La Juve Stabia impone il pari alla capolista: Monza due volte avanti, prima con Birindelli e poi con Petagna, ripreso dai gialloblù prima con Candellone e poi con Maistro. Tante occasioni da una parte e dall'altra, risultato complessivamente giusto.

Abate è senza lo squalificato Ruggero, rimpiazzato da Stabile; Gabrielloni terminale offensivo in coppia con Candellone, Piscopo sull'out mancino. Bianco perde Caprari e Colpani: sarà la coppia Ciurria-Mota a agire alle spalle della punta Alvarez; Keita Baldé rientra dalla squalifica ma parte dalla panchina. 15:04

PREPARTITA

Juve Stabia - Monza è valevole per la giornata numero 14 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 30 novembre alle ore 15:00 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia.

Arbitro di Juve Stabia - Monza sarà Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.

Claudio Giuseppe Allegretta Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 8 partite nella stagione in corso: Serie B: 7 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 16-08-2025 Coppa Italia Venezia-Mantova 4-0 24-08-2025 Serie B Catanzaro-Südtirol 1-1 14-09-2025 Serie B Virtus Entella-Mantova 1-0 28-09-2025 Serie B Modena-Pescara 2-1 04-10-2025 Serie B Avellino-Mantova 0-0 26-10-2025 Serie B Calcio Padova-Juve Stabia 2-2 08-11-2025 Serie B Venezia-Sampdoria 3-1 30-11-2025 Serie B Juve Stabia-Monza 2-2

Attualmente Juve Stabia si trova 10° in classifica con 18 punti (frutto di 4 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte); invece il Monza si trova 1° in classifica con 30 punti (frutto di 9 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte).

Juve Stabia ha segnato 15 gol e ne ha subiti 16; il Monza ha segnato 20 gol e ne ha subiti 9.

In casa Juve Stabia ha fatto 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Monza ha totalizzato 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).

Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, la Sampdoria e il Monza ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, il Pescara e il Cesena ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Juve Stabia ha incontrato nell'ultima partita il Monza pareggiando 2-2 mentre Il Monza ha incontrato il Cesena vincendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Candellone con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Dany Mota con 4 gol.

Juve Stabia e Monza si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Juve Stabia ha vinto 1 volta, il Monza non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati uno solo.

Juve Stabia-Monza ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Juve Stabia è imbattuta nelle due sfide di Serie BKT contro il Monza, grazie a una vittoria e un pareggio registrati nel 1951/52. Le due squadre tornano a incrociarsi nella competizione dopo oltre 73 anni, dall’ultimo confronto del 10 febbraio 1952, vinto 2-1 dalle Vespe.

Il Monza ha perso solo una delle ultime 19 gare interne contro avversarie campane in Serie BKT registrando sette successi - incluse le tre più recenti - e ben 11 pareggi nel parziale; in generale, la squadra brianzola non ha mai conquistato più di tre vittorie di fila in casa contro questo tipo di formazioni nel torneo cadetto (tre anche tra il 1953 e il 1954, tutte contro la Salernitana).

La Juve Stabia non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato nelle ultime 10 gare di Serie BKT (4V, 3N, 3P), perdendo la più recente contro la Sampdoria (1-0); in generale, la squadra campana non registra più sconfitte di fila nella competizione dal periodo tra febbraio e marzo scorsi (due in quel caso, contro Pisa e Cittadella, sotto la guida tecnica di Gianluca Pagliuca).

La Juve Stabia (3V, 2N) è una delle cinque squadre - insieme a Empoli, Modena, Reggiana e Virtus Entella - ancora imbattute in casa in questo campionato, oltre a essere quella che ha subito meno gol davanti al proprio pubblico (uno solo). Dopo i successi contro Mantova, Avellino e Palermo, i campani potrebbero centrare quattro vittorie di fila in casa in Serie BKT per la terza volta nella loro storia, dopo le serie registrate tra settembre-novembre 2012 e settembre-novembre 2011 (quattro in entrambi i casi).

Il Monza è rimasto imbattuto in ognuna delle ultime otto gare di Serie BKT, grazie a un pareggio e a ben sette vittorie consecutive; l'ultima formazione a conquistare più successi di fila nel torneo cadetto è stata il Trapani tra marzo e aprile 2016 (otto in quel caso).

Il Monza ha vinto le ultime tre trasferte di Serie BKT senza subire gol e può centrare quattro successi esterni di fila per la seconda volta nella sua storia nel torneo, dopo la serie registrata tra febbraio e marzo 2022 sotto la guida tecnica di Giovanni Stroppa. Inoltre, la formazione brianzola non colleziona quattro clean sheet consecutivi fuori casa dal periodo dicembre 1979-gennaio 1980 (contro Pistoiese, Palermo, Cesena e Parma in quel caso).

In questa sfida si affrontano la miglior difesa casalinga del torneo (Juve Stabia, una sola rete subita) e quella che ha incassato meno gol in trasferta (Monza, quattro). Inoltre, la formazione brianzola (35, come il Modena) e quella campana (38, dietro solo al Cesena con 36) figurano tra le quattro squadre che hanno concesso meno tiri nello specchio in questa Serie BKT.

Il Monza ha realizzato 13 gol su azione in questo campionato: solo Venezia e Frosinone (15 ciascuna) hanno fatto meglio. Dalla parte opposta, solo la Virtus Entella (quattro) conta meno reti in questo modo della Juve Stabia (cinque) nel torneo in corso.

Andrea Giorgini ha effettuato 726 passaggi in 10 incontri in questa Serie BKT e, tra i difensori, solo Stefano Cella (80.9) ne ha tentati in media a partita più del giocatore della Juve Stabia (72.6); in particolare, tra i compagni di squadra, il classe 2002 è quello che conta più respinte difensive (55) e tiri respinti (sei) in questo torneo.

La Juve Stabia è la squadra con cui Demba Thiam ha collezionato più presenze in Serie BKT (41, tutte nella scorsa stagione, inclusi playoff). Il classe ’98 è anche il portiere con più clean sheet (sette) e la percentuale di parate più alta (80%, minimo due gare) in questo torneo.

