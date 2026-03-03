Vittoria vitale per la Virtus Entella che supera il Modena 2-1 grazie alle reti di Del Lungo al 45° minuto e di Karic al minuto 85. Il gol del momentaneo 1-1 è stato siglato da Tonoli, principale colpevole poi nel gol subito dai giallorossi, nel recupero della prima frazione.
Digiuno interrotto per l'Entella che torna alla vittoria dopo le tre sconfitte consecutive subite. Momentaneo balzo in avanti dei ragazzi di Chiappella che salgono a 28 punti e si mettono in 16° posizione. Nel prossimo turno, i biancocelesti saranno ospitati al Druso dal Sudtirol.
Altra battuta d'arresto per il Modena che, dopo la sconfitta interna con il Padova, perde ancora con il risultato di 2-1. I gialloblu non perdono la 6° piazza in cadetteria, pur rimandendo a 43 punti e, nella prossima giornata, cercheranno riscatto al Braglia contro il Cesena.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
90'+5'
TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO ENRICO SANNAZZARI! Virtus Entella-Modena 2-121:54
90'+5'
Altra occasione nel finale per il Modena ma c'è fuorigioco.21:53
90'+4'
ANCORA TRAVERSA PER IL MODENA! Ambrosino calamita il pallone in area e da posizione defilata colpisce con un pallonetto delizioso. La palla sbatte sulla parte alta della traversa e finisce sul fondo.21:52
90'+2'
Beyuku mette un buon cross da destra e trova De Luca. Il suo colpo di testa si alza in un campanile e finisce docile tra le braccia di Colombi.21:50
90'+1'
Lotta Massolin sulla linea di fondo ma, sul rimpallo, il pallone finisce il rimessa dal fondo.21:49
90'
5 minuti di recupero.21:48
88'
Il Modena all'assalto, e in superiorità numerica, per cercare di agguantare il pareggio nel finale.21:46
87'
5° sostituzione Modena. Esce Bryant Nieling ed entra Giuseppe Ambrosino.21:46
87'
5° sostituzione Virtus Entella. Esce Luigi Cuppone ed entra Marco Dalla Vecchia.21:46
86'
ESPULSO KARIC! Che ingenuità di Karic che, già ammonito, esulta togliendo la maglietta. Doppio giallo e partita finita in anticipo.21:51
85'
GOOL!! VIRTUS ENTELLA-Modena 2-1!! Rete di Nermin Karic! Errore di Tonoli che perde un pallone sanguinoso a centrocampo. Bariti ruba palla e manda in avanti per Cuppone che scende sulla destra e mette al centro per Karic che sterza su Imputato e mette alle spalle di Chichizola.21:48
83'
Lancio lunghissimo di Chichizola per De Luca, solo contro Tiritiello. Vince il duello il difensore della Virtus Entella.21:41
80'
Spallata, regolare secondo Tremolada, di Tonoli a fermare l'incursione centrale di Cuppone. Proteste biancocelesti.21:38
77'
Karic entra col piede a martello tentando di anticipare Zampano, prendendolo in pieno sul piede. Giallo inevitabile.21:35
76'
Cuppone tenta un destro improbabile dalla distanza. Palla abbondantemente fuori misura.21:34
74'
Buono il debutto del giovanissimo Wiafe con la maglia del Modena. La sua partita termina al 74° minuto.21:32
74'
4° sostituzione Modena. Esce Samuel Wiafe ed entra Antonio Imputato.21:31
73'
Azioni abbastanza confuse ora in campo con le squadre che sembrano allungarsi.21:31
70'
Massolin va subito a calciare un corner. Palla sul primo palo allontanata dalla difesa. 21:28
69'
Triplo cambio per Sottil mentre in campo riprende il gioco.21:27
69'
3° sostituzione Modena. Esce Grégoire Defrel ed entra Yanis Massolin.21:27
69'
2° sostituzione Modena. Esce Luca Zanimacchia ed entra Francesco Zampano.21:26
69'
1° sostituzione Modena. Esce Ettore Gliozzi ed entra Manuel De Luca.21:26
67'
Palla messa fuori da Gerli. Alborghetti fermo a terra dolorante e soccorso dalla propria panchina per un colpo al torace.21:26
67'
Ora è l'Entella a provare a schiacciare gli avversari nella propria metà campo. Fatica il Modena a ripartire.21:25
65'
Parodi manda in profondità Bariti che va per il cross dal fondo. Palla deviata in corner dalla difesa gialloblu, il primo per la Virtus Entella.21:24
Spinge forte il Modena. Angolo battuto da destra da Zanimacchia: la palla arriva sul secondo palo dove Adorni tenta la girata con il destro. Conclusione sul fondo.21:20
60'
TRAVERSA MODENA! Beyuku dimenticato dalla difesa viene raggiunto dal cross di Zanimacchia da sinistra. Da due passi la sua conclusione si stampa sulla parte bassa della traversa e rimane in campo. Wiafe di testa prova a ribare in rete ma trova il salvataggio sulla linea di Tiritiello.21:19
58'
Nieling crossa col destro rientrando da sinistra. Buono il movimento di Gliozzi che si libera e spizza di testa. Palla a lato.21:16
57'
2° sostituzione Virtus Entella. Esce Ivan Marconi ed entra Andrea Tiritiello.21:15
57'
1° sostituzione Virtus Entella. Esce Tommaso Del Lungo ed entra Davide Bariti.21:15
56'
Trattenuta vistosa di Nieling per fermare la ripartenza di Cuppone. Giallo per lui.21:15
55'
Wiafe crolla sui cartelloni pubblicitari a seguito del duello con Marconi. Tutto regolare per Tremolada.21:14
54'
Marconi non vuole rischiare sulla pressione di Gliozzi e scaglia il pallone in calcio d'angolo.21:12
53'
Zanimacchia va da Defrel con la rimessa laterale. L'esperto attaccante francese commette fallo provando a girarsi.21:11
52'
Cuppone lanciato in campo aperto da Franzoni non trova il tempo, da ottima posizione, per calciare in porta. Tremolada ferma comunque l'azione per la posizione evidente di fuorigioco dell'attaccante biancoceleste.21:10
50'
Insiste sulla destra l'Entella. Karic va lungo per Parodi che non riesce a crossare, complice l'intervento in scivolata di Nieling.21:08
48'
Del Lungo trova spazio sulla destra e mette il traversone al centro. La deviazione della difesa manda il pallone tra i guantoni di Chichizola.21:06
46'
SI RIPARTE! Alla Virtus Entella il primo possesso del secondo tempo. Nessun cambio all'intervallo.21:03
Prima frazione di gioco non particolarmente ricca di emozioni, fino al 44° minuto. Succede tutto nei minuti conclusivi: passa in vantaggio la Virtus Entella con il primo gol in Serie B di Del Lungo, autore di un destro chirurgico al minuto 45. Reazione vibrante del Modena, capace di ristabilire la parità prima di rientrare negli spogliatoi grazie al gol di Tonoli in pieno recupero.20:51
45'+2'
TERMINA IL PRIMO TEMPO! Virtus Entella-Modena 1-120:49
45'+2'
GOOL!! Virtus Entella-MODENA 1-1!! Rete di Daniel Tonoli! Immediato il pareggio gialloblu. Gliozzi combatte a centro area e fa arrivare il pallone a Santoro che, dal fondo, mette il pallone al centro dove Tonoli deve solamente depositare in fodo alla rete.20:49
45'
1 minuto di recupero.20:47
45'
GOOL!! VIRTUS ENTELLA-Modena 1-0!! Rete di Tommaso Del Lungo! Di Mario, migliore in campo dei suoi, crossa da sinistra. Santoro spizza per allontanare il pallone che finisce sul destro di Del Lungo che calcia di prima intenzione trovando l'angolino basso e lasciando pietrificato Chichizola.
Di Mario serve Cuppone sulla sinistra che entra in area di rigore cercando spazio per liberare il destro. La conclusione sul primo palo non sorprende Chichizola.20:45
43'
Punizione Virtus Entella sulla trequarti. Guiu consegna di fatto il pallone a Chichizola.20:44
41'
Altro lancio profondo del Modena. Colombi continua a fare buona guardia al di fuori dell'area di rigore.20:43
39'
Cuoppo tenta la conclusione al volo da posizione defilata e quasi impossibile. Parata facile per Chichizola.20:40
38'
Spinge ora il Modena. Santoro lungo per Gliozzi con la palla che supera la difesa. Colombi esce al limite dell'area di rigore e respinge di testa.20:39
36'
OCCASIONE MODENA! Wiafe crossa dalla trequarti destra. Gliozzi lotta con l'avversario a centro area e si avvita per colpire palla col destro. Riflesso di Colombi che respinge.20:38
35'
Ancora Zanimacchia prova a rendersi pericoloso. Palla bassa da sinistra verso il centro. Colombi fa suo il pallone.20:36
34'
Palla in profondità per Gliozzi. Grande chiusura di Di Mario che in scivolata tocca solo il pallone e lo consegna a Colombi.20:37
33'
Giocata di Santoro che se ne va sulla sinistra. Palla verso il centro per Wiafe che carica il destro dalla distaza. Palla sopra la traversa.20:34
31'
Conclusione potente di Cuppone che parte da sinistra e sposta palla sul destro. La palla arriva direttamente tra le braccia di Chichizola.20:33
30'
Ancora un traversone di Zanimacchia. Wiafe non riesce a colpire pulito, ostacolato dagli avversari. Sul proseguo dell'azione arriva il primo corner della partita.20:31
27'
Zanimacchia va al cross da sinistra. Beyuku stacca sul secondo palo con pallone che finisce sopra la traversa.20:28
25'
Ottimo lavoro di Gliozzi che controlla, si gira e va da Defrel. Ivan Marconi si aggrappa al francese trascinandolo a terra. Tremolada estrae il cartellino giallo.20:27
25'
Parodi mette giù col petto, sulla destra, il lancio di Colombi e prova ad andare in verticale da Cuoppo. Misura sbagliata del passaggio e palla in rimessa laterale.20:26
22'
Beyuku lancia lungo per Gliozzi che, saltando con Parodi, va a terra lamendando un colpo subito sul volto. Tremolada ferma il gioco ma non assegna il calcio di punizione.20:24
20'
Franzoni, pescato dalle retrovie, arriva sul fondo e salta Santoro con un tocco morbido per portarsi a centro area. Chiude la difesa ospite al momento della conclusione.20:22
19'
Palla arretrata per Chichizola su cui si avventa Cuppone. E' abile l'estremo difensore gialloblu ad evitare il pressing avversario e saltarlo con estrema freddezza.20:21
17'
Insiste a destra il Modena. Wiafe cercato da Beyuku: Marconi interviene e mette in rimessa laterale.20:19
15'
Possesso palla prolungato del Modena che riescea smarcare Wiafe sulla destra. Cross sbilenco del classe 2008.20:16
11'
Altro tiro in porta per il Modena, sempre dalla distanza. Gerli si coordina e calcia forte ma centrale. Blocca in due tempi Colombi.20:13
9'
La Virtus Entella prova a trovare spazi insistendo sulla corsia di destra. Parodi e Cuppone non riescono però a superare la linea difensiva avversaria.20:10
6'
Il Modena fa densità nella metà campo avversaria. Copre bene gli spazi la difesa chiavarese.20:08
5'
Buona idea di Wiafe, lanciato sulla fascia destra. Palla bassa verso il primo palo dove Gliozzi viene anticipato nettamente.20:06
3'
Palla per Gliozzi che si abbassa a ricevere. Fallosa la pressione della difesa biancoceleste.20:05
1'
Subito una conclusione dalla distanza per la formazione ospite. Zanimacchia non impensierisce Colombi.20:11
INIZIA LA PARTITA! Fischia Tremolada e il Modena muove il primo pallone della partita.20:01
Squadre schierate al centro del campo. E' tutto pronto per il fischio d'inizio di Virtus Entella-Modena!20:00
A disposizione Modena. Laidani, Pezzolato, Ambrosino, Cauz, Cotali, De Luca, Dellavalle, Imputato, Mendes, Massolin, Nador, Zampano.19:59
FORMAZIONE UFFICIALE MODENA. 3-5-2. Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Beyuku, Wiafe, Gerli, Santoro, Zanimacchia; Defrel, Gliozzi.19:25
A disposizione Virtus Entella. Del Frate, Bariti, Boccadamo, Dalla Vecchia, Debenedetti, Nichetti, Squizzato, Stabile, Tirelli, Tiritiello, Turicchia, Siaulys.19:58
FORMAZIONE UFFICIALE VIRTUS ENTELLA. 3-4-1-2. Colombi; Parodi, Alborghetti, Marconi; Del Lungo, Karic, Benedetti, Di Mario; Cuppone, Guiu.19:24
Dirige il match il signor Paride Tremolada, fischietto della sezione di Monza.19:06
Sconfitto anche il Modena nell'ultima giornata di campionato con il Padova corsaro al Braglia. Lasagna e Faedo hanno indirizzato la partita con due reti in avvio di partita, poi terminata 2-1 per i biancoscudati, interrompendo la striscia di tre vittorie consecutive dei gialloblu. I canarini si trovano al 6° posto (43 punti), in piena zona playoff e vogliono tornare a vincere per consolidare la propria posizione.19:05
La Virtus Entella ha assolutamente bisogno di punti per uscire dall'imbuto della zona retrocessione. I biancocelesti arrivano da tre sconfitte consecutive contro squadre di alta classifica (Palermo, Catanzaro e Monza) in cadetteria e occupano la 18° piazza con 25 punti.19:02
Siamo allo Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari! La Virtus Entella di Andrea Chiappella ospita il Modena di Andrea Sottil in questo turno infrasettimanale di Serie B.20:01
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Virtus Entella e Modena, gara valida per la 28° giornata di Serie BKT.18:58
Virtus Entella - Modena è valevole per la giornata numero 28 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 3 marzo alle ore 20:00 allo stadio Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari. Arbitro di Virtus Entella - Modena sarà Paride Tremolada. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.
Attualmente la Virtus Entella si trova 16° in classifica con 28 punti (frutto di 6 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte); invece Modena si trova 6° in classifica con 43 punti (frutto di 12 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte). La Virtus Entella ha segnato 26 gol e ne ha subiti 40; Modena ha segnato 37 gol e ne ha subiti 24. La partita di andata Modena - Virtus Entella si è giocata il 5 ottobre 2025 e si è conclusa 2-0.
In casa la Virtus Entella ha fatto 24 punti (6 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa Modena ha totalizzato 22 punti (6 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte). La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, il Monza e Modena ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, Juve Stabia e Padova ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. La Virtus Entella ha incontrato nell'ultima partita Modena vincendo 2-1 mentre Modena ha incontrato Padova perdendo 1-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Tiritiello con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 10 gol.
Virtus Entella e Modena si sono affrontate 7 volte in campionato. Nei precedenti match la Virtus Entella ha vinto 2 volte, Modena ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 3.
Virtus Entella-Modena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Virtus Entella ha perso le ultime due partite di campionato contro il Modena senza segnare, dopo che era rimasta imbattuta in sei delle sette precedenti gare contro gli emiliani tra Serie BKT e Serie C (3V, 3N).
Dopo il successo nella gara di andata (2-0), il Modena potrebbe vincere entrambe le gare stagionali contro la Virtus Entella in campionato tra Serie BKT e Serie C per la prima volta nell'era dei tre punti a vittoria (1994/95).
La Virtus Entella non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato nelle 13 gare casalinghe di questo campionato (5V, 6N, 2P); dopo la sconfitta contro il Catanzaro (1-3), i biancocelesti potrebbero perdere due gare interne in Serie BKT per la prima volta da maggio 2021 (tre match in quel caso).
Il Modena ha vinto quattro delle ultime sei trasferte in Serie BKT (1N, 1P), tra cui le ultime due (vs Venezia e Juve Stabia), e solo due volte ha ottenuto tre successi esterni di fila nel campionato cadetto, tre ad aprile 1943 e ad aprile 2006.
La Virtus Entella ha perso le ultime tre partite di Serie BKT e potrebbe subire più sconfitte di fila nel campionato cadetto per la prima volta dagli ultimi quattro match della stagione 2020/21, chiusa all'ultimo posto.
Andrea Tiritiello ha realizzato sei gol in questo campionato, tutti in gare casalinghe, dopo che le sue prime tre reti nel torneo erano arrivate in trasferta; il difensore biancoceleste è il giocatore con più gol tra quelli che hanno segnato solo in gare interne nel campionato in corso (sei appunto).
Manuel De Luca ha esordito in Serie BKT con la Virtus Entella nella stagione 2019/20 (19 presenze e tre reti); da avversario, invece, l'attaccante ha già segnato ai biancocelesti nell'unica precedente sfida nel torneo del 15 gennaio 2021 con la maglia del Chievo.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: