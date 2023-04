Per la diretta di Spal-Perugia è tutto, buon proseguimento di giornata. 18:18

In classifica cambia poco, con la Spal che muove a 35 punti e il Perugia a 36 punti, in attesa che giochino le rivali. Nel prossimo turno, Perugia-Cagliari e Palermo-Spal. 18:17

Un gol per tempo e un punto a testa per Spal e Perugia: biancorossi avanti con Casasola, risposta biancazzurra di Moncini dal dischetto. Due traverse degli ospiti colpite da Kouan e Luperini, rete annullata a Maistro nel finale. 18:15

Sinistro rasoterra di Prati da fuori area, facile per Furlan. 18:11

Traversone dalla corsia destra, misura del passaggio errata per le punte della Spal. 18:11

Cross di Fiordaliso, Struna respinge in calcio d'angolo. 18:08

AMMONITO MAISTRO: si è tolto la casacca dopo la rete, poi non convalidata. 18:07

Campanile altissimo dalla retrovie, uscita in presa dell'estremo difensore biancazzurro. 18:02

DI CARMINE! Contropiede del Perugia concluso dal mancino dell'attaccante che viene respinto in calcio d'angolo dal portiere. 18:00

Corner per la Spal. 17:58

Contatto in area ferrarese tra Casasola e Tripaldelli: tutto regolare per Manganiello, check del VAR. 17:59

Traversone di Tripaldelli, Contiliano anticipato in mischia aerea. 17:54

AMMONITO DI SERIO: simulazione in area di rigore. 17:51

Chiusura di Sgarbi su Moncini, ormai pronto a calciare a rete: solo corner per i padroni di casa. 17:50

SI FERMA DICKMANN! Problema muscolare al polpaccio per il laterale destro della formazione di Oddo. 17:44

PILLOLA STATISTICA: ottavo centro stagionale per il numero 9 biancazzurro. 17:39

GOL! SPAL-Perugia 1-1! Rigore di Moncini. Pareggio dei padroni di casa: botta centrale di Moncini dal dischetto che non lascia scampo a Furlan. Guarda la scheda del giocatore Gabriele Moncini 17:39

CALCIO DI RIGORE PER LA SPAL! Cross di Maistro, braccio largo di Casasola che colpisce la sfera! 17:37

Traversone di Tripaldelli, La Mantia colpisce di testa ma non può dare né potenza né precisione. 17:29

I padroni di casa sono reduci da quattro risultati utili mentre gli ospiti non vincono da cinque turni. 17:28

Squadre negli spogliatoi: Oddo e Castori studiano le mosse in vista della ripresa. 17:09

Corner per il Perugia. 17:05

Pallone rasoterra di Contiliano per Moncini, destro strozzato da Curado che facilita la presa di Furlan. 17:03

Filtrante per Kouan, pallone troppo profondo per il centrocampista ospite. 16:57

Fuorigioco in attacco della Spal. 16:54

Moncini si allarga sulla corsia mancina, cross verso La Mantia che viene deviato in corner da Rosi. 16:53

Spizzata di La Mantia in area, sfera direttamente tra le braccia di Furlan. 16:52

Il gioco è ancora fermo, sanitari sul terreno di gioco per medicare l'ex Roma, il quale prova a rientrare in campo. 16:51

Punizione per la Spal a trequarti campo, trasformazione che si perde a fondo campo. 16:46

CONCLUSIONE DI LISI! Diagonale destro di Lisi, deviazione di Alfonso in calcio d'angolo. 16:43

Colpo di testa di Arena da buona posizione, manca la mira, tiro altissimo in curva. 16:40

Traversone di Tripaldelli, il pallone attraversa l'area di rigore, Lisi anticipa in corner. 16:40

Sinistro al volo di Kouan che colpisce male, sfera in fallo laterale. 16:39

Tiro dalla bandierina in favore degli ospiti. 16:38

La classifica parziale dice Perugia a quota 38 in piena bagarre playout mentre la Spal è ferma a 34 punti e sarebbe retrocessa. 16:41

Assist di Iannoni a Luperini, girata acrobatica non semplice: para Alfonso senza problemi. 16:34

Contatto in area Perugia tra La Mantia e Casasola, il fallo è del centravanti di casa. 16:31

PILLOLA STATISTICA: ottavo centro stagionale per il numero 24 biancorosso. 16:28

GOL! Spal-PERUGIA 0-1! Rete di Casasola. Ospiti in vantaggio: corner di Lisi e colpo di testa vincente di Casasola. Guarda la scheda del giocatore Tiago Casasola 16:29

LUPERINI AL TIRO! Destro da fuori area, murato in calcio d'angolo. 16:30

Spal momentaneamente in inferiorità numerica, pronta la sostituzione da parte di Oddo. 16:25

Squadre in campo agli ordini di Manganiello: padroni di casa in casacca biancazzurra, ospiti in completo rosso. 16:13