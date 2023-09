Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B!20:30

Prima vittoria in campionato per il Como che si porta a quattro punti, lo Spezia rimane inchiodato ad una lunghezza.20:30

Partita con poche emozioni e che si sblocca nel primo tempo grazie al guizzo sotto porta di Barba. Il Como tiene bene dietro e non lascia mai spazi ad uno Spezia che in avanti fa molta fatica e non riesce mai ad impensierire veramente Semper.20:29

90'+6' Fine partita: SPEZIA - COMO 0-1.20:29

90'+6' Cartellino giallo per Kouda, entrata dura su Bellemo.20:28

90'+4' Sponda per Moutinho che prova il mancino dal limite dell'area. Palla alla sinistra di Semper.20:26

90'+2' Calcio d'angolo per lo Spezia, ancora S.Esposito prova a crossare sul secondo palo, ma la palla va sul fondo.20:24

90' Ci saranno 6 minuti di recupero.20:22

88' Calcio d'angolo per lo Spezia, S.Esposito crossa in area, spazza la difesa del Como.20:20

84' Dentro Arrigoni per Kone.20:15

83' Due cambi nel Como, entra Verdi per Cutrone.20:15

80' Punizione da posizione defilata per lo Spezia, S. Esposito calcia teso in area, la difesa del Como spazza.20:12

75' Altro cartellino giallo, ammonito Bandinelli, pestone su Baselli.20:07

75' Tra cambi, cartellini e interruzioni si è giocato poco nell'ultimo quarto d'ora.20:06

73' Cartellino giallo per Cassata, strattonata a metà campo.20:05

72' Nel Como entra Baselli per Da Cunha.20:04

71' Non ce la fa a continuare Muhl, al suo posto dentro Cassata.20:03

70' Ritmo basso con lo Spezia che deve accelerare il ritmo ma sembra fare fatica.20:01

68' Cartellino giallo per Curto, fallo su Kouda a metà campo.19:59

67' Cartellino giallo per Muhl.20:00

65' Sostituzione per lo Spezia, entra Krollis per F. Esposito.19:57

63' Dentro Cassandro per Iovine.19:55

63' Primi cambi per Longo, entra Mustapha per Gabrielloni.19:55

60' Calato il ritmo in questa fase, il Como regge bene dietro.19:53

56' Dentro anche Kouda per Ekdal.19:49

56' Sostituzione per lo Spezia, entra S. Esposito per Zurkowski.19:48

55' Cartellino giallo anche per Da Cunha.19:47

54' Cartellino giallo per Iovine, fallo a metà campo.19:46

53' Più propositivo lo Spezia in questo avvio di ripresa.19:45

48' Gran botta di Antonucci dal limite, Semper smanaccia in angolo.19:40

46' Inizia il secondo tempo di SPEZIA - COMO.19:38

46' Sostituzione nello Spezia, enta Elia per Gelashvili.19:38

Como propositivo e pericoloso sin dal primo minuto e partita sbloccata con un tap in sotto porta di Barba poco dopo il ventesimo. Lo Spezia fa fatica in avanti, molto movimento ma poca concretezza in attacco.19:20

45'+3' Fine primo tempo: SPEZIA - COMO 0-1.19:20

45'+2' Punizione dal limite per lo Spezia, ci prova F. Esposito ma impatta la barriera.19:19

45' Ci sarà 1 minuto di recupero.19:18

45' Cartellino giallo per Kone, fallo al limite dell'area su F. Esposito.19:18

40' Ekdal per F. Esposito, stop e conclusione in semi rovesciata, palla di poco alla sinistra di Semper.19:12

38' Prova ad alzare il ritmo lo Spezia ma non riesce a trovare varchi.19:09

33' Ci prova ancora Cutrone da fuori area, destro potente, Dragowski blocca.19:05

30' Mezz'ora di gioco, continua a spingere il Como, Spezia in grossa difficoltà.19:02

24' GOL! Spezia - COMO 0-1! Rete di Barba. Cutrone calcia dalla distanza, Dragowski interviene ma non blocca, Barba sotto porta insacca.



Guarda la scheda del giocatore Federico Barba18:56

23' GABRIELLONI! Cutrone lancia per Gabirelloni, l'attaccante arriva al limite e prova a piazzarla, palla deviata e ad un soffio da Dragowski.18:55

18' Destro dalla distanza di Cutrone, palla a lato.18:49

16' Cartellino giallo per F. Esposito, entrata dura a metà campo.18:48

15' Lancio di Bellomo per Cutrone che prova la conclusione di prima dalla distanza. Blocca Dragowski.18:47

13' Ekdal dentro in area per Zurkowki ma viene anticipato.18:45

9' Proa a far partire l'azione dal basso lo Spezia che cerca di prendere le redini della partita.18:42

4' Spinge sin da subito il Como, Spezia chiuso dietro.18:41

2' COMO VICINO AL GOL! Inserimento in serpentina di Da Cunha, Dragowski lo ipnotizza.18:38

1' FISCHIO D’INIZIO DI SPEZIA - COMO. Arbitra Perenzoni.18:32

Nello Spezia tandem d'attacco formato da Antonucci e F.Esposito, dietro un folto centrocampo con ai lati Amian e Moutinho, in mezzo al campo Zurkowski, Ekdal e Bandinelli. Nel Como in avanti c'è Cutrone assieme a Gabirleloni, davanti a Sempre, Curto e Ioannou sulle corsie laterali, in difesa il duo Odenthal e Barba.17:50

Formazione COMO (4-4-2): Semper - Curto, Odenthal, Barba, Ioannou - Iovine, Bellemo, Kone, Da Cunha - Gabrielloni, Cutrone. A disposizione: Scaglia, Cassandro ,Solini, Sala, Vignali, Verdi, Arrigoni, Chajia, Kerrigan, Baselli, Mustapha, Vigorito.17:48

Formazione SPEZIA (3-5-2): Dragowski - Gelashvili, Muhl, Nikolau - Amian, Bandinelli, Ekdal, Zurkowski, Moutinho - Antonucci, F. Esposito. A disposizione: Bertola, Hristov, Cassata, S. Esposito, Elia, Pietra, Kouda, Verde, Krollis, Cipot, Zoet, Zovko.17:51

L'ultimo incrocio tra le due squadre un anno fa in Coppa Italia, con la vittoria in goleada degli spezzini per 5-1. Per trovarne un altro bisogna tornare al 2016 con la vittoria del Como in campionato, dopo il pareggio dell'andata, per 4-0.14:01

Un solo punto nelle prime due sfide per Spezia e Como che si incrociano al Manuzzi in questa quarta giornata di Serie B. Entrambe le squadre devono recuperare una partita.13:58