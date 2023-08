Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, arrivederci al prossimo turno di Serie B!22:37

Una gara molto combattuta finisce in parità. Il Bari la sblocca al 6' con il colpo di testa di Nasti che sblocca subito il punteggio, mentre il Cittadella colpisce un palo con il debuttante Cassano a metà primo tempo. Secondo tempo molto spezzettato e povero di emozioni, gli ospiti riescono ad agguantare il pari in extremis con il colpo di testa di Pavan sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Pareggio tutto sommato giusto per quanto visto in campo.22:37

Secondo pareggio consecutivo per il Bari al San Nicola, la squadra di Mignani resta imbattuta in questo avvio di stagione22:35

90'+9' FINISCE QUI! Termina 1-1 la sfida tra Bari e Cittadella!22:34

90'+7' Sono saltati gli schemi adesso, entrambe le squadre credono nella vittoria22:32

90'+4' Salvi si divora il gol del vantaggio su corner, ma la sua posizione era irregolare sulla sponda di Pavan22:29

90'+1' Il Bari inoltre deve in pratica rinunciare a Di Cesare che da qualche minuto accusa un problema fisico. Tuttavia Mignani ha terminato i cambi, per cui il capitano biancorosso staziona come attaccante centrale per non lasciare i suoi in dieci uomini 22:27

90' Sono addirittura nove i minuti di recupero22:25

89' GOL! Bari-CITTADELLA 1-1! Gol di Pavan! Prima il miracolo di Brenno che mette in corner, dalla bandierina Pavan stacca sul primo palo e batte l'estremo difensore barese trovando il pari allo scadere!



87' OCCASIONE BARI! Edjouma recupera palla sfruttando un errore difensivo del Cittadella e va alla conclusione al volo mandando la palla fuori di poco!22:22

86' Molte interruzioni in questa ripresa, Santoro fa chiaramente capire che si andrà molto oltre il 90'22:21

85' Va direttamente in porta Vita, palla respinta dalla barriera22:20

83' Fallo di Di Cesare al limite dell'area, giallo per lui e punizione molto invitante per il Cittadella22:18

82' Fuori Ricci e Nasti nel Bari, dentro Pucino e Bellomo22:17

79' Ultimo cambio per il Cittadella, Gorini manda in campo Pittarello al posto di Magrassi22:13

77' Subito Edjouma! Tiro sul primo palo che finisce sull'esterno della rete22:12

76' Corner del Bari battuto corto, Maita cerca Vicari il cui colpo di testa viene bloccato da Kastrati22:11

75' Nel Bari escono Sibilli e Morachioli, al loro posto Scheidler e Edjouma22:10

74' Il gioco è ripreso, rimessa dal fondo per il Bari22:08

72' È il momento del cooling break, qualche secondo di pausa per i ventidue in campo22:06

70' Ripartenza ben gestita dal Bari, Morachioli tenta il tiro a effetto sul secondo palo ma la difesa del Cittadella respinge22:05

69' Arriva la prima mossa anche di Mignani: fuori Koutsoupias e dentro Benali22:04

67' Finisce la partita di un ottimo Cassano, al suo posto entra Tessiore22:02

66' Pandolfi al volo da fuori area, soluzione coraggiosa ma inefficace22:01

66' Si riprende a giocare 22:00

64' Problemi di auricolare per l'assistente dell'arbitro Santoro, gioco fermo22:00

62' Subito Pandolfi! Vita ruba palla a Ricci in zona pericolosa, palla per il nuovo entrato il cui tiro viene neutralizzato dal solito Vicari!21:57

59' Altro avvicendamento nel Cittadella: dentro Pandolfi al posto di Maistrello21:53

57' CASSANO! Altra occasione per il classe 2003, il suo tiro viene respinto dall'ottimo intervento di Vicari che si immola ed evita il pareggio ospite!21:52

56' Manovra offensiva insistita del Cittadella ma i cross prima di Salvi e poi di Carissoni vengono allontanati dalla retroguardia barese21:51

51' Tiro velleitario di Sibilli che calcia altissimo da molto lontano21:46

51' Ancora a terra Di Cesare, il capitano del Bari necessita dell'intervento dello staff medico21:45

50' Maistrello entra in ritardo su Di Cesare e viene ammonito. È il primo provvedimento disciplinare dell'incontro21:44

48' Subito Cassano! Tiro al volo dal limite, blocca senza problemi Brenno21:42

46' Inizia la ripresa al San Nicola!21:40

46' Doppio cambio nel Cittadella: fuori Giraudo per Carissoni e Kornvig per Amatucci21:40

Qualche lamentela del Bari proprio al duplice fischio di Santoro, il quale non ha permesso la battuta di un corner mandando le due squadre al riposo a causa dell'eccessivo tempo impiegato dai biancorossi nel posizionare la sfera sulla bandierina21:28

I padroni di casa chiudono in vantaggio la prima frazione di gioco. La squadra di Mignani passa in vantaggio al 6' con il gran colpo di testa di Nasti che finalizza il cross dalla destra di Sibilli. Il Cittadella prova a reagire e lo fa in particolare con l'esordiente Cassano, il quale sfiora il gol di pregevole fattura con un tiro a giro che si stampa sul palo. Qualche sporadica occasione da una parte e dall'altra, il Bari chiude avanti ma la gara è ancora apertissima21:26

45'+5' FINISCE IL PRIMO TEMPO! Bari in vantaggio all'intervallo!21:23

45'+4' Maita! Tiro dal limite centrale, blocca Kastrati21:21

45'+3' Prova ad amministrare il possesso palla il Bari in questo finale di primo tempo21:20

45' Cinque minuti di recupero 21:17

42' BARI VICINO AL RADDOPPIO! Gran lavoro di Sibilli che serve Nasti a centro area, l'attaccante dei galletti protegge il pallone spalle alla porta e serve Morachioli il quale, in equilibrio precario, manda la sfera di poco a lato!21:16

40' Fallo di mano in attacco di Maistrello, si ripartirà con un calcio di punizione per il Bari21:12

36' Azione personale di Magrassi, l'attaccante ospite va alla conclusione debolmente facilitando l'intervento di Brenno21:09

35' Nella circostanza precedente i giocatori del Bari avevano chiesto un tocco di mano di Pavan, ma il difensore del Cittadella ha respinto il pallone regolarmente21:08

34' OCCASIONE BARI! Maiello dentro per Sibilli, il suo tiro a botta sicura viene respinto da Pavan!21:07

32' PALO DEL CITTADELLA! A un passo dal primo gol tra i professionisti per Cassano, mancino a giro dal limite dell'area e palla che colpisce il legno alla destra di Brenno che non avrebbe potuto nulla!21:05

30' Riprende il gioco21:01

28' Gioco fermo per il cooling break20:59

26' Pavan! Va a staccare sulla punizione di Branca, Brenno non rischia e alza con la punta delle dita sopra la traversa20:59

23' Maistrello cerca Magrassi in mezzo all'area, la sua girata è contenuta senza problemi da Brenno20:56

22' Altro tentativo di cross da parte di Dorval, nessun compagno attacca adeguatamente la porta e Kastrati fa sua la sfera20:54

20' Qualche scintilla tra Branca e Nasti, prontamente sedata dal direttore di gara Santoro20:52

17' Ancora Nasti! Lanciato in profondità si posiziona con qualche difficoltà il pallone sul destro ma il suo tiro dal vertice dell'area è impreciso20:50

15' OCCASIONE CITTADELLA! Magrassi va a staccare su un cross dalla destra, il suo tentativo non centra lo specchio complice anche la deviazione precedente di Ricci20:48

14' Inserimento di Salvi sul primo palo che prova ad allungare la traiettoria del cross, palla che finisce sul fondo20:46

13' Primo calcio d'angolo del match, lo batterà il Cittadella20:45

12' Cross dalla destra di Dorval a cercare ancora Nasti, stavolta l'attaccante scuola Milan non arriva all'impatto con il pallone20:49

10' Riprende regolarmente il suo posto in campo il centrocampista greco, nulla di grave per lui20:41

9' Resta a terra dopo uno scontro di gioco Koutsoupias, sanitari del Bari sul terreno di gioco20:41

6' GOL! BARI-Cittadella 1-0! Gol di Nasti! Gran gol del centravanti biancorosso che stacca perfettamente sul primo palo in anticipo su Pavan e converte in rete l'ottimo cross di Sibilli dalla destra!



5' Scatto in avanti di Nasti che però carica fallosamente Frare20:37

4' Si propone con una buona giocata sulla fascia destra Koutsoupias, il suo cross sul primo palo viene respinto dalla retroguardia ospite 20:36

SI PARTE! Ha fischiato Santoro, il primo possesso è del Cittadella! 20:32

Escono dal tunnel le squadre, quasi tutto pronto per questo primo turno infrasettimanale di Serie B!20:29

Le scelte di Gorini: a differenza della sfida del Tardini, si rivede Salvi come terzino destro al posto di Carissoni. In mediana Vita e Kornvig vengono preferiti a Mastrantonio e Amatucci, c'è l'esordio di Cassano sulla trequarti mentre Maistrello e Magrassi comporranno il tandem offensivo20:28

Le scelte di Mignani: torna Di Cesare a comandare la difesa dei biancorossi, novità a centrocampo dove c'è la sorpresa Koutsoupias insieme a Maiello e Maita. Davanti confermato il trio visto con la Cremonese, Sibilli e Morachioli a supporto di Nasti19:54

FORMAZIONI UFFICIALI: il Cittadella risponde con un 4-3-1-2, queste le scelte dei veneti: Kastrati - Salvi, Frare, Pavan, Giraudo - Vita, Kornvig, Branca - Cassano- Maistrello, Magrassi. All. Gorini PANCHINA: Maniero, Angeli, Mastrantonio, Pandolfi, Amatucci, Pittarello, Tessiore, Saggionetto, Carissoni, Danzi, Rizza20:32

FORMAZIONI UFFICIALI: il Bari si dispone con un 4-3-2-1, ecco lo schieramento degli uomini di Mignani: Brenno - Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci - Maita, Maiello, Koutsoupias - Sibilli, Morachioli - Nasti. All. Mignani. PANCHINA: Polverino, Matino, Benali, Bellomo, Faggi, Zuzek, Edjouma, Pucino, Lops, Celiento, Scheidler, Frabotta19:49

I precedenti sorridono ai padroni di casa, usciti vittoriosi in nove occasioni contro i tre successi del Cittadella. Sette sono invece le gare terminate in parità, tra cui l'ultimo scontro proprio qui al San Nicola dello scorso primo maggio17:53

Il direttore di gara sarà Alberto Santoro della sezione di Messina, il quale sarà assistito da Cecconi e Votta e dal quarto ufficiale Gigliotti. Al Var Serra e Di Vuolo17:49

I veneti invece, dopo la vittoria di misura alla prima ai danni della neo promossa Reggiana, sono caduti al Tardini contro il Parma e hanno voglia di riscatto nonostante l'impegno sia tutt'altro che agevole17:46

I galletti sono reduci dalla vittoria esterna sul campo della Cremonese, gara decisa dalla rete di Sibilli. La compagine di Mignani, dopo la delusione play off dello scorso maggio, vuole continuare la striscia positiva e disputare un'altra stagione da protagonista17:43

Benvenuti alla diretta di Bari-Cittadella, gara valida per la terza giornata del campionato di Serie B!17:40