Da Brescia - Cosenza é tutto, appuntamento alle prossime sfide di Serie B!18:21

Brescia che colpisce anche un palo con Borrelli, Cosenza che ci prova anche in dieci ma senza mai trovare lo spunto decisivo.18:21

Decide il gol di Bjarnason, azione tutta di prima delle Rondinelle con assist di Fogliata, alla prima in B.18:20

Esordio con vittoria per il Brescia, 1-0 su un Cosenza che rimane anche in dieci per l'espulsione di Sgarbi.18:20

90'+9' FINISCE BRESCIA - COSENZA! 1-0 il finale, decide il gol di Bjarnason.18:19

90'+8' Si batte l'ultimo angolo, sale anche Micai: Canotto prova la conclusione, respinge la difesa locale.18:18

90'+7' Si continua dopo i sette di recupero.18:17

90'+6' D'Orazio al centro, allontana Mangraviti: Olzer si avvicina alla bandierina per guadagnare tempo.18:16

90'+5' Bianchi con un ottimo dribbling, lo stende al limite dell'area Viviani.18:14

90'+4' Conclusione dalla distanza di Canotto, blocca facilmente Lezzerini.18:14

90'+3' AMMONITO Davide Adorni. Giallo al difensore dle Brescia. 18:17

90'+3' Scintille tra Meroni e Bisoli, entra in contatto anche un membro della panchina del Brescia che si prende il giallo.18:12

90'+2' Il Brescia spreca un contropiede 3 contro 2, Bjarnason cerca un assist lezioso che Bianchi non controlla.18:12

90'+1' Sette i minuti di recupero.18:10

90' Bianchi non arriva su un pallone lungo, Rispoli lo chiude in out.18:10

89' Brescia che prova a sfruttare l'uomo in piú per alzare il pressing e mantenere il possesso palla.18:08

87' Cosenza che ci prova con i lanci lunghi, attento Lezzerini in uscita.18:07

86' Sostituzione BRESCIA: esce Riccardo Fogliata, entra Michele Besaggio.18:05

85' Pallonata in pieno volto per Fogliata, rimane a terra il centrocampista.18:05

84' Sostituzione COSENZA: esce Giacomo Calò, entra Mattia Viviani.18:04

84' Sostituzione Gennaro Tutino Massimo Zilli18:03

84' Sostituzione COSENZA: esce Idriz Voca, entra Alessandro Fontanarosa.18:03

83' Ci prova Dickmann dalla distanza, palla di poco a lato.18:03

81' PALO DI BORRELLI! Colpo di testa da pochi passi della punta, palla che colpisce in pieno il legno!18:02

81' CALÓ! Punizione a giro del regista, palla che termina a pochi centimetri dal sette!18:01

80' La squadra ospite prova a spingere anche con l'uomo in meno, Canotto guadagna una punizione sulla trequarti.18:00

78' Cosenza con l'uomo in meno, espulso Sgarbi: il centrale si é sincerato delle condizioni di Borelli prima di uscire.17:58

76' ESPULSO Filippo Sgarbi! Intervento in ritardo e con la gamba molto alta su Borrelli, rosso diretto per lui. 18:03

76' AMMONITO Giacomo Calò. Intervento in ritardo su Papetti. 17:55

75' Maresca fa capire che si recupererà un minuto perché si tardava a ridare il pallone al Cosenza per una rimessa.17:55

74' Si riprende a giocare, palla al Brescia.17:53

72' Cooling break in campo.17:51

71' Zuccon con una bella idea per Caló, il regista si era liberato sul secondo palo ma era in posizione di fuorigioco.17:51

70' Rispoli finta e cerca il cross, attento Dickmann nel chiuderlo in angolo.17:50

69' AMMONITO Dimitri Bisoli. Giallo al centrale che colpisce in scivolata Canotto. 17:49

68' Sostituzione COSENZA: esce Alessandro Arioli, entra Valerio Crespi.17:47

66' ARIOLI! La punta rientra sul destro e calcia di potenza, Papetti mette in angolo! Crampi per lui.17:45

65' Canotto spinge per liberarsi di Dickmann, fallo in attacco: ospiti che stanno faticando a servire le punte.17:45

64' Cosenza che guadagna metri, Brescia che aspetta.17:43

63' AMMONITO Giacomo Olzer. Fallo su Tutino, giallo al neoentrato.17:42

60' AMMONITO Alessandro Arioli. Giallo per simulazione per l'esterno del Cosenza. 17:39

59' Canotto prova la conclusione in porta, palla che colpisce in pieno la barriera.17:38

58' Punizione per il Cosenza dalla trequarti, salgono le torri dalla difesa.17:37

57' Sostituzione BRESCIA: esce Emanuele Ndoj, entra Giacomo Olzer.17:36

56' Sostituzione BRESCIA: esce Gabriele Moncini, entra Gennaro Borrelli.17:36

56' Cross di Rispoli, Voca trova il colpo di testa ma non la porta dei locali.17:36

55' Brescia che trova il vantaggio con una azione tutto di prima, partita che si sblocca.17:35

54' Sostituzione COSENZA: esce Manuel Marras, entra Luigi Canotto.17:34

53' GOL! BRESCIA - Cosenza 1-0! Rete di Birkir Bjarnason. Gran sponda in area di Fogliata per l'inserimento del centrocampista, piatto e Micai battuto.



52' Cross di Marras, blocca il pallone Lezzerini.17:31

51' Angolo per gli ospiti, Caló mette al centro, Mangraviti anticipa tutti sul secondo palo.17:31

50' OCCASIONE COSENZA! Marras trova Tutino in area, stop per aprirsi il sinistro ma chiusura di Papetti.17:30

49' Secondo tempo che inizia con il possesso palla del Brescia, con le Rondinelle che faticano nel far girare con velocità la sfera.17:29

47' Nessun cambio nell'intervallo, gli allenatori si affidano agli stessi 22 della prima frazione.17:26

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI BRESCIA - COSENZA!17:25

Le Rondinelle han sfiorato il vantaggio con un colpo di testa di Bisoli, il Cosenza con una conclusione a lato di Voca, ma ancora nessuna rete nel match.17:10

Primo tempo che non ha regalato grandi emozioni, Brescia che deve prendere ritmo, Cosenza che fatica a creare occasioni.17:09

45'+5' FINISCE IL PRIMO TEMPO TRA BRESCIA E COSENZA! Risultato ancora fermo sullo 0-0!17:08

45'+4' Angolo per il Cosenza: pallone di Caló, Lezzerini in uscita alta blocca il pallone.17:07

45'+3' Cross di sinistro di Dickmann, non il suo piede: palla che termina tra le braccia di Micai.17:05

45'+1' Quattro i minuti di recupero.17:04

45' Brescia che chiude in avanti, altro angolo per le Rondinelle.17:03

44' Tutino travolto da Cistana, gran lavoro della punta nel difendere il pallone.17:02

42' Possesso palla in perfetto equilibrio, 50-50%.17:00

41' Cambio di campo di Dickmann, lisciata di Arioli ma Papetti non ci arriva: comunque il Brescia guadagna l'angolo.16:59

40' Bella sponda di Tutino per Rispoli, cross al centro che ancora non trova compagni.16:58

39' Cross di Rispoli, Tutino non ci arriva: quanti palloni dalla destra del terzino, poche peró le occasioni create.16:58

37' Marras perde un semplice pallone, commettendo poi fallo su Dickmann.16:56

35' Gioco fermo, la mezzala del Brescia sembra in grado di continuare la partita.16:54

34' Caló ci prova dalla distanza, colpendo peró Ndoj: a terra la mezzala del Brescia.16:53

32' Conclusione di Zuccon, palla che termina di poco a lato.16:51

31' Cross di Dickmann, Bianchi sale in cielo ma non riesce a trovare il colpo di testa.16:50

