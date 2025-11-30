Lo Spezia si assicura il derby della paura al Picco. Partita poco emozionante e molto tattica che viene decisa su calcio piazzato: Sampdoria, solo due tiri in porta nella partita, piegata a inizio ripresa da un colpo di testa di Artistico sugli sviluppi di corner. I bianconeri respirano e superano i blucerchiati, dentro una crisi senza fine e ora penultimi.

Spezia e Sampdoria si sono incontrate 11 volte nella loro storia. I bianconeri guidano con cinque vittorie rispetto alle due dei blucerchiati, quattro i pareggi. Le due squadre si erano già sfidate ad agosto in Coppa Italia, gara vinta dallo Spezia ai calci di rigore. In Serie B le due formazioni si sono affrontate cinque volte. Il bilancio è totalmente equilibrato: entrambe hanno vinto una volta e pareggiato le altre due. A emergere è il fattore campo. Lo Spezia non ha mai perso al Picco tra campionato e Coppa Italia. L'unico non successo è uno 0-0 di due stagioni fa.16:46

Il miglior marcatore in casa spezzina è Gianluca Lapadula con tre reti in campionato. I blucerchiati fanno invece affidamento su Massimo Coda, bomber da 140 gol in Serie B: cinque li ha messi a segno in questa stagione.16:50

Quello tra Spezia e Sampdoria è uno scontro salvezza da paura. Al di là delle tensioni da derby ligure pesa la posta in palio: i blucerchiati sono terzultimi in classifica, lo Spezia è ultimo. Il confine tra baratro e rilancio è estremamente labile per entrambe le squadre.16:53

Donadoni ha dichiarato alla vigilia: "I ragazzi sono i primi che si sono resi conto della situazione, abbiamo lavorato tanto e con grande intensità, la loro partecipazione è assolutamente positiva e vogliamo riscattarci con la Sampdoria, perché un risultato positivo ci consentirebbe di ripartire, lasciarci alle spalle le negatività, trovare fiducia e coraggio, oltre al fatto ovviamente che i punti servono per la classifica”.16:58

Donadoni sorprende anche se non dovrebbe cambiare l'impostazione a tre in difesa. Aurelio si abbassa e compone il terzetto con Mateju e Wisniewski, out ancora Hristov. A centrocampo tornano dal 1' Bandinelli, Kouda e Beruatto. Dentro anche Artistico in attacco.17:03

Il tandem Gregucci-Foti sceglie di puntare dal primo minuto su Pafundi, che insieme a Cherubini e Benedetti avrà il compito di supportare Coda. In difesa Venuti e Giordano saranno i due esterni con Vulikic e Hadzikadunic in mezzo.17:05

Spezia - Sampdoria è valevole per la giornata numero 14 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 30 novembre alle ore 17:15 allo stadio Alberto Picco di La Spezia.

Arbitro di Spezia - Sampdoria sarà Daniele Chiffi. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.

Daniele Chiffi Statistiche Stagionali Partite dirette 5 Falli fischiati 117 Fuorigioco 11 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 10 Espulsioni 1 Cartellini per partita 2.2 Falli per cartellino 10.6 Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso: Serie A: 5 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 31-08-2025 Serie A Genoa-Juventus 0-1 28-09-2025 Serie A Milan-Napoli 2-1 19-10-2025 Serie B Palermo-Modena 1-1 25-10-2025 Serie A Parma-Como 0-0 01-11-2025 Serie A Cremonese-Juventus 1-2 09-11-2025 Serie A Bologna-Napoli 2-0 30-11-2025 Serie B Spezia-Sampdoria 1-0

Attualmente lo Spezia si trova 18° in classifica con 11 punti (frutto di 2 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte); invece la Sampdoria si trova 19° in classifica con 10 punti (frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte).

Lo Spezia ha segnato 13 gol e ne ha subiti 20; la Sampdoria ha segnato 12 gol e ne ha subiti 20.

In casa lo Spezia ha fatto 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa la Sampdoria ha totalizzato 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte).

Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, Mantova e la Sampdoria ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, il Venezia e Juve Stabia ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Lo Spezia ha incontrato nell'ultima partita la Sampdoria vincendo 1-0 mentre La Sampdoria ha incontrato Juve Stabia vincendo 1-0.

Spezia e Sampdoria si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match lo Spezia ha vinto 1 volta, la Sampdoria ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 2.

