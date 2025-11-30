La Juve Stabia impone il pari alla capolista: Monza due volte avanti, prima con Birindelli e poi con Petagna, ripreso dai gialloblù prima con Candellone e poi con Maistro. Tante occasioni da una parte e dall'altra, risultato complessivamente giusto.
In classifica, le ''Vespe'' muovono a quota 18 con vista sui playoff, i ''Bagaj'' salgono a 30 punti (Frosinone ora a -2). Giovedì si recupera Juve Stabia-Bari, il Monza attende il Sudtirol il giorno dell'Immacolata.
Per la diretta di Juve Stabia-Monza è tutto, buon proseguimento di domenica.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
90'+5'
E' FINITA! JUVE STABIA-MONZA 2-2! Reti di Birindelli, Candellone, Petagna e Maistro. 16:58
90'+3'
Cross in area, uscita sicura di Confente. 16:56
90'+1'
QUINTO CAMBIO NEL MONZA: entra Maric, esce Ciurria. 16:54
90'
Quattro minuti di recupero. 16:53
88'
IL MONZA FALLISCE IL 2 A 3! Petagna lancia Azzi in campo aperto, solo davanti a Confente: sinistro deviato in corner dal portiere! 16:51
87'
Tiro dalla bandierina per i campani. 16:50
85'
Gli uomini di Abate provano a sfruttare il momento favorevole. 16:49
83'
PILLOLA STATISTICA: primo centro stagionale anche per il numero 37 gialloblù. 16:57
83'
GOL! JUVE STABIA-Monza 2-2! Rete di Maistro. Pareggio dei padroni di casa: cross in area, Delli Carri chiude ma Maistro tira di sinistro sotto l'incrocio dei pali, fulminando Thiam.
Petagna prova a lanciare Azzi, Carissoni anticipa e recupera la sfera. 16:29
64'
AMMONITO IZZO: fallo su Pierobon. 16:27
62'
Keita Baldé subito in azione, colpo di testa smorzato, blocca l'estremo difensore avversario. 16:25
61'
TERZO CAMBIO NEL MONZA: entra Delli Carri, esce Ravanelli. 16:24
61'
SECONDO CAMBIO NEL MONZA: entra Petagna, esce Alvarez. 16:24
61'
PRIMO CAMBIO NEL MONZA: entra Keita Baldé, esce Mota. 16:23
60'
Scocca l'ora di gioco, parziale sempre di 1 a 1. 16:23
58'
Uscita col pugno di Confente, che finisce per colpire involontariamente Bellich. 16:22
57'
Dribbling di Piscopo che entra in area, assist schermato dalla retroguardia brianzola. 16:21
55'
Juve Stabia in proiezione offensiva, Piscopo pronto a battere una rimessa laterale. 16:18
53'
SINISTRO DI PIEROBON! Conclusione dal limite alta di poco sopra la traversa. 16:16
52'
CANDELLONE! Destro dalla media distanza che non inquadra lo specchio di porta. 16:15
51'
Chiusura di Carissoni su Mota, rimessa da fondo campo per Confente. 16:14
49'
AMMONITO BIRINDELLI: fallo su Pierobon. Era diffidato, salterà il match contro il Sudtirol. 16:16
48'
CORNER PER IL MONZA! Alvarez prova a colpire in mischia, deviazione di Gabrielloni. 16:11
47'
Corner conquistato da Mota. 16:09
46'
Nessun cambio nel corso dell'intervallo. 16:08
46'
INIZIA IL SECONDO TEMPO DI JUVE STABIA-MONZA! Si riparte dal risultato di 1-1. 16:08
Squadre negli spogliatoi: Abate e Bianco studiano le mosse per aggiudicarsi l'intera posta in palio. 15:55
E' successo molto nella prima frazione di gioco al ''Menti'': Monza avanti con Birindelli a seguito del palo colpito da Ciurria, pareggio della Juve Stabia di Candellone, favorito da una grave incertezza di Thiam. Concesso e poi revocato un rigore ai padroni di casa per un contatto Candellone-Ravanelli. 15:54
45'+3'
FINE PRIMO TEMPO! JUVE STABIA-MONZA 1-1! Reti di Birindelli e Candellone. 15:51
45'+1'
Tocco di braccio di Candellone nel tentativo di addomesticare la sfera. 15:49
45'
Tre minuti di recupero. 15:48
43'
Pressing insistito di Candellone su Obiang, c'è fallo. 15:46
41'
REVOCATO IL PENALTY! Dopo aver visionato le immagini, il direttore di gara ritorna sulla propria decisione e annulla il rigore: regolare il contatto tra Candellone e Ravanelli. 15:45
40'
Allegretti richiamato al monitor! 15:43
39'
VAR al lavoro: da valutare la posizione di partenza di Candellone, il contatto e l'eventuale secondo 'giallo' a Ravanelli... 15:42
37'
CALCIO DI RIGORE PER LA JUVE STABIA! Fallo di Ravanelli su Candellone al momento del tiro, parato da Thiam. 15:41
37'
Traversone di Carissoni in area, Izzo allontana la minaccia. 15:40
35'
Fase di gioco vibrante al ''Menti''. 15:38
33'
Fallo in attacco fischiato contro Piscopo, che colpisce Birindelli. 15:36
31'
PILLOLA STATISTICA: 4° centro in campionato per il numero 27 gialloblù. 15:36
31'
GOL! JUVE STABIA-Monza 1-1! Rete di Candellone. Pareggio dei padroni di casa: uscita scriteriata di Thiam che calcia su Ravanelli e libera la via del gol a Candellone, a porta vuota.
PALO DI CIURRIA! Sinistro a giro che si stampa sul montante! 15:22
18'
AMMONITO STABILE: trattenuto Ciurria. 15:21
16'
DESTRO DI CANDELLONE! L'attaccante scappa in profondità e calcia da posizione defilata, l'estremo difensore biancorosso apre il guantone e devia. 15:19
15'
Cross insidioso di Piscopo, Thiam smanaccia in mezzo all'area. 15:18
13'
Rinvio di Thiam direttamente in fallo laterale. 15:16
12'
Punizione battuta da Stabile, la retroguardia brianzola conquista la rimessa da fondo campo. 15:15
10'
Trattenuta di Alvarez ai danni di Correia all'altezza della mediana di campo. 15:13
9'
Diagonale alto di Candellone ma c'è posizione di offside. 15:12
8'
Il numero 19 gialloblù si rialza e proverà a proseguire il match. 15:10
6'
Gioco fermo: scontro aereo tra Stabile e Alvarez, ha la peggio il difensore della Juve Stabia. Sanitari in campo. 15:09
4'
Traversone dalla corsia destra, Confente non blocca la sfera, rischio per l'estremo difensore di casa. 15:08
3'
Assist di Mota per l'inserimento di Pessina, il quale tuttavia non riesce a battere a rete. 15:06
2'
Mosti prova a lanciare Carissoni sull'out di destra, intercetta Azzi. 15:05
1'
INIZIA JUVE STABIA-MONZA! Primo pallone giocato da Alvarez. 15:03
Squadre in campo agli ordini di Allegretta: padroni di casa in maglia gialloblù, ospiti in completo bianco con striscia verticale rossa. 14:59
Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 14:34
Abate è senza lo squalificato Ruggero, rimpiazzato da Stabile; Gabrielloni terminale offensivo in coppia con Candellone, Piscopo sull'out mancino. Bianco perde Caprari e Colpani: sarà la coppia Ciurria-Mota a agire alle spalle della punta Alvarez; Keita Baldé rientra dalla squalifica ma parte dalla panchina. 15:04
Le ''Vespe'' sono reduci dal ko in casa della Sampdoria mentre i ''Bagaj'' inseguono l'ottava vittoria consecutiva dopo il successo contro il Cesena tra le mura amiche. 13:58
Dirige l'incontro il signor Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Biffi. Quarto Ufficiale Arena di Torre del Greco. Al VAR Volpi di Arezzo, AVAR Meraviglia di Pistoia.13:54
Il match del ''Menti'' oppone i padroni di casa, a metà graduatoria con 17 punti all'attivo (una gara da recuperare), agli ospiti, che guidano la classifica a quota 29. 13:52
Benvenuti alla diretta di Juve Stabia-Monza, gara valida per il 14° turno del campionato di Serie B. 13:48
Dove si gioca la partita:
Stadio: Romeo Menti di Castellammare Città: Castellammare di Stabia Capienza: 7642 spettatori13:48
Juve Stabia - Monza è valevole per la giornata numero 14 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 30 novembre alle ore 15:00 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia. Arbitro di Juve Stabia - Monza sarà Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.
Claudio Giuseppe Allegretta
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 8 partite nella stagione in corso:
Serie B: 7 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
16-08-2025
Coppa Italia
Venezia-Mantova 4-0
24-08-2025
Serie B
Catanzaro-Südtirol 1-1
14-09-2025
Serie B
Virtus Entella-Mantova 1-0
28-09-2025
Serie B
Modena-Pescara 2-1
04-10-2025
Serie B
Avellino-Mantova 0-0
26-10-2025
Serie B
Calcio Padova-Juve Stabia 2-2
08-11-2025
Serie B
Venezia-Sampdoria 3-1
30-11-2025
Serie B
Juve Stabia-Monza 2-2
Attualmente Juve Stabia si trova 10° in classifica con 18 punti (frutto di 4 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte); invece il Monza si trova 1° in classifica con 30 punti (frutto di 9 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte). Juve Stabia ha segnato 15 gol e ne ha subiti 16; il Monza ha segnato 20 gol e ne ha subiti 9.
In casa Juve Stabia ha fatto 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Monza ha totalizzato 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, la Sampdoria e il Monza ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, il Pescara e il Cesena ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. Juve Stabia ha incontrato nell'ultima partita il Monza pareggiando 2-2 mentre Il Monza ha incontrato il Cesena vincendo 1-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Candellone con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Dany Mota con 4 gol.
Juve Stabia e Monza si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Juve Stabia ha vinto 1 volta, il Monza non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati uno solo.
Juve Stabia-Monza ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Juve Stabia è imbattuta nelle due sfide di Serie BKT contro il Monza, grazie a una vittoria e un pareggio registrati nel 1951/52. Le due squadre tornano a incrociarsi nella competizione dopo oltre 73 anni, dall’ultimo confronto del 10 febbraio 1952, vinto 2-1 dalle Vespe.
Il Monza ha perso solo una delle ultime 19 gare interne contro avversarie campane in Serie BKT registrando sette successi - incluse le tre più recenti - e ben 11 pareggi nel parziale; in generale, la squadra brianzola non ha mai conquistato più di tre vittorie di fila in casa contro questo tipo di formazioni nel torneo cadetto (tre anche tra il 1953 e il 1954, tutte contro la Salernitana).
La Juve Stabia non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato nelle ultime 10 gare di Serie BKT (4V, 3N, 3P), perdendo la più recente contro la Sampdoria (1-0); in generale, la squadra campana non registra più sconfitte di fila nella competizione dal periodo tra febbraio e marzo scorsi (due in quel caso, contro Pisa e Cittadella, sotto la guida tecnica di Gianluca Pagliuca).
La Juve Stabia (3V, 2N) è una delle cinque squadre - insieme a Empoli, Modena, Reggiana e Virtus Entella - ancora imbattute in casa in questo campionato, oltre a essere quella che ha subito meno gol davanti al proprio pubblico (uno solo). Dopo i successi contro Mantova, Avellino e Palermo, i campani potrebbero centrare quattro vittorie di fila in casa in Serie BKT per la terza volta nella loro storia, dopo le serie registrate tra settembre-novembre 2012 e settembre-novembre 2011 (quattro in entrambi i casi).
Il Monza è rimasto imbattuto in ognuna delle ultime otto gare di Serie BKT, grazie a un pareggio e a ben sette vittorie consecutive; l'ultima formazione a conquistare più successi di fila nel torneo cadetto è stata il Trapani tra marzo e aprile 2016 (otto in quel caso).
Il Monza ha vinto le ultime tre trasferte di Serie BKT senza subire gol e può centrare quattro successi esterni di fila per la seconda volta nella sua storia nel torneo, dopo la serie registrata tra febbraio e marzo 2022 sotto la guida tecnica di Giovanni Stroppa. Inoltre, la formazione brianzola non colleziona quattro clean sheet consecutivi fuori casa dal periodo dicembre 1979-gennaio 1980 (contro Pistoiese, Palermo, Cesena e Parma in quel caso).
In questa sfida si affrontano la miglior difesa casalinga del torneo (Juve Stabia, una sola rete subita) e quella che ha incassato meno gol in trasferta (Monza, quattro). Inoltre, la formazione brianzola (35, come il Modena) e quella campana (38, dietro solo al Cesena con 36) figurano tra le quattro squadre che hanno concesso meno tiri nello specchio in questa Serie BKT.
Il Monza ha realizzato 13 gol su azione in questo campionato: solo Venezia e Frosinone (15 ciascuna) hanno fatto meglio. Dalla parte opposta, solo la Virtus Entella (quattro) conta meno reti in questo modo della Juve Stabia (cinque) nel torneo in corso.
Andrea Giorgini ha effettuato 726 passaggi in 10 incontri in questa Serie BKT e, tra i difensori, solo Stefano Cella (80.9) ne ha tentati in media a partita più del giocatore della Juve Stabia (72.6); in particolare, tra i compagni di squadra, il classe 2002 è quello che conta più respinte difensive (55) e tiri respinti (sei) in questo torneo.
La Juve Stabia è la squadra con cui Demba Thiam ha collezionato più presenze in Serie BKT (41, tutte nella scorsa stagione, inclusi playoff). Il classe ’98 è anche il portiere con più clean sheet (sette) e la percentuale di parate più alta (80%, minimo due gare) in questo torneo.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: