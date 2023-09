Grazie per aver seguito la diretta di questo match, arrivederci ai prossimi impegni con la Serie B.20:33

Con l'odierno pareggio, Cremonese e Doria guadagnano un punto in più a testa; uomini di Ballardini e Pirlo che saranno impegnati nella 5^ giornata rispettivamente in trasferta, ospiti della Reggiana, e tra le mura domestiche contro il Cittadella.20:32

Cala il sipario allo Stadio Giovanni Zini di Cremona! Cosso manda i titoli di coda di un match dai ritmi altalenanti, terminato con un equilibrato pareggio. Dopo un primo tempo non particolarmente entusiasmante, in cui la squadra di Ballardini si impone per 1-0 grazie ad un vincente tap-in di Pickel al 35', la ripresa offre una gara decisamente più aperta. In numerose occasioni la formazione casalinga va vicina al raddoppio, di particolare rilevanza è la chance di Buonaiuto al minuto 55': tocco morbido del numero 10 per saltare Stankovic, sulla linea Ferrari salva tutto mantenendo ancora vive le speranze del pareggio. Proprio al minuto 61', un sempre insidioso Pedrola sfrutta il preciso tacco di Borini per aprire il piattone e battere Sarr, portando di nuovo i conti in equilibrio. Match che termina dopo 6' addizionali, il risultato finale è di 1-1.20:31

90'+6' TRIPLICE FISCHIO DI COSSO! Cremonese-Sampdoria termina 1-1.20:26

90'+3' Palla velenosa quella servita al centro dell'area da Sernicola, Abrego raccoglie ma non riesce a compiere la girata desiderata. Sfera che torna tra i piedi di Yepes.20:23

90'+2' AMMONITO Alex Ferrari: il difensore doriano spende il fallo tattico per arrestare l'avanzata di Zanimacchia.20:21

90' Sono 6' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Cavaliere. Si gioca fino al minuto 96'.20:21

89' Ultimo giro d'orologio della partita, poi spazio al recupero.20:19

89' Decisiva risposta di Sarr che toglie di mezzo un pallone sul quale sarebbe arrivato Pedrola con uno stacco. Corner blucerchiato con lo stesso Pedrola.20:18

88' Chance dai 25 metri a favore della Doria: Delle Monache atterrato da una trattenuta irregolare di Luka Lochoshvili.20:18

87' Sostituzione Sampdoria: fuori anche Valerio Verre, lo sostituisce Stefano Girelli.20:17

86' Sostituzione Sampdoria: esce dal campo Fabio Borini, dentro Sebastiano Esposito.20:17

86' Sostituzione Cremonese: fuori Cristian Buonaiuto, dentro al suo posto Gonzalo Damián Abrego Federicci.20:16

85' OCCASIONE VAZQUEZ! Risposta determinante di Stankovic, che a pochi passi da Vazquez neutralizza la conclusione dell'argentino concedendo il calcio d'angolo.20:15

81' Altra iniziativa in campo aperto pericolosa da parte di Pedrola, che costringe Bianchetti a concedere il corner.20:14

80' Ultimi 600'' del match, poi sarà recupero.20:10

80' AMMONITO Ronaldo Augusto Vieira Nan: scontro a gioco fermo con Pickel.20:10

80' AMMONITO Charles Monginda Pickel: scontro a gioco fermo con Vieira.20:09

79' Scintille tra Pickel e Vieira che costringono Cosso ad intervenire con delle sanzioni disciplinari.20:09

78' RIGORE REVOCATO ALLA SAMP: efficace chiamata di Serra, che permette a Cosso di rivedere le immagini e giudicare regolare l'intervento di Vazquez. Si riparte dall'1-1.20:08

77' CALCIO DI RIGORE SAMPDORIA! Yepes si insedia in area di rigore avversaria e viene atterrato irregolarmente da Vazquez. Controllo VAR.20:07

75' Sostituzione Cremonese: esce dal campo Andrea Bertolacci, dentro Michele Castagnetti.20:06

75' Sostituzione Cremonese: fuori un esausto Massimo Coda, dentro al suo posto Frank Cédric Tsadjout.20:04

75' Sostituzione Cremonese: fuori Michele Collocolo, lo sostituisce Luca Zanimacchia.20:04

74' Lento possesso palla della formazione di Ballardini in attesa dello spazio giusto, scambi ripetuti tra Lochoshvili e Quagliata. Sampdoria che attende nella propria metà campo.20:04

70' COOLING-BREAK: squadre a bordocampo.20:00

70' Dialogo tra Buonaiuto e Pickel, poi il centrocampista alza lo sguardo e tenta di imbucare un difficile pallone per Coda: intervento di Murru a scongiurare la ripartenza grigiorossa.20:00

68' Sostituzione Sampdoria: fuori anche Petar Stojanović, al suo posto subentra Ronaldo Augusto Vieira Nan.19:58

67' Sostituzione Sampdoria: fuori Antonino La Gumina, dentro Marco Delle Monache.19:58

64' Punizione calciata in maniera imprecisa da Quagliata, che spedisce la sfera oltre la traversa.19:54

63' Palla inattiva interessante a favore dei grigiorossi, punizione dai 20 metri con Vazquez e Quagliata sul punto di battuta.19:53

63' AMMONITO Valerio Verre: trattenuta irregolare ai danni di Vazquez.19:52

61' GOL! GOL PEDROLA! Cremonese-SAMPDORIA: 1-1. Rete che vale il pareggio al minuto 61'! Su una distrazione della retroguardia cremonese, Borini effettua un efficace colpo di tacco che diviene un ottimo suggerimento per Pedrola, che arriva con velocità sul passaggio dell'esterno e calcia forte in porta battendo Sarr. Samp che reagisce ed è di nuovo tutto pari allo Zini, assist servito da Fabio Borini.19:51

58' Sarr sbaglia sul pressing di La Gumina, sventagliando in maniera imprecisa verso Bianchetti e regalando la rimessa laterale ai blucerchiati, batte Borini.19:50

55' OCCASIONE CREMONESE! Ripartenza in superiorità numerica per la squadra di Ballardini, con Collocolo che guadagna metri su Ferrari, poi a tu-per-tu con Stankovic appoggia per Coda, che finta il tiro e scarica per Buonaiuto. Tentativo di pallonetto da parte del numero 10 che viene neutralizzato da una decisiva respinta sulla linea da parte di Murru. Cremonese vicina al raddoppio, brivido per la Doria.19:46

52' AMMONITO Petar Stojanović: fallo tattico del terzino, prima ammonizione anche in casa Samp.19:42

50' Suggerimento profondo di Lochoshvili per lo scatto di Coda, Ferrari è attento e chiude la linea di passaggio facendo scorrere sul fondo.19:40

47' Il primo pallone del secondo tempo è giocato dalla Cremonese.19:36

46' Sostituzione Sampdoria: fuori Matteo Ricci, dentro Gerard Yepes Laut.19:36

46' SI RIPARTE! Al via la ripresa del match.19:35

Squadre negli spogliatoi che approfittano dei 15' di break.19:25

Il duplice fischio di Cosso mette fine ai primi 45' che vedono il momentaneo vantaggio dello schieramento di Davide Ballardini, che conduce per 1-0. Una gara che, in questo primo tempo, ha mostrato dei ritmi decisamente non elevati, velocizzati però dalle continue iniziative di un ispirato Buonaiuto: il numero 10 grigiorosso si dimostra più volte insidioso per la formazione doriana, e da una delle sue ripartenze arriva la rete che sancisce il parziale vantaggio dei padroni di casa. Minuto 35', Buonaiuto raccoglie nella propria metà campo e conduce fino alla trequarti avversaria, poi scarica per Collocolo che rientra e calcia forte nello specchio, trovando una grande risposta di Stankovic, sulla seconda palla arriva prima di tutti Pickel che aprendo il piatto destro beffa il portiere serbo e sigla la prima rete in campionato della Cremonese tra le mura domestiche. La Samp però reagisce, e proprio nell'ultimo minuto di extra-time Borini pregusta la firma dell'1-1, calciando un difficile pallone che termina di un soffio al lato della porta difesa da Sarr. Unica ammonizione finora è quella di Luka Lochoshvili, impegnato in continui duelli fisici con La Gumina.19:25

45'+2' FISCHIO DI COSSO: termina la prima frazione.19:20

45'+1' VICINO AL PAREGGIO BORINI! L'esterno di Pirlo taglia l'area avversaria, si libera dalla marcatura di Quagliata e strozza leggermente la conclusione che termina sul fondo a fil di palo. Brivido per la Cremonese nell'ultimo minuto di recupero.19:19

45' Sono 2' i minuti di extra-time concessi dall'arbitro, si giocherà fino al 47'.19:18

44' Ultimo giro d'orologio del primo tempo, poi possibile recupero.19:16

43' Bertolacci da il via al contropiede cremonese, conduce la sfera fino alla trequarti avversaria e serve poi un profondo cross sul quale svetta Vazquez, non trovando però lo specchio difeso da Stankovic. Palla sul fondo e rinvio con il portiere serbo.19:16

39' SQUILLO DI PEDROLA! L'esterno doriano è sicuramente l'uomo più pericoloso dei blucerchiati fino ad ora, sfida Lochoshvili che è ammonito e non può intervenire, poi cerca l'angolo lontano ma la sfera termina di poco al lato dello specchio. Si riparte da Sarr.19:12

38' AMMONITO Luka Lochoshvili: primo ammonito della gara, fallo ai danni di Borini.19:10

35' Ulteriore iniziativa di alta qualità da parte di Cristian Buonaiuto, che punta e lascia sul posto Ghilardi, salta Murru e con un potente tiro a giro cerca il secondo palo. Una reattiva risposta di Stankovic nega al numero 10 la possibilità del raddoppio, palla che termina in out.19:08

33' Duro contatto di Lochoshvili ai danni di La Gumina, che va a terra e perde il controllo della sfera. Il numero 20 protesta veementemente, Cosso fa proseguire senza assegnare la palla inattiva.19:06

30' Samp che prova subito a reagire con un rapido possesso palla, Lochoshvili anticipa La Gumina ed interrompe la manovra avversaria.19:02

27' GOL! GOL PICKEL! CREMONESE-Sampdoria: 1-0. Arriva al minuto 27' la rete del vantaggio grigiorosso! Collocolo giunge sulla trequarti avversaria, libera il destro che viene respinto da una grande parata di Stankovic, poi sul rimpallo piomba Pickel che con rapidità apre il piattone e spedisce la palla in rete. Vantaggio casalingo, prima rete stagionale per il numero 6 alla corte di Ballardini.



Guarda la scheda del giocatore Charles Pickel19:01

25' Pedrola crea scompiglio in area avversaria, puntando Sernicola e scagliando un potente destro sul primo palo che impegna notevolmente un reattivo Sarr.18:59

22' Altra ottima giocata di Buonaiuto, che con una precisa apertura da il via alla manovra offensiva cremonese, la sfera arriva poi dalle parti di Coda, che rientra sul destro e calcia violentemente verso la porta. Pallone totalmente fuori misura, rinvio dal fondo per Stankovic.18:55

19' OCCASIONE CREMONESE! Schieramento casalingo vicinissimo al vantaggio: rapida conduzione di Buonaiuto, che dai 20 metri imbuca per Pickel, poi il numero 6 serve a memoria un forte rasoterra sul quale d'un soffio Coda manca il tap-in. Cremonese velenosa in area avversaria, rete mancata per solo pochi centimetri.18:52

16' ECCO VERRE! Azione minacciosa della formazione di Pirlo, che costruisce una chiara occasione da gol con una progressione di Borini, che giunto sulla trequarti avversaria serve un pallone a mezza altezza per Verre, poi il 10 scarica un potente destro, decisiva la respinta di Quagliata in fallo laterale.18:50

14' Lancio profondo di Lochoshvili alla ricerca della torre di Vazquez, Murru fa buona guardia e si rifugia da Stankovic.18:47

10' Ancora un'iniziativa personale di Buonaiuto, particolarmente ispirato in questo avvio di gara, che prova la conclusione dal limite dell'area non impegnando però Stankovic. Si riparte da Stojanovic.18:43

8' Proteste generali dei giocatori grigiorossi dopo un contatto di Depaoli ai danni di Buonaiuto, Cosso giudica regolare l'intervento e fa proseguire senza assegnare il penalty ai padroni di casa.18:41

7' Ci prova ancora Cristian Buonaiuto, che scorre lungo l'out di sinistra, alza lo sguardo e serve un velenoso traversone al centro dell'area che viene prontamente allontanato dalla diagonale di Murru. Rimessa laterale per la Cremonese da posizione avanzata.18:40

5' SUBITO BUONAIUTO! Il numero 10 grigiorosso riesce a liberarsi dalla morsa di Murru e Ghilardi, sfida Stankovic e tenta un colpo di punta con il destro che termina tra le braccia dell'estremo difensore doriano. Squillo della Cremonese dopo 300'' di gioco.18:38

3' Verre prova a verticalizzare per Borini, Bianchetti legge il taglio e copre facendo sfilare la palla in out. Buonaiuto con le mani da fallo laterale.18:35

1' Il primo pallone della gara è mosso dai Blucerchiati.18:33

1' PARTITI! Via a Cremonese-Sampdoria.18:32

Fischio d'inizio programmato alle ore 18:30.18:17

Giocatori in campo che stanno ultimando la fase di riscaldamento pre-gara.18:17

FORMAZIONI UFFICIALI: SAMPDORIA (4-3-3). Ospiti che rispondono con: Stankovic; Stojanovic-Ghilardi-Murru-Ferrari; Depaoli-Ricci-Verre; Pedrola-La Gumina-Borini. Allenatore: Andrea Pirlo. A disposizione: Giordano, Gonzalez, Girelli, Malagrida, Vieira, Panada, Yepes, Askildsen, Delle Monache, Lemina, Esposito, Ravaglia.18:17

FORMAZIONI UFFICIALI: CREMONESE (4-2-3-1). Scendono in campo: Sarr; Bianchetti-Quagliata-Lochoshvili-Sernicola; Collocolo-Pickel; Buonaiuto-Bertolacci-Coda; Vazquez. Allenatore: Davide Ballardini. A disposizione: Ghiglione, Antov, Castagnetti, Abrego, Mayer, Afena-Gyan, Tsadjout, Sekulov, Zanimacchia, Ciofani, Jungdal, Saro.18:14

A coadiuvare il fischietto calabrese sono chiamati gli assistenti Berti di Prato- Ceccon di Lovere; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Cavaliere di Paola; postazione VAR presidiata dal Sig. Serra di Torino, ausiliato dall'A.VAR Longo di Paola.18:12

La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Francesco Cosso, della sezione di Reggio Calabria.18:10

Ultimi istanti d'attesa allo Stadio Giovanni Zini di Cremona, poi sarà Cremonese-Sampdoria! Gara che mette a confronto le due neo-militanti di questa stagione di B, provenienti dal massimo campionato italiano dopo aver mancato la salvezza, nonostante delle buone prestazioni, nella stagione 2022-2023 della Serie A Tim. E' tempo di riscatto per grigiorossi e blucerchiati, che sono quest'oggi entrambi alla ricerca di tre punti importanti:i doriani si presentano allo scontro nella cornice dell'impianto Zini con 3 punti ottenuti nelle prime tre giornate, raggiunti nel primo turno della corrente stagione nella vittoria del Libero Liberati contro la Ternana; quattro invece i punti guadagnati dagli odierni padroni di casa, cumulati nel pareggio a reti bianche di Catanzaro e nella vittoria per 0-1 anch'essi contro le Fere della Ternana.18:09

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Cremonese-Sampdoria, gara valida per il turno numero 4 del Campionato di Serie B.18:02