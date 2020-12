LIVE MONZA - SALERNITANA 1-0 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: U-Power Stadium

Città: Monza

Capienza: 18658 spettatori15:42

All'U-Power Stadium, tutto pronto per Monza-Salernitana, incontro valevole per la sedicesima giornata di Serie B.15:42

La squadra di Cristian Brocchi, dopo la vittoria esterna contro la Cremonese, ospita la capolista Salernitana.15:42

I campani comandano la classifica con un punto di vantaggio sull’Empoli e cercano la terza vittoria consecutiva contro i lombardi.15:43

Monza e Salernitana si sono affrontate 16 volte in Serie B: conducono i lombardi per sei vittorie a cinque, con cinque pareggi a completare il bilancio.15:43

Ecco le formazioni: 4-3-3 per il Monza: Di Gregorio - Carlos Augusto, Bellusci, Bettella, Donati - Frattesi, Barberis, Barillà - Boateng, Balotelli, Dany Mota. A disposizione: Lamanna, Sommariva, Paletta, Pirola, Scaglia, Lepore, Maric, Colpani, D’Errico, Armellino, Marin.15:45

3-5-2 per la Salernitana: Belec - Mantovani, Aya, Gyomber - Casasola, Di Tacchio, Schiavone, Anderson, Lopez - Djuric, Tutino. A disposizione: Adamonis, Bogdan, Kupisz, Veseli, Capezzi, Iannoni, Dziczek, Antonucci, Barone, Cicerelli, Giannetti, Gondo.15:46

Brocchi conferma il modulo 4-3-3 con il tridente offensivo formato dal nuovo acquisto Balotelli, Boateng e Dany Mota. In difesa, Bettella affianca Bellusci al centro con Carlos Augusto e Donati sulle corsie laterali. A centrocampo vengono scelti Frattesi, Barberis e Barillà. 15:48

Castori, dopo la vittoria contro il Venezia, decide di puntare sulla coppia offensiva formata da Djuric e Tutino. In difesa, scelti Aya, Mantovani e Gyomber mentre a centrocampo confermati Di Tacchio, Anderson e Schiavone con Casasola e Lopez sugli esterni.15:57

1' Inizia il primo tempo di MONZA-SALERNITANA. Dirige la sfida l’arbitro Juan Luca Sacchi della sezione AIA di Macerata.16:03

4' GOL! MONZA-Salernitana 1-0! Rete di Balotelli. Dany Mota apre sulla sinistra per l'inserimento in fascia di Carlos Augusto che crossa di prima intenzione sul secondo palo per Balotelli. Il centravanti biancorosso, lasciato colpevolmente solo dai difensori granata, appoggia facilmente la palla in rete.



6' La squadra di Brocchi continua a gestire il pallone nella metà campo avversaria. I padroni di casa stanno cercando di siglare subito la seconda rete della gara.16:11

8' Barillà prova a premiare lo scatto in profondità di Balotelli. Il guardalinee segnala la posizione di fuorigioco del talentuoso attaccante dei lombardi.16:13

11' Gli ospiti stanno cercando di reagire alzando la pressione sui giocatori biancorossi. I granata faticano a recuperare velocemente palla.16:15

14' Dany Mota, dopo una serie di finte ai danni di Mantovani, mette palla al centro per Boateng. Il giocatore ghanese del Monza calcia potentemente in scivolata trovando l'ottima risposta di Belec.16:19

17' Giropalla del Monza. I biancorossi amministrano il pallone alla ricerca di spazi nella metà campo avversaria.16:20

19' La squadra di Castori non riesce a penetrare in area avversaria. La difesa lombarda si difende egregiamente non lasciando spazi ai giocatori granata.16:23

21' Traversone dalla destra sul primo palo di Boateng per Frattesi. Sul tentativo di deviazione verso la porta del centrocampista biancorosso, interviene Balotelli mandando la palla in rete ma in chiara posizione di fuorigico.16:26

23' Tentativo dalla distanza di Barillà. La conclusione dell'esperto centrocampista ex Parma viene respinta da Aya.16:27

25' Cross calibrato dalla fascia destra di Tutino per la sponda a centro area di Djuric per Anderson. Il centrocampista ex Lazio si divora il gol del pari a pochi passi dalla porta mandando il pallone ben oltre la traversa.16:29

26' AMMONITO Gyomber. Fallo a centrocampo ai danni di Balotelli.16:29