30' Rondinelle con il possesso palla, Cosenza che alza il pressing.16:49

29' Riprende il gioco, palla al Brescia.16:47

27' Cooling break al Rigamonti, time out per le due squadre.16:45

26' VOCA! Intervento sul primo palo del centrocampista, palla di poco a lato!16:45

25' Check del VAR per valutare la posizione di Arioli: confermato il fuorigioco.16:44

24' Papetti entra in ritardo su Arioli in area, Maresca ci pensa ma poi opta per il fuorigioco dell'esterno.16:43

23' Che rischio per Cistana che sbaglia un controllo e quasi favorisce l'inserimento di Voca.16:42

22' Tutino spinge per raggiungere un pallone, cade Mangraviti ma Maresca dá il vantaggio perché Lezzerini recupera la sfera.16:40

21' Cross di Rispoli, Papetti non si fida e mette in out.16:39

19' Scintille ora tra Fogliata e Caló, partita che si sta innervosendo.16:37

18' Papetti anticipa D'Orazio, con il terzino che lo stende, rischiando il giallo.16:37

16' Gran stop al volo di Marras, altrettanto buona la chiusura di Ndoj.16:35

15' Marras con un cross sul primo palo, Lezzerini in uscita anticipa Tutino.16:33

13' Gran discesa palla al piede di Rispoli, Dickmann chiude in angolo.16:31

12' Bjarnason calcia lungo, nessun compagno é pronto per deviare il corner.16:30

11' Papetti al cross di prima, chiude D'Orazio: angolo per le Rondinelle.16:29

10' Dopo un buon inizio del Brescia, Cosenza che sta guadagnando metri.16:28

8' OCCASIONE COSENZA! Altra punizione per i locali, palla che si avvicina alla porta di Lezzerini, ma é fuorigioco.16:27

7' Punizione Cosenza: Caló calcia basso, Ndoj respinge.16:25

6' AMMONITO Birkir Bjarnason. Arriva il cartellino al fantasista, altro fallo duro del numero 7. 16:25

5' Intervento in ritardo di Bisoli su Rispoli, gara dura.16:24

4' BISOLI! Colpo di testa del capitano, palla di poco a lato!16:22

3' FOGLIATA! Bianchi serve il rimorchio della mezzala, conclusione potente deviata da Arioli in angolo.16:22

2' Richiamo per Bjarnason per un intervento su Caló, Maresca evita di estrarre il cartellino dopo soli due minuti.16:21

1' Brescia con la classica divisa azzurra, Cosenza in bianco.16:19

1' INIZIA BRESCIA - COSENZA! Primo pallone per gli ospiti.16:18

Dirige il match l'arbitro Maresca di Napoli.15:45

Caserta schiera Tutino da unica punta, Marras e Aioli piú larghi sulle fasce, Voca, Calo e Zuccon in mediana. Meroni al centro della difesa.15:45

Gastaldello con la coppia Moncini - Bianchi, Bjarnason alle loro spalle. Dickmann dal primo minuto, Bisoli in regia.15:44

La formazione del COSENZA: (4-2-3-1), Micai - Rispoli, Sgarbi, Meroni, D’Orazio - Zuccon, Calò - Marras, Voca, Arioli - Tutino. A disp: Marson, Venturi, Fontanarosa, Occhiuto, Viviani, Praszelik, Canotto, Crespi, Zilli.15:42

La formazione del BRESCIA: (4-3-1-2), Lezzerini - Papetti, Cistana, Mangraviti, Dickman - Fogliata, Bisoli, Ndoj - Bjarnason - Moncini, Bianchi. A disp: Andrenacci, Riviera, Maccherini, Adorni, Olzer, Besaggio, Nuamah, Borrelli, Ferro15:40

Fischio di inizio alle 16.15: per gli ospiti 4 punti in tre gare, vittoria con l'Ascoli, pareggio con il Venezia e ultima sconfitta con il Modena.13:48

Esordio in Serie B per il Brescia che incrocia, in questa quarta giornata, il Cosenza: al Rigamonti, a porte chiuse, inizia il campionato delle Rondinelle.13:47