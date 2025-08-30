Mantova che merita questa vittoria per quanto forte globalmente nel match, anche se c’è da dire che il Pescara ha avuto un altro volto nella ripresa. Ha trovato il pareggio, ha anche cercato il 2-1, ma alla fine a decidere sono stati i cambi di Possanzini. Soprattutto quello di Fiori che ha avuto un impatto devastante. Gol e traversa, a sfiorare il tris, in pochi minuti.
Mantova che trova dunque i suoi primi tre punti della stagione. Il Pescara resta fermo a quota 0 punti in fondo alla classifica.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Mantova-Pescara e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie BKT 2025-2026.21:22
90'+5'
FINISCE QUI!!! Il Mantova, grazie ai cambi di Possanzini, si riporta in vantaggio e chiude ermeticamente la partita nel finale. 2-1 per i lombardi che centrano la prima vittoria del proprio campionato. Decisivi i gol di Mancuso e Fiori, autorete di Festa sul tiro di Olzer per il momentaneo pareggio.20:58
90'+3'
MANTOVA VICINO AL TRIS!!! Ancora Fiori protagonista con lo scavetto mancino che si ferma sulla traversa. Occasionissima per il 3-1 dei padroni di casa. E che impatto Fiori.20:54
90'+1'
Corbo spende il fallo su Falletti e si prende un giallo. Il difensore del Pescara è andato a fermare un contropiede velocissimo del Mantova.20:53
90'
5 minuti di recupero...20:52
90'
È un triplo cambio quello di Gasperini che inserisce anche Berardi per Oliveri, già ammonito20:51
90'
Fuori anche Olzer che ha portato il Pescara al momentaneo pareggio. Dentro Ferraris per questo finale20:50
89'
Vivarini toglie dal campo Sgarbi. Uno dei migliori del Pescara: al suo posto Meazzi.20:50
87'
GOL CONVALIDATO!!! Il Mantova è in vantaggio: non c'era fuorigioco20:49
87'
VAR IN CORSO!!! Si valutano però le posizioni di Falletti e Fiori. Per un possibile fuorigioco...20:49
86'
GOL! MANTOVA-Pescara 2-1. Rete di Antonio Fiori. Nuovo vantaggio del Mantova con i neo entrati. Falletti tocca quando basta per smarcare Fiori che da due passi batte Desplanches. I cambi di Possanzini che sono subito efficaci.
Possanzini si gioca anche la carta César Falletti in questo finale. Prende il posto di Mancuso, autore del gol del momentaneo vantaggio.20:46
84'
Possanzini mette ancora mano ai cambi. Dentro Fiori per Caprini che ha giocato una partita a tratti. Quando trovava campo faceva la differenza in velocità, mentre alle volte veniva chiuso proprio nel momento del dunque20:46
80'
ANCORA PESCARA!!! Destro da fuori di Valzania che sfiora soltanto il palo alla destra di Festa. C'era anche Olzer nei paraggi che non è riuscito a metterci la gamba.20:42
77'
Oliveri uomo ovunque del Pescara. Questa volta sul lancio di Sgarbi, tocca quanto basta il laterale per conquistare un angolo. Pescara molto attivo in questo secondo tempo.20:38
76'
Mentre Possanzini si gioca la carta Majer in questo finale, prendendo il posto di Wieser che viene comunque applaudito dal pubblico di casa20:37
76'
Dentro anche Giannini che prende il posto di Pellacani. Prima in Serie B per Giannini20:36
75'
Cambi anche per Vivarini che butta nella mischia Merola, escluso dal primo minuto, che prende il posto di Di Nardo20:36
70'
PESCARA VICINO AL 2-1!!! Valzania pesca Oliveri in area, è da solo, ma il suo sinistro si spegne sul fondo20:31
70'
Fuori anche Bonfantini che era andato vicino al gol. Al suo posto Davis Mensah che agirà più col fisico là davanti20:32
69'
Possanzini toglie proprio Galuppini volendo qualcosa di diverso davanti. Al suo posto entra Bragantini20:32
68'
Contropiede Pescara e Bani è costretto al fallo prendendosi un giallo20:29
67'
Galuppini messo giù proprio a due passi dall'area di rigore, ma per l'arbitro non c'è niente. Sarebbe da rivedere20:29
66'
Mancuso si traveste da assist man questa volta per Bonfanti, ma salva tutto Corbo a due passi dalla porta20:27
63'
OCCASIONISSIMA MANTOVA!!! Bonfanti da dentro l'area dopo il contropiede dei padroni di casa, ma Desplanches fa una parata super e manda in angolo.20:25
61'
Ci prova anche SGARBI col mancino che non trova lo specchio. Ma Il Pescara c'è ed è ben diverso da quello visto nel primo tempo20:22
60'
Risponde OLIVERI col destro dalla distanza, palla che spaventa solamente Festa ma finisce a lato20:21
57'
CI PROVA IL MANTOVA!!! Galuppini velocissimo a portare il pallone a Tripoli, conclusione da fuori che però non inquadra la porta di Desplanches20:19
56'
Si rivede il Mantova con una conclusione di Radaelli da dentro l'area che finisce di poco alto. C'era però fuorigioco dell'esterno dei padroni di casa20:18
54'
Gol assegnato come autorete del portiere Festa20:16
53'
GOL! Mantova-PESCARA. Pareggio degli abruzzesi col sinistro da fuori di Olzer che sbatte sulla traversa e poi sulla schiena di Festa. 1-1 rocambolesco col gol dell’ex Milan che aveva segnato anche contro il Cesena.
Giallo anche Mancuso per un intervento in ritardo. Mantova che non riesce ad uscire dalla propria metà campo in questo avvio di secondo tempo20:14
51'
Altro giallo. Questa volta per Mantovani per una trattenuta. I giocatori del Pescara chiedono anche il rosso per aver interrotto una chiara occasione da gol.20:12
49'
Colpo di testa di Corbo sugli sviluppi di un corner, ma non trova la porta di Festa20:11
48'
Oliveri butta giù Radaelli prima ancora del fallo laterale e l'esterno del Pescara si becca il giallo20:09
46'
SI RIPARTE A MANTOVA!!!20:07
Cosa deve fare il Mantova? Essere più cinico quando arriva dalle parti di Desplanches. Oltre a Mancuso, devono provare ad essere più efficaci sia Caprini che Galuppini e Wieser. Il Pescara deve provare a fare maggio filtro a centrocampo. Punto debole anche contro il Cesena. Se la squadra avversaria parte in transizione, arrivano sempre nell’area avversaria.19:55
Dopo un avvio di primo tempo difficoltoso, è uscito poi il Mantova che ha sfruttato l’effetto campo nei confronti di un Pescara ancora acerbo. La squadra di Possanzini ha segnato un gol con Mancuso, ma ha anche creato i presupposti per il raddoppio. Dall’altra parte il Pescara è troppo dipendente dalle giocate di Sgarbi e Olzer. Il primo ha fatto qualcosa, l’ex Milan è stato mai pericoloso. Si chiude, quindi, sull’1-0.19:55
45'+4'
FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! Niente di fatto in questo recupero. Si va alla pausa col risultato di 1-0 per il Mantova grazie al gol su rigore di Mancuso.19:54
45'+3'
Caprini parte in velocità sulla fascia sinistra, ma arriva il fallo di Valzania che deve ricorrere alle maniere forti per fermarlo19:51
45'+1'
4 minuti di recupero in questo primo tempo...19:47
45'
Di Nardo pescato da Sgarbi su calcio di punizione, ma niente di fatto. Palla che finisce a lato. Ma il Pescara prova comunque a ravvivarsi dopo il gol subito19:47
44'
Primo giallo del match con l'ammonizione di Radaelli per fallo su Di Nardo che era partito in contropiede19:46
43'
Tripoli ci prova da fuori con una conclusione di potenzia, tocca Corbo in calcio d'angolo19:45
42'
Prova a rendersi pericoloso Di Nardo che però viene chiuso in area da Radaelli. Anche questa volta niente da fare per il Pescara19:44
39'
ANCORA MANCUSO!!! Altra conclusione dell'attaccante del Mantova, tocca col braccio in area Brosco ma per l'arbitro non c'è nulla. C'è il tocco, in realtà, ma il braccio è attaccato al corpo19:43
36'
MANTOVA VICINO AL RADDOPPIO!!! Mancuso al volo sul cross da destra di Galuppini, ma ci arriva Desplanches con un grande intervento. Angolo per i padroni di casa davvero vicini al gol del 2-0.19:39
34'
OCCASIONE SGARBI!! Proprio sugli sviluppi di un calcio di punizione, arriva il destro di Sgarbi che calcia di pochissimo alto sopra la traversa di Festa.19:36
32'
Resta a terra Sgarbi, dolorante al ginocchio, dopo l'intervento di Trimboli. Calcio di punizione interessante per il Pescara19:36
30'
51% di possesso palla per il Mantova dopo la prima mezz'ora di gioco19:34
30'
1° gol in campionato per Mancuso, è l'83° in carriera in Serie B19:33
29'
GOL! MANTOVA-Pescara 1-0. Rete di Leonardo Mancuso. Dal dischetto non sbaglia l’attaccante del Mantova che batte Desplanches nonostante l’estremo difensore del Pescara aveva intuito tutto.
RICHIAMATO L'ARBITRO!!! Il direttore di gara torna a vedere l'azione al monitor per il presunto tocco di mano di Valzania. Non c'era quindi il fuorigioco19:31
26'
Il Mantova chiede il rigore, ma l'arbitro chiama una posizione di fuorigioco iniziale19:30
25'
CI PROVA MANCUSO!!! Palla filtrante per Mancuso che prova il destro all'angolino, ma palla debole e para 'facile' Desplaches19:28
19'
Continua la presenza del Mantova nella metà campo avversaria, ma non sono ancora arrivate occasioni clamorose19:22
15'
Ancora un break di Radaelli dalla destra, servizio per Caprini che prova la conclusione ma non trova la porta di Desplanches19:17
13'
Resta anche a terra Radaelli dopo l'intervento, ma era tutto regolare19:14
12'
Contropiede Mantova con Radaelli sulla fascia, ma arriva la grande chiusura di Oliveri che torna e fa un tackle regolarissimo a chiudere il pericolo sulla destra19:14
11'
CI PROVA SGARBI!!! Palla subito dall'altra parte con Sgarbi che si accentra sul destro e tira, palla deviata e primo corner per il Pescara.19:13
9'
Colpo di testa Caprini che è un misto tra conclusione e assist, ma ci arriva prima il portiere Desplanches che intercetta. Sta crescendo il Mantova.19:12
4'
Prima conclusione per il Mantova. Ci prova Galuppini da fuori, ma non trova la porta di Desplanches19:07
2'
Occhio a OLZER che si avvicina minaccioso all'area di rigore, viene messo giù, ma per l'arbitro è tutto regolare19:04
2'
Oliveri subito ficcante sulla fascia sinistra, ma viene chiuso in fallo laterale19:02
1'
SI PARTE!!! Primo possesso per gli ospiti...19:02
Il direttore di gara sarà il sig. Giuseppe Mucera della sezione di Palermo. Sarà coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Pedrone e dal quarto ufficiale, il sig. Federico Dionisi. Alla sala VAR ci saranno Paolo Silvio Mazzoleni (VAR) e Marco Monaldi (AVAR).18:30
Bilancio in equilibrio tra Mantova e Pescara in Serie B, con un successo per parte e due pareggi. Il Mantova non ha mai perso finora il primo match casalingo giocato nel campionato cadetto. In tutti i 15 precedenti i biancorossi hanno collezionato 9 vittorie e 6 pareggi. I lombardi non perdono in casa da 6 partite contro squadre provenienti dalla Serie C (5 vittorie e un pareggio nel parziale). L’ultima sconfitta dei virgiliani contro avversarie neopromosse in Serie BKT risale al novembre 2009, quando furono battuti dal Cesena in casa.18:20
Viviarini cambia rispetto alla sconfitta col Cesena. Fuori Letizia, Graziani e Merola dal 1', che vengono sostituiti Pellacani, Valzania e Dagasso. Fuori Cangiano per infortunio.18:39
Wieser, Galuppini e Bonfanti al posto di Majer, Bragantini e Falletti. Questi i cambi di Possanzini rispetto alla gara contro il Monza. Mantova che deve fare a meno di Artioli e Maggioni18:38
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Pescara si schiera con un 3-4-2-1 in cui figurano: Desplanches - Brosco, Corbo, Pellacani - Valzania, Squizzato, Dagasso, Oliveri - Olzer, Sgarbi - Di Nardo. All. Vincenzo Vivarini. A disposizione: Saio - Giannini, La Barba, Letizia - Meazzi, L.Berardi, Brandes, Graziani, Kraja - Merola, Ferraris, Tonin.18:48
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Mantova si schiera con un 4-2-3-1 in cui figurano: Festa - Radaelli, Mantovani, Cella, Bani - Trimboli, Galuppini - Bonfanti, Wieser, Caprini - Mancuso. All. Davide Possanzini. A disposizione: Andrenacci - Castellini, Pittino - Falletti, Fedel, Majer, Mullen, Paoletti - Bragantini, Fiori, Marras, Mensah.18:44
Anche il Pescara è a caccia di punti dopo un inizio di stagione così così. La squadra di Vivarini ha debutto in Coppa Italia con i preliminari contro il Rimini, in cui hanno vinto gli abruzzesi per 1-0. Poi il ko di Parma al 1° turno e infine il debutto in campionato contro il Cesena all’Adriatico. Partita finita 3-1 per i romagnoli che hanno dominato in lungo e il largo il match. Di Olzer l’unica gioia per il Pescara che però non ha quasi mai creato pericoli alla retroguardia avversaria.18:12
Mantova che cerca i primi punti della sua stagione dopo due sconfitte consecutive tra Coppa Italia e campionato. La squadra di Possanzini ha iniziato con un 0-4 col Venezia in Coppa, poi il debutto in Serie B con la sconfitta per 1-0 a Monza. Partita decisa di Izzo. Servono punti col Pescara per dare davvero inizio alla stagione 2025/2026 per i lombardi.18:09
Benvenuti alla diretta scritta di Mantova-Pescara, gara valida per la Giornata 2 della Serie BKT 2025-2026. Si gioca allo stadio Dino Martelli di Mantova.16:46
Mantova - Pescara è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 30 agosto alle ore 19:00 allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova. Arbitro di Mantova - Pescara sarà Giuseppe Mucera. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.
Attualmente Mantova si trova 10° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Pescara si trova 20° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Mantova ha segnato 2 gol e ne ha subiti 2; il Pescara ha segnato 2 gol e ne ha subiti 5.
In casa Mantova ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Pescara ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Mantova nelle prime 2 partite ha affrontato il Monza, il Pescara ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Pescara nella prima giornata ha affrontato il Cesena ottenendo 0 punti. Mantova ha incontrato nell'ultima partita il Pescara vincendo 2-1 mentre Il Pescara ha incontrato il Cesena perdendo 1-3. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Fiori con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Giacomo Olzer con 1 gol.
Mantova e Pescara si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match Mantova ha vinto 1 volta, il Pescara ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 2.
Mantova-Pescara ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Bilancio in equilibrio tra Mantova e Pescara in Serie BKT, con un successo per parte e due pareggi.
Il Mantova non ha mai ripetuto lo stesso risultato due volte di fila nelle ultime otto partite di Serie BKT: tre vittorie, due pareggi e tre sconfitte nel parziale, compresa l’ultima nel primo match di questo torneo; i virgiliani non hanno mai perso nella loro storia le prime due gare stagionali di un campionato cadetto.
Il Mantova non ha mai perso finora il primo match casalingo giocato in un campionato di Serie BKT; in tutti i 15 precedenti infatti i biancorossi hanno collezionato nove vittorie e sei pareggi.
Il Mantova non perde in casa da sei partite contro squadre provenienti dalla Serie C - cinque vittorie e un pareggio nel parziale - l’ultima sconfitta dei virgiliani contro avversarie neopromosse in Serie BKT risale al novembre 2009, quando furono battuti in casa dal Cesena (0-1).
Il Pescara ha perso il primo match di campionato contro il Cesena (1-3); i Delfini potrebbero subire due ko nelle prime due gare stagionali di un torneo cadetto per la prima volta dal 2006, rispettivamente contro il Bologna (0-1 in casa) e proprio il Mantova (2-1 in trasferta).
Stefano Cella è il giocatore che ha mandato a buon fine il maggior numero di passaggi nella prima giornata di questo campionato: ben 80 sugli 84 effettuati, ovvero il 95% sul totale.
Tra i calciatori italiani con almeno una partecipazione attiva, tra gol e assist, nella prima giornata di questa Serie BKT, Leonardo Graziani (21 maggio 2005) è il più giovane; il numero 20 del Pescara, che ha fornito un assist nella prima giornata contro il Cesena, potrebbe diventare il primo calciatore degli abruzzesi a fornire almeno un passaggio vincente in due presenze di fila nel torneo da Ledian Memushaj nel novembre 2019 (v Pisa ed Empoli).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: