Le scelte di Stroppa: in avanti Adorante e Yeboah. Duncan davanti alla difesa, Doumbia e Busio interni di centrocampo. Hainaut e Bjarkason sulle corsie esterne.18:28

PREPARTITA

Juve Stabia - Venezia è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 30 agosto alle ore 19:00 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia.

Arbitro di Juve Stabia - Venezia sarà Daniele Perenzoni. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.

Attualmente Juve Stabia si trova 11° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece il Venezia si trova 4° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Juve Stabia ha segnato 1 gol e ne ha subiti 1; il Venezia ha segnato 2 gol e ne ha subiti 1.

In casa Juve Stabia ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa il Venezia ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Juve Stabia nelle prime 2 partite ha affrontato la Virtus Entella, il Venezia ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Il Venezia nella prima giornata ha affrontato il Bari ottenendo 3 punti.

Juve Stabia ha incontrato nell'ultima partita il Venezia pareggiando 0-0 mentre Il Venezia ha incontrato il Bari vincendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Candellone con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Bjarki Bjarkason con 1 gol.

Juve Stabia e Venezia si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match Juve Stabia ha vinto 2 volte, il Venezia ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Juve Stabia-Venezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Juve Stabia ha vinto due delle quattro sfide contro il Venezia in Serie BKT, con un pareggio e un successo veneto a completare il bilancio.

La Juve Stabia ha vinto entrambe le partite casalinghe di Serie BKT contro il Venezia; tra le avversarie contro cui i campani hanno il 100% di successi casalinghi nel torneo, contano più partite solo contro il Pescara (tre).

La Juve Stabia non è riuscita a vincere nelle ultime quattro partite in regular season in Serie BKT (3N, 1P), dopo che aveva ottenuto quattro successi nelle precedenti sei (1N, 1P) – considerando solo le prime due gare stagionali in generale nella competizione, i campani hanno ottenuto un solo successo (3-1 contro il Bari il 17 agosto 2024).

Il Venezia ha vinto la prima partita di questo campionato (2-1 contro il Bari) e in Serie BKT solo una volta ha ottenuto due successi nelle prime due gare disputate, nel 1997 contro Genoa e Foggia.

La Juve Stabia ha vinto soltanto il 46% dei duelli nel primo match di questo campionato (46% anche la Reggiana), ovvero 36 sui 79 totali: meglio soltanto del Frosinone, ultimo in questa classifica con il 44%.

Leonardo Candellone, a segno nella prima giornata di questo campionato, è già riuscito ad andare in gol per almeno due gare consecutive in Serie BKT, tra novembre e dicembre 2024 (tre in quel caso).

Issa Doumbia è uno dei tre giocatori, con Silvio Merkaj e Matteo Brunori, ad aver tentato cinque conclusioni senza trovare il gol nella prima giornata di questo campionato di Serie BKT.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: