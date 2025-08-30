Mantova che merita questa vittoria per quanto forte globalmente nel match, anche se c’è da dire che il Pescara ha avuto un altro volto nella ripresa. Ha trovato il pareggio, ha anche cercato il 2-1, ma alla fine a decidere sono stati i cambi di Possanzini. Soprattutto quello di Fiori che ha avuto un impatto devastante. Gol e traversa, a sfiorare il tris, in pochi minuti.

Anche il Pescara è a caccia di punti dopo un inizio di stagione così così. La squadra di Vivarini ha debutto in Coppa Italia con i preliminari contro il Rimini, in cui hanno vinto gli abruzzesi per 1-0. Poi il ko di Parma al 1° turno e infine il debutto in campionato contro il Cesena all’Adriatico. Partita finita 3-1 per i romagnoli che hanno dominato in lungo e il largo il match. Di Olzer l’unica gioia per il Pescara che però non ha quasi mai creato pericoli alla retroguardia avversaria.18:12

Wieser, Galuppini e Bonfanti al posto di Majer, Bragantini e Falletti. Questi i cambi di Possanzini rispetto alla gara contro il Monza. Mantova che deve fare a meno di Artioli e Maggioni18:38

Bilancio in equilibrio tra Mantova e Pescara in Serie B, con un successo per parte e due pareggi. Il Mantova non ha mai perso finora il primo match casalingo giocato nel campionato cadetto. In tutti i 15 precedenti i biancorossi hanno collezionato 9 vittorie e 6 pareggi. I lombardi non perdono in casa da 6 partite contro squadre provenienti dalla Serie C (5 vittorie e un pareggio nel parziale). L’ultima sconfitta dei virgiliani contro avversarie neopromosse in Serie BKT risale al novembre 2009, quando furono battuti dal Cesena in casa.18:20

Il direttore di gara sarà il sig. Giuseppe Mucera della sezione di Palermo. Sarà coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Pedrone e dal quarto ufficiale, il sig. Federico Dionisi. Alla sala VAR ci saranno Paolo Silvio Mazzoleni (VAR) e Marco Monaldi (AVAR).18:30

Colpo di testa Caprini che è un misto tra conclusione e assist, ma ci arriva prima il portiere Desplanches che intercetta. Sta crescendo il Mantova.19:12

Dopo un avvio di primo tempo difficoltoso, è uscito poi il Mantova che ha sfruttato l’effetto campo nei confronti di un Pescara ancora acerbo. La squadra di Possanzini ha segnato un gol con Mancuso, ma ha anche creato i presupposti per il raddoppio. Dall’altra parte il Pescara è troppo dipendente dalle giocate di Sgarbi e Olzer. Il primo ha fatto qualcosa, l’ex Milan è stato mai pericoloso. Si chiude, quindi, sull’1-0.19:55

Mantova - Pescara è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 30 agosto alle ore 19:00 allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova.

Arbitro di Mantova - Pescara sarà Giuseppe Mucera. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

Attualmente Mantova si trova 10° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Pescara si trova 20° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Mantova ha segnato 2 gol e ne ha subiti 2; il Pescara ha segnato 2 gol e ne ha subiti 5.

In casa Mantova ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Pescara ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Mantova nelle prime 2 partite ha affrontato il Monza, il Pescara ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Pescara nella prima giornata ha affrontato il Cesena ottenendo 0 punti.

Mantova ha incontrato nell'ultima partita il Pescara vincendo 2-1 mentre Il Pescara ha incontrato il Cesena perdendo 1-3.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Fiori con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Giacomo Olzer con 1 gol.

Mantova e Pescara si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match Mantova ha vinto 1 volta, il Pescara ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 2.

Mantova-Pescara ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Bilancio in equilibrio tra Mantova e Pescara in Serie BKT, con un successo per parte e due pareggi.

Il Mantova non ha mai ripetuto lo stesso risultato due volte di fila nelle ultime otto partite di Serie BKT: tre vittorie, due pareggi e tre sconfitte nel parziale, compresa l’ultima nel primo match di questo torneo; i virgiliani non hanno mai perso nella loro storia le prime due gare stagionali di un campionato cadetto.

Il Mantova non ha mai perso finora il primo match casalingo giocato in un campionato di Serie BKT; in tutti i 15 precedenti infatti i biancorossi hanno collezionato nove vittorie e sei pareggi.

Il Mantova non perde in casa da sei partite contro squadre provenienti dalla Serie C - cinque vittorie e un pareggio nel parziale - l’ultima sconfitta dei virgiliani contro avversarie neopromosse in Serie BKT risale al novembre 2009, quando furono battuti in casa dal Cesena (0-1).

Il Pescara ha perso il primo match di campionato contro il Cesena (1-3); i Delfini potrebbero subire due ko nelle prime due gare stagionali di un torneo cadetto per la prima volta dal 2006, rispettivamente contro il Bologna (0-1 in casa) e proprio il Mantova (2-1 in trasferta).

Stefano Cella è il giocatore che ha mandato a buon fine il maggior numero di passaggi nella prima giornata di questo campionato: ben 80 sugli 84 effettuati, ovvero il 95% sul totale.

Tra i calciatori italiani con almeno una partecipazione attiva, tra gol e assist, nella prima giornata di questa Serie BKT, Leonardo Graziani (21 maggio 2005) è il più giovane; il numero 20 del Pescara, che ha fornito un assist nella prima giornata contro il Cesena, potrebbe diventare il primo calciatore degli abruzzesi a fornire almeno un passaggio vincente in due presenze di fila nel torneo da Ledian Memushaj nel novembre 2019 (v Pisa ed Empoli).

