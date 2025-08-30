Termina in parità 0-0 il match tra Juve Stabia e Venezia. Al 37' espulso Yeboah. I padroni di casa più volte vicini al gol nella ripresa, ma trovano uno Stankovic strepitoso. Quattro le parate decisive del portiere: su Carissoni, due volte su Piscopo e su Burnete.
Nel prossimo turno di Serie B per la Juve Stabia impegno in casa contro la Reggiana, il Venezia affronterà fuori casa il Pescara.
90'+7'
Fine partita: JUVE STABIA-VENEZIA 0-0! Il risultato non si sblocca. 20:59
90'+5'
Tiro impreciso di Ruggero, nulla di fatto per la Juve Stabia. 20:57
90'+1'
L'arbitro Perenzoni concede sei minuti di recupero. 20:53
89'
OCCASIONE JUVE STABIA! Un'altra opportunità per Piscopo, Stankovic fa buona guardia anche stavolta. 20:52
88'
La Juve Stabia chiude la gara in avanti alla ricerca della rete del vantaggio. 20:51
Bjarkason mette al centro, Varnier spazza senza fronzoli. 20:19
54'
Doumbia non trova spazio sulla sinistra, poi commette anche fallo. 20:16
51'
Cacciamani tocca il pallone con la mano, sfuma l'azione della Juve Stabia. 20:13
48'
Venezia in campo con il 5-3-1, Adorante unica punta. 20:10
46'
Inizio secondo tempo di JUVE STABIA-VENEZIA!20:07
Termina in parità, senza gol, il primo tempo tra Juve Stabia e Venezia. Poche le occasioni da rete. Ospiti in dieci uomini dal 37', espulso Yeboah per condotta violenta. 19:54
45'+4'
Fine primo tempo: JUVE STABIA-VENEZIA 0-0! Si va al riposo senza reti. 19:52
45'+1'
Ammonito DOUMBIA per gioco scorretto su Varnier.19:51
45'
L'arbitro Perenzoni concede due minuti di recupero. 19:50
44'
La Juve Stabia gestisce la palla, Venezia con un uomo in meno dal 37'.19:49
41'
Doumbia entra in area e conclude, il pallone sorvola la traversa. 19:45
38'
L'irregolarità di Yeboah ai danni di Stabile avvenuta poco prima dell'occasione per l'attaccante del Venezia, l'eventuale gol quindi sarebbe stato annullato. 19:45
37'
Colpo proibito di Yeboah a Stabile, l'arbitro viene richiamato dal Var ed espelle il giocatore del Venezia. 19:44
37'
Espulso YEBOAH per condotta violenta su Stabile. 19:42
36'
OCCASIONE VENEZIA! Opportunità per Yeboah, Confente risponde presente. 19:42
36'
Cross rasoterra di Cacciamani, Stankovic in presa bassa fa sua la sfera. 19:40
33'
La Juve Stabia resta in attacco dopo l'occasione potenziale per Candellone, il Venezia si compatta nella propria metà campo. 19:39
30'
Occasione potenziale per la Juve Stabia: Candellone scatta alle spalle della difesa, contrasto con Stankovic in uscita dall'area, c'è una segnalazione di fuorigioco, poi l'attaccante viene punito per una presunta simulazione.19:39
28'
Ammonito CANDELLONE per comportamento non regolamentare.19:35
27'
Cross di Mosti, Burnete di testa non riesce a indirizzare verso la porta. 19:32
26'
Ritmo di gioco in campo non elevato, ancora nessuna chiara occasione da rete. 19:31
23'
Pressione alta della Juve Stabia, Stankovic costretto a un rilancio frettoloso. 19:27
19'
Tentativi in area di Candellone e Burnete, entrambi murati dalla difesa del Venezia. 19:24
16'
Ammonito BURNETE per gioco scorretto su Duncan.19:20
15'
Si lotta a metà campo, Doumbia commette fallo su Pierobon. 19:20
12'
Traversone dalla destra di Mosti, Stankovic blocca indisturbato. 19:17
10'
Primo squillo della Juve Stabia: Mosti calcia dal limite, pallone oltre la traversa. 19:14
7'
Fraseggio prolungato del Venezia, la Juve Stabia non concede varchi. 19:11
4'
Candellone segnalato in posizione irregolare, interrotta l'azione della Juve Stabia. 19:08
1'
Inizio primo tempo di JUVE STABIA-VENEZIA! Dirige la gara l'arbitro Perenzoni.19:04
Le scelte di Stroppa: in avanti Adorante e Yeboah. Duncan davanti alla difesa, Doumbia e Busio interni di centrocampo. Hainaut e Bjarkason sulle corsie esterne.18:28
Le scelte di Abate: Candellone al centro dell'attacco, Burnete preferito a Piscopo. Leone e Pierobon in mediana, in difesa spazio a Stabile.18:27
Juve Stabia - Venezia è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 30 agosto alle ore 19:00 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia. Arbitro di Juve Stabia - Venezia sarà Daniele Perenzoni. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.
Attualmente Juve Stabia si trova 11° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece il Venezia si trova 4° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte). Juve Stabia ha segnato 1 gol e ne ha subiti 1; il Venezia ha segnato 2 gol e ne ha subiti 1.
In casa Juve Stabia ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa il Venezia ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Juve Stabia nelle prime 2 partite ha affrontato la Virtus Entella, il Venezia ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte. Il Venezia nella prima giornata ha affrontato il Bari ottenendo 3 punti. Juve Stabia ha incontrato nell'ultima partita il Venezia pareggiando 0-0 mentre Il Venezia ha incontrato il Bari vincendo 2-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Candellone con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Bjarki Bjarkason con 1 gol.
Juve Stabia e Venezia si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match Juve Stabia ha vinto 2 volte, il Venezia ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.
Juve Stabia-Venezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Juve Stabia ha vinto due delle quattro sfide contro il Venezia in Serie BKT, con un pareggio e un successo veneto a completare il bilancio.
La Juve Stabia ha vinto entrambe le partite casalinghe di Serie BKT contro il Venezia; tra le avversarie contro cui i campani hanno il 100% di successi casalinghi nel torneo, contano più partite solo contro il Pescara (tre).
La Juve Stabia non è riuscita a vincere nelle ultime quattro partite in regular season in Serie BKT (3N, 1P), dopo che aveva ottenuto quattro successi nelle precedenti sei (1N, 1P) – considerando solo le prime due gare stagionali in generale nella competizione, i campani hanno ottenuto un solo successo (3-1 contro il Bari il 17 agosto 2024).
Il Venezia ha vinto la prima partita di questo campionato (2-1 contro il Bari) e in Serie BKT solo una volta ha ottenuto due successi nelle prime due gare disputate, nel 1997 contro Genoa e Foggia.
La Juve Stabia ha vinto soltanto il 46% dei duelli nel primo match di questo campionato (46% anche la Reggiana), ovvero 36 sui 79 totali: meglio soltanto del Frosinone, ultimo in questa classifica con il 44%.
Leonardo Candellone, a segno nella prima giornata di questo campionato, è già riuscito ad andare in gol per almeno due gare consecutive in Serie BKT, tra novembre e dicembre 2024 (tre in quel caso).
Issa Doumbia è uno dei tre giocatori, con Silvio Merkaj e Matteo Brunori, ad aver tentato cinque conclusioni senza trovare il gol nella prima giornata di questo campionato di Serie BKT.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: