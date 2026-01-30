Un Palermo dominante va ad agganciare il Monza e mette grande pressione al duo di testa composto da Frosinone e Venezia: la promozione diretta ora è distante solo tre punti. I rosanero tornano a fare la voce grossa anche in trasferta travolgendo un Bari che tiene botta solo per un tempo. Il vantaggio lo firma Le Douaron prima dell'ora di gioco, poi a stretto giro arriva il raddoppio del solito Pohjanpalo che segnando si fa male alla schiena. Prima del triplice fischio ecco anche il gol su rigore di Ranocchia. La squadra di Longo, che sta cambiando pelle sul mercato, rimane quartultima in attesa delle partite di domani.

Bari e Palermo si affrontano per la 50ª volta nella loro storia in Serie B, con i padroni di casa che hanno vinto in 15 occasioni fin qui a fronte di 18 successi rosanero e 16 pareggi.20:02

Moreno Longo, tecnico del Bari, alla vigilia ha parlato di mercato: ‘Il gruppo non è ancora definitivo: c’è bisogno di intervenire soprattutto in difesa e a centrocampo, ma non escludo ulteriori movimenti anche davanti. Al di là delle posizioni, voglio giocatori con il fuoco dentro’.20:15

Sponda Palermo Filippo Inzaghi ha spiegato: ‘Per vincere le partire bisogna essere lucidi. Noi cerchiamo di lavorare e far crescere questa squadra, purtroppo si guarda spesso il bicchiere mezzo vuoto, ma io lo vedo mezzo pieno. Il nostro campionato è iniziato nove giornate fa e so che stiamo costruendo qualcosa’.20:15

È Antonio Rapuano della sezione di Rimini a dirigere il match del San Nicola. Il fischietto è coadiuvato dagli assistenti Cipressa e Regattieri e dal quarto ufficiale Manzo. In sala Var ci sono Giua e Paganessi. 20:30

PREPARTITA

Bari - Palermo è valevole per la giornata numero 22 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 30 gennaio alle ore 20:30 allo stadio San Nicola di Bari.

Arbitro di Bari - Palermo sarà Antonio Rapuano. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.

Antonio Rapuano Statistiche Stagionali Partite dirette 3 Falli fischiati 83 Fuorigioco 7 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 13 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.3 Falli per cartellino 6.3 Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso: Serie A: 3 partite

partite Serie B: 9 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2025 Serie B Spezia-Catanzaro 0-0 20-09-2025 Serie A Verona-Juventus 1-1 30-09-2025 Serie B Calcio Padova-Avellino 2-2 18-10-2025 Serie B Frosinone-Monza 0-1 28-10-2025 Serie B Reggiana-Modena 1-0 02-11-2025 Serie A Fiorentina-Lecce 0-1 29-11-2025 Serie B Südtirol-Avellino 0-1 13-12-2025 Serie B Cesena-Mantova 3-2 19-12-2025 Serie B Bari-Catanzaro 1-2 04-01-2026 Serie A Verona-Torino 0-3 17-01-2026 Serie B Monza-Frosinone 2-2 30-01-2026 Serie B Bari-Palermo 0-3

Attualmente il Bari si trova 17° in classifica con 20 punti (frutto di 4 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte); invece il Palermo si trova 4° in classifica con 41 punti (frutto di 11 vittorie, 8 pareggi e 3 sconfitte).

Il Bari ha segnato 18 gol e ne ha subiti 34; il Palermo ha segnato 33 gol e ne ha subiti 14.

La partita di andata Palermo - Bari si è giocata il 19 settembre 2025 e si è conclusa 2-0.

In casa il Bari ha fatto 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa il Palermo ha totalizzato 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte).

Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, il Cesena e il Palermo ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, lo Spezia e Modena ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Il Bari ha incontrato nell'ultima partita il Palermo perdendo 0-3 mentre Il Palermo ha incontrato Modena pareggiando 0-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Moncini con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Joel Pohjanpalo con 13 gol.

Bari e Palermo si sono affrontate 49 volte in campionato. Nei precedenti match il Bari ha vinto 15 volte, il Palermo ha vinto 18 volte mentre i pareggi sono stati 16.

Bari-Palermo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Bari ha vinto solo una delle ultime 10 sfide contro il Palermo in Serie BKT (3N, 6P) e nello specifico ha perso tre delle ultime quattro gare contro i rosanero nella competizione, incluso il match di andata (0-2).

Il Palermo ha vinto quattro delle ultime sei gare contro il Bari in Serie BKT (1N, 1P), mantenendo cinque volte la porta inviolata, tante quante nelle precedenti 14 sfide contro i pugliesi nella competizione.

Il Bari è imbattuto da tre gare casalinghe di fila contro il Palermo in Serie BKT (1V, 2N) e solo una volta ha evitato la sconfitta per più match interni consecutivi contro i rosanero nel torneo, arrivando a 12 tra il 1957 e il 1983 (9V, 3N).

Il Bari ha vinto l'ultima gara (2-1 vs Cesena), dopo 10 match di fila senza successo in Serie BKT (5N, 5P), e sotto la guida di Moreno Longo non ottiene due vittorie consecutive nella competizione da novembre 2024.

Il Palermo arriva da tre pareggi esterni consecutivi e in Serie BKT non impatta quattro gare fuori casa di fila da settembre-ottobre 2017, sotto la guida di Bruno Tedino.

Il Palermo è l'unica squadra di questo campionato di Serie BKT che non ha subito nemmeno una rete nei primi 30' di gioco; dall'altro lato, considerando la mezz'ora centrale di gara, il Bari ha incassato 15 reti, record negativo assieme al Pescara.

Da un lato il Palermo è la squadra che ha subito meno gol in questo campionato (14), dall'altro nessuna formazione ha segnato meno reti del Bari: 18, al pari della Virtus Entella; in particolare, i Galletti hanno tentato solo 58 tiri nello specchio, più di 10 in meno rispetto a qualsiasi altra squadra.

Con il gol nell'ultimo turno, Gabriele Moncini è arrivato a sei reti in 20 presenze in questo campionato, superando le cinque dello scorso torneo cadetto in 24 gare giocate con il Brescia; il classe '96 è tuttavia a secco di reti nelle ultime cinque presenze interne in Serie BKT, dopo che in ciascune delle precedenti quattro con la maglia del Bari aveva sempre segnato (quattro gol).

Il Bari è il bersaglio preferito di Antonio Palumbo in Serie BKT: tre reti, tutte arrivate nell'arco delle ultime quattro sfide contro i pugliesi. Il centrocampista del Palermo ha creato 15 chiare occasioni da gol per un compagno in questo torneo, almeno cinque in più di chiunque altro.

Joel Pohjanpalo - due gol e un assist nelle ultime tre sfide contro il Bari in Serie BKT - non segna da due trasferte di fila in Serie BKT e con la maglia del Palermo non è mai rimasto a secco per tre gare esterne di fila in regular season.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: