trovare la rete della bandiera ma il rosso a Le Borgne ed il 4-0 di Dagasso hanno spento ogni speranza. Classifica invariata per l’Avellino in attesa delle gare che completeranno il ventottesimo turno. Nella prossima gara la squadra di Ballardini ospiterà il Padova.

Il Venezia sale a 60 punti e mantiene il comando della classifica alla pari del Monza. Esordio da titolare da ricordare per Matteo Dagasso, autore di una doppietta e di un’ottima prova in generale. Bene anche Pietrelli, frizzante nella ripresa, e Casas, autore di un assist a Busio. Nella prossima partita il Venezia affronterà la Reggiana al Penzo.

Il Venezia travolge l’Avellino e mantiene il primo posto in classifica. Dopo il triplo vantaggio maturato nel primo tempo grazie alle reti di Dagasso e Busio e all’autorete di Reale, nella ripresa la squadra di Stroppa cerca il quarto gol ma l’Avellino cerca in tutti i modi di evitare un passivo ancora più pesante. Nel finale arriva il rosso anche per Le Borgne per doppia ammonizione e nel recupero Dagasso realizza la sua personale doppietta: servito da Lella disegna un mancino all’incrocio che vale il poker per il Venezia.

Il Venezia deve rinunciare agli indisponibili Bjarkason, Duncan, Compagnon e Sverko. Adorante parte ancora dalla panchina al fianco di Yeboah e Lauberbach: spazio a Casas e Dagasso dal primo minuto. Franjic nei tre dietro, Sagrado a sinistra per Haps. Kike Perez in attacco a supporto di Casas.20:02

Arbitra la sfida Giuseppe Mucera di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Ceolin e Monaco e dal quarto uomo Ubaldi. Ghersini e Monaldi rispettivamente al Var e Avar.19:49

Partita in cassaforte per il Venezia che va negli spogliatoi in vantaggio di tre reti. I veneti controllano la gara e nella prima mezz’ora provano a trovare gli spazi giusti per far male, ma l’Avellino è compatto e si difende senza particolari affanni. Al 34’ l’episodio che cambia la partita: Gennaro Tutino viene espulso per un intervento scomposto, anche se involontario, su Franjic: Mucera estrae il cartellino rosso e la squadra di Ballardini rimane in dieci uomini. Allora Gianluca Busio suona la carica per il Venezia innescando l’azione del vantaggio che porterà al 38’ alla prima rete con la maglia del Venezia di Dagasso, all’esordio da titolare, su assist di Hainaut. Dopo due minuti il raddoppio con l’autogol di Reale, che svirgola sul cross di Sagrado e infila la propria porta. Al 44’ arriva il 3-0 di Busio che sigilla una perfetta ripartenza e su passaggio di Casas si accentra e infila Daffara per la terza volta.20:58

TRIPLO CAMBIO VENEZIA Stroppa toglie Hainaut, Busio e Kike Perez e mette Bohinen, Yeboah e Pietrelli.21:07

Venezia - Avellino è valevole per la giornata numero 28 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 3 marzo alle ore 20:00 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia.

Arbitro di Venezia - Avellino sarà Giuseppe Mucera. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.

Giuseppe Mucera Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 27 Fuorigioco 0 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 3 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.0 Falli per cartellino 9.0 Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 13 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 15-08-2025 Coppa Italia Lecce-Juve Stabia 2-0 30-08-2025 Serie B Mantova-Pescara 2-1 21-09-2025 Serie B Carrarese-Avellino 3-4 24-09-2025 Coppa Italia Parma-Spezia 2-2 01-10-2025 Serie B Empoli-Monza 1-1 18-10-2025 Serie B Juve Stabia-Avellino 2-0 25-10-2025 Serie B Virtus Entella-Pescara 1-1 02-11-2025 Serie B Sampdoria-Mantova 0-1 23-11-2025 Serie B Monza-Cesena 1-0 07-12-2025 Serie A Cremonese-Lecce 2-0 20-12-2025 Serie B Modena-Venezia 1-2 24-01-2026 Serie B Juve Stabia-Virtus Entella 1-0 31-01-2026 Serie B Empoli-Modena 0-0 11-02-2026 Serie B Südtirol-Monza 0-0 20-02-2026 Serie B Frosinone-Empoli 2-2 03-03-2026 Serie B Venezia-Avellino 4-0

Attualmente il Venezia si trova 1° in classifica con 60 punti (frutto di 18 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte); invece l'Avellino si trova 13° in classifica con 30 punti (frutto di 7 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte).

Il Venezia ha segnato 58 gol e ne ha subiti 25; l'Avellino ha segnato 30 gol e ne ha subiti 46.

La partita di andata Avellino - Venezia si è giocata il 8 dicembre 2025 e si è conclusa 1-1.

In casa il Venezia ha fatto 36 punti (12 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa l'Avellino ha totalizzato 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte).

Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, il Sudtirol e l'Avellino ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, la Reggiana e Juve Stabia ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Venezia ha incontrato nell'ultima partita l'Avellino vincendo 4-0 mentre L'Avellino ha incontrato Juve Stabia pareggiando 0-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 13 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Tommaso Biasci con 11 gol.

Venezia e Avellino si sono affrontate 9 volte in campionato. Nei precedenti match il Venezia ha vinto 3 volte, l'Avellino ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Venezia-Avellino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità 10ª sfida tra Venezia e Avellino in Serie BKT: il bilancio è leggermente a favore dei campani con quattro vittorie a tre, completano due pareggi (incluso l'1-1 del match d'andata dello scorso 8 dicembre).

Tutte le tre vittorie del Venezia contro l'Avellino in Serie BKT sono arrivate in casa dei lagunari; in questi tre successi i Leoni Alati hanno sempre segnato almeno due gol, rimanendo a secco di reti nel restante match interno contro gli irpini (2-0 dei campani il 27 agosto 1995).

Il Venezia ha pareggiato l'ultima partita di campionato contro il Südtirol (1-1), dopo che aveva registrato ben 10 successi e una sconfitta nelle 11 gare precedenti; gli arancioneroverdi potrebbero pareggiare due gare di fila per la seconda volta in questa Serie BKT (vs Juve Stabia e Pescara ad agosto-settembre).

Il Venezia ha vinto 10 delle ultime 11 partite casalinghe di campionato (1P), segnando 25 gol (2.3 di media) e subendone solo sette (0.6 di media) nel periodo.

Dopo il pareggio per 1-1 nell'ultimo match fuori casa contro la Reggiana, l'Avellino potrebbe pareggiare due trasferte di fila in Serie BKT per la prima volta dall'aprile-maggio 2018 (contro Carpi e Ascoli in quel caso).

Antoine Hainaut ha segnato un gol in ciascuna delle ultime tre partite di Serie BKT, l'ultimo giocatore del Venezia a trovare la rete per più gare consecutive nel campionato cadetto è stato Joel Pohjanpalo tra marzo-aprile 2024 (quattro match).

Gennaro Tutino ha segnato cinque reti contro il Venezia in Serie BKT, inclusa la sua unica tripletta nel torneo il 20 gennaio 2024 con la maglia del Cosenza - contro nessuna squadra ha realizzato più gol nel campionato cadetto (a quota cinque anche Ascoli e Pisa).

