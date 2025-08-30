Termina senza reti la sfida del Barbera. Nonostante il risultato, la sfida è stata gradevole con numerose situazioni pericolose specialmente nella ripresa. È stato il Palermo di Inzaghi ad andare più vicino al bersaglio grosso nei secondi 45 minuti, in particolare con Pohjanpalo che ha colpito due legni. Il Frosinone ha provato a pungere con qualche ripartenza ma le energie della compagine di Aglietti si sono esaurite alla distanza.

C'è profumo di scontro al vertice al Barbera. Il Palermo di Pippo Inzaghi, che ha iniziato la stagione con grandi ambizioni e aspettative, vuole dare seguito all'ottimo esordio che ha visto i rosanero trionfare per 2-1 contro la Reggiana

Dall'altra parte un Frosinone che ha tutta l'intenzione di disputare una stagione da protagonista e che è reduce dal successo per 2-0 contro il neo promosso Avellino nella prima giornata. La squadra di Alvini vuole riscattare la scorsa annata negativa e tornare a respirare aria d'alta classifica

La direzione di gara è affidata a Marco Di Bello della sezione di Brindisi, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Politi e Ceolin e dal quarto ufficiale Castellone. Al Var ci sono invece Nasca e Serra

Le scelte di Inzaghi: infortunato Bardi, tra i pali farà il suo esordio Joronen. Tanti i ballottaggi alla vigilia per il tecnico piacentino che alla fine si affida al terzetto formato da Diakite, Bani e Ceccaroni in difesa con Pierozzi e Augello sugli esterni. In mediana tocca a Segre e Ranocchia, mentre davanti ci sono Gyasi e Brunori alle spalle di Pohjanpalo

Le scelte di Alvini: parecchie assenze per il tecnico dei ciociari, che davanti a Palmisani disegna una linea a quattro formata da Oyono, Bracaglia, Gelli e Marchizza. In mediana agiranno invece Calò e Koutsoupias, con Ghedjemis, Barcella e Kvernadze a supporto dell'unica punta Raimondo

Palermo - Frosinone è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 30 agosto alle ore 21:00 allo stadio Renzo Barbera di Palermo.

Arbitro di Palermo - Frosinone sarà Marco Di Bello. Al VAR invece ci sarà Luigi Nasca.

Attualmente il Palermo si trova 3° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Frosinone si trova 2° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Il Palermo ha segnato 2 gol e ne ha subiti 1; il Frosinone ha segnato 2 gol e ne ha subiti 0.

In casa il Palermo ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa il Frosinone ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Palermo nelle prime 2 partite ha affrontato la Reggiana, il Frosinone ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Frosinone nella prima giornata ha affrontato l'Avellino ottenendo 3 punti.

Il Palermo ha incontrato nell'ultima partita il Frosinone pareggiando 0-0 mentre Il Frosinone ha incontrato l'Avellino vincendo 2-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Niccolò Pierozzi con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Ilias Koutsoupias con 1 gol.

Palermo e Frosinone si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match il Palermo ha vinto 3 volte, il Frosinone ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Palermo-Frosinone ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Palermo non ha mai subito più di un gol contro il Frosinone in Serie BKT, mantenendo la porta inviolata in tre occasioni (2V, 3N, 1P).

Il Palermo è rimasto finora imbattuto in casa contro il Frosinone in Serie BKT, grazie a due successi (2018 e 2025), intervallati da un pareggio (1-1 nel 2023).

Il Palermo ha vinto la prima partita di questo campionato e in Serie BKT non ottiene due successi nelle prime due gare nella competizione dal 1964, mentre in precedenza ci era riuscito solo nel 1955.

Il Palermo non ha ripetuto lo stesso risultato per due gare interne consecutive nelle ultime 10 partite casalinghe giocate in Serie BKT (5V, 2N, 3P); i rosanero hanno ottenuto un successo nell’ultima partita disputata in casa nella competizione (2-1 contro la Reggiana alla prima giornata).

Il Frosinone ha vinto le due gare più recenti di Serie BKT, dopo non aver ottenuto nemmeno un successo nelle sei precedenti (quattro pareggi e due sconfitte nel periodo); i ciociari hanno ottenuto due successi nelle prime due gare stagionali nella competizione tre volte finora (2009, 2017 e 2022).

Il Frosinone ha vinto tre delle ultime sei trasferte di Serie BKT (1N, 2P), tanti successi quanti nelle precedenti 14 gare esterne disputate nella competizione (5N, 6P).

Il Palermo conta ben 11 giocatori che hanno toccato almeno un pallone in area avversaria nel primo turno di campionato (tre più del Frosinone): meglio ha fatto soltanto il Venezia (12) in questa graduatoria.

Il Frosinone ha effettuato soltanto 293 passaggi nel match di esordio di questo campionato: peggio ha fatto solo il Südtirol, fanalino di coda in questa graduatoria con 150.

Joel Pohjanpalo, a segno nella prima giornata di questo campionato, è arrivato a 10 gol con il Palermo in Serie BKT, capocannoniere nella competizione da febbraio in avanti; l’attaccante rosanero era rimasto a secco nelle cinque presenze precedenti.

Ilias Koutsoupias ha segnato due gol nelle ultime tre presenze di Serie BKT, tante reti quante nelle precedenti 46 gare disputate nella competizione (doppietta nel settembre 2023).

