Da Ternana - Cremonese é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie B!22:28

Ternana che prova la reazione, Corrado prende l'incrocio dei pali, miracolo di Sarr su Mantovani: Fere he rimangono a quota zero punti.22:27

In una gara decisamente combattuta, a spuntarla é la Cremonese che trova il gol vittoria con Coda, dopo che la squadra di Ballardini era rimasta in 10 per l'espulsione di Ravanelli.22:27

90'+6' FINISCE TERNANA - CREMONESE! 0-1 il finale, primo successo in campionato per i grigiorossi!22:26

90'+5' Punizione di Falletti, Sarr non trattiene ma spazza la difesa ospite.22:25

90'+5' Punizione per la Ternana, salgono tutti in avanti.22:25

90'+4' Capuano ferma Tsadjout, fallo per Manganiello: una furia Lucarelli.22:24

90'+2' Ternana tutta in avanti, ma regge il fortino della Cremonese.22:22

90'+1' AMMONITO César Falletti. Giallo per proteste al fantasista. 22:21

90' Cinque i minuti di recupero.22:21

90' DISTEFANO! Conclusione potente, ancora Sarr a salare la Cremonese.22:21

89' DIONISI! Conclusione potente della punta, Sarr respinge con i pugni!22:19

88' Sostituzione CREMONESE: esce Massimo Coda, entra Frank Tsadjout.22:17

87' Sostituzione CREMONESE: esce Michele Castagnetti, entra Andrea Bertolacci.22:17

86' Cremonese che prova il possesso palla anche con l'uomo in meno, alla fine Sernicola finisce per perdere la sfera.22:17

85' Sostituzione TERNANA: esce Tiago Casasola, entra Filippo Distefano.22:15

84' Contropiede Cremonese, Coda per Vazquez che peró non ha le gambe per arrivare sul pallone del compagno.22:15

83' Cross di Corrado, Casasola non arriva sul secondo palo: comunque angolo per la Ternana.22:14

82' Ternana ora molto imprecisa, la squadra di Lucarelli sembra che stia pagando la stanchezza dopo una gara giocata ad alto ritmo.22:13

81' Mantovani sul secondo palo quasi arriva per la deviazione vincente, Ternana ancora vicina al gol.22:11

79' Altro fallo subito da Vazquez che, di esperienza, sta facendo rifiatare i suoi.22:09

78' Sostituzione TERNANA: esce Jakub Łabojko, entra Niklas Pyyhtiä.22:08

77' Pickel colpisce in pieno Collocolo cercando di spazzare lontano: a terra il centrocampista.22:08

76' Ancora protagonista Sarr, uscita sul cross di Corrado anticipando Dionisi.22:06

74' MIRACOLO DI SARR! conclusione di Mantovani, deviazione che quasi beffa il portiere: riflesso che salva la Cremonese.22:04

73' Ternana tutto in attacco, cercando di riprendere la partita con l'uomo in piú.22:04

72' INCROCIO DEI PALI DI CORRADO! Appena entro, conclusione del l'esterno che prende l'incrocio dei pali dopo la deviazione di Bianchetti.22:02

69' Ci prova Raimondo, palla ampiamente a lato.21:59

68' Lucarelli inserisce subito il neo acquisto Dionisi, l'esperta punta arrivata per rinforzare l'attacco delle Fere.22:28

67' Sostituzione TERNANA: esce Salim Diakité, entra Niccolò Corrado.22:03

67' Sostituzione TERNANA: esce Gregorio Luperini, entra Federico Dionisi.21:58

65' GOL! Ternana - CREMONESE 0-1! Rete di Massimo Coda. Confermata la rete della punta, abile ad insaccare il tap in decisivo dopo il miracolo di Iannarilli: Cremonese in vantaggio con l'uomo in meno.



Guarda la scheda del giocatore Massimo Coda21:58

65' Check del VAR per verificare la posizione di Coda.21:58

65' ANNULLATO IL GOL ALLA CREMONESE! Miracolo di Iannarilli su Lokoshvili, Coda insacca il tap in ma era in fuorigioco.21:56

64' Sostituzione CREMONESE: esce Luca Zanimacchia, entra Matteo Bianchetti.21:54

63' Cremonese in 10, occasione ghiotta per la Ternana per trovare i primi punti del campionato.21:53

62' ESPULSO Luca Ravanelli! Secondo giallo per il centrale che entra in ritardo su Falletti. 21:52

61' Sostituzione TERNANA: esce Gonzalo Damián Abrego, entra Federicci Michele Collocolo.21:51

59' PICKEL! Cross di Sernicola, colpo di testa della mezzala che colpisce male e manda a lato.21:49

58' AMMONITO Cristiano Lucarelli. Giallo per proteste al tecnico locale.21:47

57' COSA SPRECA CODA! Zanimacchia mette la sua punta sola davanti a Iannarilli, conclusione dell'ex Genoa incredibilmente a lato!21:47

56' Falletti tagliato al centro, allontana la retroguardia della Cremonese.21:46

55' Buona la reazione della Ternana, Sernicola costretto a stendere Falletti sulla fascia. Punizione per i locali.21:45

53' RAIMONDO! Palla di Falletti per il giovane che calcia di prima intenzione: Sarr devia in angolo!21:44

52' Solo Cremonese in questo inizio secondo tempo, Ternana chiusa nella propria metá campo.21:42

50' Schema su punizione della Cremonese, la conclusione di Zanimacchia termina alta.21:41

49' AMMONITO Salim Diakité. Il difensore perde palla e trttiene Vazquez lanciato a rete. Giallo per lui. 21:40

48' Angolo di Castagnetti, Celli in qualche modo allontana. Cremonese partita fortissimo.21:37

47' SUBITO CODA! Conclusione improvvisa dalla distanza della punta, Iannarilli evita il gran gol mettendo in angolo!21:37

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI TERNANA - CREMONESE!21:35

46' Sostituzione TERNANA: esce Andrea Favilli, entra Antonio Raimondo.21:35

Primo tempo vivace tra due squadre che si sono affrontate a viso aperto, Coda sfiora il vantaggio con due colpi di testa, ma nessun vero pericolo per i due portieri.21:18

45'+2' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI TERNANA - CREMONESE! Risultato ancora fermo sullo 0-0!21:18

45'+1' Un minuto di recupero.21:17

45' OCCASIONE TERNANA! Abrego perde un pallone al limite dell'area, Falletti crossa al centro, una deviazione quasi beffa Sarr! Solo angolo per le Fere.22:28

44' Favasuli prova l'uno contro uno con Ravanelli, vince il duello il difensore.21:16

42' Zanimacchia cerca un difficile tacco al limite dell'area, recupera Capuano.21:14

41' AMMONITO Michele Castagnetti. Il mediano entra duro su Favilli, fermando un possibile contropiede locale. 21:12

39' fase confusa della gara, con le due formazioni a spingere a testa bassa.21:10

38' SERNICOLA! una conclusione deviata del terzino quasi beffa Iannarilli, che con una mano smorza il pallone, prima di bloccarlo.21:10

36' CASASOLA! Pronta risposta della Ternana con la conclusione a giro dell'esterno, palla di poco a lato!21:08

34' PICKEL! Conclusione dalla distanza della mezzala, palla alta sopra la traversa.21:06

33' AMMONITO Luca Ravanelli. Fallo su Falletti, Manganiello prima concede il vantaggio, poi estrae il cartellino. 21:05

32' Aumenta la pioggia al Liberati, campo sempre piú pesante.21:03

31' Coda prova un velo per liberarsi e tirare, Diakité non si fida e calcia lontano.21:03

29' Cross di Casasola, deviazione di Sernicola in angolo.21:01

28' Altro recupero di Favasuli, buona la prestazione del giovane scuola Fiorentina.21:01

27' Cremonese ora in controllo del gioco, Ternana che aspetta.20:59

25' Cross di Celli, Sarr anticipa Favilli sul secondo palo.20:58

24' Castagnetti prova a mettere ordine, ma molti errori per la Cremonese in questa prima, quasi, mezzora.20:56

23' Ritmi che stanno scendendo, le due squadre sono in piena costruzione con in piú il turnover per il turno infrasettimanale.20:54

21' Richiamo per Lucarelli di Manganiello, il tecnico molto nervoso a bordocampo.20:53

20' Zanimacchia entra in area ma é attento Celli in chiusura, recupera la Ternana.20:51

19' Intervento duro di Favasuli su Vazquez: richiamo per il giovane centrocampista delle Fere.22:28

17' LOBOJKO! Sugli sviluppi dell'angolo, destro potente al volo dell'ex Brescia: palla altissima sopra la traversa.20:48

16' Cross di Falletti, Abrego devia in angolo: buoni ritmi in questo primo quarto d'ora di gioco.20:48

15' ANCORA CODA! Cross di Sernicola, altro colpo di testa dell'ariete che sfiora il sette!20:46

14' A terra Favilli dopo uno scontro con Ravanelli: gioco momentaneamente fermo.20:45

13' CODA! Colpo di testa della punta che manda alto, ma primo squillo per la forte punta appena arrivata in grigiorosso.20:44

11' FAVILLI! Si gira bene la punta, conclusione secca che Sarr respinge: azione comunque ferma per fuorigioco della punta.20:43

10' Molto lento nel girarsi Favilli, si ferma il contropiede della Ternana.20:42

9' Favilli difende bene un pallone e apre per Celli, chiude Ghiglione.20:41

8' A terra Vazquez dopo un intervento duro di Mantovani: Manganiello va a sincerarsi delle condizioni del Mudo.20:40

7' Vazquez prova il sinistro, respinta la sua conclusione dalla difesa locale.20:38

6' Vazquez molto vicino a Coda, Zanimacchia e Abrego piú larghi sulle fasce.20:38

5' Pressing alto della Ternana, Cremonese che riesce peró ad uscire palla al piede.20:35

4' Corner di Falletti sul primo palo, respinge la retroguardia ospite.20:35

3' Favilli in area non trova il tiro ma lo scarico per Favasuli, cross deviato in angolo.20:34

2' Ternana con la classica maglia rossoverde, Cremonese in completo bianco.20:33

1' INIZIA TERNANA - CREMONESE! Primo pallone per gli ospiti.20:32

Arbitro del match Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo.20:09

Ballardini opta per l'attacco pesante formato da Zanimacchia, Coda e Vazquez; Castagnetti e Pickel in mediana, Lochoshvili al centro della difesa.20:08

Lucarelli schiera il suo 3-5-2 con la coppia Faletti - Favilli in attacco, in mediana Favasuli e Labojko, con Luperini che potrebbe prendere la trequarti. Casasola e Celli sulle fasce.20:06

La formazione della CREMONESE: (4-3-3), Sarr - Ghiglione, Ravanelli, Lochoshvili, Sernicola - Pickel, Castagnetti, Abrego - Zanimacchia, Coda, Vazquez. A disposizione Saro, Jungdal, Sekulov, Collocolo, Ciofani, Buonaiuto, Afena-Gyan, Bianchetti, Quagliata, Milanese, Tsadjout, Bertolacci.20:04

La formazione della TERNANA: (3-5-2), Iannarilli - Diakite, Capuano, Mantovani - Casasola, Favasuli, Labojko, Luperini, Celli - Falletti, Favilli. A disposizione: Brazao, Sorensen, Proietti, Raimondo, Distefano, Lucchesi, Dionisi, Travaglini, Pyyhtia, Marginean, Corrado20:05

Due squadre che hanno iniziato con il freno a mano questa stagione: due sconfitte con quattro gol subiti per i locali, un solo punto e nessuna rete messa a segno per i grigiorossi.12:31

Mercoledì di Serie B, in questo turno infrasettimanale la Ternana ospita la Cremonese, una delle grandi favorite alla promozione Serie A.12:30