Secondo pareggio consecutivo per il Catanzaro, primo punto in campionato per lo Spezia. Due soli tiri in porta in tutto il match: Esposito nel primo tempo, Pontisso nella seconda frazione.
Si torna in campo tra due settimane: Catanzaro-Carrarese ed Empoli-Spezia.
90'+7'
FINE PARTITA: SPEZIA-CATANZARO 0-0. Partita equilibrata, fallosa e con poco spettacolo. 22:55
90'+5'
CARTELLINO GIALLO PER IL CATANZARO. Ammonito Pittarello per perdita di tempo.22:54
90'
Ben sei minuti di recupero. 22:51
85'
SOSTITUZIONE PER IL CATANZARO. Fuori Bettella, dentro Bashi.22:48
85'
SOSTITUZIONE PER IL CATANZARO. Fuori Favasuli, dentro Nuamah. 22:47
82'
Staff medico in campo per Bettella.22:41
81'
CARTELLINO GIALLO PER IL CATANZARO. Ammonito Frosinini.22:41
81'
CARTELLINO GIALLO PER LO SPEZIA. Ammonito Mateju. 22:40
80'
Sinistro di Beruatto deviato, angolo per lo Spezia.22:40
77'
SOSTITUZIONE PER IL CATANZARO. Fuori D'Alessandro, dentro Frosinini.22:36
77'
Assist di prima di Pittarello per Pontisso, conclusione rasoterra facile preda di Mascardi: è il primo tiro in porta del Catanzaro. 22:37
76'
Bel sinistro di Di Chiara da fuori, palla sul fondo. 22:35
75'
SOSTITUZIONE PER LO SPEZIA. Fuori Di Serio, dentro Vlahovic.22:35
75'
SOSTITUZIONE PER LO SPEZIA. Fuori Cistana, dentro Beruatto.22:34
74'
Cross di Mateju sul secondo palo, c'è la presa di Pigliacelli.22:34
71'
Ultimo tocco di Cassata, calcio d'angolo per il Catanzaro. 22:30
68'
SOSTITUZIONE PER LO SPEZIA. Fuori Nagy, dentro il diciassettenne Comotto. 22:28
68'
SOSTITUZIONE PER LO SPEZIA. Fuori Artistico, dentro Soleri. 22:27
66'
Destro da posizione defilata di D'Alessandro, palla altissima.22:26
65'
Staff medico in campo per Pittarello.22:24
64'
Cross da destra di Wisniewski, blocca Pigliacelli.22:23
60'
SOSTITUZIONE PER LO SPEZIA. Fuori Candelari, dentro Cassata.22:18
60'
SOSTITUZIONE PER IL CATANZARO. Fuori Verrengia, dentro Di Chiara.22:18
60'
SOSTITUZIONE PER IL CATANZARO. Fuori Cissè, dentro Buso. 22:18
58'
Iemmello punta l'area, si salva in qualche modo la difesa dello Spezia.22:17
57'
Fase molto confusa e con tanti errori.22:16
52'
Punizione battuta da Pontisso, c'è un'altra deviazione in angolo.22:12
51'
Calcio di punizione da posizione interessante per il Catanzaro, che rimane in avanti.22:11
50'
Altro calcio d'angolo per il Catanzaro. 22:08
48'
CARTELLINO GIALLO PER LO SPEZIA. Ammonito Candelari per un fallo su Pontisso. 22:08
46'
Subito calcio d'angolo per il Catanzaro.22:05
46'
INIZIO SECONDO TEMPO DI SPEZIA-CATANZARO. Si riparte dallo 0-0 della prima frazione.22:04
Le due squadre stanno per rientrare in campo. 22:03
Un solo lampo nel primo tempo: il destro di Esposito alla mezz'ora parato da Pigliacelli. Per il resto poco da segnalare, Mascardi praticamente inoperoso. 21:53
45'+1'
FINE PRIMO TEMPO: SPEZIA-CATANZARO 0-0. Poche emozioni in campo. 21:49
45'
Un minuto di recupero. 21:47
43'
Duello tra Di Serio e Bettella, Di Serio recupera palla in area ma strozza troppo la conclusione sul primo palo. 21:45
39'
Cross di Wisniewski per Artistico, spazza via la difesa del Catanzaro.21:41
37'
Staff medico in campo per Di Serio e Bettella.21:39
34'
Partita molto fallosa. 21:38
30'
Destro di Esposito da fuori, c'è una deviazione: in tuffo, con la mano di richiamo, Pigliacelli. 21:32
29'
Stop di petto di Candelari, Candela è lì vicino e di punta con il sinistro spedisce sul fondo. 21:32
25'
Cross di Rispoli, uscita sicura di Mascardi. 21:27
20'
Ritmi molto bassi in campo e nessun tiro in porta registrato nei primi venti minuti.21:22
16'
Nessuna occasione ancora da segnalare fino a questo momento.21:19
11'
10'
Il primo tiro della partita è dello Spezia: destro ampiamente fuori misura di Candelari. 21:12
6'
CARTELLINO GIALLO PER IL CATANZARO. Ammonito Cissè per un fallo su Esposito.21:07
5'
Partita molto equilibrata in questi primi minuti.21:08
1'
CARTELLINO GIALLO PER LO SPEZIA. Ammonito Esposito per gioco pericoloso su Pittarello.21:03
INIZIA SPEZIA-CATANZARO. Prima palla per i padroni di casa.21:02
Nello Spezia a centrocampo, accanto all'irrinunciabile Esposito, Nagy e Candelari partono titolari: Cassata parte dalla panchina. In avanti Kouda è out per squalifica. In casa Catanzaro Rispoli vince il ballottaggio con Petriccione, nel reparto arretrato Di Chiara parte dalla panchina. 20:51
La formazione del Catanzaro: Pigliacelli - Verrengia, Bettella, Antonini, Favasuli - Rispoli, Pontisso - Cissè, Iemmello, D'Alessandro - Pittarello.20:46
3-5-2 per lo Spezia: Mascardi - Wisniewski, Hristov, Cistana - Candela, Nagy, Esposito, Candelari, Mateju - Artistico, Di Serio. 20:44
Lo Spezia è invece reduce dalla batosta subita una settimana fa, al debutto, contro la Carrarese.20:43
I calabresi, guidati dal tecnico Aquilani, cercano la prima vittoria stagionale.20:42
Le due squadre tornano ad affrontarsi dopo il play-off di maggio, vinto dai bianconeri. 20:41
Terza gara casalinga consecutiva per i liguri, che ospitano al Picco i giallorossi. 20:40
Benvenuti alla diretta del match tra Spezia e Catanzaro, valido per la seconda giornata del campionato di Serie B. 20:39
Dove si gioca la partita:
Stadio: Alberto Picco Città: La Spezia Capienza: 12273 spettatori20:39
Spezia - Catanzaro è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 30 agosto alle ore 21:00 allo stadio Alberto Picco di La Spezia. Arbitro di Spezia - Catanzaro sarà Antonio Rapuano. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.
Attualmente lo Spezia si trova 15° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece il Catanzaro si trova 13° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte). Lo Spezia ha segnato 0 gol e ne ha subiti 2; il Catanzaro ha segnato 1 gol e ne ha subiti 1.
In casa lo Spezia ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa il Catanzaro ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Lo Spezia nelle prime 2 partite ha affrontato Carrarese, il Catanzaro ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Catanzaro nella prima giornata ha affrontato il Sudtirol ottenendo 1 punto. Lo Spezia ha incontrato nell'ultima partita il Catanzaro pareggiando 0-0 mentre Il Catanzaro ha incontrato il Sudtirol pareggiando 1-1.
Spezia e Catanzaro si sono affrontate 10 volte in campionato. Nei precedenti match lo Spezia ha vinto 4 volte, il Catanzaro ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 3.
Spezia-Catanzaro ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Nelle otto sfide in Serie BKT, Catanzaro e Spezia non hanno mai ripetuto lo stesso risultato per due partite di fila: due vittorie per i liguri, tre pareggi e tre successi dei calabresi nel parziale, compreso quello nel confronto più recente (1-0 nel febbraio 2025).
Lo Spezia ha perso tre delle ultime quattro partite (1V) di regular season in Serie BKT: tante quante nelle precedenti 20 sfide nel torneo (8V, 9N); nel dettaglio, i bianconeri hanno subito una sconfitta nell’ultima gara interna del campionato cadetto (0-2 contro la Carrarese) e potrebbero incassare due ko casalinghi di fila nella competizione per la prima volta da settembre 2023 (contro Como e Reggiana).
Il Catanzaro ha pareggiato il primo match di questo torneo (1-1 contro il Südtirol); a partire dalla scorsa stagione, e considerando soltanto la ‘regular season’, quella giallorossa è la squadra che ha chiuso in parità il maggior numero di match in Serie BKT: 21, almeno tre in più rispetto a qualsiasi altra avversaria (a 18 il Bari).
Il Catanzaro ha tenuto la porta inviolata nelle ultime due trasferte dello scorso campionato; i giallorossi non collezionano tre ‘clean sheet’ consecutivi in gare esterne di Serie BKT da novembre-dicembre 1988 (quattro in quel caso).
Spezia e Catanzaro sono tra le cinque squadre che nella prima giornata della Serie BKT in corso hanno registrato più sequenze su azione composte da almeno 10 passaggi: 12 per i calabresi (come il Mantova e meno solo di Pescara e Venezia, a 13 e 15) e 11 per i liguri.
Salvatore Esposito è il giocatore che ha vinto il maggior numero di possessi nella prima giornata di questo campionato: 12, tre più di qualsiasi altro avversario (a nove Simone Santoro e Tommaso Berti)
Lo Spezia è la squadra contro cui Pietro Iemmello ha segnato con più maglie differenti in Serie BKT: quattro, ovvero quelle di Pro Vercelli, Foggia, Perugia e Catanzaro. Inoltre, quella ligure potrebbe diventare la prima avversaria contro cui l’attaccante dei giallorossi conta almeno cinque reti nella competizione (al momento 4 come contro Cittadella, Cosenza, Modena, Südtirol e Venezia).
