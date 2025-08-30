Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Spezia-Catanzaro: 0-0 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Alberto Picco di La Spezia
30 Agosto 2025 ore 21:00
Spezia
0
Catanzaro
0
Partita finita
Arbitro: Antonio Rapuano
    0'
    45'
    90'
    90'
    96'

    Secondo pareggio consecutivo per il Catanzaro, primo punto in campionato per lo Spezia. Due soli tiri in porta in tutto il match: Esposito nel primo tempo, Pontisso nella seconda frazione.

    Si torna in campo tra due settimane: Catanzaro-Carrarese ed Empoli-Spezia.

    1. Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B. 22:58

    2. 90'+7'

      FINE PARTITA: SPEZIA-CATANZARO 0-0. Partita equilibrata, fallosa e con poco spettacolo. 22:55

    3. 90'+5'

      CARTELLINO GIALLO PER IL CATANZARO. Ammonito Pittarello per perdita di tempo.22:54

    4. 90'

      Ben sei minuti di recupero. 22:51

    5. 85'

      SOSTITUZIONE PER IL CATANZARO. Fuori Bettella, dentro Bashi.22:48

    7. 85'

      SOSTITUZIONE PER IL CATANZARO. Fuori Favasuli, dentro Nuamah. 22:47

    8. 82'

      Staff medico in campo per Bettella.22:41

    9. 81'

      CARTELLINO GIALLO PER IL CATANZARO. Ammonito Frosinini.22:41

    10. 81'

      CARTELLINO GIALLO PER LO SPEZIA. Ammonito Mateju. 22:40

    11. 80'

      Sinistro di Beruatto deviato, angolo per lo Spezia.22:40

    13. 77'

      SOSTITUZIONE PER IL CATANZARO. Fuori D'Alessandro, dentro Frosinini.22:36

    14. 77'

      Assist di prima di Pittarello per Pontisso, conclusione rasoterra facile preda di Mascardi: è il primo tiro in porta del Catanzaro. 22:37

    15. 76'

      Bel sinistro di Di Chiara da fuori, palla sul fondo. 22:35

    16. 75'

      SOSTITUZIONE PER LO SPEZIA. Fuori Di Serio, dentro Vlahovic.22:35

    17. 75'

      SOSTITUZIONE PER LO SPEZIA. Fuori Cistana, dentro Beruatto.22:34

    19. 74'

      Cross di Mateju sul secondo palo, c'è la presa di Pigliacelli.22:34

    20. 71'

      Ultimo tocco di Cassata, calcio d'angolo per il Catanzaro. 22:30

    21. 68'

      SOSTITUZIONE PER LO SPEZIA. Fuori Nagy, dentro il diciassettenne Comotto. 22:28

    22. 68'

      SOSTITUZIONE PER LO SPEZIA. Fuori Artistico, dentro Soleri. 22:27

    23. 66'

      Destro da posizione defilata di D'Alessandro, palla altissima.22:26

    25. 65'

      Staff medico in campo per Pittarello.22:24

    26. 64'

      Cross da destra di Wisniewski, blocca Pigliacelli.22:23

    27. 60'

      SOSTITUZIONE PER LO SPEZIA. Fuori Candelari, dentro Cassata.22:18

    28. 60'

      SOSTITUZIONE PER IL CATANZARO. Fuori Verrengia, dentro Di Chiara.22:18

    29. 60'

      SOSTITUZIONE PER IL CATANZARO. Fuori Cissè, dentro Buso. 22:18

    31. 58'

      Iemmello punta l'area, si salva in qualche modo la difesa dello Spezia.22:17

    32. 57'

      Fase molto confusa e con tanti errori.22:16

    33. 52'

      Punizione battuta da Pontisso, c'è un'altra deviazione in angolo.22:12

    34. 51'

      Calcio di punizione da posizione interessante per il Catanzaro, che rimane in avanti.22:11

    35. 50'

      Altro calcio d'angolo per il Catanzaro. 22:08

    37. 48'

      CARTELLINO GIALLO PER LO SPEZIA. Ammonito Candelari per un fallo su Pontisso. 22:08

    38. 46'

      Subito calcio d'angolo per il Catanzaro.22:05

    39. 46'

      INIZIO SECONDO TEMPO DI SPEZIA-CATANZARO. Si riparte dallo 0-0 della prima frazione.22:04

    40. Le due squadre stanno per rientrare in campo. 22:03

    41. Un solo lampo nel primo tempo: il destro di Esposito alla mezz'ora parato da Pigliacelli. Per il resto poco da segnalare, Mascardi praticamente inoperoso. 21:53

    43. 45'+1'

      FINE PRIMO TEMPO: SPEZIA-CATANZARO 0-0. Poche emozioni in campo. 21:49

    44. 45'

      Un minuto di recupero. 21:47

    45. 43'

      Duello tra Di Serio e Bettella, Di Serio recupera palla in area ma strozza troppo la conclusione sul primo palo. 21:45

    46. 39'

      Cross di Wisniewski per Artistico, spazza via la difesa del Catanzaro.21:41

    47. 37'

      Staff medico in campo per Di Serio e Bettella.21:39

    49. 34'

      Partita molto fallosa. 21:38

    50. 30'

      Destro di Esposito da fuori, c'è una deviazione: in tuffo, con la mano di richiamo, Pigliacelli. 21:32

    51. 29'

      Stop di petto di Candelari, Candela è lì vicino e di punta con il sinistro spedisce sul fondo. 21:32

    52. 25'

      Cross di Rispoli, uscita sicura di Mascardi. 21:27

    53. 20'

      Ritmi molto bassi in campo e nessun tiro in porta registrato nei primi venti minuti.21:22

    55. 16'

      Nessuna occasione ancora da segnalare fino a questo momento.21:19

    56. 11'

      Calcio d'angolo per il Catanzaro, il primo del match. 22:30

    57. 10'

      Il primo tiro della partita è dello Spezia: destro ampiamente fuori misura di Candelari. 21:12

    58. 6'

      CARTELLINO GIALLO PER IL CATANZARO. Ammonito Cissè per un fallo su Esposito.21:07

    59. 5'

      Partita molto equilibrata in questi primi minuti.21:08

    61. 1'

      CARTELLINO GIALLO PER LO SPEZIA. Ammonito Esposito per gioco pericoloso su Pittarello.21:03

    62. INIZIA SPEZIA-CATANZARO. Prima palla per i padroni di casa.21:02

    63. Nello Spezia a centrocampo, accanto all'irrinunciabile Esposito, Nagy e Candelari partono titolari: Cassata parte dalla panchina. In avanti Kouda è out per squalifica. In casa Catanzaro Rispoli vince il ballottaggio con Petriccione, nel reparto arretrato Di Chiara parte dalla panchina. 20:51

    64. La formazione del Catanzaro: Pigliacelli - Verrengia, Bettella, Antonini, Favasuli - Rispoli, Pontisso - Cissè, Iemmello, D'Alessandro - Pittarello.20:46

    65. 3-5-2 per lo Spezia: Mascardi - Wisniewski, Hristov, Cistana - Candela, Nagy, Esposito, Candelari, Mateju - Artistico, Di Serio. 20:44

    67. Lo Spezia è invece reduce dalla batosta subita una settimana fa, al debutto, contro la Carrarese.20:43

    68. I calabresi, guidati dal tecnico Aquilani, cercano la prima vittoria stagionale.20:42

    69. Le due squadre tornano ad affrontarsi dopo il play-off di maggio, vinto dai bianconeri. 20:41

    70. Terza gara casalinga consecutiva per i liguri, che ospitano al Picco i giallorossi. 20:40

    71. Benvenuti alla diretta del match tra Spezia e Catanzaro, valido per la seconda giornata del campionato di Serie B. 20:39

    73. Dove si gioca la partita:

      Stadio: Alberto Picco
      Città: La Spezia
      Capienza: 12273 spettatori20:39

      Alberto Picco Fonte: Gettyimages

    Formazioni Spezia - Catanzaro

    PREPARTITA

    Spezia - Catanzaro è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie B 2025/2026.
    La partita è in programma il giorno 30 agosto alle ore 21:00 allo stadio Alberto Picco di La Spezia.
    Arbitro di Spezia - Catanzaro sarà Antonio Rapuano. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.

    Attualmente lo Spezia si trova 15° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece il Catanzaro si trova 13° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).
    Lo Spezia ha segnato 0 gol e ne ha subiti 2; il Catanzaro ha segnato 1 gol e ne ha subiti 1.

    In casa lo Spezia ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa il Catanzaro ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
    Lo Spezia nelle prime 2 partite ha affrontato Carrarese, il Catanzaro ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.
    Il Catanzaro nella prima giornata ha affrontato il Sudtirol ottenendo 1 punto.
    Lo Spezia ha incontrato nell'ultima partita il Catanzaro pareggiando 0-0 mentre Il Catanzaro ha incontrato il Sudtirol pareggiando 1-1.

    Spezia e Catanzaro si sono affrontate 10 volte in campionato. Nei precedenti match lo Spezia ha vinto 4 volte, il Catanzaro ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 3.

    Spezia-Catanzaro ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

    • Nelle otto sfide in Serie BKT, Catanzaro e Spezia non hanno mai ripetuto lo stesso risultato per due partite di fila: due vittorie per i liguri, tre pareggi e tre successi dei calabresi nel parziale, compreso quello nel confronto più recente (1-0 nel febbraio 2025).
    • Lo Spezia ha perso tre delle ultime quattro partite (1V) di regular season in Serie BKT: tante quante nelle precedenti 20 sfide nel torneo (8V, 9N); nel dettaglio, i bianconeri hanno subito una sconfitta nell’ultima gara interna del campionato cadetto (0-2 contro la Carrarese) e potrebbero incassare due ko casalinghi di fila nella competizione per la prima volta da settembre 2023 (contro Como e Reggiana).
    • Il Catanzaro ha pareggiato il primo match di questo torneo (1-1 contro il Südtirol); a partire dalla scorsa stagione, e considerando soltanto la ‘regular season’, quella giallorossa è la squadra che ha chiuso in parità il maggior numero di match in Serie BKT: 21, almeno tre in più rispetto a qualsiasi altra avversaria (a 18 il Bari).
    • Il Catanzaro ha tenuto la porta inviolata nelle ultime due trasferte dello scorso campionato; i giallorossi non collezionano tre ‘clean sheet’ consecutivi in gare esterne di Serie BKT da novembre-dicembre 1988 (quattro in quel caso).
    • Spezia e Catanzaro sono tra le cinque squadre che nella prima giornata della Serie BKT in corso hanno registrato più sequenze su azione composte da almeno 10 passaggi: 12 per i calabresi (come il Mantova e meno solo di Pescara e Venezia, a 13 e 15) e 11 per i liguri.
    • Salvatore Esposito è il giocatore che ha vinto il maggior numero di possessi nella prima giornata di questo campionato: 12, tre più di qualsiasi altro avversario (a nove Simone Santoro e Tommaso Berti)
    • Lo Spezia è la squadra contro cui Pietro Iemmello ha segnato con più maglie differenti in Serie BKT: quattro, ovvero quelle di Pro Vercelli, Foggia, Perugia e Catanzaro. Inoltre, quella ligure potrebbe diventare la prima avversaria contro cui l’attaccante dei giallorossi conta almeno cinque reti nella competizione (al momento 4 come contro Cittadella, Cosenza, Modena, Südtirol e Venezia).

    Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

    SpeziaCatanzaro
    Partite giocate11
    Numero di partite vinte00
    Numero di partite perse10
    Numero di partite pareggiate01
    Gol totali segnati01
    Gol totali subiti21
    Media gol subiti per partita2.01.0
    Percentuale possesso palla57.273.5
    Numero totale di passaggi425467
    Numero totale di passaggi riusciti352379
    Tiri nello specchio della porta22
    Percentuale di tiri in porta40.033.3
    Numero totale di cross257
    Numero medio di cross riusciti42
    Duelli per partita vinti5347
    Duelli per partita persi5742
    Corner subiti35
    Corner guadagnati71
    Numero di punizioni a favore1820
    Numero di punizioni concesse128
    Tackle totali911
    Percentuale di successo nei tackle77.863.6
    Fuorigiochi totali10
    Numero totale di cartellini gialli50
    Numero totale di cartellini rossi10

    Spezia - Catanzaro Live

    Classifica SERIE B

    1. Cesena4
    2. Frosinone4
    3. Palermo4
    4. Venezia4
    5. Carrarese3
    MOSTRA COMPLETA

    Classifica marcatori SERIE B

    1. Bohdan Popov3
    2. Nicolás Schiavi2
    3. Cristian Shpendi2
    4. Dimitri Bisoli1
    5. Bjarki Bjarkason1
    MOSTRA COMPLETA

    SPORT TREND

    Virgilio Sport
    Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio