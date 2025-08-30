Sale a quota 4 il Cesena, una settimana dopo la vittoria sul campo del Pescara.
Secondo pareggio in due giornate per la Virtus Entella.
Nel prossimo turno il Cesena andrà in scena sul campo della Sampdoria, mentre la Virtus Entella ospiterà, sul proprio terreno di gioco, il Mantova.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dopo un primo tempo povero di emozioni, in cui l’azione più pericolosa è stata un colpo di testa da buona posizione di Mezzoni, che è terminato alto, i padroni di casa partono meglio a inizio ripresa e sbloccano il risultato a circa un quarto d’ora dalla fine con un calcio di rigore trasformato da Shpendi. L’Entella non si abbatte e trova il pareggio in pieno recupero grazie ad una conclusione al volo di Franzoni.22:58
90'+7'
Fischio finale dell'incontro. Cesena-Virtus Entella 1-122:55
90'+5'
Colombi intercetta in presa alta il corner di Ciervo.22:54
90'+4'
Cross di Ciervo dalla destra e Bariti appogia di petto al proprio portiere.22:52
90'+3'
L'arbitro espelle un componente della panchina del Cesena.22:52
90'+2'
Ripartenza fulminante della Virtus Entella. Franzoni serve Fumagalli, che mette alto da buona posizione.22:51
90'+1'
GOL! Cesena-VIRTUS ENTELLA 1-1. Rete di Andrea Franzoni, che insacca in rete al volo con un piatto destro dopo una conclusione svirgolata da Dalla Vecchia.
Cambio in attacco perla Virtus Entella. Esce Bernat Guiu ed entra Alessandro Debenedetti.22:40
80'
Cambio a centrocampo per la Virtus Entella. Esce Francesco Mezzoni ed entra Davide Bariti.22:38
79'
Cambio a centrocampo per la Virtus Entella. Esce Nermin Karic ed entra Marco Dalla Vecchia.22:40
78'
Giallo per la Virtus Entella. Ammonito Ivan Marconi per la trattenuta che ha portato al calcio di rigore.22:37
78'
Dopo la revisione l'arbitro considera fallosa la trattenuta di Marconi e decreta il calcio di rigore a favore del Cesena.22:36
77'
L'arbitro viene richiamato dal Var per verificare una possibile trattenuta ai danni di Marconi.22:36
76'
Ciervo prova la conclusione in porta direttamente da corner e costringe Colombi ad un difficile intervento.22:34
74'
Percussione sulla sinistra di Francescono, che entra in area e mette in mezzo per Blesa, che non trova clamorosamente il pallone da pochi passi.22:33
69'
Tiro di Berti dal limite, dopo che Francesconi aveva svirgolato la palla, ma il pallone termina abbondantemente a lato.22:28
68'
Cambio a centrocampo per il Cesena. Esce Simone Bastoni ed entra Matteo Francesconi.22:27
67'
Cambio di esterni per il Cesena. Esce Gianluca Frabotta ed entra Raffaele Celia.22:26
64'
Giallo per la Virtus Entella. Ammonito Francesco Mezzoni per un intervento in ritardo nei confronti di Berti.22:22
61'
Frabotta crossa dalla sinistra e Bisoli prova di prima intenzione. Il suo tiro termina alto ma c'è stata una deviazione.22:19
59'
Angolo di Guiu e tentativo di tacco di Franzoni sul primo palo. Pallone alto non di molto.22:18
58'
Cambio in attacco per la Virtus Entella. Esce Flavio Russo ed entra Tommaso Fumagalli.22:17
55'
Corner di Ciervo direttamente verso la porta e Colombi di pugno riesce a sventare.22:14
54'
Su servizio di Karic Russo prova la rovesciata volante, ma non impatta bene.22:12
50'
Guiu riceve da Mezzoni, se la aggiusta sul destro e calcia alto.22:09
49'
Bastoni dalla sinistra mette un cross per Blesa. Colombi esce e frana su un suo compagno, restando a terra.22:08
49'
Blesa prova a mettere in mezzo per Shpendi, che viene anticipato da un difensore.22:07
46'
Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dal Cesena.22:03
Termina a reti inviolate un primo tempo equilibrato, caratterizzato da poche emozioni. Scarseggiano le occasioni da gol, la più pericolosa delle quali è un colpo di testa di Mezzoni da buona posizione, dopo una ripartenza, terminato alto.21:51
45'+2'
Fischio finale del primo tempo. Cesena-Virtus Entella 0-021:48
45'+1'
Un minuto di recupero.21:47
45'
Punizione di Di Mario e tentativo al volo di Franzoni, che non centra la porta.21:47
44'
Giallo per il Cesena. Ammonito Tommaso Berti per una trattenuta ai danni di Tiritiello.21:46
42'
Karic prova ad imbucare Franzoni, che non riesce però a controllare e si recuperare.21:44
41'
Russo, lanciato in contropiede, è più veloce di Zaro, ma Klinsmann esce e riesce ad anticiparlo.21:43
37'
Giallo per la Virtus Entella. Ammonito Andrea Tiritello per aver trattenuto Blesa, che l'aveva superato.21:39
37'
Nichetti prova la conclusione dai 25 metri che termina a lato.21:39
35'
Grande chiusura di Di Mario che anticipa Shpendi, imbeccato da Blesa.21:38
33'
Cross di Guiu e colpo di testa di Mezzoni da buona posizione, che termina alto.21:35
31'
Bisoli di testa, su cross dalla sinistra di Frabotta, manda il pallone alto.21:33
30'
Azione personale di Ciervo che, giunto in area, serve Shpendi, il cui tiro viene ribattuto. Nel prosieguo dell'azione lo stesso Shpendi si fa rimpallare la conclusione, che diventa facile preda di Colombi.21:32
27'
Traversone di Mezzoni dalla destra e Klonsmann intercetta in presa alta.21:29
21'
Gioco molto spezzettato e nessuna delle due squadre riesce ad imbastire una manovra pericolosa.21:24
15'
Sinistro di Mangraviti dal limite, su invito di Bastoni. Pallone che termina alto.21:17
10'
Conclusione di Berti da fuori area. Pallone che termina abbontantemente a lato.21:12
9'
Shpendi tenta di andar via sulla sinistra ma viene steso da Tiritiello.21:11
8'
Giallo per il Cesena. Ammonito Gianluca Frabotta per una trattenuta ai danni di Guiu.21:10
2'
Parte in attacco l'Entella con un paio di iniziative di Guiu sulla sinistra.21:03
Calcio d'inizio dell'incontro. Primo pallone giocato dal Virtus Entella.21:02
Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gara. Arbitra l’incontro Niccolo Turrini di Firenze.20:59
Shpendi e Berti sono premiati per il raggiungimento delle 100 presenze con la maglia del Cesena.20:57
VIRTUS ENTELLA(3-4-2-1): Colombi; Parodi, Tiritiello, Marconi; Mezzoni, Nichetti, Karic, Di Mario; Franzoni, Guiu; Russo Allenatore: Andrea Chiappella20:58
Cesena - Virtus Entella è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 30 agosto alle ore 21:00 allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena. Arbitro di Cesena - Virtus Entella sarà Niccolò Turrini. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.
Attualmente il Cesena si trova 1° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece la Virtus Entella si trova 11° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte). Il Cesena ha segnato 4 gol e ne ha subiti 2; la Virtus Entella ha segnato 2 gol e ne ha subiti 2.
In casa il Cesena ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa la Virtus Entella ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Il Cesena nelle prime 2 partite ha affrontato il Pescara, la Virtus Entella ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte. La Virtus Entella nella prima giornata ha affrontato Juve Stabia ottenendo 1 punto. Il Cesena ha incontrato nell'ultima partita la Virtus Entella pareggiando 1-1 mentre La Virtus Entella ha incontrato Juve Stabia pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Franzoni con 1 gol.
Cesena e Virtus Entella si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Cesena ha vinto 2 volte, la Virtus Entella ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.
Cesena-Virtus Entella ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Virtus Entella ha vinto tre dei sei precedenti contro il Cesena in Serie BKT, con un pareggio e due successi romagnoli a completare il bilancio.
Dopo sette match senza successi (4N, 3P), il Cesena ha vinto tutte le ultime quattro partite di Serie BKT (regular season) e potrebbe infilare più vittorie consecutive nel torneo per la prima volta da maggio 2010 (cinque in quella occasione).
Il Cesena ha perso l’ultima sfida giocata in casa contro una neopromossa in Serie BKT (1-2 contro la Juve Stabia), dopo essere rimasto imbattuto nelle 10 gare precedenti disputate davanti al proprio pubblico; i romagnoli non hanno mai subito due sconfitte interne di fila nel campionato cadetto contro avversarie provenienti dalla terza divisione.
La Virtus Entella ha pareggiato (1-1 contro la Juve Stabia) la prima partita di questo campionato; in generale, i liguri non vincono nel torneo cadetto da ben 20 match (7N, 13P) - l’ultima loro vittoria in Serie BKT risale al 22 gennaio 2021, contro il Pisa (2-1 in casa) - soltanto il Derthona conta una striscia aperta più lunga di gare consecutive senza successi (21) nella competizione rispetto a quella dei biancocelesti (20 appunto).
Il Cesena è stata la squadra più corretta nella prima giornata di questo campionato: soltanto sette i falli commessi dai giocatori bianconeri (contro i 14 della Virtus Entella).
Nove dei 12 gol totali messi a segno da Cristian Shpendi (a bersaglio anche nel primo match di questo campionato contro il Pescara) in Serie BKT sono stati realizzati in partite casalinghe; dal suo debutto nel torneo (2024/25), meno solo di Pietro Iemmello, Andrea Adorante e Francesco Pio Esposito (tutti a quota 11).
Il primo dei due gol messi a segno da Flavio Russo in Serie BKT è arrivato il 24 agosto 2024, proprio contro il Cesena, con la maglia del Sassuolo, e alla seconda giornata di campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: