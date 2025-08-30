Nello Spezia a centrocampo, accanto all'irrinunciabile Esposito, Nagy e Candelari partono titolari: Cassata parte dalla panchina. In avanti Kouda è out per squalifica. In casa Catanzaro Rispoli vince il ballottaggio con Petriccione, nel reparto arretrato Di Chiara parte dalla panchina. 20:51

Stop di petto di Candelari, Candela è lì vicino e di punta con il sinistro spedisce sul fondo.

PREPARTITA

Spezia - Catanzaro è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 30 agosto alle ore 21:00 allo stadio Alberto Picco di La Spezia.

Arbitro di Spezia - Catanzaro sarà Antonio Rapuano. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.

Attualmente lo Spezia si trova 15° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece il Catanzaro si trova 13° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).

Lo Spezia ha segnato 0 gol e ne ha subiti 2; il Catanzaro ha segnato 1 gol e ne ha subiti 1.

In casa lo Spezia ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa il Catanzaro ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Lo Spezia nelle prime 2 partite ha affrontato Carrarese, il Catanzaro ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Catanzaro nella prima giornata ha affrontato il Sudtirol ottenendo 1 punto.

Lo Spezia ha incontrato nell'ultima partita il Catanzaro pareggiando 0-0 mentre Il Catanzaro ha incontrato il Sudtirol pareggiando 1-1.

Spezia e Catanzaro si sono affrontate 10 volte in campionato. Nei precedenti match lo Spezia ha vinto 4 volte, il Catanzaro ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Spezia-Catanzaro ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Nelle otto sfide in Serie BKT, Catanzaro e Spezia non hanno mai ripetuto lo stesso risultato per due partite di fila: due vittorie per i liguri, tre pareggi e tre successi dei calabresi nel parziale, compreso quello nel confronto più recente (1-0 nel febbraio 2025).

Lo Spezia ha perso tre delle ultime quattro partite (1V) di regular season in Serie BKT: tante quante nelle precedenti 20 sfide nel torneo (8V, 9N); nel dettaglio, i bianconeri hanno subito una sconfitta nell’ultima gara interna del campionato cadetto (0-2 contro la Carrarese) e potrebbero incassare due ko casalinghi di fila nella competizione per la prima volta da settembre 2023 (contro Como e Reggiana).

Il Catanzaro ha pareggiato il primo match di questo torneo (1-1 contro il Südtirol); a partire dalla scorsa stagione, e considerando soltanto la ‘regular season’, quella giallorossa è la squadra che ha chiuso in parità il maggior numero di match in Serie BKT: 21, almeno tre in più rispetto a qualsiasi altra avversaria (a 18 il Bari).

Il Catanzaro ha tenuto la porta inviolata nelle ultime due trasferte dello scorso campionato; i giallorossi non collezionano tre ‘clean sheet’ consecutivi in gare esterne di Serie BKT da novembre-dicembre 1988 (quattro in quel caso).

Spezia e Catanzaro sono tra le cinque squadre che nella prima giornata della Serie BKT in corso hanno registrato più sequenze su azione composte da almeno 10 passaggi: 12 per i calabresi (come il Mantova e meno solo di Pescara e Venezia, a 13 e 15) e 11 per i liguri.

Salvatore Esposito è il giocatore che ha vinto il maggior numero di possessi nella prima giornata di questo campionato: 12, tre più di qualsiasi altro avversario (a nove Simone Santoro e Tommaso Berti)

Lo Spezia è la squadra contro cui Pietro Iemmello ha segnato con più maglie differenti in Serie BKT: quattro, ovvero quelle di Pro Vercelli, Foggia, Perugia e Catanzaro. Inoltre, quella ligure potrebbe diventare la prima avversaria contro cui l’attaccante dei giallorossi conta almeno cinque reti nella competizione (al momento 4 come contro Cittadella, Cosenza, Modena, Südtirol e Venezia).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: