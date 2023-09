Da Terni è tutto, grazie per averci seguito e alla prossima partita di Serie B!20:59

La Ternana conquista così il primo punto di questa stagione dopo 3 sconfitte consecutive. La prossima giornata sarà contro il Como. Per il Bari invece terzo pareggio in questo avvio di campionato. Proverà a conquistare i 3 punti nella prossima contro il Pisa.20:59

Partita terminata a reti inviolate ma con tanta emozione al Libero Liberati. Primo tempo più tranquillo con qualche azione creata ma con un solo tiro che ha richiesto l'intervento del portiere. Secondo tempo molto più acceso: è la Ternana ad aver creato le occasioni più pericolose, specie sul finale quando la formazione casalinga è cresciuta notevolmente. Finisce però zero a zero.20:56

Fischio finale! Termina 0-0 la partita tra Ternana e Bari.20:51

90'+5' Occasione sprecata anche da Luperini! Tante emozioni sul finale di partita! 20:50

90'+2' Finisce la partita di Marco Nasti, entra Nicola Bellomo.20:44

90'+2' Giacomo Ricci esce per Raffaele Pucino.20:43

90'+1' Ancora RAIMONDO! Ancora TERNANA! Sicura la risposta di Brenno su un tiro da dentro l'area di rigore di Raimondo.20:49

90'+1' Ammonito anche Marco Nasti.20:44

90' Sei minuti di recupero a Terni.20:48

85' OCCASIONE TERNANA! Con Raimondo! Il giocatore tenta un tiro dal limite dell'area che finisce sul palo. È cresciuta negli ultimi minuti la formazione di Lucarelli.20:48

82' César Alejandro Falletti dos Santos lascia il campo a Federico Dionisi.20:44

81' Tentantivo di testa da parte di Luperini che anticipa Zuzek. Palla fuori di poco. 20:45

81' Sbaglia Falletti! Si coordina male il giocatore della Ternana che spreca una buona chance in area per provare il tiro in porta. 20:15

80' Aramu con il mancino direttamente in porta! Iannarilli con i pugni respinge: arriva Nasti che però commette fallo. Fischia l'arbitro. 20:15

79' Calcio di punizione conquistato da Ricci. Posizione interessante per il Bari.20:13

78' Cartellino Giallo Costantino Favasuli per un fallo ai danni di Koutsoupias.20:13

77' Sostituzione per la Ternana: Jakub Jan Łabojko esce per Iulius Andrei Mărginean.20:11

74' Cartellino giallo per César Alejandro Falletti dos Santos.20:08

71' Sostituzione Mattia Maita Ahmed Benali20:08

71' Ingresso in campo molto atteso: Gregorio Morachioli lascia il posto al nuovo acquisto Mattia Aramu.20:05

70' Proteste dei giocatori del Bari che richiedono l'intervento del VAR per un presunto fallo di mano in area. Tutto regolare secondo la terna arbitrale. 20:04

68' Secondo Cooling Break a Terni.20:03

66' Ancora la Ternana che insiste. Luperini cerca di girarsi in area. Ora si sente anche forte il pubblico di casa.20:01

65' Casasola da pochi passi! Spreca la chance più importante il giocatore della Ternana, che colpisce quasi con l'esterno tutto solo a un metro dalla porta, mandando fuori il pallone.20:00

61' Occasione per il Bari! La Ternana molto vicino all'autogol! 19:56

59' Finsce anche la partita di Andrea Favilli, entra Antonio Raimondo.19:53

59' Niklas Anton Juhana Pyyhtiä lascia il campo a Costantino Favasuli.19:53

58' Esce Giuseppe Sibilli, al suo posto Malcom Sylas Edjouma Laouari.19:52

53' Maita tenta la conclusione dalla distanza. Azione complicata. 19:54

51' Falletti batte il calcio di punizione da fuori area, la palla, che gira sul secondo palo, finisce direttamente sul fondo. 19:45

50' Ammonizione per l'esterno sinistro del Bari Giacomo Ricci per una trattenuta su Falletti.19:44

47' Calcio d'angolo per il Bari. Anticipa Capuano, poi in qualche modo devia ancora in angolo Iannarilli.19:42

46' Esce proprio Salim Diakité, l'unico ammonito dei primi 45 minuti: non vuole rischiare Lucarelli, entra così Alessandro Celli.19:40

45' Si riparte! Comincia il secondo tempo di Ternana-Bari. 19:40

Lucarelli potrebbe sostituire Diakité che dopo appena 2 minuti si fa ammonire per un intervento in ritardo. Per l'attacco in panchina potrebbe subentrare l'esperienza di Dionisi per dare il cambio a uno tra Favilli e Falletti. Dall'altra parte tra i convocati anche Aramu che potrebbe fare l'esordio con la maglia del Bari.19:30

Inizio poco carico al Liberati di Terni con pochissime occasioni create nel primo tempo tra Ternana e Bari. È la formazione biancorossa a rendersi più pericolosa dopo 17 minuti con un'azione personale di Morachioli che serve il compagno Maita che però non arriva al pallone per la deviazione decisiva. Poco dopo è Nasti che si avvicina al gol ma anche qui un pizzico di imprecisione non gli consente di festeggiare. Sul finale del primo tempo è la Ternana ad avere la meglio: due occasioni pericolose create dalla squadra casalinga di cui una che ha richiesto l'intervento del portiere Brenno. Zero a zero tra Ternana e Bari.19:28

45'+3' Finisce il primo tempo! I primi 45 minuti di Ternana-Bari terminano 0-0.19:23

45'+1' Falletti! La Ternana si approfitta di una svista della difesa del Bari. Intervento deciso di Falletti che calcia di prima intenzione. Interviene Brenno che effettua la prima parata della partita.19:22

45' Saranno tre i minuti di recupero. 19:21

44' Luperini! Si coordina bene Luperini al volo con il destro. Calcia bene il giocatore della Ternana ma il pallone finisce di poco fuori. 19:20

42' Occasione del Bari, ancora Dorval protagonista. Il terzino biancorosso crossa in area, Iannarilli ci arriva ma respinge con la palla che rimane in area di rigore: non c'è però nessun giocatore del Bari. 19:18

40' Cross di Casasola, caccia via il pallone con decisione Monachioli. Occasione interessante della Ternana19:15

37' Aumenta la pressione del Bari in questo finale del primo tempo. Occasioni create ma nulla di concreto da parte degli ospiti. 19:12

29' Nasti!! Vicino al gol! Bella l'azione in verticale di Dorval che trova l'inserimento dell'attaccante del Bari. L'ex Cosenza però incrocia troppo il pallone che finisce di poco a lato della porta.19:06

29' Casaola! Tentativo della Ternana da calcio d'angolo. Il difensore anticipa la difesa avversaria colpendo di testa la palla che però finisce fuori. 19:04

27' Si riparte!19:01

25' Cooling Break a Terni. Ancora 0-0 tra Ternana e Bari.19:00

17' OCCASIONE BARI! Grande azione personale di Morachioli che palla al piede si dirige verso la porta. Il suo cross arriva dritto davanti alla rete dove si stava dirigendo Maita. Interviene prontamente Diakité che calcia via il pallone anticipando il giocatore biancorosso.18:53

15' Ancora un intervento falloso da parte della Ternana. Finisce a terra Maita per un intervento in ritardo di Luperini.18:51

8' A terra Koutsoupias dopo uno scontro di gioco. Interviene lo staff medico. 18:43

7' Cross interessante di Dorval in area, non ci arriva di testa Morachioli che era riuscito ad anticipare Diakité.18:42

4' Capuano chiude un'azione del Bari. Partita equilibrata dopo 5 minuti.18:40

3' Subito un cartellino giallo per Salim Diakité, entrato in ritardo su Morachioli.18:48

2' Tentativo con il destro da parte di Maita. La palla si perde sopra la traversa. 18:36

2' Azione offensiva della Ternana, l'arbitro fischia per una posizione di offside.18:36

1' Fischio d'inizio! Comincia Ternana-Bari. Dirige il match l'arbitro Daniele Rutella.18:35

Ritarda di qualche secondo il fischio d'inizio. Problema nella rete della porta. Le formazioni continuano il riscaldamento. 18:35

Un minuto di silenzio prima della partita, in memoria delle vittime colpite dalla tragedia di Brandizzo.18:32

FORMAZIONE UFFICIALE BARI (4-3-2-1): Brenno - Dorval, Zuzek, Vicari, Ricci - Maita, Maiello, Koutsoupias - Sibilli - Nasti, Morachioli. Allenatore: Mignani18:08

FORMAZIONE UFFICIALE TERNANA (3-5-2): Iannarilli - Diakitè, Capuano, Mantovani - Casasola, Luperini, Labojko, Corrado, Pyythia - Favilli, Falletti. Allenatore: Lucarelli18:07

Ancora a quota zero, la Ternana cerca di conquistare i suoi primi tre punti in questo avvio di stagione. Solo una vittoria invece per la squadra ospite, nella seconda giornata contro la Cremonese che, con gli altri due pareggi, contro Palermo e Cittadella, porta la squadra di Mignani attualmente in settima posizione, complice anche la momentanea sconfitta del Cosenza sul campo del Brescia.18:04

Buonasera a tutti e benvenuti alla 4ª giornata di Serie B. Appuntamento allo stadio Libero Liberati di Terni per la partita tra Ternana e Bari.18:03