Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata!22:28

Nella prossima giornata, il Catanzaro affronterà il Lecco (proprio oggi riammesso in B) mentro lo Spezia ospiterà il Como.22:29

Fa tutto nel secondo tempo il Catanzaro. Dopo lo 0-0 della prima frazione di gioco, la formazione di Vivarini si rende autrice di un ottima ripresa e cala il tris con Biasci, l'autorete di Nikolau su calcio di punizione di Vandeputte, e con Pompetti. Lo Spezia nei primi 45 minuti di gioco sbaglia un rigore con Moro, parato da Fulignati.22:27

90'+5' Cartellino giallo per D'Andrea (Catanzaro).22:26

90'+5' Finisce qui: Catanzaro 3-0 Spezia.22:25

90'+5' Cartellino giallo per Drągowski (Spezia).22:25

90'+4' Cartellino rosso per Oliveri (Catanzaro) a causa di un fallo di reazione.22:23

90'+1' Cinque minuti di recupero.22:18

90' Scocca il 90': si attende il recupero.22:17

87' Vandeputte lotta in mezzo al campo e conquista fallo. Respira la formazione di casa.22:14

84' D'Andrea (Catanzaro) con il sinistro, para Dragowski.22:12

81' Ultimi dieci minuti del match più l'extra-time.22:08

79' Ancora due cambi per Vivarini: escono Ghion e Biasci per Verna e Donnarumma.22:06

78' Faticano i liguri, gestisce la gara il Catanzaro.22:06

77' Giropalla Spezia.22:04

73' GOL! Catanzaro 3-0 Spezia! Rete di Pompetti che conquista palla e da fuori con il mancino fa palo-gol.



72' Doppio cambio anche per lo Spezia: fuori Antonucci e Bastoni per Cipot e Moutinho.22:00

69' Doppia sostituzione Catanzaro: esce Pontisso per Pompetti; fuori anche Iemmello per D'Andrea.21:57

68' Sbilanciato lo Spezia, il Catanzaro prende palla e parte in contropiede. Salva tutto Bastoni che manda sul fondo.21:55

67' Rilancia in avanti la squadra di casa, lo Spezia riconquista il possesso e prova a salire.21:55

64' Sostituzione Spezia: esce Moro per Francesco Esposito.21:52

64' OCCASIONE CATANZARO! Vandeputte si accentra da sinistra e va con il destro a giro, fuori di poco.21:52

62' Sostituzione Catanzaro: esce Sounas per Oliveri.21:50

60' Sostituzione Spezia: esce Kouda per Krollis.21:48

60' Sostituzione Spezia: esce Bandinelli per Zurkowski.21:48

59' GOL! Catanzaro 2-0 Spezia! Autorete di Nikolau! Vandeputte calcia una punizione sulla trequarti avversaria e la mette in mezzo. Il giocatore calabrese trova la deviazione in porta di Nikolaou per il raddoppio.



56' Prova a reagire lo Spezia che imposta.21:44

52' GOL! Catanzaro 1-0 Spezia! Rete di Biasci, che riceve da Iemmello, si accomoda il pallone sul destro e dal limite non lascia scampo a Dragowksi sganciando un tiro secco che si infila alla destra del portiere.



49' OCCASIONE SPEZIA! Imbucata di Bandinelli per Moro che però non riesce a concretizzare in porta.21:37

47' Vandeputte (Catanzaro) da calcio piazzato, fuori.21:35

46' Si riparte.21:33

Anche sugli altri campi i risultati sono in parità, eccetto l'1-0 del Bari sul Cittadella. A fine primo tempo è 0-0 sia tra Sampdoria e Venezia e sia tra Ternana e Cremonese.22:09

Gara inchiodata sullo 0-0. Pochissime le occasioni: la più importante è certamente il penalty a favore dei liguri conquistato da Kouda e fallito da Moro. Buona la parata di Fulignati.21:19

45'+2' Fine primo tempo: 0-0.21:17

45'+1' Antonucci (Spezia) libera il destro, para (anche se in modo un po' incerto) l'estremo difensore avversario.21:16

45' Due minuti di recupero.21:15

44' Cartellino giallo per Bandinelli (Spezia).21:14

44' Lo Spezia da corner: Kouda gestisce male il pallone in area. 21:14

43' I padroni di casa provano a ripartire dal basso. Ben messo lo Spezia.21:13

40' Cinque minuti, più il recupero, al termine del primo tempo.21:12

40' Il Catanzaro ruba palla sulla trequarti avversaria e va in profondità con Ghion, bravo a metterla a rimorchio senza però trovare alcun compagno per il tap-in vincente.21:12

37' Nulla di fatto dalla bandierina. Riparte il Catanzaro.21:07

36' Esposito da calcio piazzato, doppia deviazione e terzo corner per la squadra di Alvini.21:07

33' Calcio d'angolo Spezia: va Salvatore Esposito, allontana l'undici di Vivarini.21:03

31' Giallo anche per Scognamillo (Catanzaro).21:35

30' Scocca la mezz'ora: risultato inchiodato sullo 0-0.21:00

29' Cartellino giallo per Amian dello Spezia.21:00

26' Manovra dello Spezia e cross in mezzo: debole e impreciso, fa suo il pallone Fulignati.20:56

23' Resta avanti lo Spezia: si difende bene la formazione calabrese.20:53

20' Fulignati (Catanzaro) sale in cattedra e annienta il calcio di rigore di Moro (Spezia). Si resta sullo 0-0.20:50

19' Breve check con il Var: confermato il rigore.20:49

17' CALCIO DI RIGORE PER LO SPEZIA! Kouda entra in area e gestisce con un grande stop un lancio invitante ma difficile, poi al momento del tiro in porta subisce fallo da Brighenti: il direttore di gara non ha dubbi, penalty.20:54

15' Calcio di punizione a favore dello Spezia, pallone dentro: allontana il Catanzaro.20:45

11' Inizio di gara contratto: sempre 0-0 e ancora nessuna azione saliente.20:41

8' Timido tentativo offensivo del Catanzaro, chiude bene lo Spezia che riavvia la manovra.20:38

6' Giropalla Spezia.20:36

3' Riprende la gara.20:33

3' Colpo al volto per Bastoni (Spezia): gioco fermo.20:33

1' Si parte: il primo tocco al pallone è dei padroni di casa del Catanzaro.20:30

Le due squadre entrano in campo: 12mila circa gli spettatori al Ceravolo.20:26

In panchina per lo Spezia: Zoet, Braganca, Ekdal, F. Esposito, Cipot, Pietra, Zurkowski, Krollis, Gelashvili, Candelari, Zovko, Hristov.20:15

Per il Catanzaro a disposizione: Oliveri, Verna, Brignola, Veroli, Donnarumma, Krastev, Stoppa, D'Andrea, Sala, Pompetti, Katseris, Curcio.20:13

FORMAZIONE SPEZIA (4-3-3): Dragowski - Amian, Muhl, Nikolaou, Bastoni - Kouda, Salvatore Esposito, Bandinelli - Cassata, Moro, Antonucci.20:11

FORMAZIONE CATANZARO (4-4-2): Fulignati - Situm, Scognamillo, Brighenti, Krajnc - Pontisso, Ghion, Vandeputte, Sounas - Biasci, Iemmello.20:10

Il Catanzaro di Vivarini, nelle prime due giornate, ha ottenuto quattro punti, mentre lo Spezia di Alvini ne ha ottenuto uno ma conta una gara in meno.20:08

Catanzaro e Spezia tornando ad affrontardi in B per la prima volta a distanza di 86 anni. L'ultima sfida tra le due formazioni risale infatti ad aprile 1937 ed è terminato con un pareggio a reti inviolate.20:05

Benvenuti alla diretta scritta di Catanzaro-Spezia, valevole per la terza giornata del campionato di Serie B. Il fischio d'inizio è fissato alle 20.30.20:02