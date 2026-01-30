Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Bari-Palermo: 0-3 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio San Nicola di Bari
30 Gennaio 2026 ore 20:30
Bari
0
Palermo
3
Partita finita
Arbitro: Antonio Rapuano
  1. 57' 0-1 Jérémy Le Douaron
  2. 67' 0-2 Joel Pohjanpalo
  3. 82' 0-3 Filippo Ranocchia (R)
0'
45'
90'
90'
94'

Un Palermo dominante va ad agganciare il Monza e mette grande pressione al duo di testa composto da Frosinone e Venezia: la promozione diretta ora è distante solo tre punti. I rosanero tornano a fare la voce grossa anche in trasferta travolgendo un Bari che tiene botta solo per un tempo. Il vantaggio lo firma Le Douaron prima dell'ora di gioco, poi a stretto giro arriva il raddoppio del solito Pohjanpalo che segnando si fa male alla schiena. Prima del triplice fischio ecco anche il gol su rigore di Ranocchia. La squadra di Longo, che sta cambiando pelle sul mercato, rimane quartultima in attesa delle partite di domani.

Joel Pohjanpalo ha segnato nove gol nelle ultime 10 partite di Serie B.

Le Pagelle

  1. 90'+4'

    FINE PARTITA. BARI-PALERMO 0-3. Prova di forza dei rosanero che si scatenano nella ripresa con Le Douaron, Pohjanpalo e Ranocchia. 22:25

  2. 90'

    Quattro minuti di recupero. 22:22

  3. 90'

    Corona non arriva per questione di centimetri sul cross basso e teso di Vasic. Sul cross successivo Segre colpisce di testa, ma alto. 22:21

  4. 88'

    AMMONIZIONE PER IL PALERMO. Bereszynski in ritardo su Çuni.22:19

  5. 86'

    Ancora Corona, questa volta di testa. Manda alto sul cross di Augello. 22:17

  7. 84'

    Corona, entrato molto bene, va vicinissimo alla porta col mancino.22:18

  8. 84'

    SOSTITUZIONE PER IL PALERMO. Fuori Mattia Bani, dentro Vasic.22:16

  9. 82'

    GOL! Bari-PALERMO 0-3. Ha segnato Ranocchia! Gran rigore piazzato alla sinistra di Cerofolini che aveva indovinato l'angolo.

    Guarda la scheda del giocatore Filippo Ranocchia22:16

  10. 81'

    RIGORE PER IL PALERMO! Cistana, ingenuo, interviene in ritardo su Gyasi che aveva appena avuto un'occasione a tu per tu con Cerofolini.22:14

  11. 80'

    Ritmi abbastanza bassi in questo finale, buon per il Palermo e molto meno per il Bari. 22:11

  13. 76'

    SOSTITUZIONE PER IL BARI. Fuori Braunoder, dentro Esteves.22:08

  14. 76'

    SOSTITUZIONE PER IL BARI. Fuori Moncini, dentro Gytkjær.22:08

  15. 74'

    SOSTITUZIONE PER IL PALERMO. Fuori Pohjanpalo, dentro Corona. Il bomber finlandese, ancora dolorante alla schiena dopo il gol, ha chiesto il cambio.22:11

  16. 74'

    SOSTITUZIONE PER IL PALERMO. Fuori Palumbo, dentro Gomes.22:10

  17. 74'

    SOSTITUZIONE PER IL PALERMO. Fuori Pierozzi, dentro Bereszynski.22:10

  19. 71'

    AMMONIZIONE PER IL PALERMO. Giallo a Pierozzi per un fallo su Dorval. 22:03

  20. 71'

    Si fa durissima ora per il Bari. 22:00

  21. 70'

    SOSTITUZIONE PER IL PALERMO. Fuori Le Douaron, dentro Gyasi.22:00

  22. 67'

    GOL! Bari-PALERMO 0-2. Ha segnato Pohjanpalo! Cross teso da sinistra di Palumbo per lo stacco imperioso di Pohjanpalo che anticpa Dorval e schiaccia in rete il raddoppio. Il centravanti rosanero si fa anche male alla schiena nell'occasione.

    Guarda la scheda del giocatore Joel Pohjanpalo22:00

  23. 65'

    AMMONIZIONE PER IL PALERMO. Giallo anche per Le Douaron nella stessa occasione.21:58

  25. 65'

    AMMONIZIONE PER IL BARI. Scintille tra Dickmann e Le Douaron.21:57

  26. 63'

    SOSTITUZIONE PER IL BARI. Fuori Manè, dentro Cavuoti.21:57

  27. 63'

    SOSTITUZIONE PER IL BARI. Fuori De Pieri, dentro Çuni.21:56

  28. 60'

    Azione dirompente e un po' anarchica di Dorval, ma Braunoder non trova il tempo per calciare in porta.21:52

  29. 57'

    GOL! Bari-PALERMO 0-1. Ha segnato Le Douaron! Azione manovrata del Palermo: Ceccaroni col mancino trova un gran cross dalla trequarti sul secondo palo, Le Douaron prende il tempo a Dickmann e di testa trova la traiettoria incrociata che batte Cerofolini.

    Guarda la scheda del giocatore Jérémy Le Douaron21:50

  31. 56'

    Colpo di testa del solito Bani su punizione battuta in area da Ranocchia. Palla alta sulla traversa. 21:47

  32. 55'

    Partita molto sporca in questo inizio di ripresa.21:46

  33. 51'

    Tiro di Pohjanpalo da fuori: il pallone sbatte sul compagno di squadra Segre - che stava tagliando - e termina sul fondo. 21:42

  34. 47'

    Azione quasi di sfondamento del Palermo in area del Bari. Fallo in attacco su Pucino. 21:39

  35. 46'

    INIZIO SECONDO TEMPO. Si riparte senza sostituzioni.21:36

  37. Nel prossimo turno di campionato il Bari farà visita al Mantova, mentre il Palermo ospiterà l'Empoli. 21:24

  38. Dopo un buon inizio del Bari è il Palermo ad avere le occasioni migliori: semplicemente clamorosa quella sprecata da Bani al 23' a due passi dalla porta. I pugliesi di Longo agiscono soprattutto in ripartenza ma in maniera comunque efficace. 21:24

  39. 45'+4'

    FINE PRIMO TEMPO: Bari-Palermo 0-0. Regge l'equilibrio al San Nicola.21:22

  40. 45'+2'

    ANCORA BANI! Si trova al posto giusto su un tiro smorzato di Pohjanpalo dentro l'area, ma la sua conclusione viene deviata in corner. 21:26

  41. 45'+1'

    SOSTITUZIONE PER IL BARI. Fuori Rao (infortunio muscolare), dentro Dickmann. 21:19

  43. 45'

    Saranno quattro i minuti di recupero.21:17

  44. 43'

    Conclusione svirgolata di Augello, era in area ma con poca luce. Sul fondo.21:15

  45. 40'

    Tentativo di Stabile in mischia, palla a lato.21:20

  46. 38'

    AMMONIZIONE PER IL PALERMO. Giallo a Palumbo, che era diffidato, per un fallo su Rao. Anche se sembrava aver trovato prima il pallone21:11

  47. 36'

    CI PROVA RANOCCHIA! Mancino a giro da dentro l'area, non va lontano dall'incrocio dei pali.21:09

  49. 32'

    AMMONIZIONE PER IL BARI. Giallo anche per Stabile per perdita di tempo. 21:06

  50. 30'

    Grande chisurua di Pucino che anticipa Pohjanpalo sul cross basso di Palumbo. 21:03

  51. 29'

    Contropiede del Bari: Rao dal vertice sinistro dell'area lascia partire il destro, deviato, che diventa di facile lettura per Joronen. 21:03

  52. 27'

    Bani ancora pericoloso, ma non arriva alla deviazione di testa in area.20:59

  53. 26'

