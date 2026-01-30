Un Palermo dominante va ad agganciare il Monza e mette grande pressione al duo di testa composto da Frosinone e Venezia: la promozione diretta ora è distante solo tre punti. I rosanero tornano a fare la voce grossa anche in trasferta travolgendo un Bari che tiene botta solo per un tempo. Il vantaggio lo firma Le Douaron prima dell'ora di gioco, poi a stretto giro arriva il raddoppio del solito Pohjanpalo che segnando si fa male alla schiena. Prima del triplice fischio ecco anche il gol su rigore di Ranocchia. La squadra di Longo, che sta cambiando pelle sul mercato, rimane quartultima in attesa delle partite di domani.
Joel Pohjanpalo ha segnato nove gol nelle ultime 10 partite di Serie B.
RIGORE PER IL PALERMO! Cistana, ingenuo, interviene in ritardo su Gyasi che aveva appena avuto un'occasione a tu per tu con Cerofolini.22:14
80'
Ritmi abbastanza bassi in questo finale, buon per il Palermo e molto meno per il Bari. 22:11
76'
SOSTITUZIONE PER IL BARI. Fuori Braunoder, dentro Esteves.22:08
76'
SOSTITUZIONE PER IL BARI. Fuori Moncini, dentro Gytkjær.22:08
74'
SOSTITUZIONE PER IL PALERMO. Fuori Pohjanpalo, dentro Corona. Il bomber finlandese, ancora dolorante alla schiena dopo il gol, ha chiesto il cambio.22:11
74'
SOSTITUZIONE PER IL PALERMO. Fuori Palumbo, dentro Gomes.22:10
74'
SOSTITUZIONE PER IL PALERMO. Fuori Pierozzi, dentro Bereszynski.22:10
71'
AMMONIZIONE PER IL PALERMO. Giallo a Pierozzi per un fallo su Dorval. 22:03
71'
Si fa durissima ora per il Bari. 22:00
70'
SOSTITUZIONE PER IL PALERMO. Fuori Le Douaron, dentro Gyasi.22:00
67'
GOL! Bari-PALERMO 0-2. Ha segnato Pohjanpalo! Cross teso da sinistra di Palumbo per lo stacco imperioso di Pohjanpalo che anticpa Dorval e schiaccia in rete il raddoppio. Il centravanti rosanero si fa anche male alla schiena nell'occasione.
AMMONIZIONE PER IL PALERMO. Giallo anche per Le Douaron nella stessa occasione.21:58
65'
AMMONIZIONE PER IL BARI. Scintille tra Dickmann e Le Douaron.21:57
63'
SOSTITUZIONE PER IL BARI. Fuori Manè, dentro Cavuoti.21:57
63'
SOSTITUZIONE PER IL BARI. Fuori De Pieri, dentro Çuni.21:56
60'
Azione dirompente e un po' anarchica di Dorval, ma Braunoder non trova il tempo per calciare in porta.21:52
57'
GOL! Bari-PALERMO 0-1. Ha segnato Le Douaron! Azione manovrata del Palermo: Ceccaroni col mancino trova un gran cross dalla trequarti sul secondo palo, Le Douaron prende il tempo a Dickmann e di testa trova la traiettoria incrociata che batte Cerofolini.
Colpo di testa del solito Bani su punizione battuta in area da Ranocchia. Palla alta sulla traversa. 21:47
55'
Partita molto sporca in questo inizio di ripresa.21:46
51'
Tiro di Pohjanpalo da fuori: il pallone sbatte sul compagno di squadra Segre - che stava tagliando - e termina sul fondo. 21:42
47'
Azione quasi di sfondamento del Palermo in area del Bari. Fallo in attacco su Pucino. 21:39
46'
INIZIO SECONDO TEMPO. Si riparte senza sostituzioni.21:36
Nel prossimo turno di campionato il Bari farà visita al Mantova, mentre il Palermo ospiterà l'Empoli. 21:24
Dopo un buon inizio del Bari è il Palermo ad avere le occasioni migliori: semplicemente clamorosa quella sprecata da Bani al 23' a due passi dalla porta. I pugliesi di Longo agiscono soprattutto in ripartenza ma in maniera comunque efficace. 21:24
45'+4'
FINE PRIMO TEMPO: Bari-Palermo 0-0. Regge l'equilibrio al San Nicola.21:22
45'+2'
ANCORA BANI! Si trova al posto giusto su un tiro smorzato di Pohjanpalo dentro l'area, ma la sua conclusione viene deviata in corner. 21:26
45'+1'
SOSTITUZIONE PER IL BARI. Fuori Rao (infortunio muscolare), dentro Dickmann. 21:19
45'
Saranno quattro i minuti di recupero.21:17
43'
Conclusione svirgolata di Augello, era in area ma con poca luce. Sul fondo.21:15
40'
Tentativo di Stabile in mischia, palla a lato.21:20
38'
AMMONIZIONE PER IL PALERMO. Giallo a Palumbo, che era diffidato, per un fallo su Rao. Anche se sembrava aver trovato prima il pallone21:11
36'
CI PROVA RANOCCHIA! Mancino a giro da dentro l'area, non va lontano dall'incrocio dei pali.21:09
32'
AMMONIZIONE PER IL BARI. Giallo anche per Stabile per perdita di tempo. 21:06
30'
Grande chisurua di Pucino che anticipa Pohjanpalo sul cross basso di Palumbo. 21:03
29'
Contropiede del Bari: Rao dal vertice sinistro dell'area lascia partire il destro, deviato, che diventa di facile lettura per Joronen. 21:03
27'
Bani ancora pericoloso, ma non arriva alla deviazione di testa in area.20:59
26'
AMMONIZIONE PER IL BARI. Giallo a Pucino per proteste. 20:59
23'
CLAMOROSA OCCASIONE PER BANI! Sugli sviluppi di corner il Palermo libera al limite Segre, la cui conclusione schiacciata viene respinta in maniera approssimativa da Cerofolini. Bani da due passi cestina incredibilmente il tap-in mandando alto. Forse è lo stesso Pohjanpalo, che stava a sua volta per insaccare, a disturbarlo.20:57
21'
C'è un controllo del Var per un presunto tocco di Cistana col braccio nell'area del Bari. Ma si può proseguire. 20:54
19'
Si ripropone con costanza il duello Manè-Augello, per ora alterno. 20:52
17'
Rao cerca la penetrazione in area Palermo, Joronen in uscita bassa la fa sua. 20:49
11'
OCCASIONE PER LE DOUARON! Pallone vellutato di Augello a premiare la sovrapposizione interna di Segre che tocca per Le Douaron la cui girata mancina termina a centimetri dal palo.20:52
8'
De Pieri giù in area Palermo dopo un contatto con Augello. Sembra tutto molto leggero, lasciano andare arbitro prima e Var poi.20:41
6'
Pohjanpalo gira di testa sul cross da destra di Segre, sul fondo. Rientrava comunque da posizione irregolare. 20:39
5'
Partenza un po' più convinta del Bari ma il Palermo c'è. 20:38
3'
De Pieri ci prova col mancino al volo sul cross morbido di Manè. Conclusione murata in corner. 20:36
2'
Manè si scatena subito a destra, Augello deve concedere il corner.20:34
1'
È cominciata BARI-PALERMO! Buona partita a tutti.20:32
È Antonio Rapuano della sezione di Rimini a dirigere il match del San Nicola. Il fischietto è coadiuvato dagli assistenti Cipressa e Regattieri e dal quarto ufficiale Manzo. In sala Var ci sono Giua e Paganessi. 20:30
Inzaghi invece cambia una sola pedina rispetto allo 0-0 di Modena: niente Gomes in mediana, bensì Segre che lascia spazio sulla trequarti al ritorno dal primo minuto di Le Douaron.20:27
Pugliesi in campo con alcune modifiche rispetto al successo di Cesena: in difesa spazio a Stabile anziché Nikoalou, mentre in avanti non c'è Gytkjaer ma Moncini.20:26
FORMAZIONE PALERMO (3-4-2-1): Joronen - Bani, Peda, Ceccaroni - Pierozzi, Ranocchia, Segre, Augello - Palumbo, Le Douaron - Pohjanpalo.20:23
FORMAZIONE BARI (3-4-2-1): Cerofolini - Cistana, Pucino, Stabile - Manè, Braunoder, Verreth, Dorval - Rao, De Pieri - Moncini.20:33
Sponda Palermo Filippo Inzaghi ha spiegato: ‘Per vincere le partire bisogna essere lucidi. Noi cerchiamo di lavorare e far crescere questa squadra, purtroppo si guarda spesso il bicchiere mezzo vuoto, ma io lo vedo mezzo pieno. Il nostro campionato è iniziato nove giornate fa e so che stiamo costruendo qualcosa’.20:15
Moreno Longo, tecnico del Bari, alla vigilia ha parlato di mercato: ‘Il gruppo non è ancora definitivo: c’è bisogno di intervenire soprattutto in difesa e a centrocampo, ma non escludo ulteriori movimenti anche davanti. Al di là delle posizioni, voglio giocatori con il fuoco dentro’.20:15
Il Palermo ha bisogno di una vittoria per non perdere terreno dal terzetto di testa, ma fatica lontano dal Renzo Barbera, avendo ottenuto solo una vittoria nelle ultime sette gare esterne di campionato (4N, 2P).20:09
Il Bari è alla ricerca di un successo per allontanarsi dalla zona calda della classifica almeno per una notte, ma in casa non vince da ben cinque turni (2N, 3P) e l’ultimo successo al San Nicola risale al 2 novembre scorso (1-0 sul Cesena).20:08
I biancorossi sono reduci dall’importante vittoria a Cesena (all’esordio in panchina di Longo), mentre i rosanero hanno pareggiato a reti bianche in casa del Modena nell’ultimo turno di campionato.20:06
Bari e Palermo si affrontano per la 50ª volta nella loro storia in Serie B, con i padroni di casa che hanno vinto in 15 occasioni fin qui a fronte di 18 successi rosanero e 16 pareggi.20:02
Benvenuti alla diretta scritta di Bari-Palermo, gara valida come anticipo della 22esima giornata del campionato di Serie B.19:58
Dove si gioca la partita:
Stadio: San Nicola Città: Bari Capienza: 58270 spettatori19:58
Bari - Palermo è valevole per la giornata numero 22 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 30 gennaio alle ore 20:30 allo stadio San Nicola di Bari. Arbitro di Bari - Palermo sarà Antonio Rapuano. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.
Antonio Rapuano
Statistiche Stagionali
Partite dirette
3
Falli fischiati
83
Fuorigioco
7
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
13
Espulsioni
0
Cartellini per partita
4.3
Falli per cartellino
6.3
Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso:
Serie A: 3 partite
Serie B: 9 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
30-08-2025
Serie B
Spezia-Catanzaro 0-0
20-09-2025
Serie A
Verona-Juventus 1-1
30-09-2025
Serie B
Calcio Padova-Avellino 2-2
18-10-2025
Serie B
Frosinone-Monza 0-1
28-10-2025
Serie B
Reggiana-Modena 1-0
02-11-2025
Serie A
Fiorentina-Lecce 0-1
29-11-2025
Serie B
Südtirol-Avellino 0-1
13-12-2025
Serie B
Cesena-Mantova 3-2
19-12-2025
Serie B
Bari-Catanzaro 1-2
04-01-2026
Serie A
Verona-Torino 0-3
17-01-2026
Serie B
Monza-Frosinone 2-2
30-01-2026
Serie B
Bari-Palermo 0-3
Attualmente il Bari si trova 17° in classifica con 20 punti (frutto di 4 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte); invece il Palermo si trova 4° in classifica con 41 punti (frutto di 11 vittorie, 8 pareggi e 3 sconfitte). Il Bari ha segnato 18 gol e ne ha subiti 34; il Palermo ha segnato 33 gol e ne ha subiti 14. La partita di andata Palermo - Bari si è giocata il 19 settembre 2025 e si è conclusa 2-0.
In casa il Bari ha fatto 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa il Palermo ha totalizzato 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte). Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, il Cesena e il Palermo ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, lo Spezia e Modena ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. Il Bari ha incontrato nell'ultima partita il Palermo perdendo 0-3 mentre Il Palermo ha incontrato Modena pareggiando 0-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Moncini con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Joel Pohjanpalo con 13 gol.
Bari e Palermo si sono affrontate 49 volte in campionato. Nei precedenti match il Bari ha vinto 15 volte, il Palermo ha vinto 18 volte mentre i pareggi sono stati 16.
Bari-Palermo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Bari ha vinto solo una delle ultime 10 sfide contro il Palermo in Serie BKT (3N, 6P) e nello specifico ha perso tre delle ultime quattro gare contro i rosanero nella competizione, incluso il match di andata (0-2).
Il Palermo ha vinto quattro delle ultime sei gare contro il Bari in Serie BKT (1N, 1P), mantenendo cinque volte la porta inviolata, tante quante nelle precedenti 14 sfide contro i pugliesi nella competizione.
Il Bari è imbattuto da tre gare casalinghe di fila contro il Palermo in Serie BKT (1V, 2N) e solo una volta ha evitato la sconfitta per più match interni consecutivi contro i rosanero nel torneo, arrivando a 12 tra il 1957 e il 1983 (9V, 3N).
Il Bari ha vinto l'ultima gara (2-1 vs Cesena), dopo 10 match di fila senza successo in Serie BKT (5N, 5P), e sotto la guida di Moreno Longo non ottiene due vittorie consecutive nella competizione da novembre 2024.
Il Palermo arriva da tre pareggi esterni consecutivi e in Serie BKT non impatta quattro gare fuori casa di fila da settembre-ottobre 2017, sotto la guida di Bruno Tedino.
Il Palermo è l'unica squadra di questo campionato di Serie BKT che non ha subito nemmeno una rete nei primi 30' di gioco; dall'altro lato, considerando la mezz'ora centrale di gara, il Bari ha incassato 15 reti, record negativo assieme al Pescara.
Da un lato il Palermo è la squadra che ha subito meno gol in questo campionato (14), dall'altro nessuna formazione ha segnato meno reti del Bari: 18, al pari della Virtus Entella; in particolare, i Galletti hanno tentato solo 58 tiri nello specchio, più di 10 in meno rispetto a qualsiasi altra squadra.
Con il gol nell'ultimo turno, Gabriele Moncini è arrivato a sei reti in 20 presenze in questo campionato, superando le cinque dello scorso torneo cadetto in 24 gare giocate con il Brescia; il classe '96 è tuttavia a secco di reti nelle ultime cinque presenze interne in Serie BKT, dopo che in ciascune delle precedenti quattro con la maglia del Bari aveva sempre segnato (quattro gol).
Il Bari è il bersaglio preferito di Antonio Palumbo in Serie BKT: tre reti, tutte arrivate nell'arco delle ultime quattro sfide contro i pugliesi. Il centrocampista del Palermo ha creato 15 chiare occasioni da gol per un compagno in questo torneo, almeno cinque in più di chiunque altro.
Joel Pohjanpalo - due gol e un assist nelle ultime tre sfide contro il Bari in Serie BKT - non segna da due trasferte di fila in Serie BKT e con la maglia del Palermo non è mai rimasto a secco per tre gare esterne di fila in regular season.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: