Da Marassi è tutto, buon proseguimento di serata. Alla prossima.22:35

Nella quarta giornata, la squadra di Pirlo farà visita alla Cremonese mentre i ragazzi di Vanoli sono attesi dal derby nel posticipo a Cittadella.22:35

Gli arancioneroverdi espugnano Marassi in rimonta: i blucerchiati sbloccano il risultato con Pedrola dopo 37 secondi della ripresa ma calano alla distanza, Gytkjaer entrato dalla panchina pareggia di testa da calcio d'angolo, poi colpisce una traversa da due passi, Tessmann beffa Stankovic con una punizione dalla distanza.22:33

90'+10' FINITA! Sampdoria-Venezia 1-2, triplice fischio di Minelli.22:30

90'+9' OCCASIONE SAMPDORIA! Destro dal limite di La Gumina, Joronen si distende e respinge.22:29

90'+9' Lancio di Lella, Bjarkason è in fuorigioco.22:28

90'+7' Ghilardi incespica sulla palla, Olivieri prende tempo sulla bandierina.22:27

90'+5' AMMONITO Stojanovic, irruente su Gytkjaer.22:25

90'+4' AMMONITO Panada, completamente fuori tempo su Lella.22:24

90'+3' Bjarkason dalla distanza, destro respinto da Murru.22:23

90'+1' ULTIMO CAMBIO SAMPDORIA. Pirlo rinuncia a Pedrola, scampoli per Delle Monache.22:21

90' Nove minuti di recupero.22:20

90' Pedrola centra dalla sinistra, La Gumina impatta male di testa, ampiamente a lato.22:20

89' GOL! Sampdoria-VENEZIA 1-2! Rete di Tessmann. Punizione dai 25 metri di Tessmann, destro potente sul primo palo, Stankovic sorpreso.



Guarda la scheda del giocatore Tanner Tessmann22:19

87' Scontro aereo tra Olivieri e Murru, sangue dal labbro per il blucerchiato, entrano i sanitari.22:18

86' ULTIMO CAMBIO VENEZIA. Fuori Pohjanpalo, dentro Sverko.22:16

85' AMMONITO Vieira per proteste.22:15

85' Pedrola addomestica la sfera per La Gumina, destro ribattuto da Altare.22:15

85' Da corner, Pohjanpalo di testa non inquadra lo specchio.22:14

84' OCCASIONE VENEZIA! Bjarkason avanza centralmente, rasoterra velenoso che Stankovic non trattiene, palla a lato.22:14

82' Pedrola recupera palla sulla trequarti e s'invola verso la porta, sinistro sporcato in angolo da Bjarkason.22:12

80' TRAVERSA VENEZIA! Cross di Candela, Lella schiaccia di testa, Gytkjaer da due passi colpisce una clamorosa traversa.22:10

78' Gytkjaer in profondità per Olivieri, cross troppo arretrato per Pohjanpalo, Giordano si rifugia in angolo.22:08

76' GOL! Sampdoria-VENEZIA 1-1! Rete di Gytkjaer. Corner di Bjarkason, Gytkjaer svetta in area e incorna alle spalle di Stankovic.



Guarda la scheda del giocatore Christian Gytkjær22:07

76' Punizione di Tessmann, torre di Pohjanpalo, frustata di testa di Olivieri neutralizzata in angolo da Ghilardi.22:07

75' SOSTITUZIONE SAMPDORIA. Panada prende il posto di Borini.22:05

75' SOSTITUZIONE SAMPDORIA. Esce uno stremato Depaoli, esordio per Lemina.22:05

73' AMMONITO La Gumina, braccio largo su Altare.22:03

72' SOSTITUZIONE VENEZIA. Staffetta in attacco tra Johnsen e Gytkjaer.22:01

71' SOSTITUZIONE VENEZIA. Finisce la gara di Pierini, spezzone per Olivieri.22:01

71' Problemi alla spalla per Depaoli, gioco fermo.22:00

70' Giocata di Johnsen che s'incunea in area, Murru s'immola in scivolata.22:00

68' Blucerchiati in gestione, gli arancioneroverdi faticano a cambiare ritmo.21:59

66' Cross tagliato di Johnsen, Giordano anticipa Bjarkason.21:56

64' Da corner, mischia in area arancioneroverde, Pedrola non riesce a girarla in porta.21:54

63' OCCASIONE SAMPDORIA! Verre tocca al limite per Depaoli, destro sul primo palo, protetto da Joronen.21:53

61' SOSTITUZIONE VENEZIA. Energie fresche in mediana: esce anche Busio, dentro Bjarkason.21:50

60' SOSTITUZIONE VENEZIA. Ellertsson lascia il campo a favore di Lella.21:50

59' Pierini servito da Pohjanpalo si divora il pareggio a tu per tu con Stankovic ma era partito in posizione irregolare.21:49

58' Vieira ruba palla a Tessmann, La Gumina scatta in fuorigioco.21:47

57' SOSTITUZIONE SAMPDORIA. Pirlo richiama Ricci e inserisce Vieira.21:46

55' La Gumina lamenta una spinta in area di Altare, Zampano interviene sulla palla, Minelli fa proseguire.21:46

54' Colpo di tacco di Johnsen per Zampano, Borini salta più in alto di Busio.21:44

53' Gli arancioneroverdi alzano il baricentro, i blucerchiati si difendono con ordine.21:43

51' Percussione di Tessmann, Murru chiude su Candela.21:41

49' Pierini non s'intende con Ellertsson, sfuma una ripartenza arancioneroverde due contro uno.21:39

48' Pedrola centra dalla destra, Altare intercetta.21:39

46' GOL! SAMPDORIA-Venezia 1-0! Rete di Pedrola. Dopo 37 secondi i blucerchiati passano, arancioneroverdi mal posizionati, cross di Depaoli dalla sinistra, Pedrola ha il tempo per stoppare e insaccare indisturbato.



Guarda la scheda del giocatore Estanis Pedrola21:37

46' COMINCIA LA RIPRESA Sampdoria-Venezia 0-0, manovra dei blucerchiati.21:35

46' SOSTITUZIONE SAMPDORIA. De Luca rimane negli spogliatoi, spazio a La Gumina.21:35

Pirlo deve valutare le condizioni di De Luca, possibile innesto di La Gumina; Vanoli ha bisogno di alzare il ritmo e la qualità delle giocate in fase offensiva.21:22

Frazione equilibrata, combattuta ma costellata da diversi errori tecnici, poche reali occasioni da rete: avvio migliore dei blucerchiati, imprecisi sottoporta, poi crescono gli arancioneroverdi a cui sta mancando l'ultimo passaggio.21:21

45'+2' FINE PRIMO TEMPO. Sampdoria-Venezia 0-0, reti bianche all'intervallo.21:19

45'+2' Depaoli scappa sulla destra, De Luca in girata non inquadra la porta.21:18

45' Due minuti di recupero.21:16

45' Tessmann dai 20 metri, destro contrato da Murru.21:16

44' Cross di Pierini, Johnsen e Pohjanpalo si ostacolano, Murru allontana.21:16

43' Depaoli scende sulla destra, Idzes lo contiene in angolo.21:14

41' Problemi muscolari per De Luca, gioco fermo.21:13

40' Da corner, Ghilardi schiaccia di testa a lato.21:11

39' Sventagliata per Borini, Candela riesce a recuperare, palla in angolo.21:10

38' Pierini serve Pohjanpalo che si gira in area, destro strozzato, Stankovic raccoglie la sfera.21:09

37' Azione prolungata degli arancioneroverdi, Busio dialoga con Johnsen in area, Ghilardi spazza.21:08

34' Traversone di Candela, Ellertsson liscia il sinistro al volo.21:06

31' Borini appoggia in area per Verre, destro deviato in angolo da Altare.21:02

30' Pierini a terra, gioco fermo per qualche istante.21:01

28' Ripartenza di Zampano, Candela gira debolmente, Stankovic senza problemi.21:00

27' OCCASIONE SAMPDORIA! Altro errore di Tessmann, Verre allarga per Giordano, destro di prima intenzione di Pedrola, respinto da Joronen.20:59

25' AMMONITO Verre, in ritardo su Busio.20:56

24' Depaoli ruba palla a Tessmann, Borini conclude centralmente, facile preda di Joronen.20:56

23' Ritmi non particolarmente elevati, le due squadre si affrontano sulla mediana.20:55

21' Verre cerca il taglio in area di De Luca, suggerimento troppo profondo.20:52

19' Erroraccio di Candela, De Luca non ne approfitta sparando in curva.20:50

17' Johnsen serve la sovrapposizione di Zampano, chiusura decisiva di Murru, Pohjanpalo era solo in mezzo all'area.20:48

15' Da corner, palla fuori per Depaoli, destro murato da Busio.20:55

14' Giordano si fa spazio sulla sinistra, Altare lo ferma in angolo.20:45

13' Pedrola crossa basso da destra, Altare anticipa De Luca.20:44

11' Fraseggio degli arancioneroverdi, i blucerchiati attendono nella propria metà campo.20:42

9' Pierini spinge a destra, Giordano concede il primo angolo della gara.20:39

8' Depaoli arriva sul fondo, Tessmann allontana di testa.20:39

6' Murru lungo linea per Giordano, pescato in fuorigioco.20:38

5' Cross di Pierini deviato da Giordano, Stankovic evita il corner.20:38

3' Rinvio corto di Busio, Ricci dal limite mastica il sinistro a lato.20:35

1' Errore di Tessmann, cross di Borini spizzato di testa da De Luca, fuori.20:33

1' INIZIA Sampdoria-Venezia, palla agli arancioneroverdi.20:31

Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l'inizio della gara diretta da Minelli.20:20

Vanoli conferma dieci undicesimi della squadra schierata contro il Cosenza: esordio di Altare in difesa, al posto di Sverko. Davanti fiducia al tridente Pierini-Pohjanpalo-Johnsen.19:39

Pirlo vara il tridente Borini-De Luca-Pedrola. Prima da titolare in mediana per Ricci, affiancato da Depaoli e Verre. In difesa, il giovane Ghilardi preferito a Ferrari.20:21

4-3-3 anche per il Venezia: Joronen - Candela, Altare, Idzes, Zampano - Busio, Tessmann, Ellertsson - Pierini, Pohjanpalo, Johnsen. A disp.: Bertinato, Grandi, Modolo, Busato, Sverko, Ullmann, Lella, Andersen, Bjarkason, Cheryshev, Olivieri, Gytkjaer.20:32

Ecco le formazioni. Sampdoria con il 4-3-3: Stankovic - Stojanovic, Ghilardi, Murru, Giordano - Depaoli, Ricci, Verre - Pedrola, De Luca, Borini. A disp.: Ravaglia, Gonzalez, Ferrari, Yepes, Vieira, Askildsen, Panada, Malagrida, Lemina, Montevago, Delle Monache, La Gumina.20:34

I blucerchiati, positivi all'esordio (2-1 vs Ternana) ma reduci da un brusco stop interno (0-2 vs Pisa), affrontano gli arancioneroverdi, vogliosi di dare continuità nella prima trasferta di campionato dopo quattro punti conquistati tra le mura amiche (vs Como e Cosenza).20:25

A Marassi tutto pronto per Sampdoria-Venezia, terza giornata di Serie B.19:29