    AMMONIZIONE PER IL BARI. Giallo a Pucino per proteste. 20:59

  55. 23'

    CLAMOROSA OCCASIONE PER BANI! Sugli sviluppi di corner il Palermo libera al limite Segre, la cui conclusione schiacciata viene respinta in maniera approssimativa da Cerofolini. Bani da due passi cestina incredibilmente il tap-in mandando alto. Forse è lo stesso Pohjanpalo, che stava a sua volta per insaccare, a disturbarlo.20:57

  56. 21'

    C'è un controllo del Var per un presunto tocco di Cistana col braccio nell'area del Bari. Ma si può proseguire. 20:54

  57. 19'

    Si ripropone con costanza il duello Manè-Augello, per ora alterno. 20:52

  58. 17'

    Rao cerca la penetrazione in area Palermo, Joronen in uscita bassa la fa sua. 20:49

  59. 11'

    OCCASIONE PER LE DOUARON! Pallone vellutato di Augello a premiare la sovrapposizione interna di Segre che tocca per Le Douaron la cui girata mancina termina a centimetri dal palo.20:52

  61. 8'

    De Pieri giù in area Palermo dopo un contatto con Augello. Sembra tutto molto leggero, lasciano andare arbitro prima e Var poi.20:41

  62. 6'

    Pohjanpalo gira di testa sul cross da destra di Segre, sul fondo. Rientrava comunque da posizione irregolare. 20:39

  63. 5'

    Partenza un po' più convinta del Bari ma il Palermo c'è. 20:38

  64. 3'

    De Pieri ci prova col mancino al volo sul cross morbido di Manè. Conclusione murata in corner. 20:36

  65. 2'

    Manè si scatena subito a destra, Augello deve concedere il corner.20:34

  67. 1'

    È cominciata BARI-PALERMO! Buona partita a tutti.20:32

  68. È Antonio Rapuano della sezione di Rimini a dirigere il match del San Nicola. Il fischietto è coadiuvato dagli assistenti Cipressa e Regattieri e dal quarto ufficiale Manzo. In sala Var ci sono Giua e Paganessi. 20:30

  69. Inzaghi invece cambia una sola pedina rispetto allo 0-0 di Modena: niente Gomes in mediana, bensì Segre che lascia spazio sulla trequarti al ritorno dal primo minuto di Le Douaron.20:27

  70. Pugliesi in campo con alcune modifiche rispetto al successo di Cesena: in difesa spazio a Stabile anziché Nikoalou, mentre in avanti non c'è Gytkjaer ma Moncini.20:26

  71. FORMAZIONE PALERMO (3-4-2-1): Joronen - Bani, Peda, Ceccaroni - Pierozzi, Ranocchia, Segre, Augello - Palumbo, Le Douaron - Pohjanpalo.20:23

  73. FORMAZIONE BARI (3-4-2-1): Cerofolini - Cistana, Pucino, Stabile - Manè, Braunoder, Verreth, Dorval - Rao, De Pieri - Moncini.20:33

  74. Sponda Palermo Filippo Inzaghi ha spiegato: ‘Per vincere le partire bisogna essere lucidi. Noi cerchiamo di lavorare e far crescere questa squadra, purtroppo si guarda spesso il bicchiere mezzo vuoto, ma io lo vedo mezzo pieno. Il nostro campionato è iniziato nove giornate fa e so che stiamo costruendo qualcosa’.20:15

  75. Moreno Longo, tecnico del Bari, alla vigilia ha parlato di mercato: ‘Il gruppo non è ancora definitivo: c’è bisogno di intervenire soprattutto in difesa e a centrocampo, ma non escludo ulteriori movimenti anche davanti. Al di là delle posizioni, voglio giocatori con il fuoco dentro’.20:15

  76. Il Palermo ha bisogno di una vittoria per non perdere terreno dal terzetto di testa, ma fatica lontano dal Renzo Barbera, avendo ottenuto solo una vittoria nelle ultime sette gare esterne di campionato (4N, 2P).20:09

  77. Il Bari è alla ricerca di un successo per allontanarsi dalla zona calda della classifica almeno per una notte, ma in casa non vince da ben cinque turni (2N, 3P) e l’ultimo successo al San Nicola risale al 2 novembre scorso (1-0 sul Cesena).20:08

  79. I biancorossi sono reduci dall’importante vittoria a Cesena (all’esordio in panchina di Longo), mentre i rosanero hanno pareggiato a reti bianche in casa del Modena nell’ultimo turno di campionato.20:06

  80. Bari e Palermo si affrontano per la 50ª volta nella loro storia in Serie B, con i padroni di casa che hanno vinto in 15 occasioni fin qui a fronte di 18 successi rosanero e 16 pareggi.20:02

  81. Benvenuti alla diretta scritta di Bari-Palermo, gara valida come anticipo della 22esima giornata del campionato di Serie B.19:58

  83. Dove si gioca la partita:

    Stadio: San Nicola
    Città: Bari
    Capienza: 58270 spettatori19:58

    San Nicola Fonte: Gettyimages

Formazioni Bari - Palermo

Bari
Palermo
TITOLARI BARI
PANCHINA BARI
ALLENATORE BARI
  • Moreno Longo
TITOLARI PALERMO
PANCHINA PALERMO
ALLENATORE PALERMO
  • Filippo Inzaghi
PREPARTITA

Bari - Palermo è valevole per la giornata numero 22 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 30 gennaio alle ore 20:30 allo stadio San Nicola di Bari.
Arbitro di Bari - Palermo sarà Antonio Rapuano. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.

Antonio Rapuano

Statistiche Stagionali
Partite dirette3
Falli fischiati83
Fuorigioco7
Rigori assegnati1
Ammonizioni13
Espulsioni0
Cartellini per partita4.3
Falli per cartellino6.3

Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 3 partite
  • Serie B: 9 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
30-08-2025 Serie B Spezia-Catanzaro 0-0
20-09-2025 Serie A Verona-Juventus 1-1
30-09-2025 Serie B Calcio Padova-Avellino 2-2
18-10-2025 Serie B Frosinone-Monza 0-1
28-10-2025 Serie B Reggiana-Modena 1-0
02-11-2025 Serie A Fiorentina-Lecce 0-1
29-11-2025 Serie B Südtirol-Avellino 0-1
13-12-2025 Serie B Cesena-Mantova 3-2
19-12-2025 Serie B Bari-Catanzaro 1-2
04-01-2026 Serie A Verona-Torino 0-3
17-01-2026 Serie B Monza-Frosinone 2-2
30-01-2026 Serie B Bari-Palermo 0-3

Attualmente il Bari si trova 17° in classifica con 20 punti (frutto di 4 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte); invece il Palermo si trova 4° in classifica con 41 punti (frutto di 11 vittorie, 8 pareggi e 3 sconfitte).
Il Bari ha segnato 18 gol e ne ha subiti 34; il Palermo ha segnato 33 gol e ne ha subiti 14.
La partita di andata Palermo - Bari si è giocata il 19 settembre 2025 e si è conclusa 2-0.

In casa il Bari ha fatto 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa il Palermo ha totalizzato 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte).
Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, il Cesena e il Palermo ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, lo Spezia e Modena ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.
Il Bari ha incontrato nell'ultima partita il Palermo perdendo 0-3 mentre Il Palermo ha incontrato Modena pareggiando 0-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Moncini con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Joel Pohjanpalo con 13 gol.

Bari e Palermo si sono affrontate 49 volte in campionato. Nei precedenti match il Bari ha vinto 15 volte, il Palermo ha vinto 18 volte mentre i pareggi sono stati 16.

