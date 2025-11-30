Lo Spezia si assicura il derby della paura al Picco. Partita poco emozionante e molto tattica che viene decisa su calcio piazzato: Sampdoria, solo due tiri in porta nella partita, piegata a inizio ripresa da un colpo di testa di Artistico sugli sviluppi di corner. I bianconeri respirano e superano i blucerchiati, dentro una crisi senza fine e ora penultimi.
Gabriele Artistico ha realizzato il suo primo gol in questo campionato di Serie B.
90'+6'
FINE PARTITA. SPEZIA-SAMPDORIA 1-0. Artistico regala il derby e ossigeno puro agli aquilotti. 19:12
90'+3'
Squadre stanche, lo Spezia sta rischiando poco. 19:08
90'
Sei minuti di recupero. 19:06
90'
Qualche scaramuccia tra la panchina della Sampdoria e Vlahovic. 19:05
89'
La Samp continua a premere ma fa enorme fatica a creare qualcosa nell'area avversaria.19:05
85'
Venuti calcia forte da fuori, il pallone termina alto di molto.19:00
84'
SOSTITUZIONE PER LO SPEZIA. Fuori Kouda, dentro Comotto.18:59
84'
SOSTITUZIONE PER LO SPEZIA. Fuori Beruatto, dentro Hristov.18:59
83'
AMMONIZIONE PER LO SPEZIA. Fallo tattico di Beruatto su Pafundi che lo aveva saltato.18:58
80'
La Sampdoria prepara l'assalto finale ora. 19:02
78'
SOSTITUZIONE PER LA SAMPDORIA. Fuori Giordano, dentro Ioannou.18:53
78'
SOSTITUZIONE PER LA SAMPDORIA. Fuori Henderson, dentro Pedrola.18:53
78'
SOSTITUZIONE PER LO SPEZIA. Fuori Bandinelli, dentro Vignali.18:53
76'
Grande intervento difensivo di Aurelio che di testa anticipa Venuti, pronto a colpire sul secondo palo. 18:51
74'
OCCASIONE PER LO SPEZIA! Pasticcio della difesa della Sampdoria che permette a Bandinelli di involarsi verso la porta. Il capitano dello Spezia invece di andare a calciare cerca l'assist in mezzo trovando la respinta di Venuti. Il pallone torna a Bandinelli che lo alza sul secondo palo. Sul colpo di testa di Verde c'è la parata sulla linea di Ghidotti. Resta in piedi la Sampdoria.18:50
72'
PROTESTE DELLA SAMPDORIA. Punizione calciata da Henderson, pallone deviato dalla barriera. Poi c’è un contatto tra Conti e Beruatto, la Samp chiede il rigore ma Chiffi lascia proseguire. Decisione che sembra corretta.18:51
71'
Pafundi dolorante a una spalla dopo un fallo di Bandinelli. 18:46
70'
Ha alzato il baricentro la Sampdoria, che cerca presenza nella trequarti avversaria. 18:45
66'
Verde, appena entrato, prova a farla girare su punizione. Era molto lontano dalla porta, palla alta.19:02
66'
SOSTITUZIONE PER LA SAMPDORIA. Fuori Vulikic, dentro Riccio.18:42
65'
SOSTITUZIONE PER LO SPEZIA. Fuori Artistico, dentro Verde.18:39
64'
AMMONIZIONE PER LA SAMPDORIA. Giallo a Vulikic. Kouda gli si era girato davanti. 19:02
61'
La Samp sta provando ora a pressare in avanti, con risultati alterni. 18:36
58'
Prova a suonare la sveglia Coda: rientra sul destro dal vertice sinistro dell'area e calcia. Scarico, para Mascardi. 18:34
54'
SOSTITUZIONE PER LA SAMPDORIA. Fuori Benedetti, dentro Conti.18:29
54'
SOSTITUZIONE PER LA SAMPDORIA. Fuori Bellemo, dentro Barák.18:29
51'
GOL! SPEZIA-Sampdoria 1-0. Ha segnato Artistico! L'attaccante dello Spezia apre il derby su assist di Beruatto da corner. Si stacca dalla marcatura e schiaccia in rete di testa.
Come a inizio primo tempo sembra essere partito meglio lo Spezia.18:25
47'
Venuti si lascia sorprendere alle spalle da Artistico. Bravo Ghidotti in uscita a mettere in angolo.18:23
46'
INIZIO SECONDO TEMPO. Si riparte senza sostituzioni. 18:20
Il risultato attuale non accontenta nessuna delle due squadre: entrambe vorrebbero tirarsi fuori dalle sabbie mobili. 18:13
Come prevedibile derby molto teso e poco spettacolare, l'unica grande occasione ce l'ha lo Spezia in chiusura di primo tempo: Aurelio di testa manda alto di pochissimo sul cross di Beruatto. Per il resto gara spezzettata e tattica. 18:07
45'+3'
FINE PRIMO TEMPO: SPEZIA-SAMPDORIA 0-0. Partita bloccatissima al Picco. 18:05
45'+1'
COLPO DI TESTA DI AURELIO! Grande occasione per lo Spezia: bel cross messo dalla sinistra da Beruatto per il numero 31 che prende benissimo il tempo in area e gira verso la porta. Palla alta di nulla. È la migliore chance della partita.18:03
45'
Tre minuti di recupero.18:02
43'
Artistico cerca la girata col destro dal limite dell'area. Conclusione schiacciata, sul fondo. 17:59
42'
Gara molto bloccata, le uniche situazioni pericolose per ora sono venute fuori da calcio piazzato. 17:59
37'
Coda cerca il diagonale con pochissimo angolo. Palla larga di un metro.17:54
35'
Ghidotti agguanta il pallone in uscita alta sugli sviluppi di corner. Colpito involontariamente da Kouda, resta a terra.17:52
33'
Henderson controlla e calcia da dentro l'area. Si immola Beruatto: corner.17:50
31'
AMMONIZIONE PER LO SPEZIA. Trattenuta prolungata di Bandinelli su Pafundi. 17:48
31'
Vlahovic finisce giù in area Sampdoria. Niente per Chiffi.17:48
30'
Grande difficoltà ora dello Spezia a uscire dalla propria metà campo. 17:46
27'
Hadzikadunic anticipato da Candela sugli sviluppi di corner. Era pronto a colpire di testa sul secondo palo. 17:43
25'
In questa fase ha preso un po' di campo la Sampdoria. 17:41
22'
AMMONIZIONE PER LA SAMPDORIA. Giallo a Pafundi per un intervento in gioco pericoloso su Bandinelli. 17:39
21'
Kouda cerca lo sparo dal perimetro dopo l'avanzata di Mateju. Tiro sbilenco, sul fondo. 17:38
19'
Pafundi ha preso una botta alla schiena da Mateju. È dolorante a terra l'attaccante della Sampdoria.17:36
17'
Pafundi liberato al limite grazie a uno schema da corner: mancino secco ma largo di un metro. 17:34
16'
Punizione battuta tagliatissima in area Spezia da Pafundi: pallone che attraversa tutta l'area, c'è una deviazione in corner di Bandinelli.18:11
12'
Dall'altra parte, sempre su punizione, è Vulikic a cercare il colpo di testa sul secondo palo. Senza fortuna.17:29
11'
Ci prova ancora da calcio piazzato lo Spezia: Mateju svetta ma indirizza centralmente. Blocca Ghidotti. 17:28
8'
PROTESTE DELLO SPEZIA! C'è un tocco di mano nella propria area di Hadzikadunic sugli sviluppi di una punizione battuta dentro dagli aquilotti. Chiffi lascia correre e il Var conferma la decisione di campo. Resta qualche dubbio.18:11
7'
AMMONIZIONE PER LA SAMPDORIA. Benedetti perde il pallone sulla pressione di Kouda e poi commette un fallo tattico.17:24
3'
È lo Spezia ad avere l'iniziativa in questa prima fase di match: la gara sembra molto tattica.17:20
1'
Bandinelli manda subito un segnale alla porta della Sampdoria: destro di volo dal limite. Alto sulla traversa.18:10
1'
È cominciata SPEZIA-SAMPDORIA! Buona partita a tutti.17:17
Squadre in campo. Clima incandescente al Picco: sfida ad altissima tensione.17:15
Dirigie il derby del Picco l’esperto Chiffi della sezione di Padova, coadiuvato dagli assistenti Tegoni e Trinchieri. Il quarto ufficiale è De Angeli. Al Var c’è Giua, Avar Dionisi.17:11
Il tandem Gregucci-Foti sceglie di puntare dal primo minuto su Pafundi, che insieme a Cherubini e Benedetti avrà il compito di supportare Coda. In difesa Venuti e Giordano saranno i due esterni con Vulikic e Hadzikadunic in mezzo.17:05
Donadoni sorprende anche se non dovrebbe cambiare l'impostazione a tre in difesa. Aurelio si abbassa e compone il terzetto con Mateju e Wisniewski, out ancora Hristov. A centrocampo tornano dal 1' Bandinelli, Kouda e Beruatto. Dentro anche Artistico in attacco.17:03
FORMAZIONE SPEZIA (3-5-2): Mascardi - Wisniewski, Mateju, Aurelio - Candela, Bandinelli, Nagy, Kouda, Beruatto - Artistico, Vlahovic.17:00
Dall’altra parte ‘risponde’ Gregucci: “Siamo all’inferno non possiamo permetterci sbavature. Quello che altri pagano normalmente, noi lo paghiamo triplo. In ogni comportamento, atteggiamento, scelta, dobbiamo mettere davanti la Sampdoria. Ogni angolo del campo deve essere dato alla squadra”.17:00
Donadoni ha dichiarato alla vigilia: "I ragazzi sono i primi che si sono resi conto della situazione, abbiamo lavorato tanto e con grande intensità, la loro partecipazione è assolutamente positiva e vogliamo riscattarci con la Sampdoria, perché un risultato positivo ci consentirebbe di ripartire, lasciarci alle spalle le negatività, trovare fiducia e coraggio, oltre al fatto ovviamente che i punti servono per la classifica”.16:58
La Samp viene invece dalla vittoria casalinga contro la Juve Stabia: decisivo il rigore di Coda. I blucerchiati hanno però appena due punti in più degli avversari di giornata e non possono ugualmente permettersi passi falsi.16:56
Quello tra Spezia e Sampdoria è uno scontro salvezza da paura. Al di là delle tensioni da derby ligure pesa la posta in palio: i blucerchiati sono terzultimi in classifica, lo Spezia è ultimo. Il confine tra baratro e rilancio è estremamente labile per entrambe le squadre.16:53
Il miglior marcatore in casa spezzina è Gianluca Lapadula con tre reti in campionato. I blucerchiati fanno invece affidamento su Massimo Coda, bomber da 140 gol in Serie B: cinque li ha messi a segno in questa stagione.16:50
Si affrontano oggi i due attacchi peggiori del torneo con 12 reti segnate a testa nelle 12 giornate fin qui disputate. 16:48
Spezia e Sampdoria si sono incontrate 11 volte nella loro storia. I bianconeri guidano con cinque vittorie rispetto alle due dei blucerchiati, quattro i pareggi. Le due squadre si erano già sfidate ad agosto in Coppa Italia, gara vinta dallo Spezia ai calci di rigore. In Serie B le due formazioni si sono affrontate cinque volte. Il bilancio è totalmente equilibrato: entrambe hanno vinto una volta e pareggiato le altre due. A emergere è il fattore campo. Lo Spezia non ha mai perso al Picco tra campionato e Coppa Italia. L'unico non successo è uno 0-0 di due stagioni fa.16:46
Benvenuti alla diretta scritta di Spezia-Sampdoria, gara valida per la 14esima giornata del campionato di Serie B. 16:46
Dove si gioca la partita:
Stadio: Alberto Picco Città: La Spezia Capienza: 12273 spettatori16:46
Spezia - Sampdoria è valevole per la giornata numero 14 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 30 novembre alle ore 17:15 allo stadio Alberto Picco di La Spezia. Arbitro di Spezia - Sampdoria sarà Daniele Chiffi. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.
Attualmente lo Spezia si trova 18° in classifica con 11 punti (frutto di 2 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte); invece la Sampdoria si trova 19° in classifica con 10 punti (frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte). Lo Spezia ha segnato 13 gol e ne ha subiti 20; la Sampdoria ha segnato 12 gol e ne ha subiti 20.
In casa lo Spezia ha fatto 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa la Sampdoria ha totalizzato 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte). Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, Mantova e la Sampdoria ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, il Venezia e Juve Stabia ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Lo Spezia ha incontrato nell'ultima partita la Sampdoria vincendo 1-0 mentre La Sampdoria ha incontrato Juve Stabia vincendo 1-0.
Spezia e Sampdoria si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match lo Spezia ha vinto 1 volta, la Sampdoria ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 2.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: