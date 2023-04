Da Cagliari - Ternana é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie B!18:13

Sardi che agganciano il Parma al quinto posto, con i ducali che giocheranno domani. Ternana che alla seconda sconfitta consecutiva, ora preoccupa la zona salvezza.18:12

Il Cagliari ritrova il successo e tre punti fondamentali per la classifica, 2-1 sulla Ternana grazie alle reti di Deiola e Zappa, dopo il momentaneo pareggio di Partipilo.18:12

90'+5' FINISCE CAGLIARI - TERNANA! 2-1 il finale, vittoria per i locali.18:09

90'+4' ESPULSO Salim Diakité. Espulso per proteste il centrale, troppo polemico con La Penna. 18:08

90'+3' Nandez che continua a subire colpi ma continua a rialzarsi: che partita per il centrocampista.18:08

90'+2' LAPADULA! Controllo in area, doppio dribbling e conclusione: respinge ancora Diakité!18:05

90'+1' Gran chiusura di Diakité su Nandez, che si era lanciato palla al piede in contropiede.18:05

90' Quattro i minuti di recupero.18:04

89' Sinistro al volo di Cassata, palla lontanissima dalla porta.18:02

88' La Penna, anche dopo il check del VAR, conferma che si può giocare.18:02

87' Donnarumma lamenta una trattenuta in area, La Penna lascia correre.18:02

86' FALLETTI L'urugaiano si accentra e scarica un potente destro, Radunovic toglie la palla dal sette!18:00

85' Lapadula difende un difficile pallone e subisce il fallo di Mantovani, permettendo così ai suoi di salire.17:59

84' Cross di Rog, colpo di testa di Goldaniga che termina in out.17:58

83' Scintille tra Nandez e Cassata, dopo un sombrero a centrocampo inutile dell'ex Boca e il conseguente fallo dell'avversario.17:57

82' Ternana che ora si spinge in avanti, rimane poco tempo per recuperare la partita.17:55

80' Sostituzione TERNANA: esce Anthony Partipilo, entra Alfredo Donnarumma.17:54

80' Sostituzione TERNANA: esce Luca Ghiringhelli, entra Marino Defendi.17:53

79' Cross di Goldaniga, Iannarilli blocca in presa: il portiere mette in out, visto che é steso a terra Partipilo.17:53

78' MIRACOLO DI IANNARILLI! Colpo di testa di Dossena, Lapadula devia a due passi dalla porta ma il portiere reagisce e salva i suoi!17:52

77' Lovumbo entra in area, Mantovani lo chiude in angolo: la punta sarda con spazio sta facendo sempre male alla retroguardia della Ternana.17:51

76' Pallone lungo per Lovumbo, attento Iannarilli in uscita.17:51

75' ROg con una ottima chiusura su Capanni, dopo che il centrocampista sardo aveva perso il pallone a centrocampo.17:49

74' Cagliari in totale controllo, Ternana che peró prova ad alzare il baricentro.17:48

72' Partipilo cerca un sinistro a giro dalla distanza, palla lontana dalla porta sarda.17:46

71' Sostituzione TERNANA: esce Luka Bogdan, entra César Falletti.17:45

71' Sostituzione TERNANA: esce Antonio Palumbo, entra Gabriele Capanni.17:45

70' ALTARE! Anticipo del difensore che poi si butta in avanti, scambio con Lapadula che crossa al centro: il colpo di testa del centrale termina a lato.17:44

69' Sostituzione CAGLIARI: esce Gabriele Zappa, entra Edoardo Goldaniga.17:42

68' AMMONITO Gabriele Zappa. Altro intervento troppo deciso, altro cartellino per i sardi. 17:42

67' Molto piú Cagliari in questo secondo tempo, Ternana che non sta ripartendo piú.17:42

65' COSA SBAGLIA ROG! Cross basso di Nandez, il centrocampista da due passi colpisce Diakité!17:40

63' AMMONITO Marko Rog. Contrasto duro con Diakité, giallo per il centrocampista sardo. 17:37

63' LOVUMBO! Altro dribbling e conclusione della punta, posizione defilata e pallone a fil di palo.17:36

62' Un altro Cagliari dopo i cambi di Ranieri, soprattutto per un Lovumbo che sta facendo veramente la differenza.17:35

60' GOL! CAGLIARI - Ternana 2-1! Rete di Gabriele Zappa. Cross di Lovumbo, Lapadula in area controlla e gira per il compagno che, da due passi, insacca senza problemi!



59' Spreca Lovumbo che tocca male per Lapadula, recupera Cassata.17:34

58' Punizione Cagliari, Nandez al centro, sponda di Altare ma nessuno é pronto sul palo lontano.17:32

57' AMMONITO Antonio Palumbo. Trattenuta vistosa su Nandez, ora fioccano i cartellini. 17:31

57' Sta crescendo il Cagliari, Ternana che ora fatica a ripartire.17:29

56' Protesta molto Lovumbo su una chiusura in area di Mantovani, la punta chiedeva il fallo ma La Penna lascia proseguire.17:30

55' ALTARE! Sugli sviluppi del cross, colpo di testa del difensore che termina alto!17:28

54' LOVUMBO! Si salva la Ternana, conclusione della punta deviata all'ultimo da Iannarilli!17:29

52' AMMONITO Francesco Cassata. Entrata in ritardo su Rog, secondo giallo del match. 17:26

51' Ritmi bassi in questo inizio di ripresa, tanti i fischi di La Penna.17:25

50' Angolo per la Ternana: Palumbo sul primo palo, allontana la retroguardia sarda in out.17:24

49' Nandez duro su Partipilo: si lamenta il centrocampista di una simulazione dell'avversario.17:23

47' Ben quattro cambi nell'intervallo per il Cagliari, sicuramente Ranieri non é stato contento del primo tempo dei suoi.17:21

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI CAGLIARI - TERNANA!17:19

46' Sostituzione TERNANA: esce Mamadou Coulibaly, entra Francesco Cassata.17:19

46' Sostituzione CAGLIARI: esce Nunzio Lella, entra Marko Rog.17:19

46' Sostituzione CAGLIARI: esce Leonardo Pavoletti, entra Zito Luvumbo.17:19

46' Sostituzione CAGLIARI: esce Adam Obert, entra Giorgio Altare.17:18

46' Sostituzione CAGLIARI: esce Alessandro Di Pardo, entra Antonio Barreca.17:22

Cagliari che passa in vantaggio al 4' con Deiola, pareggia al 12' Partipilo con un bel sinistro: tanto equilibrio in terra sarda, con i locali a gestire ma con gli ospiti piú pericolosi in ripartenza.17:06

45'+2' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI CAGLIARI - TERNANA! 1-1 il risultato parziale dopo la prima frazione.17:05

45' Due i minuti di recupero.17:03

44' Problemi per Coulibaly, si ferma il gioco.17:01

43' Angolo di Palumbo, anticipato Partipilo, il contropiede di Nandez é peró intercettato.16:59

42' Angolo per la Ternana, squadra veramente abile nei palloni da fermo: salgono le torri dalla difesa.16:59

40' Zappa ha tutto lo spazio per il destro, la sua conclusione dalla distanza é altissima sopra la traversa16:57

39' Conclusione di Di Pardo dalla distanza, risponde con il corpo Partipilo.16:55

38' Cross di Palumbo dalla destra, facile la presa aerea per Radunovic.16:54

37' Pavoletti con generosità seguo Diakité, stendendolo peró sulla trequarti.16:53

35' Buon momento della Ternana, Lella entra duro su Palumbo che sta giocando da trequartista alle spalle delle due punte.16:51

34' FAVILLI! Colpo di testa della punta, attento Radunovic.16:50

33' OCCASIONE TERNANA! Schema su punizione on Palumbo che serve basso per Partipilo, tocco sotto per superare Radunovic in uscita ma Dossena allontana.16:50

31' AMMONITO Alberto Dossena: Giallo al difensore per il fallo sulla punta. 16:48

31' Contrasto duro di Dossena su Favilli, gomito alto del difensore che stende l'avversario.16:48

30' Mezzo di gioco sul tabellone, 1-1 il risultato con la Ternana che recupera l'immediato vantaggio locale.16:46

29' Mantovani entra duro ma ferma Nandez, guadagnando anche la rimessa dal fondo.16:46

27' Molti errori tecnici in questo frangente di gioco, da parte di entrambe le formazioni.16:45

25' Punizione per la Ternana: Palumbo sul primo palo, deviazione di Coulibaly che prolunga dove non ci sono compagni.16:42

23' Cross di Corrado, attento Radunovic in uscita alta.16:40

22' DEIOLA! Angolo di Nandez, colpo di testa del centrocampista che Iannarilli blocca al petto!16:38

21' Cross di Nandez, Coulibaly anticipa Pavoletti mandando in angolo.16:38

20' Cross teso di Zappa, pallone troppo forte per tutti i compagni in area.16:36

19' Cagliari che sta prendendo metri, anche se la Ternana é sempre pericolosa in contropiede.16:36

17' ANCORA PARTIPILO! Verticale di Corrado, conclusione immediata della punta che termina alta!16:34

16' Cagliari che sembra aver risentito dell'immediato pareggio ospite, ora é la Ternana a fare piú gioco.16:33

14' FAVILLI! Tiro a giro con il mancino anche per la prima punta, palla che termina di pochissimo dal sette!16:31

13' Ternana che trova il pareggio immediato, gara che sta regalando emozioni.16:30

12' GOL! Cagliari - TERNANA 1-1! Rete di Anthony Partipilo. La punta si gira in un fazzoletto e lascia partire un sinistro potente che si infila sotto il sette, che qualità per l'attaccante!



11' Partipilo prova un tiro a giro dalla distanza, respinge Dossena: la Ternana chiede un tocco di mano, La Penna fa segno di continuare.16:29

10' NANDEZ! Conclusione da dentro l'area per l'ex Boca, una deviazione salva Iannarilli!16:27

9' Nandez mangia il pallone a Corrado, che commette fallo: punizione per il Cagliari.16:26

8' Ternana che prova ad alzare il baricentro, la conclusione di Partipilo respinta da Radunovic.16:25

6' Grandissima atmosfera a Cagliari, si capisce l'importanza del match per i sardi.16:23

5' Azione nata da una banale palla persa di Coulibaly a centrocampo, infuriato Lucarelli.16:22

4' GOL! CAGLIARI - Ternana 1-0! Rete di Alessandro Deiola. Cross dalla destra di Nandez, la mezzala si inserisce bene sul secondo palo e insacca con Iannarilli non esente da colpe.



3' Ci prova Palumbo con il mancino, palla che colpisce in pieno Obert.16:19

2' Ranieri parte con Nandez e Lella larghi sulle fasce, 4-4-2 classico per l'esperto tecnico.16:19

1' INIZIA CAGLIARI - TERNANA!16:17

Dirige il match l'arbitro La Penna.16:12

Ternana con Favilli supportato da Partipilo, a centrocampo Palumbo con Coulibaly per Di Tacchio, Ghiringhelli e Corrado sulle fasce. In difesa Sorensen recupera solo per la panchina, al suo posto Bogdan. 16:14

Ranieri opta per Lella alle spalle della doppia punta, Lapadula - Pavoletti, Di Pardo e Zappa esterni, Deiola preferito a Rog.16:10

La formazione della TERNANA (3-5-2): Iannarilli - Diakitè, Bogdan, Mantovani - Ghiringhelli, Coulibaly, Agazzi, Palumbo, Corrado - Partipilo, Favilli. A disposizione: Krapikas, Vitali, Sorensen, Mazzarani, Capanni, Proietti, Donnarumma, Falletti, Paghera, Defendi, Cassata, Martella16:13

Le formazioni del match: CAGLIARI (4-3-1-2), Radunovic - Di Pardo, Dossena, Obert, Zappa - Nandez, Makoumbou, Deiola - Lella - Pavoletti, Lapadula. A disposizione: Aresti, Ciocci, Altare, Barreca, Goldaniga, Kourfalidis, Rog, Viola, Luvumbo, Millico, Prelec.15:12

In questa domenica fondamentale per la Serie A, non bisogna dimenticarsi delle importanti sfide di Serie B: in Sardegna il Cagliari ospita la Ternana, con tre punti fondamentali per le due formazioni.15:12

Il Cagliari, sesto in classifica, cerca la vittoria per un miglior piazzamento play off; Ternana nel purgatorio tra il torneo per la promozione (a tre punti) e la lotta alla salvezza, con i play out a sei distanze.15:12