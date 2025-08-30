Termina senza reti la sfida del Barbera. Nonostante il risultato, la sfida è stata gradevole con numerose situazioni pericolose specialmente nella ripresa. È stato il Palermo di Inzaghi ad andare più vicino al bersaglio grosso nei secondi 45 minuti, in particolare con Pohjanpalo che ha colpito due legni. Il Frosinone ha provato a pungere con qualche ripartenza ma le energie della compagine di Aglietti si sono esaurite alla distanza.
90'+6'
FINISCE QUI! Palermo-Frosinone termina 0-0!22:58
90'+5'
Ammonito Bani22:57
90'+3'
Forcing rosanero in questo finale, spinge per la vittoria il Palermo22:56
90'
Cinque minuti di recupero22:54
87'
Peda cerca Corona con un cross a rientrare, allontana la difesa del Frosinone22:49
83'
Quinto cambio nel Palermo: esce Pohjanpalo, entra Corona22:44
83'
Quarto cambio nel Palermo: esce Pierozzi, entra Peda22:44
82'
Quinto cambio nel Frosinone: esce Anthony Oyono, entra Jérémy Oyono22:44
79'
ALTRO LEGNO DEL PALERMO! Sugli sviluppi di un corner è sempre Pohjanpalo che va a staccare e colpisce in pieno la traversa!22:42
78'
Azione personale di Ghedjemis che si fa tutto il campo e viene fermato all'ingresso dell'area da Ceccaroni22:43
76'
Altro cartellino giallo, stavolta per Bracaglia22:38
75'
Ammonito Gelli22:37
74'
Quarto cambio nel Frosinone: esce Raimondo, entra Zilli22:36
74'
Terzo cambio nel Frosinone: esce Calò, entra Cichella22:36
73'
Le Douaron stoppa di petto spalle alla porta e si coordina per la rovesciata, nulla di fatto22:36
72'
Gyasi appoggia per Ceccaroni che si è spinto in avanti, palla alta22:34
70'
Terzo cambio nel Palermo: esce Segre, entra Gomes22:31
70'
Secondo cambio nel Palermo: esce Augello, entra Palumbo22:31
65'
OCCASIONE FROSINONE! Ghedjemis converge dalla destra e imbuca per l'inserimento di Koutsopias, il suo tiro da posizione ravvicinata e leggermente decentrata termina fuori di poco!22:28
64'
Ci prova subito Le Douraon, nessun problema per Palmisani22:27
64'
Primo cambio nel Palermo: esce Brunori, entra Le Douaron22:26
63'
Tiro cross pericoloso di Segre, palla velenosa che esce di poco22:25
60'
Secondo cambio nel Frosinone: esce Barcella, entra Gelli22:21
59'
Primo cambio nel Frosinone: esce Kvernadze, entra Masciangelo22:21
58'
Prova a scuotere i suoi Ghedjemis dopo la sfuriata del Palermo, il suo tiro da fuori non impensierisce però Joronen22:20
54'
Ancora Pohjanpalo pericoloso, l'attaccante ex Venezia perde l'equilibrio sul più bello al momento della conclusione22:16
52'
OCCASIONE PALERMO! Cross al bacio di Pierozzi dalla destra, inserimento perfetto di Pohjanpalo che calcia di prima scheggiando la faccia esterna dal palo alla destra di un immobile Palmisani!22:15
51'
Segre appoggia in area verso Pierozzi, tiro al volo che termina alto22:13
49'
Dopo la revisione, Di Bello non assegna il rigore. C'era infatti posizione di fuorigioco da parte di Raimondo, si riparte quindi con un calcio di punizione in favore del Palermo22:11
48'
DI BELLO AL VAR! Il direttore va a rivedere le immagini per un possibile calcio di rigore!22:10
47'
Trattenuta in area di Diakite su Raimondo, Di Bello attende indicazioni dalla sala Var dopo aver lasciato proseguire22:09
45'
SI RIPARTE! È iniziato il secondo tempo!22:07
Nessun gol ma tanta vivacità in questo primo tempo tra Palermo e Frosinone. I rosanero mantengono maggiormente il pallino del gioco senza riuscire a scalfire la corazza della squadra di Anselmi, che dal canto suo si è resa protagonista di alcune fiammate interessanti creando le situazioni più pericolose21:51
45'+1'
FINE PRIMO TEMPO! Reti bianche al Barbera nei primi 45 minuti!21:50
45'
Un minuto di recupero21:50
43'
Incursione di Augello che sulla sinistra salta due avversari, il suo cross, sporcato, viene intercettato da Palmisani21:48
41'
Prova a suonare la carica Barcella in casa Frosinone, pressione alta e fallosa da parte di Segre21:45
36'
Occasione per il Palermo! Calcio d'angolo battuto lungo sul secondo palo dove arriva Augello che si coordina bene con il sinistro al volo mandando di poco alto21:41
34'
Si mantengono alti i ritmi della sfida, adesso il Palermo prova a spingere con maggior convinzione21:38
30'
Ammonito Calò21:34
29'
Poche occasioni ma partita viva al Barbera con iniziative da una parte e dell'altra21:33
24'
Pericoloso il Frosinone! Contropiede guidato da Raimondo, appoggio al centro per Koutsopias che conclude trovando la risposta non perfetta ma efficace di Joronen21:28
23'
Bani svetta sulla rimessa laterale di Augello, nessun problema per Palmisani21:27
21'
Gran riflesso di Joronen sul tiro da fuori di Barcella deviato da Raimondo, con quest'ultimo che però si trovava in posizione di fuorigioco21:26
18'
Cross di Augello dalla sinistra, uscita alta e sicura di Palmisani21:22
17'
Prova a riprendere le redini del gioco adesso il Palermo21:21
14'
Buona trama del Frosinone, Ghedjemis trova spazio dal limite però conclude debolmente tra le braccia di Joronen21:18
8'
Accelerazione di Ghedjemis che mette in difficoltà la difesa rosanero, la palla viene poi smistata a destra per la sovrapposizione di Oyono il cui cross basso viene intercettato e respinto21:13
5'
Cross di Augello dalla sinistra, colpo di testa di Brunori deviato da un difensore, intervento facile di Palmisani21:10
2'
Subito in avanti il Palermo che ha già battuto due corner, respinta in entrambi i casi da parte della difesa del Frosinone21:07
SI PARTE! È iniziata PALERMO-FROSINONE!21:04
Qualche minuto di ritardo dovuto alla nebbia da fumigeni che ha avvolto il Barbera21:04
Le scelte di Alvini: parecchie assenze per il tecnico dei ciociari, che davanti a Palmisani disegna una linea a quattro formata da Oyono, Bracaglia, Gelli e Marchizza. In mediana agiranno invece Calò e Koutsoupias, con Ghedjemis, Barcella e Kvernadze a supporto dell'unica punta Raimondo20:24
Le scelte di Inzaghi: infortunato Bardi, tra i pali farà il suo esordio Joronen. Tanti i ballottaggi alla vigilia per il tecnico piacentino che alla fine si affida al terzetto formato da Diakite, Bani e Ceccaroni in difesa con Pierozzi e Augello sugli esterni. In mediana tocca a Segre e Ranocchia, mentre davanti ci sono Gyasi e Brunori alle spalle di Pohjanpalo20:22
FORMAZIONE UFFICIALE FROSINONE: gli ospiti rispondono con un 4-2-3-1: Palmisani - Oyono, Bracaglia, Gelli, Marchizza - Calò, Koutsopias - Ghedjemis, Barcella, Kvernadze - Raimondo20:23
FORMAZIONE UFFICIALE PALERMO: i rosanero si schierano con un 3-4-2-1: Joronen - Diakite, Bani, Ceccaroni - Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello - Gyasi, Brunori - Pohjanpalo20:21
La direzione di gara è affidata a Marco Di Bello della sezione di Brindisi, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Politi e Ceolin e dal quarto ufficiale Castellone. Al Var ci sono invece Nasca e Serra18:32
Dall'altra parte un Frosinone che ha tutta l'intenzione di disputare una stagione da protagonista e che è reduce dal successo per 2-0 contro il neo promosso Avellino nella prima giornata. La squadra di Alvini vuole riscattare la scorsa annata negativa e tornare a respirare aria d'alta classifica18:30
C'è profumo di scontro al vertice al Barbera. Il Palermo di Pippo Inzaghi, che ha iniziato la stagione con grandi ambizioni e aspettative, vuole dare seguito all'ottimo esordio che ha visto i rosanero trionfare per 2-1 contro la Reggiana18:25
Benvenuti alla diretta di Palermo-Frosinone, gara valida per la seconda giornata del campionato di Serie B!18:22
Palermo - Frosinone è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 30 agosto alle ore 21:00 allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Arbitro di Palermo - Frosinone sarà Marco Di Bello. Al VAR invece ci sarà Luigi Nasca.
Attualmente il Palermo si trova 3° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Frosinone si trova 2° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte). Il Palermo ha segnato 2 gol e ne ha subiti 1; il Frosinone ha segnato 2 gol e ne ha subiti 0.
In casa il Palermo ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa il Frosinone ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Il Palermo nelle prime 2 partite ha affrontato la Reggiana, il Frosinone ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Frosinone nella prima giornata ha affrontato l'Avellino ottenendo 3 punti. Il Palermo ha incontrato nell'ultima partita il Frosinone pareggiando 0-0 mentre Il Frosinone ha incontrato l'Avellino vincendo 2-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Niccolò Pierozzi con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Ilias Koutsoupias con 1 gol.
Palermo e Frosinone si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match il Palermo ha vinto 3 volte, il Frosinone ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 3.
Palermo-Frosinone ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Palermo non ha mai subito più di un gol contro il Frosinone in Serie BKT, mantenendo la porta inviolata in tre occasioni (2V, 3N, 1P).
Il Palermo è rimasto finora imbattuto in casa contro il Frosinone in Serie BKT, grazie a due successi (2018 e 2025), intervallati da un pareggio (1-1 nel 2023).
Il Palermo ha vinto la prima partita di questo campionato e in Serie BKT non ottiene due successi nelle prime due gare nella competizione dal 1964, mentre in precedenza ci era riuscito solo nel 1955.
Il Palermo non ha ripetuto lo stesso risultato per due gare interne consecutive nelle ultime 10 partite casalinghe giocate in Serie BKT (5V, 2N, 3P); i rosanero hanno ottenuto un successo nell’ultima partita disputata in casa nella competizione (2-1 contro la Reggiana alla prima giornata).
Il Frosinone ha vinto le due gare più recenti di Serie BKT, dopo non aver ottenuto nemmeno un successo nelle sei precedenti (quattro pareggi e due sconfitte nel periodo); i ciociari hanno ottenuto due successi nelle prime due gare stagionali nella competizione tre volte finora (2009, 2017 e 2022).
Il Frosinone ha vinto tre delle ultime sei trasferte di Serie BKT (1N, 2P), tanti successi quanti nelle precedenti 14 gare esterne disputate nella competizione (5N, 6P).
Il Palermo conta ben 11 giocatori che hanno toccato almeno un pallone in area avversaria nel primo turno di campionato (tre più del Frosinone): meglio ha fatto soltanto il Venezia (12) in questa graduatoria.
Il Frosinone ha effettuato soltanto 293 passaggi nel match di esordio di questo campionato: peggio ha fatto solo il Südtirol, fanalino di coda in questa graduatoria con 150.
Joel Pohjanpalo, a segno nella prima giornata di questo campionato, è arrivato a 10 gol con il Palermo in Serie BKT, capocannoniere nella competizione da febbraio in avanti; l’attaccante rosanero era rimasto a secco nelle cinque presenze precedenti.
Ilias Koutsoupias ha segnato due gol nelle ultime tre presenze di Serie BKT, tante reti quante nelle precedenti 46 gare disputate nella competizione (doppietta nel settembre 2023).
