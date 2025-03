Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita. Arrivederci al prossimo turno di Serie B!19:13

90'+6' TRIPLICE FISCHIO ALO STADIO ARECHI! Salernitana-Palermo 1-219:11

90'+5' Fischio di Arena per un fuorigioco della Salernitana. Allo scadere altro rinvio di Audero.19:10

90'+4' Fallo in attacco di Ruggeri. Audero con molta calma si accinge a calciare il più lontano possibile.19:10

90'+2' La Salernitana la riapre in avvio dei 5 minuti di recupero con il Palermo che rivede i fantasmi dell'ultima partita contro la Cremonese. Prepariamoci ad un finale infuocato.19:09

90'+1' GOL!! SALERNITANA-Palermo 1-2!! Gol di Lorenzo Amatucci!! Cross dalla trequarti della corsia di destra di Corazza perfetto per Amatucci che colpisce di testa e insacca alla spalle di un immobile Audero! Partita riaperta!



90' 5 minuti di recupero.19:07

90' Contropiede Palermo. Break di Vasic che serve in profondità per Insigne. La palla è troppo lunga e viene allontanata da Christensen.19:06

88' La Salernitana continua stoicamente a cercare quantomeno di riaprire la partita. Magnani guida la difesa rosanero e risulta quasi impossibile per i granata trovare lo spazio per rendersi pericolosi.19:15

85' Petar Stojanović calcia Lund dopo che ha scaricato palla e riceve il cartellino giallo da Arena.19:00

83' OCCASIONE SALERNITANA! Verde riceve sulla destra ed entra in area di rigore puntando il fondo e poi rientrando sul mancino. Tiro insidioso verso il secondo palo, senza angolo, dove Audero non si fa sorprendere e respinge.19:00

82' Cerri riceve e difende palla in area di rigore attendendo l'inserimento di Stojanovic. Palla morbida per lui che ccolpisce al volo col piattone mandando la palla sopra la traversa.18:57

81' Sostituzione Palermo. Esce Matteo Luigi Brunori ed entra Roberto Insigne.18:56

81' Sostituzione Palermo. Esce Jacopo Segre ed entra Aljoša Vasić.18:56

78' Azione insistita della Salernitana che arriva al cross in due occasioni. Grande densità di giocatori del Palermo che respingono al mittente i tentativi di Verde e Tongya.18:54

75' Sostituzione Salernitana. Esce Roberto Soriano ed entra Jeff Reine-Adélaïde.18:50

74' OCCASIONE SALERNITANA! Riprende il match con l'angolo per la Salernitana battuto corto da Verde che si fa restituire il pallone e calcia col mancino da destra. La palla scheggia la parte alta della traversa!18:50

72' Proteste granata per un contatto tra Magnani e Tongya al limite dell'area del Palermo. Non fischia Arena e la palla termina in corner. Rimasto a terra anche Ceccaroni in uno scontro con Cerri. Gioco fermo.18:48

71' Si riprende a giocare.18:46

69' Arena ferma il gioco con Lind rimasto a terra dopo un contatto di gioco.18:46

68' Sostituzione Palermo. Esce Joel Pohjanpalo ed entra Jérémy Le Douaron.18:43

68' Sostituzione Palermo. Esce Claudio Gomes ed entra Filippo Ranocchia.18:43

66' Calcio di punizione dalla trequarti calciato da Verde sul secondo palo. Ruggeri non arriva a colpire di testa per una questione di centimetri.18:41

64' Ancora Tongya prova a spezzare la guardia del Palermo. Discesa sulla sinistra e palla arretrata al limite dell'area di rigore dove arriva Stojanovic a rimorchio che di prima intenzione non inquadra lo specchio della porta.18:41

62' Verde serve un buon cross per Ferrari dalla sinistra. Colpo di testa che non trova la porta del difensore granata.18:37

61' Verde tenta l'azione personale e si addentra all'interno dell'area di rigore conquistando un altro corner per i granata.18:37

59' Sostituzione Palermo. Esce Niccolò Pierozzi ed entra Salim Diakité.18:34

59' Sostituzione Salernitana. Esce Paolo Ghiglione ed entra Petar Stojanović.18:34

58' Sostituzione Salernitana. Esce Antonio Raimondo ed entra Daniele Verde.18:34

58' Sembra aver ritrovato ordine in difesa il Palermo dopo l'arrembaggio iniziale della Salernitana in questo secondo tempo.18:33

55' Incursione di Gomes che entra in area di rigore da sinistra e mette palla rasoterra al centro. Tacco di Pohjnapalo che sistema per Segre che tenta il piazzato calciando troppo debolmente. Parata facile per Christensen.18:31

54' Intervento in ritardo di Blin su Amatucci all'altezza del centro del campo. Ammonito.18:29

52' GOL ANNULLATO ALLA SALERNITANA. Palla lunga di Lochosvili per Tongya che salta l'uomo entrando in area di rigore e batte Audero sul palo lontano. Partiva però da posizione di fuorigioco.18:28

51' Conclusione da dimenticare di Raimondo che riceve sulla destra e rientra per colpire col mancino. Palla lontanissima dalla porta difesa da Audero.18:26

49' E' rintrata in campo con un piglio completamente diverso la Salernitana. Break di Tongya, entrato benissimo in campo, che serve Raimondo in profondità. Palla larga per Soriano fermato inizialmente dal solito Magnani ma che riesce a far proseguire l'azione e conquistare un corner.18:25

47' Batte un colpo la Salernitana in avvio di ripresa. Sponda di Cerri al centro dell'area di rigore dove Tongya si coordina e colpisce in rovesciata. Palla a lato.18:23

46' Sostituzione Salernitana. Esce Zuccon ed entra Tongya.18:21

46' SI RIPARTE. Primo possesso del secondo tempo gestito dal Palermo.18:21

A tra pochissimo per seguire assieme la ripresa di questa partita.18:08

Il Palermo sta dominando questa partita e torna negli spogliatoi dell'Arechi in vantaggio per 2-0 sulla Salernitana.Sblocca la partita Brunori al 27° con un destro a giro sotto l'incrocio lontano mentre il raddoppio arriva al minuto 40 con la rete di Pohjanpalo su assist del solito Brunori.Audero mai impegnato nel corso della prima frazione.19:14

45'+2' TERMINA IL PRIMO TEMPO! Salernitana-Palermo 0-218:05

45'+2' Gestione palla del Palermo in questo finale di primo tempo.18:04

45' 2 minuti di recupero.18:03

44' Intervento in tackle in ritardo di Amatucci su Lund che gli vale il cartellino giallo. Diffidato, salterà la partita contro la Juve Stabia.18:01

40' GOL!! Salernitana-PALERMO 0-2!! Gol di Pohjanpalo!! 5 gol in 7 partite per l'attaccante ex-Venezia che riceve uno scambio corto da Brunori al limite dell'area di rigore e, una volta entrato, fredda Christensen con un destro chirurgico sul primo palo.



39' Ferrari sventa un azione pericolosa del Palermo intercettando un passaggio uncinando la sfera in scivolata con tempismo perfetto.18:00

37' Prova a spingersi in avanti la Salernitana. Cross in area con Cerri che tenta la deviazione di prima intenzione per un compagno. Interviene Lund che allontana con un lancio lungo.17:55

35' Ruggeri stende Ceccaroni. Arena concede un altro calcio piazzato da posizione interessante per il Palermo.17:53

33' Cartellino giallo per Federico Zuccon a seguito di proteste contro l'assistente Vigile.17:51

32' Palermo ancora in avanti con l'ennesima azione manovrata tra Lund, Brunori e Pohjnapalo. Lund manca uno stop e la palla finisce oltre la linea di fondo campo.17:50

30' Ancora pericoloso il Palermo con Lund che con un'incursione raggiunge il fondo e prova a mettere palla al centro dell'area. Palla in corner.17:48

27' GOL!! Salernitana-PALERMO 0-1!! Gol di Brunori!! Punizione dalla sinistra per il Palermo con Blin che tocca palla per Brunori, che si sistema per la conclusione e trova un destro a giro splendido che si spegne sotto l'incrocio dei pali senza lasciare scampo a Christensen.



26' Altra azione manovrata del Palermo. La palla messa in mezzo da Pohjanpalo viene nuovamente allontana dalla difesa granata che sta facendo muro all'interno dell'area di rigore.17:43

24' Sostituzione Salernitana. Non ce la fa Bronn che lascia il campo in favore di Ruggeri.17:41

22' La Salernitana si salva su un'azione manovrata del Palermo con Ferrari che taglia fuori Lund durante il suo inserimento. Rimane a terra Bronn che sembra aver subito un infortunio muscolare in un contatto con Brunori.17:40

19' Corazza viene liberato sulla sinistra e ha la possibilità di andare al cross. La palla è troppo lunga per Cerri e Raimondo.17:36

16' Sgroppata di Raimondo che raggiunge il fondo sulla corsia di destra. Magnani lo ferma con un intervento in scivolata e vince anche il rimpallo ottenendo il rinvio dal fondo per il Palermo.17:34

15' Christensen rinvia in maniera imprecisa spedendo palla direttamente in fallo laterale. La pressione dei giocatori del Palermo sta mettendo in apprensione la formazione granata.17:33

13' ALTRA DOPPIA OCCASIONE PER I ROSANERO! Pohjanpalo serve con una sponda Segre sul limite dell'area piccola. Il centrocampista del Palermo però colpisce malissimo da ottima posizione e la palla torna a Pohjanpalo che crossa sul secondo palo dove Brunori colpisce l'esterno della rete con un colpo di testa.17:31

12' ANCORA PALERMO! Gomes arriva al limite dell'area dopo un gran inserimento e lascia partire un destro violento verso il secondo palo. Christensen vola e respinge.17:30

10' OCCASIONE PALERMO! Brunori mette un cross perfetto dalla sinistra sul limite dell'area piccola. Segre e Pohjanpalo mancano entrambi l'impatto con la sfera che rotola in rinvio dal fondo.17:28

9' Corazza gestisce una palla delicata controllandola in mezzo a Segre e Pierozzi e allontana.17:27

8' Tentativo completamente sballato di Baniya dalla distanza che scivola e spedisce la palla in curva.17:25

6' Lancio lungo a cercare Raimondo nell'area del Palermo. Baniya sbilancia con mestiere l'attaccante granata e lascia scorrere oltre la linea di fondo campo.17:24

5' Le 2 compagini stanno prendendo le misure del campo in queste primissime fasi di gioco.17:23

2' Incursione del Palermo con una palla tagliata al centro dell'area per Pohjanpalo. Ferrari allontana e mette in rimessa laterale.17:21

1' I giocatori della Salernitana sono scesi in campo con in lutto al braccio per onorare la scomparsa di Celeste Bucciarelli, storica tifosa dei granata scomparsa.17:20

INIZIA LA PARTITA! Fischia Arena e la Salernitana muove il primo pallone della partita.17:17

Le squadre sono schierate al centro del campo. E' tutto pronto per la partita conclusiva di questa 31a giornata di Serie B.17:15

A disposizione Palermo. Sirigu, Desplanches, Insigne, Diakitè, Di Mariano, Nicolosi, Buttaro, Vasic, Le Douaron, Henry, Ranocchia.16:40

A disposizione Salernitana. Sepe, Verde, Stojanovic, Njoh, Girelli, Tongya, Guasone, Hrustic, Caligara, Ruggeri, Reine-Adelaide, Wlodarczyk.16:37

FORMAZIONE UFFICIALE PALERMO. 3-4-2-1. Audero; Ceccaroni, Magnani, Baniya; Lund, Blin, Gomes, Pierozzi; Brunori, Segre; Pohjanpalo.16:39

FORMAZIONE UFFICIALE SALERNITANA. 3-5-2. Christensen; Lochoshvili, Ferrari, Bronn; Corazza, Soriano, Amatucci, Zuccon, Ghiglione; Cerri, Raimondo.17:13

I PRECEDENTI ALL'ARECHI. Sono 19 le volte in cui le due squadre si sono affrontate in Campania. Nelle gare casalinghe contro il Palermo, bilancio nettamente a favore dei granata, che nelle sfide contro i rosanero hanno accumulato un bottino di 8 vittorie, 8 pareggi e soli 3 successi degli ospiti.16:05

La direzione di gara è affidata ad Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco, assistito dai guardalinee Vigile e Trasciatti. Il quarto uomo, invece, sarà Caruso mentre gli arbitri Var e Avar saranno Piccinini e Gualtieri.15:58

Drammatica l'ultima partita di campionato per i rosanero al Barbera che, dopo aver trovato la rete del 2-0 al 72° con il rigore trasformato da Brunori, hanno subito la rimonta della Cremonese che ha strappato i 3 punti e posto fine a un filotto di 5 risultati utili consecutivi del Palermo. I ragazzi di Dionisi devono tornare alla vittoria oggi per raggiungere il Cesena all'8° posto e non trovarsi lontano dalla zona playoff. Si trovano attualmente al 9° posto con 39 punti. 15:54

30 punti in 30 partite per la Salernitana che occupa il penultimo posto in classifica. I granata guidati da Breda arrivano da 4 punti nelle ultime 2 giornate di campionato grazie alla vittoria di misura sul Modena (rete di Soriano) e allo 0-0 ottenuto al San Nicola di Bari.15:47

Siamo allo Stadio Arechi di Salerno! La Salernitana di Roberto Breda ospita il Palermo di Alessio Dionisi.15:44

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Salernitana e Palermo, gara valida per il posticipo della 31a giornata di Serie B.15:41

