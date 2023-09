Pusa per le Nazionali, fra due settimane la quinta giornata, i ragazzi di Foschi sono attesi dal derby contro il Brescia mentre la squadra di Vivarini ospiterà il Parma.20:36

Finale pirotecnico, non basta una grande reazione dei blucelesti che riescono a rimontare due gol di svantaggio con Novakovich e Caporale, i giallorossi sfruttano le ingenuità difensive dei padroni di casa per riportarsi avanti con Verna e Donnarumma che valgono tre punti e la vetta della classifica, Eusepi nel recupero fissa il risultato sul definitivo 3-4.20:35

I blucelesti chiudono in avanti conquistando un angolo.20:29

Feliciani ammonisce Vivarini e allontana un componente dello staff giallorosso per proteste.20:29

GOL! Lecco-CATANZARO 2-3! Rete di Verna. Cross di Vandeputte, Melgrati d'istinto respinge il colpo di testa di Donnarumma ma non può nulla sul tap-in di Verna. 20:20

ULTIMO CAMBIO LECCO. Applausi per Novakovich, scampoli per Eusepi.20:18

Lepore scende sulla fascia, Katseris lo chiude in angolo.20:16

Katseris rischia in area su Tordini, il bluceleste è in posizione irregolare.20:12

OCCASIONE CATANZARO! Filtrante di D'Andrea per Donnarumma che a tu per tu con Melgrati incrocia troppo il sinistro, fuori.20:08

Cooling break, breve pausa per i 22 in campo.20:06

Traversone di Lepore, Brighenti salta più in alto di Novakovich.20:04

SOSTITUZIONE CATANZARO. Vivarini toglie anche Biasci, spezzone per D'Andrea.20:02

SOSTITUZIONE CATANZARO. Staffetta in attacco tra Iemmello e Donnarumma.20:01

GOL! LECCO-Catanzaro 1-2! Rete di Novakovich. Corner di Lepore, Novakovich svetta in area e schiaccia di testa, il rimbalzo sorprende Fulignati. 19:59

61'

Novakovich riesce a girarsi in area ma in caduta non impensierisce Fulignati.19:56