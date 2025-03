Grazie per avere seguito con noi la diretta di Cesena-Juve Stabia, arrivederci al prossimo turno di Serie B!17:03

90'+5' Fine partita! CESENA-JUVE STABIA 1-2 (21' aut. Mangraviti, 53' Adorante, 57' Shpendi).16:57

90'+3' Il Cesena chiude la gara in avanti alla ricerca della rete del pareggio, proteste per un presunto tocco di braccio in area di Quaranta ma l'arbitro non interviene.16:56

90' L'arbitro Marcenaro comanda quattro minuti di recupero. 16:53

89' In attesa della segnalazione del recupero, fraseggio da parte della Juve Stabia. 16:51

86' Sostituzione JUVE STABIA: entra Louati esce Pierobon.16:48

85' Ammonito ADAMO per proteste.16:48

85' Adamo in area riceve da Tavsan e calcia verso la porta, comoda la presa di Thiam.16:47

82' Adamo non trova spazio per il cross sulla corsia di destra, chiude Fortini. 16:45

79' Cesena pericoloso con Russo: l'attaccante va al tiro da dentro l'area, Thiam risponde presente. 16:42

78' Adorante da fuori area carica il destro, il pallone si spegne sul fondo. 16:41

75' Sostituzione CESENA: entra Donnarumma esce Celia.16:38

75' OCCASIONE CESENA! Tavsan salta Quaranta entra in area e conclude da posizione defilata, pallone largo. 16:37

73' Calcio piazzato battuto da Tavsan, Thiam fa buona guardia e respinge in tuffo. 16:35

70' Ammonito TAVSAN per gioco scorretto su Pierobon.16:33

70' Sostituzione JUVE STABIA: entra Andreoni esce Floriani.16:32

69' Sostituzione JUVE STABIA: entra Meli esce Piscopo.16:31

69' Sostituzione CESENA: entra Saric esce Calò.16:31

67' Ammonito QUARANTA per comportamento non regolamentare.16:29

64' Sostituzione CESENA: entra Piacentini esce Prestia.16:26

64' Sostituzione CESENA: entra Russo esce Berti.16:26

63' Adamo in area si porta il pallone sul mancino, ma la sua conclusione è fuori misura.16:26

60' OCCASIONE JUVE STABIA! Cross di Floriani, Fortini solo in area al volo non impatta bene la sfera, Candellone non riesce a correggere verso la porta.16:23

58' Sostituzione JUVE STABIA: entra Quaranta esce Bellich.16:20

57' GOL! CESENA-Juve Stabia 1-2! Rete di Shpendi. Tavsan arriva sul fondo e serve Shpendi, l'attaccante insacca da pochi passi dalla porta.



Guarda la scheda del giocatore Cristian Shpendi16:20

56' PALO CESENA! Opportunità per Francesconi dopo una sponda di Shpendi, il centrocampista da posizione favorevole calcia sul palo esterno. 16:18

53' GOL! Cesena-JUVE STABIA 0-2! Rete di Adorante. Cross rasoterra di Floriani, Adorante taglia sul primo palo e di destro molto vicino alla porta non lascia scampo a Klinsmann.



Guarda la scheda del giocatore Andrea Adorante16:17

52' Adammo avanza sulla trequarti, Ruggero non gli concede spazio.16:15

49' Gioco fermo, colpo alla testa per Pierobon, sanitari in campo. 16:11

47' Ammonito BELLICH per gioco scorretto su Tavsan.16:09

46' Inizio secondo tempo di CESENA-JUVE STABIA! Si riparte dal risultato di 1-0 per i campani. 16:08

46' Sostituzione CESENA: entra Tavsan esce Antonucci.16:07

46' Sostituzione JUVE STABIA: entra Buglio esce Leone.16:07

La Juve Stabia conduce 1-0 a fine primo tempo. Il risultato si sblocca al 21', da un malinteso tra Mangraviti e Klinsmann scaturisce l'autogol del difensore. Da segnalare un malore a un tifoso del settore dei distinti, prontamente soccorso dai sanitari. 15:55

45'+5' Fine primo tempo: CESENA-JUVE STABIA 0-1! Autorete di Mangraviti. 15:52

45'+4' La Juve Stabia chiude il primo tempo gestendo il possesso del pallone. 15:51

45'+1' L'arbitro Marcenaro concede cinque minuti di recupero. 15:48

45' Ammonito PIEROBON per gioco scorretto su Adamo.15:47

43' Tentativo di Shpendi da posizione decentrata, tiro deviato da Peda, corner per il Cesena. 15:45

40' Corpo a corpo tra Shpendi e Peda, l'arbitro punisce l'intervento del difensore. 15:42

37' Adorante in gol, ma l'azione è viziata da una posizione irregolare di Candellone. 15:38

35' Il gioco riprende dopo circa quattro minuti di stop, il tifoso è stato soccorso ed è uscito dallo stadio in barella. 15:37

31' Gioco fermo, c'è un problema per un tifoso nel settore dei distinti. Sanitari sugli spalti, sollecitati dai giocatori, per intervenire.15:33

28' Shpendi lotta in area e va al tiro, deviato in corner.15:30

28' Ammonito LEONE per gioco scorretto su Francesconi.15:29

25' Pierobon calcia dal limite, tiro deviato in corner. Sugli sviluppi del calcio d'angolo, Bellich di testa spedisce a lato. 15:31

24' La Juve Stabia resta in attacco anche dopo la rete del vantaggio.15:26

21' GOL! Cesena-JUVE STABIA 0-1! Autorete di Mangraviti. Cross di Piscopo, malinteso tra Mangraviti e Klinsmann, l'ultimo tocco è del difensore, il pallone rotola in rete.



Guarda la scheda del giocatore Massimiliano Mangraviti15:25

19' Berti si inserisce in area, ma con una deviazione in spaccata non riesce a dare forza al pallone. 15:23

18' Lunga serie di passaggi del Cesena, la Juve Stabia raccolta nella propria metà campo. 15:20

15' Traversone da destra di Floriani, Klinsmann fa sua la sfera in due tempi. 15:24

12' Berti entra in area, ma commette fallo su Pierobon: nulla di fatto per il Cesena. 15:14

9' OCCASIONE JUVE STABIA! Cross di Piscopo, svetta Adorante, Ciofi non corre rischi e nei pressi della linea di porta spazza. 15:12

7' Ripartenza del Cesena con Calò, il centrocampista guadagna una punizione a metà campo.15:09

4' Problemi per Antonucci, staff medico del Cesena in campo per le cure del caso.15:06

1' Inizio primo tempo di CESENA-JUVE STABIA! Dirige la partita l'arbitro Marcenaro. 15:02

Le scelte di Pagliuca: in avanti c'è Adorante, Piscopo e Candellone alle sue spalle. Floriani e Fortini sulle corsie esterne, Leone e Pierobon in mediana.14:13

Le scelte di Mignani: Shpendi al centro dell'attacco, Antonucci e Berti a supporto. Adamo e Celia sulle fasce, Calò e Francesconi a metà campo. 14:23

Panchina JUVE STABIA: Matosevic, Quaranta, Rocchetti, Andreoni, Gerbo, Buglio, Meli, Louati, Mosti, Maistro, Sgarbi, Morachioli.14:11

Panchina CESENA: Pisseri, Siano, Piacentini, Pieraccini, Donnarumma, Mendicino, Saric, Bastoni, Tavsan, La Gumina, Russo, Manetti.14:22

Formazione JUVE STABIA (3-4-2-1): Thiam - Ruggero, Peda, Bellich - Floriani, Leone, Pierobon, Fortini - Candellone, Piscopo - Adorante.14:10

Formazione CESENA (3-4-2-1): Klinsmann - Ciofi, Prestia, Mangraviti - Adamo, Francesconi, Calò, Celia - Berti, Antonucci - Shpendi.14:21

Manca poco all'inizio di Cesena-Juve Stabia. Squadre separate da un solo punto in classifica.14:09

Benvenuti alla diretta della partita della 31^ giornata di Serie B, si affrontano Cesena e Juve Stabia.14:09

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp