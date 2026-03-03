La Virtus Entella ha assolutamente bisogno di punti per uscire dall'imbuto della zona retrocessione. I biancocelesti arrivano da tre sconfitte consecutive contro squadre di alta classifica (Palermo, Catanzaro e Monza) in cadetteria e occupano la 18° piazza con 25 punti.19:02

Sconfitto anche il Modena nell'ultima giornata di campionato con il Padova corsaro al Braglia. Lasagna e Faedo hanno indirizzato la partita con due reti in avvio di partita, poi terminata 2-1 per i biancoscudati, interrompendo la striscia di tre vittorie consecutive dei gialloblu. I canarini si trovano al 6° posto (43 punti), in piena zona playoff e vogliono tornare a vincere per consolidare la propria posizione.19:05

GOOL!! VIRTUS ENTELLA-Modena 2-1!! Rete di Nermin Karic! Errore di Tonoli che perde un pallone sanguinoso a centrocampo. Bariti ruba palla e manda in avanti per Cuppone che scende sulla destra e mette al centro per Karic che sterza su Imputato e mette alle spalle di Chichizola.21:48

PREPARTITA

Virtus Entella - Modena è valevole per la giornata numero 28 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 3 marzo alle ore 20:00 allo stadio Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari.

Arbitro di Virtus Entella - Modena sarà Paride Tremolada. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.

Paride Tremolada Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 50 Fuorigioco 5 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 14 Espulsioni 0 Cartellini per partita 7.0 Falli per cartellino 3.5 Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite

partite Serie B: 11 partite

partite Coppa Italia: 3 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 18-08-2025 Coppa Italia Torino-Modena 1-0 25-08-2025 Serie A Udinese-Verona 1-1 14-09-2025 Serie A Sassuolo-Lazio 1-0 23-09-2025 Coppa Italia Milan-Lecce 3-0 30-09-2025 Serie B Virtus Entella-Bari 2-2 05-10-2025 Serie B Carrarese-Juve Stabia 3-0 24-10-2025 Serie B Modena-Empoli 2-1 08-11-2025 Serie B Mantova-Calcio Padova 1-0 29-11-2025 Serie B Catanzaro-Virtus Entella 3-2 04-12-2025 Coppa Italia Bologna-Parma 2-1 14-12-2025 Serie B Pescara-Frosinone 1-2 10-01-2026 Serie B Cesena-Empoli 0-1 24-01-2026 Serie B Spezia-Avellino 1-0 07-02-2026 Serie B Palermo-Empoli 3-2 22-02-2026 Serie B Reggiana-Avellino 1-1 03-03-2026 Serie B Virtus Entella-Modena 2-1

Attualmente la Virtus Entella si trova 16° in classifica con 28 punti (frutto di 6 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte); invece Modena si trova 6° in classifica con 43 punti (frutto di 12 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte).

La Virtus Entella ha segnato 26 gol e ne ha subiti 40; Modena ha segnato 37 gol e ne ha subiti 24.

La partita di andata Modena - Virtus Entella si è giocata il 5 ottobre 2025 e si è conclusa 2-0.

In casa la Virtus Entella ha fatto 24 punti (6 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa Modena ha totalizzato 22 punti (6 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte).

La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, il Monza e Modena ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, Juve Stabia e Padova ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

La Virtus Entella ha incontrato nell'ultima partita Modena vincendo 2-1 mentre Modena ha incontrato Padova perdendo 1-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Tiritiello con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 10 gol.

Virtus Entella e Modena si sono affrontate 7 volte in campionato. Nei precedenti match la Virtus Entella ha vinto 2 volte, Modena ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Virtus Entella-Modena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Virtus Entella ha perso le ultime due partite di campionato contro il Modena senza segnare, dopo che era rimasta imbattuta in sei delle sette precedenti gare contro gli emiliani tra Serie BKT e Serie C (3V, 3N).

Dopo il successo nella gara di andata (2-0), il Modena potrebbe vincere entrambe le gare stagionali contro la Virtus Entella in campionato tra Serie BKT e Serie C per la prima volta nell'era dei tre punti a vittoria (1994/95).

La Virtus Entella non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato nelle 13 gare casalinghe di questo campionato (5V, 6N, 2P); dopo la sconfitta contro il Catanzaro (1-3), i biancocelesti potrebbero perdere due gare interne in Serie BKT per la prima volta da maggio 2021 (tre match in quel caso).

Il Modena ha vinto quattro delle ultime sei trasferte in Serie BKT (1N, 1P), tra cui le ultime due (vs Venezia e Juve Stabia), e solo due volte ha ottenuto tre successi esterni di fila nel campionato cadetto, tre ad aprile 1943 e ad aprile 2006.

La Virtus Entella ha perso le ultime tre partite di Serie BKT e potrebbe subire più sconfitte di fila nel campionato cadetto per la prima volta dagli ultimi quattro match della stagione 2020/21, chiusa all'ultimo posto.

Andrea Tiritiello ha realizzato sei gol in questo campionato, tutti in gare casalinghe, dopo che le sue prime tre reti nel torneo erano arrivate in trasferta; il difensore biancoceleste è il giocatore con più gol tra quelli che hanno segnato solo in gare interne nel campionato in corso (sei appunto).

Manuel De Luca ha esordito in Serie BKT con la Virtus Entella nella stagione 2019/20 (19 presenze e tre reti); da avversario, invece, l'attaccante ha già segnato ai biancocelesti nell'unica precedente sfida nel torneo del 15 gennaio 2021 con la maglia del Chievo.



Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: