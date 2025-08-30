Dopo un primo tempo povero di emozioni, in cui l’azione più pericolosa è stata un colpo di testa da buona posizione di Mezzoni, che è terminato alto, i padroni di casa partono meglio a inizio ripresa e sbloccano il risultato a circa un quarto d’ora dalla fine con un calcio di rigore trasformato da Shpendi. L’Entella non si abbatte e trova il pareggio in pieno recupero grazie ad una conclusione al volo di Franzoni.22:58

PREPARTITA

Cesena - Virtus Entella è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 30 agosto alle ore 21:00 allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena.

Arbitro di Cesena - Virtus Entella sarà Niccolò Turrini. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.

Attualmente il Cesena si trova 1° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece la Virtus Entella si trova 11° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).

Il Cesena ha segnato 4 gol e ne ha subiti 2; la Virtus Entella ha segnato 2 gol e ne ha subiti 2.

In casa il Cesena ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa la Virtus Entella ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Cesena nelle prime 2 partite ha affrontato il Pescara, la Virtus Entella ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte.

La Virtus Entella nella prima giornata ha affrontato Juve Stabia ottenendo 1 punto.

Il Cesena ha incontrato nell'ultima partita la Virtus Entella pareggiando 1-1 mentre La Virtus Entella ha incontrato Juve Stabia pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Franzoni con 1 gol.

Cesena e Virtus Entella si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Cesena ha vinto 2 volte, la Virtus Entella ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.

Cesena-Virtus Entella ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Virtus Entella ha vinto tre dei sei precedenti contro il Cesena in Serie BKT, con un pareggio e due successi romagnoli a completare il bilancio.

Dopo sette match senza successi (4N, 3P), il Cesena ha vinto tutte le ultime quattro partite di Serie BKT (regular season) e potrebbe infilare più vittorie consecutive nel torneo per la prima volta da maggio 2010 (cinque in quella occasione).

Il Cesena ha perso l’ultima sfida giocata in casa contro una neopromossa in Serie BKT (1-2 contro la Juve Stabia), dopo essere rimasto imbattuto nelle 10 gare precedenti disputate davanti al proprio pubblico; i romagnoli non hanno mai subito due sconfitte interne di fila nel campionato cadetto contro avversarie provenienti dalla terza divisione.

La Virtus Entella ha pareggiato (1-1 contro la Juve Stabia) la prima partita di questo campionato; in generale, i liguri non vincono nel torneo cadetto da ben 20 match (7N, 13P) - l’ultima loro vittoria in Serie BKT risale al 22 gennaio 2021, contro il Pisa (2-1 in casa) - soltanto il Derthona conta una striscia aperta più lunga di gare consecutive senza successi (21) nella competizione rispetto a quella dei biancocelesti (20 appunto).

Il Cesena è stata la squadra più corretta nella prima giornata di questo campionato: soltanto sette i falli commessi dai giocatori bianconeri (contro i 14 della Virtus Entella).

Nove dei 12 gol totali messi a segno da Cristian Shpendi (a bersaglio anche nel primo match di questo campionato contro il Pescara) in Serie BKT sono stati realizzati in partite casalinghe; dal suo debutto nel torneo (2024/25), meno solo di Pietro Iemmello, Andrea Adorante e Francesco Pio Esposito (tutti a quota 11).

Il primo dei due gol messi a segno da Flavio Russo in Serie BKT è arrivato il 24 agosto 2024, proprio contro il Cesena, con la maglia del Sassuolo, e alla seconda giornata di campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: