Pausa per le Nazionali, fra due settimane la quinta giornata: la squadra di Gorini farà visita alla Sampdoria nel posticipo mentre i ragazzi di Vanoli saranno protagonisti dell'anticipo contro lo Spezia.22:52

Il derby termina a reti bianche: gara molto intensa dal punto di vista agonisto, gli arancioneroverdi crescono nella ripresa, i granata sono bravi a sporcare le trame di gioco, i cambi non apportano qualità, giganteggiano le due difese, un punto per entrambe le squadre.22:51

Punizione di Busio, Mastrantonio prolunga in angolo.22:44

Forcing finale degli arancioneroverdi, i granata non concedono spazi.22:44

ULTIMO CAMBIO VENEZIA. Tessmann non ce la fa a continuare, scampoli per Busio.22:40

Problemi per Tessmann, gioco fermo.22:39

Johnsen centra dalla sinistra, colpo di testa in torsione di Bjarkason, nessun problema per Kastrati.22:38

Ripartenza tre contro tre, Bjarkason per Pohjanpalo, ottima chiusura di Pavan.22:37

Zampano crossa dalla trequarti, Ellertsson non imprime forza di testa, Kastrati fa sua la sfera.22:35

Stanchezza in campo, le squadre si stanno allungando.22:33

Giocata di Johnsen che se ne va a tre avversari ma sbaglia la rifinitura per Gytkjaer.22:24

SOSTITUZIONE VENEZIA. Finisce la gara di Pierini, spezzone per Gytkjaer.22:20

Pallonata in faccia per Idzes, colpito da Altare, gioco fermo.22:13

SOSTITUZIONE VENEZIA. Energie fresche sulla fascia: Zampano per Candela.22:11

SOSTITUZIONE VENEZIA. Vanoli aumenta il carico offensivo: Johnsen per Andersen.22:11

SOSTITUZIONE CITTADELLA. Staffetta in attacco tra Pandolfi e Magrassi.22:06

Sugli sviluppi del corner, Lella rimette in mezzo, Idzes e Pohjanpalo si ostacolano e la palla termina sul fondo.22:06

Candela riceve in area da Andersen, destro alzato in angolo da Frare.22:04

Pierini nel corridoio per Andersen, Salvi copre con il corpo.21:58

AMMONITO Pittarello, in ritardo su Sverko.21:54

Frazione combattuta, granata più pericolosi, subito vicini al vantaggio con Pittarello, Joronen si fa trovare pronto anche sul destro violento di Carriero. Gli arancioneroverdi faticano a costruire, Pohjanpalo in tuffo non inquadra la porta.21:40

Punizione di Pierini, prolungata da Lella, Idzes in scivolata non ci arriva.21:36

Sventagliata di Tessmann, Andersen non riesce nella sponda verso Pohjanpalo, Kastrati agguanta la sfera.21:32

Lancio di Sverko, Frare è in vantaggio su Andersen.21:31

Traversone di Candela, intervento decisivo di testa di Pavan in anticipo su Pohjanpalo.21:28

Azione prolungata dei granata, serie di cross in area arancioneroverde senza trovare spazio per concludere.21:25

OCCASIONE VENEZIA! Bjarkason apre per Candela, Pohjanpalo si tuffa di testa, palla fuori, non di molto.21:18

OCCASIONE CITTADELLA! Filtrante di Tessiore per Carriero, destro potente ma centrale, Joronen ci mette i pugni.21:16

Amatucci cerca spazio in area, Sverko lo ferma in angolo.21:12

Branca lungo linea per Pandolfi, Joronen esce dalla propria area per anticiparlo.21:11

Carissoni arriva sul fondo, Sverko salta più in alto di Pandolfi.21:10

Cross profondo di Lella per Bjarkason, Carissoni è ben posizionato.21:08

Tessmann cerca il taglio in area di Bjarkason, anticipato in angolo da Frare.21:05

Azione insistita dei granata, Pandolfi non controlla il cross di Carissoni, Lella si rifugia in angolo.21:04

Carriero punta l'area dalla destra, Sverko non si fa superare.20:59

7'

Pallonata in faccia per Sverko, gioco fermo per qualche istante.20:57