Bari-Palermo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Bari ha vinto solo una delle ultime 10 sfide contro il Palermo in Serie BKT (3N, 6P) e nello specifico ha perso tre delle ultime quattro gare contro i rosanero nella competizione, incluso il match di andata (0-2).
  • Il Palermo ha vinto quattro delle ultime sei gare contro il Bari in Serie BKT (1N, 1P), mantenendo cinque volte la porta inviolata, tante quante nelle precedenti 14 sfide contro i pugliesi nella competizione.
  • Il Bari è imbattuto da tre gare casalinghe di fila contro il Palermo in Serie BKT (1V, 2N) e solo una volta ha evitato la sconfitta per più match interni consecutivi contro i rosanero nel torneo, arrivando a 12 tra il 1957 e il 1983 (9V, 3N).
  • Il Bari ha vinto l'ultima gara (2-1 vs Cesena), dopo 10 match di fila senza successo in Serie BKT (5N, 5P), e sotto la guida di Moreno Longo non ottiene due vittorie consecutive nella competizione da novembre 2024.
  • Il Palermo arriva da tre pareggi esterni consecutivi e in Serie BKT non impatta quattro gare fuori casa di fila da settembre-ottobre 2017, sotto la guida di Bruno Tedino.
  • Il Palermo è l'unica squadra di questo campionato di Serie BKT che non ha subito nemmeno una rete nei primi 30' di gioco; dall'altro lato, considerando la mezz'ora centrale di gara, il Bari ha incassato 15 reti, record negativo assieme al Pescara.
  • Da un lato il Palermo è la squadra che ha subito meno gol in questo campionato (14), dall'altro nessuna formazione ha segnato meno reti del Bari: 18, al pari della Virtus Entella; in particolare, i Galletti hanno tentato solo 58 tiri nello specchio, più di 10 in meno rispetto a qualsiasi altra squadra.
  • Con il gol nell'ultimo turno, Gabriele Moncini è arrivato a sei reti in 20 presenze in questo campionato, superando le cinque dello scorso torneo cadetto in 24 gare giocate con il Brescia; il classe '96 è tuttavia a secco di reti nelle ultime cinque presenze interne in Serie BKT, dopo che in ciascune delle precedenti quattro con la maglia del Bari aveva sempre segnato (quattro gol).
  • Il Bari è il bersaglio preferito di Antonio Palumbo in Serie BKT: tre reti, tutte arrivate nell'arco delle ultime quattro sfide contro i pugliesi. Il centrocampista del Palermo ha creato 15 chiare occasioni da gol per un compagno in questo torneo, almeno cinque in più di chiunque altro.
  • Joel Pohjanpalo - due gol e un assist nelle ultime tre sfide contro il Bari in Serie BKT - non segna da due trasferte di fila in Serie BKT e con la maglia del Palermo non è mai rimasto a secco per tre gare esterne di fila in regular season.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

BariPalermo
Partite giocate2121
Numero di partite vinte410
Numero di partite perse93
Numero di partite pareggiate88
Gol totali segnati1830
Gol totali subiti3114
Media gol subiti per partita1.50.7
Percentuale possesso palla49.448.2
Numero totale di passaggi84207765
Numero totale di passaggi riusciti68896037
Tiri nello specchio della porta5892
Percentuale di tiri in porta36.042.8
Numero totale di cross416443
Numero medio di cross riusciti95136
Duelli per partita vinti9731093
Duelli per partita persi10371105
Corner subiti11395
Corner guadagnati76107
Numero di punizioni a favore297271
Numero di punizioni concesse312329
Tackle totali292294
Percentuale di successo nei tackle62.757.5
Fuorigiochi totali2021
Numero totale di cartellini gialli4039
Numero totale di cartellini rossi23

Bari - Palermo Live

Classifica SERIE B

  1. Frosinone45
  2. Venezia44
  3. Monza41
  4. Palermo41
  5. Cesena34
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Joel Pohjanpalo13
  2. Andrea Adorante11
  3. Massimo Coda9
  4. Ettore Gliozzi9
  5. Fabio Abiuso8
MOSTRA COMPLETA

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio